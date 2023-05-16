«Составит конкуренцию российской С-400»: в Турции прошли финальные огневые испытания системы ПВО Siper

Siper, как ожидается, составит конкуренцию российским С-400

Новая турецкая зенитно-ракетная система Siper прошла финальные огневые испытания, успешно уничтожив цель на большой дистанции, конкретное расстояние не называется.Как указывается в издании Anadolu, завершающее тестирование состоялось 12 мая, теперь ожидается официальная демонстрация боевых возможностей нового ЗРК. Проект, запущенный в 2018 году, был разработан местными компаниями Roketsan (отвечала за ракету), Aselsan (занималась созданием средств обнаружения и электроникой) и исследовательским институтом Tübitak Sage.Как утверждается, система ПВО класса «земля-воздух» Siper предназначена для защиты от любого типа воздушной угрозы: самолетов, ракет, в том числе крылатых, БПЛА. Во время первого огневого испытания, которое состоялось в декабре 2022 года, Siper Block 1 успешно продемонстрировала способность обнаруживать, отслеживать и поражать высокоскоростную цель типа «самолет» на дальности, превышающей 100 км. Тогда было объявлено, что Siper будет принят на вооружение в течение 2023 года.- отмечается в турецком издании.Наряду с этой системой ПВО Анкара занята разработкой целой линейки новых ЗРК – Korkut, Sungur и Hisar.