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Власти США в очередной раз отказались передавать Украине ракеты ATACMS даже после поставки Великобританией ракет Storm Shadow

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Власти США в очередной раз отказались передавать Украине ракеты ATACMS даже после поставки Великобританией ракет Storm Shadow

Позиция США по вопросу о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS остается неизменной, а поставка Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow не изменит существующую политику американского руководства в данном вопросе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.


Американский чиновник подчеркнул, что речь о передаче киевскому режиму дальнобойных ракет производства США не идет. Тем самым, акцентировав внимание на отличии позиции Вашингтона от действий Лондона, представитель Белого дома фактически признал наличие некоторых разногласий с союзниками по НАТО в вопросе поставки вооружений Украине.

Как видим, если в свое время лоббистам эскалации боевых действий удалось относительно быстро продавить поставку киевскому режиму танков западного производства, то с ракетами ситуация складывается иначе. Вероятно, это может быть связано с опасениями США относительно использования данных ракет по целям на «старой» территории Российской Федерации.

Нет сомнений, что у США тоже существуют, по крайней мере, пока еще, некоторые «красные линии», переходить которые Вашингтон опасается. Это, к примеру, поставка дальнобойных ракет или передача современных истребителей. Да и танков Вашингтон передает весьма ограниченное количество: три десятка боевых машин особой погоды на фронте не сделают.

Теперь США пытаются несколько дистанцироваться в вопросах поставки вооружений. Даже готовить летчиков президенту Украины Владимиру Зеленскому пообещали Франция и Великобритания, а не Соединенные Штаты, и это тоже показательно.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin / https://www.lockheedmartin.com
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23 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:01
    0
    Власти США в очередной раз отказались передавать Украине ракеты ATACMS даже после поставки Великобританией ракет Storm Shadow
    . Так то фиг её знает, жмотятся полосатые или что то другое... посмотрим, что дальше будет.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 18:30
      0
      Цитата: rocket757
      Так то фиг её знает, жмотятся полосатые или что то другое... посмотрим, что дальше будет.

      Скорее боятся передавать некоторые виды вооружение, когда российские аналоги могут таким же образом оказаться у Северной Кореи или у Ирана.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Вчера, 18:44
        +1
        Цитата: carpenter

        Скорее боятся передавать некоторые виды вооружение, когда российские аналоги могут таким же образом оказаться у Северной Кореи или у Ирана.

        Так надо было США и НАТО сразу обозначить, при поставке Украине определённых вооружений, мы поставляем аналоги КНДР и Ирану.
  2. AlexGa
    AlexGa Вчера, 18:02
    +2
    Я думаю, что американская позиция выглядит примерно так, если Россия обьявляет войну украине, то все поставщики оружия автоматически могут стать в состоянии войны с Россией. А это ядерная война в перспективе. Так что Вашингтон не хочет быть под ядерным ударом раньше Лондона, Берлина, Парижа и Варшавы. Это мое предположение. feel
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 18:26
      -1
      Вашингтон не хочет быть под ядерным ударом раньше Лондона, Берлина, Парижа и Варшавы.
      А эта четвёрка под вашингтонской крышей получается, не боится?
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 18:50
        0
        А имей свое мнение и самостоятельность, эта четверка и не ввезалась бы в 2008 в авантуру госдепа по юкрэйн.
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 18:33
      0
      Цитата: AlexGa
      Так что Вашингтон не хочет быть под ядерным ударом раньше Лондона, Берлина, Парижа и Варшавы. Это мое предположение.

      Такое мнение реально. Американцы все просчитывают, только в свою пользу.
  3. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 18:05
    0
    США опасаются, ага, понимают и знают, что ответочка прилетит быстро, сейчас на рынке оружия перепродонного с Украины предостаточно, мало ли у какого барона наркокартеля окажется данное оружие, и смотришь, а ракетка то на родину вернулась, и мало того, что прилетит, так ещё и с сотню жизней за собой потянет к бендере!
  4. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 18:13
    0
    Мнение отличается от мнения союзников по блоку нато, это как, вы же единомышленники , чего уж так, разногласия чёт вы господа сами себе притиворечите!
  5. Бережливый
    Бережливый Вчера, 18:15
    0
    Урок с пэтриотами для сшы должен показать что любое их распиаренное оружие можно очень быстро уничтожить. А на оружейном рынке потеснить их зрк давно хотят к примеру те же китайцы...
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 18:47
      +1
      Не выкручивали бы американцы руки при (продаже) своих вундервафель то много кто на китайском и нашем сидел бы а успехи амерского оружия видел лишь в кино.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 19:00
        0
        Есои у фша что то из оружия покупают значит хотят подмахнуть в остальном смысла нету.
  6. Bingo
    Bingo Вчера, 18:15
    0
    Да все просто, США за все время отстреляло всего 600 таких ракет, укра оставшиеся 3000 примерно - выстрелит за неделю) Не свое, не жалко)
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 18:28
      0
      Bingo-так же это хорошо для впк сшы,ибо лобби пробьёт новые заказы на эти ракеты.
  7. dump22
    dump22 Вчера, 18:17
    0
    Даже готовить летчиков президенту Украины Владимиру Зеленскому пообещали Франция и Великобритания, а не Соединенные Штаты, и это тоже показательно.


    Европа тут в авангарде.
    А когда к власти в США придет Трамп, это видимо станет еще нагляднее.
  8. iran
    iran Вчера, 18:32
    0
    А зачем американцам спешить? Французы уже согласились дать свои, аналогичные Shadow Storm ракеты.
  9. Constantin N
    Constantin N Вчера, 18:33
    0
    американцы не хотят,чтобы русская армия раньше времени противоядие против их современного оружия нашла. они начала конфликту на украине положили, теперь будут перекладывать на европу всё.
    1. parabyd
      parabyd Вчера, 18:52
      0
      Вот тоже кажется, что Штаты из Украины уходят, у них Тайвань горит. Передают Украину англичанам, французам, немцам и полякам. Только эти долго в одиночку не вытянут
  10. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 18:44
    +3
    Ой ну конечно верим, лапшу с ушей снимаем и верим, который раз.
  11. spirit
    spirit Вчера, 18:48
    0
    Бриты за один день передали "штормы" а на следующий день они уже в Луганск лупили.Если передадут официально то сделают это неожиданно,когда уже все будут на месте и подготовлено.США таким образом заигрывают со Старцам из кремля ,вон смотрите мы за мир, водя их "за нос" каждый раз,в надежде на договорняк,а Чубатым уже небось все пообещали в тихоря.Короче разводят hi
  12. 1 z1
    1 z1 Вчера, 18:52
    +1
    Власти США в очередной раз отказались передавать

    После каждого подобного заявления США, Великобритании, Франции , Германии и.т.д. , то вооружение которое они отказываются передавать, чудным образом оказывается на окраине , да ещё и с обученным персоналом и налаженной инфраструктурой
  13. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 18:58
    0
    Если уж жалкой мелк.обрит.ании ничего не было то этим точно не будет.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:59
    0
    Янки знают, что у нас есть масса возможностей зацепить их в той же Сирии, руками иранцев, например.