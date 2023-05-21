День Тихоокеанского флота ВМФ РФ

Ежегодно, 21 мая в нашей стране отмечается День Тихоокеанского флота, который является самым крупным из четырех флотов в России.
Несмотря на то, что «отцом» русского военно-морского флота, несомненно, является Петр I, основательницей Тихоокеанского выступает императрица Анна Иоанновна, в период правления которой, 21 мая 1731 года были созданы Охотский порт и флотилия.
Собственно говоря, именно это событие легло в основу сегодняшнего праздника, который в России на официальном уровне отмечается с 1995 года.
Стоит отметить, что Тихоокеанский флот успел поучаствовать во многих важнейших для нашей страны сражениях, включая защиту Петропавловска и Великую Отечественную войну.
Между тем сегодня угрозы для нашей Родины на данных рубежах вновь становятся более, чем реальными.
В частности, Япония по-прежнему предъявляет свои претензии на Южные Курилы. Ситуация усугубляется тем, что Российская армия сегодня задействована в СВО на Украине, где ей противостоит практически весь блок НАТО. Таким образом, не исключен вариант попытки силового решения территориального спора со стороны Токио, естественно, с одобрения США.
К слову, о последних. На фоне укрепления КНР и планов Пекина по отношению к Тайваню, который Китай считает своей территорией, Штаты намерены усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Впрочем, здесь уже создан новый военный блок AUKUS, который якобы необходим для сдерживания КНР, но в любой момент может начать кампанию и против России.
В то же время, нет сомнений, что моряки Тихоокеанского флота ВМФ РФ сумеют защитить нашу Родину и отстоять ее интересы, отразив все посягательства геополитических противников России.
Сегодня на вооружении ТОФ стоят корабли и подводные лодки, в которых реализованы передовые технологические решения. В частности, в порту Вилючинск на Камчатке «прописана» АПЛ БС-329 «Белгород» - носитель ядерных дронов «Посейдон».