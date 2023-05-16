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«Лопата остаётся самым важным снаряжением пехотинца»: финские военные сделали выводы из конфликта на Украине

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«Лопата остаётся самым важным снаряжением пехотинца»: финские военные сделали выводы из конфликта на Украине

Финские аналитики внимательно изучают конфликт на Украине и делают соответствующие выводы, готовясь к противостоянию с Россией. Новый взгляд на ведение боевых действий озвучен в «Летописи пехоты» (Jalkaväen vuosikirja) – публикации штаба сухопутных войск страны, которая отражает основные наблюдения финских военных.


Необходимость подготовки к длительным боям; способность строить укрепления; борьба с беспилотниками; использование танков и способность русских к перегруппировке в ходе обороны – вот пять основных наблюдений

- отмечается в публикации.

Национальные вооруженные силы должны сосредоточиться на развитии «готовности вести долгую войну», написал майор Петри Песонен, руководитель исследовательского центра Академии Сухопутных войск. С его слов, необходим внушительный запас матчасти, особенно боеприпасов, и большой кадровый резерв, рассчитанный на компенсацию понесенных человеческих потерь.

Указывается на широкомасштабное использование БПЛА, в связи с чем конфликт на Украине называется «первой войной беспилотников».

Каждый солдат уже должен быть обучен как работе с БПЛА, так и защите от них

- подчеркнул Песонен.

Финские сухопутные войска уже весной 2022 года сообщили о заказе свыше тысячи малогабаритных БПЛА, предназначенных для разведки, наблюдения и наведения на цели, которые будут использоваться различными подразделениями от южного побережья страны до Северной Лапландии.

Отмечается, что в войне по-прежнему важную роль играют танки. Также большое значение имеет возможность бойцов укреплять свои позиции, в частности, пользуясь затишьем на фронте.

Но традиционная полевая лопата по-прежнему остаётся самым важным снаряжением пехотинца

- пояснил Песонен.
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20 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 17:44
    -7
    Учитывая природную скорость мышления чухонцы долго будут окапываться.)
    1. bandabas
      bandabas Вчера, 18:12
      +5
      Вы не правы. Мышление у них быстрое. Научились давно. Будучи под нами, норгами и шведами. Хитрые и подлые.
    2. NickShel
      NickShel Вчера, 18:56
      +2
      Результаты советс-финской войны с вами поспорят
    3. Маз
      Маз Вчера, 21:21
      +3
      Всегда считал что самое мощное, надёжное и безотказно оружие солдата это его голова с правильными мозгами, остальное это приложение, следствия и опыт.
  2. VicVic
    VicVic Вчера, 17:48
    +4
    Финнам бы выводы делать на тему, на что они променяли доброе и мирное соседство с Россией.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 17:58
      +2
      Интэрэсно, а им канал из их внутренних озёр, в финский залив или на ладогу перекрыли или опять ничего и никак?
      Ведь кто то из ответственных об том говорил...
      1. AlexGa
        AlexGa Вчера, 18:08
        +1
        Интэрэсно, а им канал из их внутренних озёр, в финский залив или на ладогу перекрыли или опять ничего и никак?

        Вроде их предупреждали, что в случае их вхождения в НАТО, договор аренды канала будет расторгнут. А что сейчас, информации нет.
      2. свой1970
        свой1970 Вчера, 18:34
        +1
        Цитата: rocket757
        Интэрэсно, а им канал из их внутренних озёр, в финский залив или на ладогу перекрыли или опять ничего и никак?
        Ведь кто то из ответственных об том говорил...

        Там весело - они деньги платят за аренду, но не плавают..
  3. potap6509
    potap6509 Вчера, 17:50
    +2
    И эти туда же, "ну возьми меня", Россия собирается на нас напасть, тьфу . Здались вы сто лет.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 18:47
      0
      Цитата: potap6509
      Здались вы сто лет.

      Да как то здались... Года 83 назад.
  4. Brain_
    Brain_ Вчера, 17:52
    +4
    Копать в ледниковых отложениях траншеи лопатой, конечно, такое себе. Особенно, если попрут валуны.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 18:06
      0
      "два солдата из стройбата заменяют экскаватор"....
      Лом, кирка, такой же необходимый инструмент, как и лопата... чего уж там, следует признать очевидное.
  5. alexoff
    alexoff Вчера, 17:55
    0
    У финнов нет таких размеров и глубины территории, они ж быстро останутся без портовой инфраструктуры и воевать им придется на своих двоих лопатами
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:56
    +1
    Но традиционная полевая лопата по-прежнему остаётся самым важным снаряжением пехотинца
    . Это уже истина и никто, кто б не пытался, изменить ничего, принципиально, не сумел.....
  7. AlexGa
    AlexGa Вчера, 18:10
    +1
    БСЛ будет нужна всегда, поэтому она входит в комплект любой военного обьекта техники.
  8. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Вчера, 18:17
    +2
    Опыт Первой Мировой гласит: "Ведро пота спасает унцию крови".
    Но опыт 1918 г. гласит "Роешь траншею = роешь могилу".
    Пять миллионов трупов на позициях во Франции и Бельгии 1914 - 1918 г. подтверждают последний тезис. Если укрепления не поддержаны огневой мощью обороняющихся - то это просто братская могила.
    Думаю финны обр. 1940 г. это хорошо прочувствовали на линии Маннергейма, а финны обр. 1944 и почувствовать не успели.
  9. Alex013
    Alex013 Вчера, 18:43
    0
    "...в связи с чем конфликт на Украине называется «первой войной беспилотников»..." Вторая Карабахская война скорее всего первая.
  10. hohohol
    hohohol Вчера, 19:32
    0
    Национальные вооруженные силы должны сосредоточиться на развитии «готовности вести долгую войну», написал майор Петри Песонен, руководитель исследовательского центра Академии Сухопутных войск.

    Какую ещё долгую войну?! Финляндия страна НАТО. Поэтому никакой долгой войны не будет, нас слишком мало, чтобы вести долгую войну против этой своры. Всё закончится быстро и предсказуемо «Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут».
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 19:36
    -1
    Надеюсь, наверху понимают, что самым важным оружием пехотинца в войне с Финляндией должно быть тактическое ядерное? Дальнейшее существование финской республики после сознательного отказа её от нейтралитета не имеет смысла и исторического оправдания, поэтому её территория должна стать непригодной для ведения экономической и хозяйственной деятельности и этим фактически вернуться в состояние буферной зоны, не мытьём так катаньем. Причём удар должен быть превентивным, при первых же признаках подготовки НАТО к нанесению ударов по России с территории Финляндии.
  12. gardaster
    gardaster Вчера, 20:33
    +2
    Финким аналитикам нужно ещё раз проанализировать конфликт на украине и, возможно, до них дойдёт, к чему приводит отказ от нейтралитета и добрососедских отношений с нами. Если в таком ключе всё будет развиваться, то да, лопаты им точно понадобятся.