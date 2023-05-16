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«Составит конкуренцию российской С-400»: в Турции прошли финальные огневые испытания системы ПВО Siper

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«Составит конкуренцию российской С-400»: в Турции прошли финальные огневые испытания системы ПВО Siper

Новая турецкая зенитно-ракетная система Siper прошла финальные огневые испытания, успешно уничтожив цель на большой дистанции, конкретное расстояние не называется.


Как указывается в издании Anadolu, завершающее тестирование состоялось 12 мая, теперь ожидается официальная демонстрация боевых возможностей нового ЗРК. Проект, запущенный в 2018 году, был разработан местными компаниями Roketsan (отвечала за ракету), Aselsan (занималась созданием средств обнаружения и электроникой) и исследовательским институтом Tübitak Sage.

Как утверждается, система ПВО класса «земля-воздух» Siper предназначена для защиты от любого типа воздушной угрозы: самолетов, ракет, в том числе крылатых, БПЛА. Во время первого огневого испытания, которое состоялось в декабре 2022 года, Siper Block 1 успешно продемонстрировала способность обнаруживать, отслеживать и поражать высокоскоростную цель типа «самолет» на дальности, превышающей 100 км. Тогда было объявлено, что Siper будет принят на вооружение в течение 2023 года.

Siper, как ожидается, составит конкуренцию российским С-400

- отмечается в турецком издании.

Наряду с этой системой ПВО Анкара занята разработкой целой линейки новых ЗРК – Korkut, Sungur и Hisar.

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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:15
    +1
    «Составит конкуренцию российской С-400»: в Турции прошли финальные огневые испытания системы ПВО Siper
    . Истина где то там, на полях сражений и никак иначе.
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 17:19
      +5
      Еще годик и доедет до ВСУ. Может и того меньше.
      1. Brain_
        Brain_ Вчера, 17:33
        +1
        Это если кто-то для Украины такую штуку купит.
        Турки не очень любят поставлять просто так, денюжку вперёд!
      2. monetam
        monetam Вчера, 17:41
        -1
        такой вид оружия турки в ближайшие годы никому поставлять не будут.
    2. Silver99
      Silver99 Вчера, 17:36
      +1
      Любая система вооружения не может быть идеальной, всегда есть к чему стремиться в улучшении. Лучшая определяется на поле боя, а не на страницах военных журналов.
  2. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 17:24
    +1
    Вот когда составит, тогда и поговорим! К тому времени уже 500-ая будет в полный рост!
  3. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 17:40
    +2
    скорее всего большая часть элементной базы импортная
  4. Radikal
    Radikal Вчера, 17:41
    -3
    Цитата: ColdWind
    Еще годик и доедет до ВСУ. Может и того меньше.

    Если и доедет, то наш С-400 с дури поставленный Янычару. sad
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 17:56
    +1
    Визуально ракета похожа на Aster-15/30.
  6. Владимир Анатольевич
    Владимир Анатольевич Вчера, 18:44
    +1
    "конкретное расстояние не называется".... Все остальное бла бла бла
  7. Жан Батист
    Жан Батист Вчера, 20:27
    0
    Наше небо далеко не на замке, работой с 400 я лично не доволен,( если она вообще работает, или как говорят наши с артухи -их берегут чтоб не светить частоты что по мне бредятина). Антоновский мост показал наш уровень ПВО.