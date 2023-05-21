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День Тихоокеанского флота ВМФ РФ

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День Тихоокеанского флота ВМФ РФ

Ежегодно, 21 мая в нашей стране отмечается День Тихоокеанского флота, который является самым крупным из четырех флотов в России.


Несмотря на то, что «отцом» русского военно-морского флота, несомненно, является Петр I, основательницей Тихоокеанского выступает императрица Анна Иоанновна, в период правления которой, 21 мая 1731 года были созданы Охотский порт и флотилия.

Собственно говоря, именно это событие легло в основу сегодняшнего праздника, который в России на официальном уровне отмечается с 1995 года.

Стоит отметить, что Тихоокеанский флот успел поучаствовать во многих важнейших для нашей страны сражениях, включая защиту Петропавловска и Великую Отечественную войну.

Между тем сегодня угрозы для нашей Родины на данных рубежах вновь становятся более, чем реальными.

В частности, Япония по-прежнему предъявляет свои претензии на Южные Курилы. Ситуация усугубляется тем, что Российская армия сегодня задействована в СВО на Украине, где ей противостоит практически весь блок НАТО. Таким образом, не исключен вариант попытки силового решения территориального спора со стороны Токио, естественно, с одобрения США.

К слову, о последних. На фоне укрепления КНР и планов Пекина по отношению к Тайваню, который Китай считает своей территорией, Штаты намерены усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, здесь уже создан новый военный блок AUKUS, который якобы необходим для сдерживания КНР, но в любой момент может начать кампанию и против России.

В то же время, нет сомнений, что моряки Тихоокеанского флота ВМФ РФ сумеют защитить нашу Родину и отстоять ее интересы, отразив все посягательства геополитических противников России.

Сегодня на вооружении ТОФ стоят корабли и подводные лодки, в которых реализованы передовые технологические решения. В частности, в порту Вилючинск на Камчатке «прописана» АПЛ БС-329 «Белгород» - носитель ядерных дронов «Посейдон».
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5 комментариев
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  1. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 03:40
    +2
    С днем Краснознаменного Тихоокеанского флота, земляки!!!
    drinks
  2. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 03:50
    0
    Морская авиация ТОФ! 1991-1993. Всех drinks
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 03:54
    +1
    Всех Тихоокеанцев с праздником!
    Самый пострадавший флот при развале СССР.
    Надеюсь ошибка, будет исправлена. Флот строится медленно но строится. С приходом на флот корветов 20380,20385. Фрегатов 22350( как с верфей Питера, так и с Амурского завода). МРК Каракурт 20800.УДК 23900, БДК 11711. АПЛ 955,885М.
    Тогда, он станет надежной защитой Наших Восточных рубежей.
    Семь, футов под килем. И число погружений, должно равняться числу всплытий!
  4. ada
    ada Сегодня, 03:57
    0

    С праздником, тов. Тихоокеанцы!!!
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:23
    +1
    Парни , 55 выпуск ТОВВМУ 1996 год, привет всем !! Всех тихоокеанцев с праздником ! Успехов , удачи и семь футов под килем! Ну а мужикам 155 гвбр мп ТОФ и 389 рп всем вернуться домой живыми и здоровыми ! Победа будет за нами .