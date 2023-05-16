В столице Судана возобновились авиаудары и артиллерийские обстрелы, множество беженцев направилось в Порт-Судан

По словам очевидцев, авиаудары, взрывы и столкновения снова на юге Хартума, а через реку Нил в некоторых частях прилегающих городов Бахри и Омдурман велись сильные артиллерийские обстрелы.Боевые действия между армией и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF) вызвали беспорядки и в других районах Судана, особенно в западном регионе Дарфура, но основное сосредоточение пришлось на Хартум.Это вызвало гуманитарный кризис, который угрожает в некоторой степени дестабилизировать регион, вынудив какую-то часть жителей покинуть Судан.Те, кто на данный момент остался в столице, сталкиваются трудностями, связанными с тем, что запасы продовольствия истощаются, службы здравоохранения рушатся, растёт число преступлений, включая случаи мародёрства.Боевые действия усилились как в Хартуме, так и в Генейне, столице Западного Дарфура, после того как две противоборствующие стороны начали переговоры в Джидде при посредничестве Саудовской Аравии и США более недели назад. Хочется обратить внимание, что после попыток США вмешиваться в конфликты, не касающиеся их, чаще всего, жертв становится, как правило, только больше.В результате переговоров было сформулировано заявление о принципах обеспечения доступа к гуманитарным поставкам и защиты гражданского населения, но механизмы создания гуманитарных коридоров и согласования прекращения огня всё ещё обсуждаются.Обе стороны ранее несколько раз объявляли о прекращении огня, но ни одна из них не остановила боевые действия.Армия в основном полагалась на авиаудары и артиллерийские обстрелы, лишь изредка вступая в наземные бои, стремясь оттеснить силы RSF, которые заняли позиции в районах Хартума вскоре после начала боевых действий более месяца назад.По словам местных жителей, во вторник RSF атаковали крупные военные базы в северном Омдурмане и южном Хартуме, явно пытаясь помешать армии развернуть тяжелое вооружение и истребители.Армия, в свою очередь, пытается перерезать линии снабжения RSF из-за пределов столицы и обезопасить стратегические объекты, включая аэропорт в центре Хартума и крупный нефтеперерабатывающий завод Аль-Джайли в Бахри.Большинство бегущих из Судана направились на север - в Египет, или на запад - в Чад, граничащий с Дарфуром. Другие же направились в Порт-Судан на Красном море, надеясь найти лодки для того, чтобы отплыть в Саудовскую Аравию. Напомним, что ранее (до начала боевых действий) было достигнуто соглашение о размещении в Порт-Судане базы материально-техническое обеспечения ВМФ РФ. Теперь, по понятным, причинам реализация этого проекта повисает в воздухе.