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Минобороны формирует требования к новой баллистической ракете подводных лодок

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Минобороны формирует требования к новой баллистической ракете подводных лодок
Пуск ракеты "Булава" крейсером "Владимир Мономах", 2015 г.



К настоящему времени основой морской компоненты стратегических ядерных сил России, как в количественном, так и в качественном отношении, стали подводные лодки пр. 955 «Борей», вооруженные баллистическими ракетами Р-30 «Булава». При этом развитие СЯС не останавливается, и уже начаты предварительные работы по ракетному комплексу подлодок следующего поколения. В отдаленной перспективе ракеты нового типа и их носители заменят имеющиеся «Булавы» и «Бореи».

На ранней стадии


О планах по созданию новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) неоднократно сообщалось с середины прошлого десятилетия. Теперь стало известно о старте полноценного проекта такого рода. Об этом 15 мая сообщило издание «Известия». Информацию такого рода оно получило от неназванных источников в министерстве обороны и оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что в настоящее время Минобороны разрабатывает тактико-технические требования к ракетному комплексу следующего поколения. Эти работы приближаются к своему завершению, но точные сроки их окончания не названы. Соответственно, остаются неизвестными и сроки начала полноценного проектирования.

Носителями новой БРПЛ в отдаленном будущем станут подводные крейсера стратегического назначения, причем уже следующего поколения. Разработка такой подлодки пока не начиналась – она стартует только после завершения текущих работ по БРПЛ для нее. Выбран принцип «подлодка для ракеты». В соответствии с ним, сначала будет сформирован и утвержден облик ракеты и ракетного комплекса в целом, и только после этого под них начнут разрабатывать корабль-носитель.


РПКСН нового типа ожидаются лишь в отдаленном будущем. Их рассматривают в качестве перспективной замены для существующих кораблей типа «Борей». Новая БРПЛ, работы по которой уже начались, станет заменой для нынешних ракет «Булава». При этом новые изделия планируется эксплуатировать в течение длительного времени, что является дополнительным вызовом для их создателей.

Перспективные разработки


Необходимо напомнить, что вопрос создания следующего поколения РПКСН и БРПЛ обсуждается достаточно давно. Ранее даже сообщалось о начале разработки тех или иных проектов. В связи с общей сложностью, а также из-за специфики создания перспективных комплексов пока все подобные проекты находятся на ранних стадиях, а некоторые, вероятно, были закрыты за ненадобностью.

Одни из первых сообщений о будущей БРПЛ поступили весной 2016 г. Тогда Московский институт теплотехники (МИТ), ранее разработавший изделие «Булава», инициировал консультации по дальнейшему развитию направления ракет морского базирования. Планировалось провести совещание с потенциальным заказчиком и определить примерные требования и нужды ВМФ и СЯС. На тот момент МИТ был готов участвовать в создании перспективной ракеты.

Через несколько месяцев после этого стало известно, что над аналогичным проектом работает Государственный ракетный центр им. Макеева. Его БРПЛ, по разным оценкам, тоже могла бы стать заменой для нынешней «Булавы».

Впрочем, в дальнейшем никакие подробности двух проектов не сообщались. Более того, неизвестно, получили ли они развитие и продвинулись ли дальше первых предложений. С равной вероятностью можно говорить как об отказе от проектов, так и об их успешном продолжении и развитии, но с соблюдением требуемой секретности.


РПКСН "Князь Владимир" пр. 955А

Так или иначе, последнее слово в деле создания новой БРПЛ было за министерством обороны. Из последних новостей следует, что оно приняло принципиальное решение о разработке нового ракетного комплекса, а также запустило процесс выработки требований к нему. Сейчас эти работы завершаются, и ведущие предприятия отрасли вскоре получат возможность присоединиться к перспективной программе. Возможно, в этих работах они используют опыт и наработки по ранее анонсированным проектам.

Крейсер будущего


Так же давно известно о планах Минобороны и промышленности по созданию подлодок следующего поколения, в т.ч. стратегических ракетоносцев. Первые сообщения на эту тему поступили в 2016 г., вскоре после новостей от МИТ и ГРЦ им. Макеева. Возможно, сроки оглашения таких новостей не были совпадением.

В августе 2016 г. стало известно, что СПМБМ «Малахит» получило контракт Минобороны на проведение научно-исследовательской работы по определению облика перспективной АПЛ. Проект получил шифр «Хаски». Позже сообщалось, что целью НИР является формирование облика подлодки модульной конструкции, способной нести разные варианты вооружения. Одна из модификаций «Хаски» должна была стать РПКСН и применять баллистические ракеты.

В дальнейшем появлялись новые сообщения о ходе работ, но стратегический вариант подлодки более не упоминался. Кроме того, в 2018 г. на основе НИР «Хаски» стартовала опытно-конструкторская работа «Лайка», целью которой определено создание многоцелевой АПЛ. Вероятно, от стратегической версии такой лодки отказались – если информация о ее разработке вообще соответствовала действительности.

Как теперь сообщается, перспективный подводный ракетоносец будет разработан позже, после завершения части работ по ракетному комплексу для него. Вполне возможно, что при создании этого проекта используют накопленный опыт по всем последним проектам, от «Борея» до «Хаски» и «Лайки». Также следует ожидать проведение совершенно новой НИР, направленной на решение вновь поставленных задач.

Ракета под замену


Перспективная БРПЛ рассматривается в качестве будущей замены для нынешнего изделия Р-30 / 3М30 / «Булава» из состава ракетного комплекса Д-30. Можно предполагать, что ракета следующего поколения будет отличаться от существующей повышенными тактико-техническими и боевыми характеристиками. При этом она, как и все предыдущие изделия своего класса, будет вписываться в объективные ограничения.


Возможный облик АПЛ "Хаски"

По известным данным, изделие «Булава» представляет собой трехступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с межконтинентальной дальностью полета. Ракета построена в традиционном цилиндрическом корпусе без выступающих частей. Длина – ок. 12 м при диаметре 2 м. Стартовая масса достигает 36,8 т.

На всех трех ступенях ракеты используются двигатели на твердом смесевом топливе с высокими характеристиками тяги. В ходе испытаний «Булава» показала дальность полета более 9300 км. Возможно, максимальное значение этого параметра еще выше.

Р-30 оснащена традиционной для БРПЛ автономной системой управления с инерциальной навигацией и средствами коррекции. С ее помощью обеспечивается доставка боевой нагрузки к целям с минимальными отклонениями.

Согласно разным источникам, «Булава» несет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Забрасываемый вес – более 1100 кг. Конфигурация и параметры боевого оснащения достоверно неизвестны. Предлагаются разные версии о наличии до 8-10 боевых блоков мощностью до 100-150 кт.

Комплекс Д-30 разрабатывался специально для РПКСН пр. 955 «Борей». Корабли этого типа на данный момент являются единственными носителями «Булавы». Кроме того, раскрытые планы ВМФ и Минобороны показывают, что новые носители для этой ракеты не планируются. Согласно последним сообщениям, для следующего поколения стратегических крейсеров будет создана своя собственная ракета.

Смена поколений


К настоящему времени наша промышленность освоила и наладила строительство современных РПКСН пр. 955(А). Регулярно происходит закладка таких кораблей, спуск на воду и передача заказчику. График строительства расписан до конца десятилетия, когда в боевой состав ВМФ планируется передать 11-й и 12-й ракетоносец серии. Параллельно ведется серийное производство ракет «Булава». За счет него боеприпасами обеспечены все строевые АПЛ, а также созданы необходимые складские запасы.

Пока промышленность продолжает производство, Минобороны составляет планы на отдаленное будущее. Сейчас формируются требования к новой баллистической ракете для будущей замены «Булавы». После этого начнутся аналогичные работы в контексте подлодки-носителя перспективной БРПЛ. Очевидно, что до начала реального строительства и принятия новых РПКСН на вооружение еще остается достаточно много времени. Однако необходимые меры принимаются уже сейчас, а эффект от них будет сохраняться в течение нескольких следующих десятилетий.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, СПМБМ "Малахит"
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8 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:40
    -3
    Я думаю ошибкой будет строить только крупные ракетоносцы...случай с" Москвой" показал что потеря крупного корабля очень болезненна для флота да и страны тоже.
    Может все таки построить пробную партию малых ракетоносцев до 5 стратегических ракет на борту и по результам эксплуатации посмотреть что эффективнее обходится для обороноспособности страны. what
    Противнику сложнее будет обнаружить десяток мелких ракетоносцев, чем один крупный.
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 05:26
      +1
      Ракета 12 метров длиной. На сколько меньше будет такая лодка в сравнении с Бореем? Думаю ни на сколько.
  2. Андрей НМ
    Андрей НМ Сегодня, 05:52
    +3
    История создания Булавы - это перетягивание одеяла на себя группой "товарищей". МИТ потащил на себя потоки, отобрал тему у макеевцев, грудь себе пробил, типа да мы сейчас сделаем, все от зависти умрут. В результате закончилось тем, что пришлось снова подключать КБ Макеева, т.к. не летало это горе-изделие. Есть "старая" Синева. По массе практически такая же, тащит нагрузку в 2 с лишним раза большую, летает дальше. Удельные характеристики на порядок лучше. За всё время её службы ни одной аварии или инцидента со штатными изделиями не было. Всякие траектории так же отрабатывает. Одна "проблема" - жидкостная. Просто у некоторых в голове сидит пунктик, что жидкостная - это плохо. Типа ядовитая и т.д. Есть еще некоторые моменты, но они решаемы. Не просто так американцы пытались похоронить у нас производство этих ракет в конце 90-х. И одну лодку загнали на переоборудование почти на 20 лет, хотя корпусов других проектов хватало, фактически один стратегический носитель, на тот момент новый, убили. Так и у "твердых" ракет выхлоп не фиалками пахнет. И проблем с их эксплуатацией хватает. Возьмите удельные характеристики Булавы и Р-39 (от Акулы). Так они практически одинаковые. Тогда в чем новизна? И аварии с ними были. Вспомнить хотя бы, как встала домиком ракетная палуба на 941 проекте при взрыве ракеты в шахте. И еще вопрос. На Борее ракеты весят ~37 тонн, 16 штук. Так почему эта лодка весит на 6000 тонн больше лодки старого 667бдрм проекта, где ракет столько же и весят они примерно так же? Это как один из примеров. Что еще интересно, по деньгам производство одной ракеты встает в 4-5 раз дороже жидкостной, как озвучивал в прессе Соломонов.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:58
    0
    [quote=Леха с Андроида.]Я думаю ошибкой будет строить только крупные ракетоносцы...случай с" Москвой" показал что потеря крупного корабля очень болезненна для флота да и страны тоже.
    Может все таки построить пробную партию малых ракетоносцев до 5 стратегических ракет на борту и по результам эксплуатации посмотреть что эффективнее обходится для обороноспособности страны. what
    Противнику сложнее будет обнаружить десяток мелких ракетоносцев, чем один Не потянем по финансам: обратите внимание, что у всех стран обладательниц ПЛАРБ на них по 16 МБР; Ваш вариант возможен, если ПЛ будет не атомной и сможет тащить 4 МБР. Ну и тогда им придётся ходить исключительно по Белому морю или Ладожскому озеру. На Тихом пожалуй только в Охотском море.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:02
    0
    Перспективная БРПЛ рассматривается в качестве будущей замены для нынешнего изделия Р-30 / 3М30 / «Булава»

    "Булава":
    - 10 лет разработки (1998-2008 гг)
    - 11 лет доводки до принятия на вооружение (2007-2018 гг)
    - и всего 5 лет для принятия решения о замене?
    А может кто-то думает, что для разработки новой ракеты снова понадобится 20+ лет?
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 07:01
      0
      Булава - продукт взаимоотношений с США и недобросовестной конкуренции МИТ и КБ Макеева. Борей - вообще экспромт на базе проекта 971 «Щука-Б», профинансированный Лужковым (за это - поклон ему от всех причастных).
      Создание нового проекта назрело и перезрело, сил для его создания - предостаточно. Просто пока у нас будут царить два основных заблуждения + коррупционные интриги по всей "вертикали" - не видать нам того, что требуется.
      Первое заблуждение: необходимо "сбалансированное" (это как Верховному нравится?) развитие вооружённых сил, что автоматом приводит к безудержной трате средств на сухопутные войска.
      Второе заблуждение: нам нужно развивать всю стратегическую "триаду", без учёта того, что ПАК ДА - заведомо мертворожденный пылесос бюджета, а все "Сарматы" - в ближайшем будущем жертвы космической ПРО.
      Поэтому по завершении серии Борей-А необходимо Севмаш полностью перевести на строительство новой стратегической серии, а многоцелевые ПЛА строить большой серией на Амурском судостроительном заводе. Но при этом необходимо оба завода из ОСК передать РОСАТОМУ, а для строительства/ремонта крупных надводных кораблей построить новый завод в Советской Гавани.
      Если этого не сделать, то мы не надолго застрянем на 3,35% земной поверхности, как на тающей льдине.
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:37
    +1
    Через несколько месяцев после этого стало известно, что над аналогичным проектом работает Государственный ракетный центр им. Макеева. Его БРПЛ, по разным оценкам, тоже могла бы стать заменой для нынешней «Булавы».

    Вот это новость...Опять непримиримые противоречия мнжду сторонниками твердотопливных ракет для ПЛ и жидкотопливных. Т.е. твердотопливную Булаву предлагают заменить на жидкотопливную? Историю отношений Королева с Устиновым напомнило...
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 08:58
    0
    Значит не всё так хорошо с булавой как хотелось бы и как расписывают сми