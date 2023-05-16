Начальник военной разведки Украины прозрачно намекнул на причастность киевского режима к покушениям на известных россиян

Представители украинского режима перестают скрывать, что многие преступления диверсионной и террористической направленности, совершаемые с 2022 года на российской территории, являются делом рук спецслужб Украины. Ранее, отметим, Киев все же предпочитал не афишировать свою вовлеченность в подобную деятельность.
С интересным заявлением выступил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Из слов генерала следует, что украинская разведка непосредственно причастна к серии покушений на известных россиян.
Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей
- подчеркнул Буданов.
Напрямую, правда, шеф украинской военной разведки не стал подтверждать или опровергать причастность киевского режима к покушению на писателя и политика Захара Прилепина, в результате которого погиб его друг, сослуживец и водитель Александр Шубин. Но что еще можно понимать под словами о том, что Украина «достала медийных личностей»?
Напомним, что одним из первых убийств известных россиян, явно совершенных украинскими спецслужбами уже после начала спецоперации, стал теракт, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина – дочь известного российского философа-евразийца Александра Дугина. Кстати, жертвой теракта, судя по всему, должен был стать сам Дугин-старший, но он поехал в другом автомобиле. Затем был убит в результате теракта военный корреспондент Владлен Татарский. Наконец, покушение на Захара Прилепина – еще одно подобное событие.
Заявление Буданова стоит рассматривать не иначе, как публичное подтверждение террористической природы украинского режима. Соответственно, российским властям надо принять меры, хотя бы по официальному признанию ГУР террористической организацией, а Буданова – террористом.