Военное обозрение
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В столице Судана возобновились авиаудары и артиллерийские обстрелы, множество беженцев направилось в Порт-Судан

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В столице Судана возобновились авиаудары и артиллерийские обстрелы, множество беженцев направилось в Порт-Судан

По словам очевидцев, авиаудары, взрывы и столкновения снова на юге Хартума, а через реку Нил в некоторых частях прилегающих городов Бахри и Омдурман велись сильные артиллерийские обстрелы.


Боевые действия между армией и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF) вызвали беспорядки и в других районах Судана, особенно в западном регионе Дарфура, но основное сосредоточение пришлось на Хартум.

Это вызвало гуманитарный кризис, который угрожает в некоторой степени дестабилизировать регион, вынудив какую-то часть жителей покинуть Судан.

Те, кто на данный момент остался в столице, сталкиваются трудностями, связанными с тем, что запасы продовольствия истощаются, службы здравоохранения рушатся, растёт число преступлений, включая случаи мародёрства.

Боевые действия усилились как в Хартуме, так и в Генейне, столице Западного Дарфура, после того как две противоборствующие стороны начали переговоры в Джидде при посредничестве Саудовской Аравии и США более недели назад. Хочется обратить внимание, что после попыток США вмешиваться в конфликты, не касающиеся их, чаще всего, жертв становится, как правило, только больше.

В результате переговоров было сформулировано заявление о принципах обеспечения доступа к гуманитарным поставкам и защиты гражданского населения, но механизмы создания гуманитарных коридоров и согласования прекращения огня всё ещё обсуждаются.

Обе стороны ранее несколько раз объявляли о прекращении огня, но ни одна из них не остановила боевые действия.

Армия в основном полагалась на авиаудары и артиллерийские обстрелы, лишь изредка вступая в наземные бои, стремясь оттеснить силы RSF, которые заняли позиции в районах Хартума вскоре после начала боевых действий более месяца назад.

По словам местных жителей, во вторник RSF атаковали крупные военные базы в северном Омдурмане и южном Хартуме, явно пытаясь помешать армии развернуть тяжелое вооружение и истребители.

Армия, в свою очередь, пытается перерезать линии снабжения RSF из-за пределов столицы и обезопасить стратегические объекты, включая аэропорт в центре Хартума и крупный нефтеперерабатывающий завод Аль-Джайли в Бахри.

Большинство бегущих из Судана направились на север - в Египет, или на запад - в Чад, граничащий с Дарфуром. Другие же направились в Порт-Судан на Красном море, надеясь найти лодки для того, чтобы отплыть в Саудовскую Аравию. Напомним, что ранее (до начала боевых действий) было достигнуто соглашение о размещении в Порт-Судане базы материально-техническое обеспечения ВМФ РФ. Теперь, по понятным, причинам реализация этого проекта повисает в воздухе.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 20:57
    0
    Нечто похожее мы уже видели… На Украине.)
    1. PSih2097
      PSih2097 Вчера, 21:05
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Нечто похожее мы уже видели… На Украине.)

      не, на Украине гражданская война с участием (интервенцией) иностранных государств, причем РФ в данную категорию не входит, как Беларусь и остальные из СНГ ...
  2. PSih2097
    PSih2097 Вчера, 20:59
    +2
    представители на фото явно у британцев закупались... судя "по форме и содержанию" WASP так просто африку в покое не оставят...
  3. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 22:00
    +3
    Только при участии США могло такое случится, после того, как США стала жаба душить что Россия ПМО собирается построить в Судане, какую они озабоченность вырожали, и санкциями пугали Россию стало ясно, после их вмешательства, длинным носом am
  4. Alien From
    Alien From Вчера, 23:26
    0
    Своих историй хватает, пусть парятся как хотят, у них тепло
  5. Дво
    Дво Сегодня, 00:02
    -1
    Больше нам делать нечего ,как обсуждать что у негров происходит, у самих гораздо хуже.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 00:47
    0
    А вот и зерновозы из Украины. Пресловутая "зерновая сделка" позволяет до 30% поставляемых Украине вооружений вместе с зерном)))) вывозить в Африку.
    Онли бизнес.