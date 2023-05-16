Военное обозрение
Войти Регистрация

Кадры объективного контроля: Бойцы «Вагнера» уничтожили группу военнослужащих ВСУ в районе Клещеевки южнее Артемовска

35
Кадры объективного контроля: Бойцы «Вагнера» уничтожили группу военнослужащих ВСУ в районе Клещеевки южнее Артемовска

В сети распространяется видео, показывающее результаты ударной работы бойцов ЧВК «Вагнер», возвращающих ранее утерянные российскими регулярными частями позиции на флангах в районе Артемовска (Бахмута). На кадрах объективного контроля, снятых с беспилотника, отчетливо видны тела украинских боевиков, попавших под огонь «музыкантов». Часть из них ранены, другие лежат неподвижно вдоль естественного земляного укрытия, возможно, окопа.


Сообщается, что под раздачу «музыкантов» попали украинские националисты, ранее занявшие позиции 4-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) ВС РФ в районе села Клещеевка к югу от Артемовска. Всего было уничтожено и ранено как минимум 14 украинских военнослужащих.



Напомним, 11 мая в сети появились неофициальные сообщения, что регулярные части ВС РФ, которые по заявлению Минобороны «обеспечивали прикрытие флангов» в районе Артемовска, пока музыканты продолжали освобождать город, в результате контратак ВСУ покинули свои позиции. К юго-западу от Ивановского (Красного) отступили военнослужащие 4-й омсбр, оставив площадь до 3,5 километров. Бойцы этого же подразделения и 374-й омсб ВС РФ оставили также позиции на опорном пункте ВСУ к северо-западу от Клещеевки, которые были оперативно заняты бойцами ЧВК «Вагнер».

В этот же день 9-й мотострелковый полк ВС РФ отошел из лесополосы и укрепрайона, которые были препятствиями на дороге из Часова Яра. Также были оставлены позиции в районе Богдановки. На следующий день подразделения Минобороны оставили высоты возле Берховки и отошли к Берховскому водохранилищу, тем самым разблокировав дорогу на Хромово. В результате «вагнеравцам» пришлось перебросить часть штурмовых отрядов из Артемовска, чтобы обезопасить фланги, оставленные регулярными частями ВС РФ. Наступление ВСУ удалось остановить.

Тогда куратор частной военной компании Евгений Пригожин даже обратился с открытым письмом к министру обороны России Сергею Шойгу, предложив ему лично посетить Бахмут и оценить обстановку с удержанием флангов подразделениями ВС РФ. Ответа не последовало. В российском военном ведомстве отступление своих частей из под Артемовска привычно назвали «перегруппировкой и занятием более выгодных позиций».

Теперь, судя по информации российских пабликов, «музыканты» берут ситуацию на флангах под свой контроль и стабилизируют ее . В самом Артемовске, по последним данным, под контролем противника остается до 1,59 квадратных километров. Бахмутский гарнизон отступает в следующие укрепрайоны по улице Юбилейной. Бойцы «Вагнера» ведут зачистку квартала между улицами Чайковского и Корсуновского. Сообщается, что сегодня Евгений Пригожин побывал на передовых позициях ЧВК в Артемовске.

Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Пригожина
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
35 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 18:36
    +14
    Если бы вся русская армия соответствовала требованиям Вагнера, она достигла бы Парижа менее чем за месяц. Для России было бы очень выгодно, если бы Вагнер увеличил свою численность и обучил регулярные части русской армии. А те войска, которые без боя отошли с флангов, должны быть наказаны как можно строже. Дисциплинарные взыскания необходимы для командиров и солдат, которые уходят со своих позиций, создавая опасность для фронта. Если за такое поведение не наказывать со всей строгостью и силой, регулярная армия пойдет по пути итальянизации и растворится, как кубик сахара в воде.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Вчера, 18:47
      +5
      Соответствовать требованиям Вагнера армия не может в принципе. Армия это большая государственная корпорация цели которой распределены по множеству точек влияния в больших званиях и должностях. Это фактически "рыба, рак и щука". В то время как ЧВК всегда всегда имеет одну цель в принципе. Поэтому здесь проблема системная.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Вчера, 19:00
        +6
        Дак и армия по идее должна иметь одну цель, разные вектора, если они есть, это проблема качества ее вертикали
      2. Теренин
        Теренин Вчера, 19:13
        +4
        Цитата: Vita VKO
        Соответствовать требованиям Вагнера армия не может в принципе. Армия это большая государственная корпорация цели которой распределены по множеству точек влияния в больших званиях и должностях. Это фактически "рыба, рак и щука". В то время как ЧВК всегда всегда имеет одну цель в принципе. Поэтому здесь проблема системная.

        Итог Вашей мысли: У ВагнерОв работает система управления, а в армии зачатую одни - пробуксовки.
        1. Vitaly.17
          Vitaly.17 Вчера, 23:40
          0
          Цитата: Теренин
          в армии зачатую одни - пробуксовки

          Это не совсем справедливо. Главная проблема в сдерживании армии, которой не только не позволяют уничтожать главарей киевского режима во главе Зеленским, но еще не позволяют вести нормальную войну основанную на тактике контртеррористической операций с нормальной изоляцией района боевых действий и уничтожение вражеской системы финансового и тылового обеспечения.
    2. Hellcos
      Hellcos Вчера, 18:49
      +1
      Ну допустим, что обучит. А кто обучит российскую промышленность обеспечению армии необходимым количеством бпла/снарядов/современной техники/экипировки? Или по вашему вагнеры при достаточной численности с одними калашами бы до Парижа дошли?
      1. ИванИванов
        ИванИванов Вчера, 18:56
        +5
        С чего то начинать надо, на базе Вагнера можно создать школы подготовки солдат и офицерского состав. Быстрое распространение правильного опыта - важнейшее преимущество. А сейчас движется только Вагнер, остальные - в позиционных боях
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 19:04
          +5
          Сообщается, что под раздачу «музыкантов» попали украинские националисты, ранее занявшие позиции 4-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) ВС РФ в районе села Клещеевка к югу от Артемовска.

          Упс. А, это четкое повторение ВагнерАми тактики ВСУ, в начальной стадии СВО, когда они отходили со своих позиций, наши их занимали, и ВСУ накрывали из лесопосадок наши вошедшие в нас.пункт подразделения.
        2. Кронос
          Кронос Вчера, 19:27
          -2
          А чем это движение выраженно ? Точно такие же позиционные бои за руины Артемовска.
        3. topol717
          topol717 Вчера, 22:03
          0
          Цитата: ИванИванов
          С чего то начинать надо, на базе Вагнера можно создать школы подготовки солдат и офицерского состав. Быстрое распространение правильного опыта - важнейшее преимущество. А сейчас движется только Вагнер, остальные - в позиционных боях

          Почему вы не читаете что вам пишут?
          Вагнер в разы лучше оснащены. У Вагнера есть все: и связь и БПЛА и ночные прицелы. а в передовых частях МО нету ничего, кроме лопат и АК-74. Многие сами себе даже броню и термобелье покупали. У Вагнера это все импортное, а у МО какое?
          Может надо начинать с тыла, и начинать производить 1 000 000 штук 152 мм снарядов. 1000 штук в месяц БПЛА, 1000 штук в месяц тепловизоров????
      2. Теренин
        Теренин Вчера, 19:16
        +4
        Цитата: Hellcos
        А кто обучит российскую промышленность обеспечению армии необходимым количеством бпла/снарядов/современной техники/экипировки?

        Техническое задание от Ставки на количество и сроки поставок вооружения, боеприпасов, ГСМ и снаряжения.
      3. Carlos Sala
        Carlos Sala Вчера, 19:26
        +1
        Давайте не путать бекон со скоростью. Одно дело русская армия в целом, частью которой в некотором роде является и Вагнер, а другое дело, что Вагнер обладает большей боеспособностью на фронте операций. Так почему бы не скопировать их методы? В чем проблема?
        1. topol717
          topol717 Вчера, 22:05
          0
          Цитата: Carlos Sala
          Давайте не путать бекон со скоростью. Одно дело русская армия в целом, частью которой в некотором роде является и Вагнер

          Вагнер воют импортными радиостанциями, БПЛА и тепловизорами.
    3. 75Сергей
      75Сергей Вчера, 19:22
      +3
      Переформировать, а командиров понизить в званиях на один - два пункта
    4. Бывший солда
      Бывший солда Вчера, 19:40
      +2
      А те войска, которые без боя отошли с флангов, должны быть наказаны как можно строже.

      Кто сказал что без боя? Что просто снялись и ушли в полной тишине под стрекотание кузнечиков в траве?
    5. LeutnantTom
      LeutnantTom Вчера, 19:42
      -3
      Согласен, не защитить фланги тоже было ошибкой новичка! так что первая ошибка была с ответственными. Складывается впечатление, что генералы и офицеры вовсе не хотят победить. Конечным продуктом были убегающие молодые солдаты. А так русская армия выглядела не очень. Недаром англосаксы считают, что Россию можно победить на поле боя.
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 18:39
    +13
    По моему мнению,офицеров чвк Вагнер нужно назначить командирами полков и батальонов чтобы они используя свой опыт "отучили "армию отступать. Иначе,то с одного участка фронта,то с другого будет "наступление назад "при первых выстрелах. И о наступлении нашей армии придётся забыть совсем!
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:06
      +7
      Цитата: Бережливый
      По моему мнению,офицеров чвк Вагнер нужно назначить командирами полков и батальонов чтобы они используя свой опыт "отучили "армию отступать. Иначе,то с одного участка фронта,то с другого будет "наступление назад "при первых выстрелах. И о наступлении нашей армии придётся забыть совсем!

      Тут все дело в мотивации и ответственности. И сразу научатся воевать, как ВагнерА.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 19:09
      +2
      Цитата: Бережливый
      По моему мнению,офицеров чвк Вагнер нужно назначить командирами полков и батальонов чтобы они используя свой опыт "отучили "армию отступать.

      И что Герасимов разрешит такое ? Даже если назначат таких командиров, то их МО "сожрёт", а то и под суд и в"крытку."
    3. VicVic
      VicVic Вчера, 19:11
      +6
      Дело в том, что служащие в Вагнере не занимаются ничем, кроме войны и подготовке к ней, у них и званий нет, только должности.
      А офицер в регулярной армии погряз в бюрократии и регламентах, как менеджер торговой конторы - пишет отчёты, прикладывает к ним фото, вынужден реагировать на генеральские инспекции и т.д. и т.п.
      Одной из причин, почему люди и уходят из армии в чвк, это усталость от формализма, неизбежного в регулярной армии и превалирование бумажной работы над боевой подготовкой.
      Поэтому, такие подразделения, как Вагнер, если и будут, то будут сами по себе. Верни бойцов Вагнера в армию, бОльшая часть их опыта пропадёт в армейской рутине.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:41
    +6
    Не один Вагнер на флангах рубится ,оттягивая на себя силы ,которые могли бы зайти в Артёмовск.
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 18:48
      +4
      Тралфлот,но сейчас именно Вагнер берет города,а вот тот же Херсон сдали в угоду интересам абромойши именно строевые генералы,за что заслужили пулю в бошку и вечное презрение.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Вчера, 18:59
        +4
        Слух о сдаче Херсона ради Абрамовича тоже перебор. Непонятно какой бонус мы получили взамен.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 19:10
          +6
          Цитата: ИванИванов
          Слух о сдаче Херсона ради Абрамовича тоже перебор. Непонятно какой бонус мы получили взамен.

          В войне, любой бонус получаешь только в наступлении.
          1. ААК
            ААК Вчера, 19:20
            +4
            Ну так армейское командование либо разучилось, либо просто не умеет грамотно наступать
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Вчера, 19:40
              +1
              А мне кажется что тут глубже причина.Что в оркестре,что в регулярной армии командиры из одного гнезда.Дело не "разучились",а в армейской неповоротливой системе.У Вагнера быстрее проходит информация,команды.И добровольцы.А это мотивация.В армии-контрактрактники,еще те,пришедшие служить за ипотеку.Да мобилизованные,у которых дети ,да семьи.И им в первую очередь хочется выжить в этой ситуации
        2. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 19:17
          +3
          Цитата: ИванИванов
          Непонятно какой бонус мы получили взамен.

          Выпустили карателей айдаровцев, получили "зерновуюсделку". Запад и США не трогают лярды, яхты и дворцы Абгамовича, население Херсонщины концлагерь, генералы лишнюю звезду на погоны, а Суровкин попал в немилость. Каждой сестре по серьгам.
    2. Теренин
      Теренин Вчера, 19:17
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Не один Вагнер на флангах рубится ,оттягивая на себя силы ,которые могли бы зайти в Артёмовск.

      Так это хорошо.
  4. 1 z1
    1 z1 Вчера, 19:02
    +4
    Так , а Кожедубович всё-таки поедет в Бахмут с "проверкой" ? Если поедет ,пусть возьмёт с собой Герасимова, пообщаться со своим фанатом Залужным . И этого генерал-лейтенанта из думы, который 15 лет строгого, обещал за переход в ЧВК "Вагнер". Тем более , до Бахмута всего то верст 800 . Это не на дальний восток за 9 т.км на учения гонять. За сутки управиться можно
  5. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 19:18
    +5
    Вот, кстати, оценка ситуации вокруг Артемовска со стороны "партнеров", интересно:

    По словам одного из офицеров НАТО, которые обеспечивали штабную поддержку контрударов на флангах бахмутской группировки 12 мая, Украина понесла одни из самых больших потерь с 2014 года - были убиты 1725 человек.

    Удары 2-й бригады «Азов» на южном фланге и двух механизированных бригад и одного мотострелкового батальона на северном фланге была остановлена, а потери составили один полк.

    Быстрый отход русских войск на равнину и обстрелы русских танков, артиллерии и авиации русских на подготовленном на больших высотах рубеже обороны привели к большим потерям.

    В Бахмуте застряло большое количество иностранных наемников и ультраправых группировок. ВСУ уже несколько дней пытаются ослабить давление на группировку, чтобы ее можно было вывести, но Россия сводит на нет эти попытки массированной бомбардировкой.
    1. cornet2
      cornet2 Вчера, 19:34
      0
      А по всему фронту так нельзя было год назад?
  6. sledak
    sledak Вчера, 19:32
    +2
    Не думаю, что фланги без приказа оставили. Понятно, что то, что в медийном пространстве происходит - часть сецентричкой (слово модное) военной деятельности и всё делить надо на не знаю сколько. Единственное, о чëм с уверенностью можно говорить - везде позиционные действия, фронт стоит, стоит давно. Вагнер, действуя в Артёмовске , перешёл на отчётности не на улицы-кварталы, а на квадратные метры, замедлился, почему - Евгений Викторович объясняет, у меня к его словам доверия больше, чем к официальным сводкам, которые официальный представитель МО в большущем звании ежедневно читает как пономарь, отчитываясь только об успехах и изредка о потерях, которые, как я понимаю, просто невозможно скрыть (новогодний прилëт по казармам, потери самолётов).
  7. Viktor fm
    Viktor fm Вчера, 19:34
    +2
    Всё очень просто--пиджаки командованию жмут.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Вчера, 19:51
      -2
      Есть военная мудрость, чем хуже еда чем лучше армия.
  8. Nord11
    Nord11 Вчера, 21:56
    0
    Да, Пригожин начал серьёзно раздражать МО, плюс его политические амбиции не могут не пугать власти. Так что не удивлюсь, если выплывут факты злостного уклонения от налогов и появится сбитая им в 2007 г. на переходе старушка..