(...) там уже будет определено, каким образом вернутся эти земли в состав Российской Федерации и вообще, будет ли тогда существовать Российская Федерация, или эти земли будут принадлежать непосредственно Украине. Время покажет

Задача русских, чтобы уменьшить способность ВСУ, это растянуть фронт. (...) они для себя делают достаточно верно, они все четко рассчитали (...) мы не имеем достаточного количества мощных ресурсов, чтобы и продолжать наступление, и прикрывать огромные территории

Киев не должен зацикливаться на поставленной цели выйти на границы 1991 года, украинской армии вполне по силам захватить приграничные регионы России и включить их в состав Украины. Об этом заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.По мнению украинского генерала, Киеву не следует ограничиваться выходом на границы 1991 года, необходимо двигаться дальше и захватить приграничные регионы России, включив их в состав Украины. И вообще неизвестно, сумеет ли Россия сохраниться в сегодняшнем виде после поражения от украинской армии.- заявил Кривонос.Однако до победы еще надо дожить, а добыть ее будет не легким путем. В прошлом году Зеленский уже объявил о том, что ВСУ "сломали хребет российской армии", а боевые действия никак не заканчиваются. Главная ошибка - это недооценка российской армии, именно это и стало причиной всех неудач ВСУ.Сейчас украинский Генштаб готовит контрнаступление, а Россия пытается его сорвать. Как убежден Кривонос, российское командование постарается растянуть силы ВСУ, поэтому следует ожидать обострения на северном направлении, т.е. со стороны Белоруссии.- добавил генерал.