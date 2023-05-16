Власти США в очередной раз отказались передавать Украине ракеты ATACMS даже после поставки Великобританией ракет Storm Shadow

Позиция США по вопросу о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS остается неизменной, а поставка Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow не изменит существующую политику американского руководства в данном вопросе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Американский чиновник подчеркнул, что речь о передаче киевскому режиму дальнобойных ракет производства США не идет. Тем самым, акцентировав внимание на отличии позиции Вашингтона от действий Лондона, представитель Белого дома фактически признал наличие некоторых разногласий с союзниками по НАТО в вопросе поставки вооружений Украине.
Как видим, если в свое время лоббистам эскалации боевых действий удалось относительно быстро продавить поставку киевскому режиму танков западного производства, то с ракетами ситуация складывается иначе. Вероятно, это может быть связано с опасениями США относительно использования данных ракет по целям на «старой» территории Российской Федерации.
Нет сомнений, что у США тоже существуют, по крайней мере, пока еще, некоторые «красные линии», переходить которые Вашингтон опасается. Это, к примеру, поставка дальнобойных ракет или передача современных истребителей. Да и танков Вашингтон передает весьма ограниченное количество: три десятка боевых машин особой погоды на фронте не сделают.
Теперь США пытаются несколько дистанцироваться в вопросах поставки вооружений. Даже готовить летчиков президенту Украины Владимиру Зеленскому пообещали Франция и Великобритания, а не Соединенные Штаты, и это тоже показательно.