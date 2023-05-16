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В Брюсселе рассказали об итогах первого тендера по совместной закупке газа

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В Брюсселе рассказали об итогах первого тендера по совместной закупке газа

Страны Европейского Союза намерены согласовать систему совместных закупок газа, получившую название AggregateEU. Об этом сообщил замглавы Европейской комиссии (ЕК) Марош Шевчович в ходе своего выступления на пресс-конференции в Брюсселе.


По его словам , все участники рынка одобрили идею создания вышеупомянутой платформы.

В рамках объявленного ЕК тендера уже получены предложения по закупке голубого топлива объёмом более 13,4 млрд м3, хотя изначально наши потребности оценивались в 11,6 млрд кубометров. В этой связи, хотелось бы поблагодарить всех тех 25 поставщиков, которые откликнулись на тендер AggregateEU

– отметил зампред ЕК.

В то же время, он подчеркнул необходимость заполнения всеми странами-участницами ПХГ с тем, чтобы основательно подготовиться к новому отопительному сезону. Что же касается покупок трубопроводного газа и СПГ, то, как уточнил Шевчович, импортёрам разрешено приобретать его на мировом рынке, ну а его экспортёры из России в тендер включены не были.

Напомним, что на минувшей неделе Брюссель объявил о своих планах по запуску первого тендера на совместную закупку газа. Заявки на его поставки были поданы со стороны 77 компаний Евросоюза.

Стоит отметить, что до начала боевых действий на Украине ежегодные потребности стран ЕС в природном газе (ПГ) составляли порядка 400 млрд кубометров, а Москва оставалась его крупнейшим поставщиком.

Новый механизм AggregateEU нацелен на диверсификацию источников импорта газа, что, как утверждают в Брюсселе, позволит обеспечить ему «энергетическую безопасность» по мере того, как страны ЕС отказываются от этого российского вида топлива. Вместе с тем не лишним было бы упомянуть и о том, что ЕС сам лишился доступа к дешёвым энергоресурсам из РФ из-за своей недальновидной и, как оказалось, провальной санкционной политики в отношении России, ударившей бумерангом по ним самим.
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9 комментариев
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  1. kwwk
    kwwk Вчера, 19:40
    0
    Данный объем это пока ни о чем, все равно придут к тому, что к зиме тапки врознь.
  2. Canecat
    Canecat Вчера, 19:41
    0
    В рамках объявленного ЕК тендера уже получены предложения по закупке голубого топлива объёмом более 13,4 млрд м3, хотя изначально наши потребности оценивались в 11,6 млрд кубометров

    Какая прелесть. Еще бы цену озвучили на эти 13.4 laughing
  3. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 19:45
    +3
    Я вот не пойму, а чего мы продолжаем качать в Эуропу газ и аммиак, да и ещё Бог весть что?!
    К сожалению, что кому то это выгодно до последнего и он явно не с нами.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 19:59
      0
      75 Сергей .С газом ясно одна нитка через Украину, СПГ Газпрома и Новатека ,а аммиак вёдрами через Украину носим? laughing
    2. Canecat
      Canecat Вчера, 19:59
      0
      Цитата: 75Сергей
      а чего мы продолжаем качать в Эуропу газ и аммиак

      аммиак давно не гоним, но все еще рассматриваем возможность возобновления поставок.
  4. Fangaro
    Fangaro Вчера, 19:58
    +4
    ...Вместе с тем не лишним было бы упомянуть и о том, что ЕС сам лишился доступа к дешёвым энергоресурсам из РФ из-за своей недальновидной и, как оказалось, провальной санкционной политики в отношении России, ударившей бумерангом по ним самим...

    Без этого дополнения была бы новость.
    А с оным новость стала оправданием.
    Хотя по сути то, что мы, что ЕС, имеем проблемы в экономике. Они лишились достаточно дешёвого и стабильно поставляемого газа, а мы лишились крупного и стабильно оплачивающего контракты, покупателя.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:07
    0
    Один раз они принудили отказаться от долгосрочных контрактов Газпром и
    он немного повесилился .Но больше норги хапнули от цен.Посмотрим как базар себя покажет ,Байден уже раз послал Макрона с дешёвым американским газом - подарив ему зеркало с тонким намёком ,смотри в зеркало и если там увидишь гомосека ,требуй у него дешёвый газ.Но Макорон пока в этом зеркале видит Наполеона, а тут ещё украинский обкуренный Наполеон под ногами пытается деньгов требует, но у него тоже труба,которую неизвестно кто охраняет и хорошо охраняет. . laughing
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:11
    0
    По его словам , все участники рынка одобрили идею создания вышеупомянутой платформы.
    . Ну да, одобрили те кто купить хотят... а что ответят те, кто продаёт???
  7. alystan
    alystan Вчера, 20:55
    0
    Вчера Боррель грозил всеми карами небесными Индии за то, что она перепродает ЕС российские углеводороды. Только почему-то болезный молчит, когда этим же занимаются штаты...

    С совместными закупками у них еще в конце той недели ничего еще не ладилось. Запустили программу ведь только 25 апреля. Неужели уже смогли о чем-то договориться? И кто же эти дураки, которые заявились на этот аукцион?

    По его словам , все участники рынка одобрили идею создания вышеупомянутой платформы.

    Неужели и поставщики газа согласились с планом, с помощью которого европейские торгаши будут их объегоривать? Иначе ведь они не умеют и не желают. Вернее желают, чтобы все танцевали под их дудку и продавали свой товар по бросовым и не рыночным ценам.