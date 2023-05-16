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Начальник военной разведки Украины прозрачно намекнул на причастность киевского режима к покушениям на известных россиян

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Начальник военной разведки Украины прозрачно намекнул на причастность киевского режима к покушениям на известных россиян

Представители украинского режима перестают скрывать, что многие преступления диверсионной и террористической направленности, совершаемые с 2022 года на российской территории, являются делом рук спецслужб Украины. Ранее, отметим, Киев все же предпочитал не афишировать свою вовлеченность в подобную деятельность.


С интересным заявлением выступил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Из слов генерала следует, что украинская разведка непосредственно причастна к серии покушений на известных россиян.

Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей

- подчеркнул Буданов.

Напрямую, правда, шеф украинской военной разведки не стал подтверждать или опровергать причастность киевского режима к покушению на писателя и политика Захара Прилепина, в результате которого погиб его друг, сослуживец и водитель Александр Шубин. Но что еще можно понимать под словами о том, что Украина «достала медийных личностей»?

Напомним, что одним из первых убийств известных россиян, явно совершенных украинскими спецслужбами уже после начала спецоперации, стал теракт, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина – дочь известного российского философа-евразийца Александра Дугина. Кстати, жертвой теракта, судя по всему, должен был стать сам Дугин-старший, но он поехал в другом автомобиле. Затем был убит в результате теракта военный корреспондент Владлен Татарский. Наконец, покушение на Захара Прилепина – еще одно подобное событие.

Заявление Буданова стоит рассматривать не иначе, как публичное подтверждение террористической природы украинского режима. Соответственно, российским властям надо принять меры, хотя бы по официальному признанию ГУР террористической организацией, а Буданова – террористом.
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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Вчера, 17:31
    +5
    Вот пока живы эти волосяные насекомые будем и дальше получать подлянки от Украины am Выход один насилие с нашей стороны, жесткое насилие и уничтожение тех кто открыто угрожает населению России !!!!! Меня нытье наших медийщиков раздражает, неужели перевелись на Руси Павлы Судоплатовы ? нет, не верю.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 18:20
      +2
      Цитата: Silver99
      Выход один насилие с нашей стороны, жесткое насилие и уничтожение тех кто открыто угрожает населению России !!!!!

      Клин выбивается клином. Враг поймет только тогда когда с ним начнут поступать также. Что делал Ковпак во время ВОВ при борьбе с бандеровцам.
      1. свой1970
        свой1970 Вчера, 19:18
        0
        Цитата: carpenter
        Что делал Ковпак во время ВОВ при борьбе с бандеровцам.
        помогло???
        А кого тогда гоняли до 1957 года???
  2. Jovanni
    Jovanni Вчера, 17:41
    +2
    Ну Степашин же предложил признать террористами верхушку украинскую. И тогда мы вправе их просто уничтожать там, где они есть...
    1. iran
      iran Вчера, 17:54
      +2
      Цитата: Jovanni
      И тогда мы вправе их просто уничтожать там, где они есть...


      Это явно не про наши импотентные спецслужбы. У нас умеют только крышевать банки и бизнес. Ну и иногда гонять поднавальников. Я тоже так наивный 9 лет надеялся, что российские спецслужбы смогут уничтожить хоть каких-то известных карателей и отъявлена головорезов на руках которых много крови невинных людей. Потом понял, что это явно не про наших. Эпоха Судоплатова безвозвратно ушла. Теперь чекисты это уважаемые бизнесмены. Просто прочитайте про новости как Интерпол разыскивает сына генерала СВР, живущего в Швейцарии, где изанимается бизнесом. Всё что нужно знать про нашу разведку.
  3. Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 17:47
    0
    "не афишировать свою вовлечённость" ,а кто ещё мог..? Правда,оставалась версия,что "кот Скрипалей"по приказу Путина
  4. Brain_
    Brain_ Вчера, 17:58
    -1
    Буданов же должен понимать, что рано или поздно ему бумерангом прилетит.
    Такое срока давности не имеет: 5-10-15-20 лет. Но рано или поздно его достанут.

    Особенно, если учесть, что он уже принимал участие в диверсии в районе Армянска.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Вчера, 18:25
      +1
      Цитата: Brain_
      Такое срока давности не имеет: 5-10-15-20 лет. Но рано или поздно его достанут.


      А не повторится ли история с Грузией образца 2008 года ? Там ведь тоже СК собирал материалы про преступления Саакашвили и всех причастных, к убийству наших миротворцев, и геноциду Осетин.... и толку ???

      Никто не понес наказание. Все преступники живы и здоровы (если только сами не отошли в мир иной), хотя возможности у наших спец служб были... но приказа работать за рубежом, и ликвидировать цели явно не было.

      И с Украиной, чтобы начать реально наказывать преступников, нужно 1) Признать Украинский режим - террористическим (благо фактов хватает). 2) Перенять опыт Моссада в устранение нацистов... можно создать отдельную службу, которая этим будет заниматься или поручить уже существующим структурам, но главное чтобы была воля наверху.... к таким действиям.
      1. свой1970
        свой1970 Вчера, 19:32
        0
        Цитата: Aleksandr21
        Перенять опыт Моссада в устранение нацистов

        Опыт Моссада в нашей стране не применим в принципе.Вне зависимости от твердости власти...
  5. AlexGa
    AlexGa Вчера, 18:11
    -1
    А как же признание и обьявление украины страной-террористом?!
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 19:48
    0
    По всем писаным и неписаным законам войны; де факто и де юре он цель. Просто цель которую надо уничтожить. И ещё: хотелось бы, чтобы кто то облеченный властью, наконец сказал: Wanted dead or alive.
  7. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Вчера, 22:15
    0
    Ау! Альпинисты, где вы?
    Где ваши рюкзаки, пуховики и ледорубы?