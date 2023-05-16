Начальник военной разведки Украины прозрачно намекнул на причастность киевского режима к покушениям на известных россиян

Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей

Представители украинского режима перестают скрывать, что многие преступления диверсионной и террористической направленности, совершаемые с 2022 года на российской территории, являются делом рук спецслужб Украины. Ранее, отметим, Киев все же предпочитал не афишировать свою вовлеченность в подобную деятельность.С интересным заявлением выступил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Из слов генерала следует, что украинская разведка непосредственно причастна к серии покушений на известных россиян.- подчеркнул Буданов.Напрямую, правда, шеф украинской военной разведки не стал подтверждать или опровергать причастность киевского режима к покушению на писателя и политика Захара Прилепина, в результате которого погиб его друг, сослуживец и водитель Александр Шубин. Но что еще можно понимать под словами о том, что Украина «достала медийных личностей»?Напомним, что одним из первых убийств известных россиян, явно совершенных украинскими спецслужбами уже после начала спецоперации, стал теракт, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина – дочь известного российского философа-евразийца Александра Дугина. Кстати, жертвой теракта, судя по всему, должен был стать сам Дугин-старший, но он поехал в другом автомобиле. Затем был убит в результате теракта военный корреспондент Владлен Татарский. Наконец, покушение на Захара Прилепина – еще одно подобное событие.Заявление Буданова стоит рассматривать не иначе, как публичное подтверждение террористической природы украинского режима. Соответственно, российским властям надо принять меры, хотя бы по официальному признанию ГУР террористической организацией, а Буданова – террористом.