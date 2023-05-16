Кадры объективного контроля: Бойцы «Вагнера» уничтожили группу военнослужащих ВСУ в районе Клещеевки южнее Артемовска

В сети распространяется видео, показывающее результаты ударной работы бойцов ЧВК «Вагнер», возвращающих ранее утерянные российскими регулярными частями позиции на флангах в районе Артемовска (Бахмута). На кадрах объективного контроля, снятых с беспилотника, отчетливо видны тела украинских боевиков, попавших под огонь «музыкантов». Часть из них ранены, другие лежат неподвижно вдоль естественного земляного укрытия, возможно, окопа.
Сообщается, что под раздачу «музыкантов» попали украинские националисты, ранее занявшие позиции 4-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) ВС РФ в районе села Клещеевка к югу от Артемовска. Всего было уничтожено и ранено как минимум 14 украинских военнослужащих.
Напомним, 11 мая в сети появились неофициальные сообщения, что регулярные части ВС РФ, которые по заявлению Минобороны «обеспечивали прикрытие флангов» в районе Артемовска, пока музыканты продолжали освобождать город, в результате контратак ВСУ покинули свои позиции. К юго-западу от Ивановского (Красного) отступили военнослужащие 4-й омсбр, оставив площадь до 3,5 километров. Бойцы этого же подразделения и 374-й омсб ВС РФ оставили также позиции на опорном пункте ВСУ к северо-западу от Клещеевки, которые были оперативно заняты бойцами ЧВК «Вагнер».
В этот же день 9-й мотострелковый полк ВС РФ отошел из лесополосы и укрепрайона, которые были препятствиями на дороге из Часова Яра. Также были оставлены позиции в районе Богдановки. На следующий день подразделения Минобороны оставили высоты возле Берховки и отошли к Берховскому водохранилищу, тем самым разблокировав дорогу на Хромово. В результате «вагнеравцам» пришлось перебросить часть штурмовых отрядов из Артемовска, чтобы обезопасить фланги, оставленные регулярными частями ВС РФ. Наступление ВСУ удалось остановить.
Тогда куратор частной военной компании Евгений Пригожин даже обратился с открытым письмом к министру обороны России Сергею Шойгу, предложив ему лично посетить Бахмут и оценить обстановку с удержанием флангов подразделениями ВС РФ. Ответа не последовало. В российском военном ведомстве отступление своих частей из под Артемовска привычно назвали «перегруппировкой и занятием более выгодных позиций».
Теперь, судя по информации российских пабликов, «музыканты» берут ситуацию на флангах под свой контроль и стабилизируют ее . В самом Артемовске, по последним данным, под контролем противника остается до 1,59 квадратных километров. Бахмутский гарнизон отступает в следующие укрепрайоны по улице Юбилейной. Бойцы «Вагнера» ведут зачистку квартала между улицами Чайковского и Корсуновского. Сообщается, что сегодня Евгений Пригожин побывал на передовых позициях ЧВК в Артемовске.