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Украинский генерал Кривонос: Киеву не следует ограничиваться выходом на границы 1991 года

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Украинский генерал Кривонос: Киеву не следует ограничиваться выходом на границы 1991 года

Киев не должен зацикливаться на поставленной цели выйти на границы 1991 года, украинской армии вполне по силам захватить приграничные регионы России и включить их в состав Украины. Об этом заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.


По мнению украинского генерала, Киеву не следует ограничиваться выходом на границы 1991 года, необходимо двигаться дальше и захватить приграничные регионы России, включив их в состав Украины. И вообще неизвестно, сумеет ли Россия сохраниться в сегодняшнем виде после поражения от украинской армии.

(...) там уже будет определено, каким образом вернутся эти земли в состав Российской Федерации и вообще, будет ли тогда существовать Российская Федерация, или эти земли будут принадлежать непосредственно Украине. Время покажет

- заявил Кривонос.

Однако до победы еще надо дожить, а добыть ее будет не легким путем. В прошлом году Зеленский уже объявил о том, что ВСУ "сломали хребет российской армии", а боевые действия никак не заканчиваются. Главная ошибка - это недооценка российской армии, именно это и стало причиной всех неудач ВСУ.

Сейчас украинский Генштаб готовит контрнаступление, а Россия пытается его сорвать. Как убежден Кривонос, российское командование постарается растянуть силы ВСУ, поэтому следует ожидать обострения на северном направлении, т.е. со стороны Белоруссии.

Задача русских, чтобы уменьшить способность ВСУ, это растянуть фронт. (...) они для себя делают достаточно верно, они все четко рассчитали (...) мы не имеем достаточного количества мощных ресурсов, чтобы и продолжать наступление, и прикрывать огромные территории

- добавил генерал.
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41 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 17:54
    +15
    Украинский генерал Кривонос: Киеву не следует ограничиваться выходом на границы 1991 года .Киев не должен зацикливаться на поставленной цели выйти на границы 1991 года, украинской армии вполне по силам захватить приграничные регионы России и включить их в состав Украины. Об этом заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.


    Ух ты!Ух ты!Как разошлись то.Широко шагаете.Смотрите шаровары себе не порвите и то что под ними.Кто там у нас за переговоры с Зе?Дело даже не в Зе ,а в системной политике Украины по отношению к России на протяжении
    десятилетий.Минск-2 потому и не хотели на Украине выполнять,чтобы не заканчивать конфликт с Россией,а воспользоваться им для дальнейших территориальных притензий к России если ещё кто не понял.

    Для тех кто не в курсе - в истории Незалежной преподают детям со школьной скамьи, что в РФ находятся бывшие ук-кие земли, где проживали их соотечественники, но большевики присоединили эти территории к РСФСР.
    Имеется ввиду Брянская, Курская, Воронежская и Ростовская обл. А также Краснодарский край, где еще 50 лет назад в станицах разговаривали на украинец.суржике.

    Вот такие там карты псевдоопросов.

    В Незалежной создали сайт с опросом для россиян из этих областей. На вопрос: "Хотите ли вы войти в состав У....-ны? ответило большинство жителей этих регионов положительно (на взгляд проводивших исследование в Незалежной).

    https://dzen.ru/a/ZGI1ulI3ImYrZtKI
    1. Vitaly.17
      Vitaly.17 Вчера, 18:01
      +9
      Цитата: Orange-Bigg
      Ух ты!Ух ты!Как разошлись то

      Главное что бы не останавливались и добежали до границ 1917г.
      [center]
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Вчера, 18:23
        +6
        Цитата: Vitaly.17
        Цитата: Orange-Bigg
        Ух ты!Ух ты!Как разошлись то

        Главное что бы не останавливались и добежали до границ 1917г.
        А почему 17го? Если захотят оставить что то на память, то границы 1654 вполне привлекательно выглядят… recourse Хотя зачем это чирий оставлять….
        1. Ilya-spb
          Ilya-spb Вчера, 18:34
          +2
          Вот это правильно! Даешь Окраинное гетманство в границах 1654 года!

          А вообще Кривонос не первый с такими планами. Сколько их на Русь приходило... Да похоронено...
          1. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Вчера, 19:01
            +1
            Цитата: Ilya-spb
            Сколько их на Русь приходило... Да похоронено...

            - А когда самое выгодное время на русских нападать?
            - Вот немцы говорят, что летом не надо: жара, пыль…
            - Вот французы говорят, что зимой не надо: холод, дороги скользкие…
            Китайцы: - Вы сейчас начинайте, им столько строить - им сейчас пленные ух как нужны…
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 18:56
        +1
        Границы 1654 года можно и признать при отсутствии на этих территориях фрагментов военных структур НАТО.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 18:12
      +10
      Да помню один такой приезжал агитировать в Краснодар в 2014 году ,за вхождение в состав неньки ,так полиция еле отобрала его из рук армян на площади. drinksС трудом вспомнил кто он и зачем приехал.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 18:23
        +3
        А с какого это Кубань должна присоединяться к Украине?Она никакого отношения к Украине не имеет.19 апреля 1783 года Крым и Кубань были присоединены Екатериной Второй к России.






        Когда начнётся обещанное контрнаступление ВСУ, в огне будут не только новые территории субъектов РФ, но и вся страна.Об этом в эфире «Радио НВ» заявил вернувшийся по обмену пленными и.о. комбрига запрещённой и объявленной в РФ террористической нацистской группировки «Азов», уроженец Симферополя Богдан «Тавр» Кротевич.
        «И это идёт сейчас как подготовка к наступлению, а вот когда пойдёт наступление, это будет точно так же, только в намного больших масштабах. И оно не будет только на оккупированной Россией территории, оно будет по всей России», – пообещал «Тавр».

        https://www.politnavigator.net/zapylaet-vsya-rossiya-ukrainskijj-kombrig-o-nachale-nastupleniya-vsu.html

        Что то в плену ему плохо мозги промыли,видать слишком вежливо с ним обошлись,а надо было по щам как следует надавать.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 18:54
        0
        Цитата: tralflot1832
        Да помню один такой приезжал агитировать в Краснодар в 2014 году ,за вхождение в состав неньки ,так полиция еле отобрала его из рук армян на площади. drinksС трудом вспомнил кто он и зачем приехал.


        Да вспомните того же Арестовича с его проектом Югороссии и вы поймёте аппетиты Украины.Наверно там думают что раз на Кубани,Ставрополье, Ростовской и Волгоградской областях есть хутора и станицы,то это Украина. О чём с ними можно переговаривать?Их же потом перевооружат и они начнут с нами новую войну уже за эти земли.
    3. carpenter
      carpenter Вчера, 18:22
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Ух ты!Ух ты!Как разошлись то.Широко шагаете.Смотрите шаровары себе не порвите и то что под ними.

      С такой фамилией, как у него только тем и заниматься, что брехать в разнос. Подоляк, Кривонос все из одного инкубатора.
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 18:32
      0
      Вот после таких заявлений мы просто обязаны как минимум 85 процентов земель от недогосударства забрать в состав России!И,никаких мирных переговоров,никаких договорняков и согласовищ за спиной армии и населения России.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 18:50
        +2
        Так не хочется укро грамадян в состав РФ включать. Возможно, народ хороший. Но…. не знаешь чего от них ожидать..
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 19:05
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          Так не хочется укро грамадян в состав РФ включать. Возможно, народ хороший. Но…. не знаешь чего от них ожидать..


          А тут уже включай не включай а всё равно с ними прийдётся дело иметь. Просто если не мы к ним прийдём,то они к нам прийдут уже на нашу территорию.
        2. Степан S
          Степан S Вчера, 19:31
          0
          Я бы тоже поостерегся в одной стране с ними жить. Сначала протекторат под присмотром России, а уж потом, как пара поколений сменится, тогда можно ходоков принимать с челобитной.
    5. Diger
      Diger Вчера, 19:08
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Ух ты!Ух ты!Как разошлись то.Широко шагаете.
      Да не обращайте вы внимания.
      когда разваливался СССР Сергею к было 20 лет, а в 1991 Украина забрала 8-я отдельную бригаду специального назначения МО СССР. как и многие.
      Заслуг Кривоноса особых нет ( получил все готовое). Ну может голову на поединках много били. Заносит ( видел его интервью он на ясном глазу открыто говорил,что ему 23.04.2022 звонили с ГШ МО РФ и предупреждали: началось)
      Лицо он неофициальное. У РФ иногда и не такое отшкваривают " полковники и "экперды"

      "Звезда" не даст соврать
      https://tvzvezda.ru/news/202231449-yy65x.html
      ПыСы. И да. честно сомневаюсь ,что Кривонос сие выдал.
      Автор то "статейки" анонимный, ссылки на интервью Кривоноса нет.
      Ни даты, ни кому и. давал.
      С душком статейка.
      последнее интевью
      https://youtu.be/KiZW8UktjxY

      00:00 Интервью с Сергеем Кривоносом
      00:34 Правда о "конфликте" Залужного с Зеленским
      04:37 Нужно ли до последнего держать оборону Бахмута
      11:42 Вагнеровцы вербуют людей даже в спортклубах
      16:47 Мы должны быть готовы к наступлению россиян в любой момент
      20:55 Возможность военного переворота в Кремле
      22:18 Война продлится по меньшей мере до 2024 года
      23:48 Украину от капитуляции в начале войны спасло только одно
      28:48 Украину ждет израильский сценарий
    6. RealPilot
      RealPilot Вчера, 19:13
      0
      Кривонос...
      Он со своими прошлыми несбывшимися прогнозами - целый КРИВОГЛАЗ!
  2. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 17:59
    +5
    Киев не должен зацикливаться на поставленной цели выйти на границы 1991 года, украинской армии вполне по силам захватить приграничные регионы России и включить их в состав Украины. Об этом заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

    После таких воинственных заявлений, боюсь он станет кривошей а не кривонос на встрече со Ст. Бендера в аду!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 18:09
      +7
      Да не в нём дело.Это системная политика Украины по отношению к России на протяжении десятилетий.Он просто её озвучил.Ещё в далёком ныне 2013 году в "Комсомолке" читал репортаж из Украины российской журналистки и уже тогда они украинцы рисовали карты,где некоторые территории России входят в состав Украины в качестве автономии.Уже тогда 10 лет назад на это системно работало государство Украина.
    2. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Вчера, 18:13
      +7
      Согласен, но отвечу цитатой
      Клаузевиц: «В таких вещах, как война, ошибки от доброжелательности являются худшими из всех… Добросердечные люди могут, конечно, полагать, что существует некий оригинальный способ обезоруживать и побеждать противника без пролития большого количества крови, они вольны также думать, что именно в этом и заключаются подлинные достижения искусства воевать. Звучит это привлекательно, но на деле является обманом, который необходимо открыть. Война есть крайне опасное дело, в котором наихудшие ошибки происходят от доброты»
  3. Brain_
    Brain_ Вчера, 18:00
    +6
    Для представителя страны, которая сейчас живёт только за счёт огромных вливаний с Запада, много гонора понеслось.
  4. AlexGa
    AlexGa Вчера, 18:03
    0
    Для действующего генерала делать такие заявления опасно. Для различных ЭКСов еще терпимо.
  5. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Вчера, 18:08
    +7
    Срочно отступаем за Урал. Что то комментировать, только портить
  6. shura7782
    shura7782 Вчера, 18:09
    +1
    Все генералы, которые обещали устроить парад на Красной Площади, были сняты. Возможно мы скоро позабудем и эту фамилию. Закономерность, однако.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Вчера, 18:18
    0
    "Киеву не следует ограничиваться..." надо же как распухла значимость у горшка на подсосе. Ну вот и с кем господин из африки мирить нас собрался?
  8. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 18:20
    +1
    Ой, а ви таки уже вышли к границам усср? Если нет то молчите, за умного сойдете!
  9. Хорон
    Хорон Вчера, 18:21
    0
    мы не имеем достаточного количества мощных ресурсов, чтобы и продолжать наступление, и прикрывать огромные территории


    (...) там уже будет определено, каким образом вернутся эти земли в состав Российской Федерации и вообще, будет ли тогда существовать Российская Федерация, или эти земли будут принадлежать непосредственно Украине. Время покажет

    Как в его голове могут уживаться разом такие мысли?
    Видимо его голова не для мыслей, а для дробления кирпичей.
  10. monetam
    monetam Вчера, 18:22
    0
    Ну вот зачем редактор сайта предлагает читателям всякий бред, да ещё вражеский ?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 20:36
      0
      Чтобы ни у кого не было иллюзий с кем мы имеем дело.Это полезно знать.
  11. МБРШБ
    МБРШБ Вчера, 18:29
    +1
    Кстати, нам тоже необходимо расширить стратегические задачи помимо СВО. Например, потребовать нейтралитета Трибалтики и уравнивании в правах русскоязычного населения там. Вывоза ядерного оружия США из Европы. В общем, проявить фантазию, ультиматумы там всякие ставить. Пригрозить выходом из моратория на испытания ЯО в воздухе.
    Это я без всякого сарказма. А то Верховный жует сопли, в то время как стране просто плюют в лицо с Запада.
  12. Jarys_Valach
    Jarys_Valach Вчера, 18:38
    +2
    Vypadá to tak, že Rusko tohle nesmí dovolit, musí obsadit celou Ukrajinu, vyčistit ji od nacistů, dosadit okupační správu do té doby, než se situace normalizuje. Viníky - zrádce a ukrajinské nacisty postavit před válečný soud, a ty nejhorší odsoudit k trestu s.....i.
    1. pudelartemon
      pudelartemon Вчера, 18:49
      +1
      Это перевод

      Похоже, Россия не должна этого допустить, она должна оккупировать всю Украину, очистить ее от нацистов, установить оккупационную администрацию, пока ситуация не нормализуется. Виновных - предателей и украинских нацистов предать военно-полевому трибуналу, а наиболее тяжких - приговорить к наказанию с.....i.
  13. pudelartemon
    pudelartemon Вчера, 18:44
    0
    Надо лучше закусывать с вечера. Или не так тяжело похмеляться с утра. Гляньте только на его приятное личико со следами тяжёлой алкогольной зависимости...
    1. alystan
      alystan Вчера, 19:18
      0
      Гляньте только на его приятное личико со следами тяжёлой алкогольной зависимости...

      Возможно и другие зависимости там еще присутствуют, помимо генетической принадлежности.
  14. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 18:46
    0
    C'est le but ultime des USA ! Démanteler la Russie.
    J'ai déjà cité à plusieurs reprises les propos d'une politicienne Américaine :
    "Les Russes ne sont que 2% de la population mondiale mais détiennent 20% des ressources naturelles : NOUS allons REMÉDIER à cela " sic !!

    Это конечная цель США ! Демонтировать Россию.
    Я уже несколько раз цитировал слова одного американского политика :
    "Русские составляют всего 2% населения мира, но владеют 20% природных ресурсов : мы собираемся это исправить" sic !!
  15. alystan
    alystan Вчера, 19:16
    +2
    Во всех эшелонах власти и на всех уровнях сидят одни "иуды".
  16. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 19:17
    0
    Ну скажем так, судя по тому как мы топчемся, то возможно это возможно, я уже не уверен, что мы дойдем до Польской границы.
  17. Дост
    Дост Вчера, 19:24
    0
    Вот как можно было сломать такому количеству населения из СССР мозг? Ведь ни хрена ни чего нормального в голове не осталось.
  18. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Вчера, 22:19
    0
    Он скорее не Кривонос, а Кривомозг.
  19. Altmann
    Altmann Вчера, 22:48
    0
    Также возможно, что Россия вернется к первоначальным границам 1914 года. Он восхищается храброй Россией, только сильное государство может защитить свою Родину при поддержке людей, патриотов. Спасибо. Я иностранец, но я хороший славянин. am
  20. Умник_
    Умник_ Вчера, 23:40
    0
    Вот мне всё было любопытно. Почему они твердят о границах 1991-го года, если сами же жалуются, что их границы изменили лишь 2014-ом?
    Логично бы было стремиться к границам 2013-го года. Раз уж они так хотят протолкнуть нарратив о российской оккупации.. Зачем фиксироваться на 1991-ом?
  21. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 00:09
    0
    вообще неизвестно, сумеет ли Россия сохраниться в сегодняшнем виде после поражения от украинской армии.
    Смелое заявления, от "пушечного мяса".