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После подрыва «Северных потоков» НАТО усиливает меры безопасности подводной инфраструктуры

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После подрыва «Северных потоков» НАТО усиливает меры безопасности подводной инфраструктуры

Теракт против российских газопроводов на дне Балтийского моря заставил многие страны задуматься над возросшими рисками. Поэтому после подрыва «Северных потоков», который совершили, по мнению властей РФ, западные диверсанты, НАТО усиливает меры безопасности подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели.


Об этом на брифинге в Брюсселе сообщили журналистам высокопоставленные должностные лица, представляющие Североатлантический альянс.

Задача поручена недавно созданной Координационной группе НАТО по критической подводной инфраструктуре. Там считают, что риск для нее сейчас «явный и реальный, и на него необходимо оперативно реагировать.

Мы понимаем явную и реальную опасность, с которой сталкивается наша критически важная подводная инфраструктура

- заявил на брифинге руководитель группы – генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Ханс-Вернер Верманн.

Помощник генерального секретаря Североатлантического альянса по разведке и безопасности Дэвид Кэттлер считает основным источником угрозы для подводной инфраструктуры Российскую Федерацию.

Россия активно составляет карту критической инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне

- утверждает он.

О необходимости усиления мер по охране критической подводной инфраструктуры генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял на брифинге 15 февраля. Тогда же он объявил о создании Координационной группы.
Использованы фотографии:
Вооружённые силы Норвегии
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16 комментариев
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  1. blackcat
    blackcat Вчера, 17:48
    +3
    Как говорят в народе "знает кошка чье мясо съела" , конечно угроза это Россия , "северные потоки" взорвали а теперь задумались а как своё то добро уберечь am
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Вчера, 18:19
      +3
      Цитата: blackcat
      "знает кошка чье мясо съела", конечно угроза это Россия
      Товарищ верь, ”Лошарик” вернется в строй, и вот тогда всем кабелям врагов…. аншлаг, если команда будет. Собственно говоря почему нет
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 17:49
    +4
    Закрыть такие масштабы никому не под силу. Пусть стараются.
    Это их Ахилесова пята, про которую все знают.
    А за деньги её могут повредить даже рыбаки из Австралии.
  3. walton
    walton Вчера, 17:49
    +1
    Аааа!!! Боятся, самки собаки! Правильно делают!!!
  4. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Вчера, 17:52
    +1
    Лицемерные с...и,и ведь ничего им не будет за подрыв потоков....Хотя,кто его знает,может и вправду " Нет худа без добра"?
    1. роман66
      роман66 Вчера, 18:05
      +2
      ..Хотя,кто его знает,может и вправду

      Зассут, однозначно
  5. alexoff
    alexoff Вчера, 17:54
    +1
    Ну так надо бить, пока они не готовы. Думаю отброшенная на сто лет назад Европа будет более покладистой
  6. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 17:57
    +3
    Поэтому после подрыва «Северных потоков», который совершили, по мнению властей РФ, западные диверсанты.
    По, чьё мнение? И так ясно, что за диверсией стоит США и нато, и не надо бабушку в кеды обувать!
  7. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Вчера, 17:58
    0
    А ведь это отличная возможность испытать наш Посейдон и заодно слегка вернуть задолженность по нехорошим делам Западу. Огромным бонусом будет показательность выступления в плане нашей готовности идти до конца в этом конфликте не ограничиваясь ни каким средствам. На западе точно сдрефят и сдадут назад. Тут глядишь и военная помощь сразу закончится и войне конец придет.
  8. Александр123
    Александр123 Вчера, 18:02
    0
    Все как в песне у БГ:
    "Мы ведем войну уже семьдесят лет,
    Нас учили, что жизнь – это бой,
    Но по новым данным разведки
    Мы воевали сами с собой"
    Сами себе гадят, сами боятся этого г-на.
  9. Bingo
    Bingo Вчера, 18:02
    +1
    Неужто поняли смысл фразы "фарш невозможно провернуть назад"?
    Вообще, сейчас в мире творится много чего интересного) Например, ходят упорные слухи, что 5G связь забивает крылатым ракетам радиовысотометр и они вынуждены летать не с огибанием рельефа на 30 метрах высоты, а по барометрическому высотометру, забираясь на 300-600 метров, где для любого ПВО они легкая цель) То есть. фактически, все страны развивающие 5g связь, заодно себе ставят защиту от Томагавков, а кто у нас в лидерах по 5G? Китай... Причем он не только у себя ставит эти сети, а вообще по всему миру))) Что резко сужает возможность для США разносить демократию
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 18:06
    0
    Не спроста враги озаботились безопасностью.Вполне возможно именно подводная война ждет именно нас и очень скоро.К таким заявлениям необходимо относится весьма серьезно.
  11. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Вчера, 18:06
    -2
    Ящик Пандоры открыли , теперь ждите Приветов!!!
  12. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 18:13
    +1
    Стандартная практика США - устроить какую-либо ситуацию, потом начинать с ней бороться, наращивая вооружение и "присутствие". Попутно блатуя на это соратников по НАТО.
  13. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 18:25
    0
    Ну а мы, что характерно, зачем-то даем им время подготовиться.
  14. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 18:32
    +1
    Правильно делают - Россия взорвала свои газопроводы, теперь будет целиться в чужие.