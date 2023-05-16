В рамках объявленного ЕК тендера уже получены предложения по закупке голубого топлива объёмом более 13,4 млрд м3, хотя изначально наши потребности оценивались в 11,6 млрд кубометров. В этой связи, хотелось бы поблагодарить всех тех 25 поставщиков, которые откликнулись на тендер AggregateEU

Страны Европейского Союза намерены согласовать систему совместных закупок газа, получившую название AggregateEU. Об этом сообщил замглавы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шевчович в ходе своего выступления на пресс-конференции в Брюсселе.По его словам , все участники рынка одобрили идею создания вышеупомянутой платформы.– отметил зампред ЕК.В то же время, он подчеркнул необходимость заполнения всеми странами-участницами ПХГ с тем, чтобы основательно подготовиться к новому отопительному сезону. Что же касается покупок трубопроводного газа и СПГ, то, как уточнил Шевчович, импортёрам разрешено приобретать его на мировом рынке, ну а его экспортёры из России в тендер включены не были.Напомним, что на минувшей неделе Брюссель объявил о своих планах по запуску первого тендера на совместную закупку газа. Заявки на его поставки были поданы со стороны 77 компаний Евросоюза.Стоит отметить, что до начала боевых действий на Украине ежегодные потребности стран ЕС в природном газе (ПГ) составляли порядка 400 млрд кубометров, а Москва оставалась его крупнейшим поставщиком.Новый механизм AggregateEU нацелен на диверсификацию источников импорта газа, что, как утверждают в Брюсселе, позволит обеспечить ему «энергетическую безопасность» по мере того, как страны ЕС отказываются от этого российского вида топлива. Вместе с тем не лишним было бы упомянуть и о том, что ЕС сам лишился доступа к дешёвым энергоресурсам из РФ из-за своей недальновидной и, как оказалось, провальной санкционной политики в отношении России, ударившей бумерангом по ним самим.