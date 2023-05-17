Минобороны формирует требования к новой баллистической ракете подводных лодок

Пуск ракеты "Булава" крейсером "Владимир Мономах", 2015 г.
К настоящему времени основой морской компоненты стратегических ядерных сил России, как в количественном, так и в качественном отношении, стали подводные лодки пр. 955 «Борей», вооруженные баллистическими ракетами Р-30 «Булава». При этом развитие СЯС не останавливается, и уже начаты предварительные работы по ракетному комплексу подлодок следующего поколения. В отдаленной перспективе ракеты нового типа и их носители заменят имеющиеся «Булавы» и «Бореи».
На ранней стадии
О планах по созданию новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) неоднократно сообщалось с середины прошлого десятилетия. Теперь стало известно о старте полноценного проекта такого рода. Об этом 15 мая сообщило издание «Известия». Информацию такого рода оно получило от неназванных источников в министерстве обороны и оборонно-промышленном комплексе.
Сообщается, что в настоящее время Минобороны разрабатывает тактико-технические требования к ракетному комплексу следующего поколения. Эти работы приближаются к своему завершению, но точные сроки их окончания не названы. Соответственно, остаются неизвестными и сроки начала полноценного проектирования.
Носителями новой БРПЛ в отдаленном будущем станут подводные крейсера стратегического назначения, причем уже следующего поколения. Разработка такой подлодки пока не начиналась – она стартует только после завершения текущих работ по БРПЛ для нее. Выбран принцип «подлодка для ракеты». В соответствии с ним, сначала будет сформирован и утвержден облик ракеты и ракетного комплекса в целом, и только после этого под них начнут разрабатывать корабль-носитель.
РПКСН нового типа ожидаются лишь в отдаленном будущем. Их рассматривают в качестве перспективной замены для существующих кораблей типа «Борей». Новая БРПЛ, работы по которой уже начались, станет заменой для нынешних ракет «Булава». При этом новые изделия планируется эксплуатировать в течение длительного времени, что является дополнительным вызовом для их создателей.
Перспективные разработки
Необходимо напомнить, что вопрос создания следующего поколения РПКСН и БРПЛ обсуждается достаточно давно. Ранее даже сообщалось о начале разработки тех или иных проектов. В связи с общей сложностью, а также из-за специфики создания перспективных комплексов пока все подобные проекты находятся на ранних стадиях, а некоторые, вероятно, были закрыты за ненадобностью.
Одни из первых сообщений о будущей БРПЛ поступили весной 2016 г. Тогда Московский институт теплотехники (МИТ), ранее разработавший изделие «Булава», инициировал консультации по дальнейшему развитию направления ракет морского базирования. Планировалось провести совещание с потенциальным заказчиком и определить примерные требования и нужды ВМФ и СЯС. На тот момент МИТ был готов участвовать в создании перспективной ракеты.
Через несколько месяцев после этого стало известно, что над аналогичным проектом работает Государственный ракетный центр им. Макеева. Его БРПЛ, по разным оценкам, тоже могла бы стать заменой для нынешней «Булавы».
Впрочем, в дальнейшем никакие подробности двух проектов не сообщались. Более того, неизвестно, получили ли они развитие и продвинулись ли дальше первых предложений. С равной вероятностью можно говорить как об отказе от проектов, так и об их успешном продолжении и развитии, но с соблюдением требуемой секретности.
РПКСН "Князь Владимир" пр. 955А
Так или иначе, последнее слово в деле создания новой БРПЛ было за министерством обороны. Из последних новостей следует, что оно приняло принципиальное решение о разработке нового ракетного комплекса, а также запустило процесс выработки требований к нему. Сейчас эти работы завершаются, и ведущие предприятия отрасли вскоре получат возможность присоединиться к перспективной программе. Возможно, в этих работах они используют опыт и наработки по ранее анонсированным проектам.
Крейсер будущего
Так же давно известно о планах Минобороны и промышленности по созданию подлодок следующего поколения, в т.ч. стратегических ракетоносцев. Первые сообщения на эту тему поступили в 2016 г., вскоре после новостей от МИТ и ГРЦ им. Макеева. Возможно, сроки оглашения таких новостей не были совпадением.
В августе 2016 г. стало известно, что СПМБМ «Малахит» получило контракт Минобороны на проведение научно-исследовательской работы по определению облика перспективной АПЛ. Проект получил шифр «Хаски». Позже сообщалось, что целью НИР является формирование облика подлодки модульной конструкции, способной нести разные варианты вооружения. Одна из модификаций «Хаски» должна была стать РПКСН и применять баллистические ракеты.
В дальнейшем появлялись новые сообщения о ходе работ, но стратегический вариант подлодки более не упоминался. Кроме того, в 2018 г. на основе НИР «Хаски» стартовала опытно-конструкторская работа «Лайка», целью которой определено создание многоцелевой АПЛ. Вероятно, от стратегической версии такой лодки отказались – если информация о ее разработке вообще соответствовала действительности.
Как теперь сообщается, перспективный подводный ракетоносец будет разработан позже, после завершения части работ по ракетному комплексу для него. Вполне возможно, что при создании этого проекта используют накопленный опыт по всем последним проектам, от «Борея» до «Хаски» и «Лайки». Также следует ожидать проведение совершенно новой НИР, направленной на решение вновь поставленных задач.
Ракета под замену
Перспективная БРПЛ рассматривается в качестве будущей замены для нынешнего изделия Р-30 / 3М30 / «Булава» из состава ракетного комплекса Д-30. Можно предполагать, что ракета следующего поколения будет отличаться от существующей повышенными тактико-техническими и боевыми характеристиками. При этом она, как и все предыдущие изделия своего класса, будет вписываться в объективные ограничения.
Возможный облик АПЛ "Хаски"
По известным данным, изделие «Булава» представляет собой трехступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с межконтинентальной дальностью полета. Ракета построена в традиционном цилиндрическом корпусе без выступающих частей. Длина – ок. 12 м при диаметре 2 м. Стартовая масса достигает 36,8 т.
На всех трех ступенях ракеты используются двигатели на твердом смесевом топливе с высокими характеристиками тяги. В ходе испытаний «Булава» показала дальность полета более 9300 км. Возможно, максимальное значение этого параметра еще выше.
Р-30 оснащена традиционной для БРПЛ автономной системой управления с инерциальной навигацией и средствами коррекции. С ее помощью обеспечивается доставка боевой нагрузки к целям с минимальными отклонениями.
Согласно разным источникам, «Булава» несет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Забрасываемый вес – более 1100 кг. Конфигурация и параметры боевого оснащения достоверно неизвестны. Предлагаются разные версии о наличии до 8-10 боевых блоков мощностью до 100-150 кт.
Комплекс Д-30 разрабатывался специально для РПКСН пр. 955 «Борей». Корабли этого типа на данный момент являются единственными носителями «Булавы». Кроме того, раскрытые планы ВМФ и Минобороны показывают, что новые носители для этой ракеты не планируются. Согласно последним сообщениям, для следующего поколения стратегических крейсеров будет создана своя собственная ракета.
Смена поколений
К настоящему времени наша промышленность освоила и наладила строительство современных РПКСН пр. 955(А). Регулярно происходит закладка таких кораблей, спуск на воду и передача заказчику. График строительства расписан до конца десятилетия, когда в боевой состав ВМФ планируется передать 11-й и 12-й ракетоносец серии. Параллельно ведется серийное производство ракет «Булава». За счет него боеприпасами обеспечены все строевые АПЛ, а также созданы необходимые складские запасы.
Пока промышленность продолжает производство, Минобороны составляет планы на отдаленное будущее. Сейчас формируются требования к новой баллистической ракете для будущей замены «Булавы». После этого начнутся аналогичные работы в контексте подлодки-носителя перспективной БРПЛ. Очевидно, что до начала реального строительства и принятия новых РПКСН на вооружение еще остается достаточно много времени. Однако необходимые меры принимаются уже сейчас, а эффект от них будет сохраняться в течение нескольких следующих десятилетий.