Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава ГУР МО Украины Буданов: Заявлениями о скором контрнаступлении власти Украины вводят противника в заблуждение

22
Глава ГУР МО Украины Буданов: Заявлениями о скором контрнаступлении власти Украины вводят противника в заблуждение

Заявления политического и военного руководства о скором начале контрнаступления не нужно воспринимать буквально, они предназначены для дезориентации противника. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.


По словам Буданова, делая заявления о скором начале контрнаступления, власти Украины вводят в заблуждение противника. Правда, и украинские граждане также находятся в заблуждении, но кого это в Киеве волнует? По словам "главного разведчика", проблемы украинского общества "сейчас не в приоритете", главное - это запутать русских.

Это приведет к тому, что противник не будет понимать, что произошло (...)

- заявил он.

Любитель прихвастнуть, Буданов и в этот раз не удержался и заявил, что в скором времени все смогут увидеть последствия действий по дезинформации России. По-видимому, он намекнул, что контрнаступление начнется в ближайшее время и не там, где ожидают в России. Впрочем, о планах Москвы и о чем там думают, Буданов ничего и не знает.

В то же время глава ГУР признал, что российские войска выстроили глубоко эшелонированную оборону, которую украинской армии будет очень тяжело взломать.

Ранее Буданов заявил, что украинские спецслужбы стоят почти за всеми покушениями на известных россиян. В общем, только по этому заявлению можно определить уровень профессионализма Буданова. Как заявляли украинские источники, в кресло главы ГУР любитель попиариться попал не из-за профессиональных качеств, а по хорошему знакомству.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Hellcos
    Hellcos Вчера, 18:41
    +4
    Сначала прям пылали уверенностью, что контрнаступлением Крым захватят; потом пошли разговоры о том, что не надо слишком многого ожидать от контрнаступления; теперь говорят, что разговорами о скором наступлении пытаются запутать противника; а дальше выяснится, что контрнаступления не будет в принципе
    1. Shurik70
      Shurik70 Вчера, 18:48
      +1
      США: - Ну вы там когда в наступление пойдёте-то.
      yкpы: - Да мы уже идём, но техники мало, людей мало, самолётов мало, боеприпасов мало, денег совсем мало, наступать невозможно, мы успешно атакуем, держимся в обороне из последних сил ...
      США: - Вы у психиатра не проверялись? Сами путаетесь, и нас путаете.
      yкpы: - И это хорошо! Значит русские точно запутались. Военная хитрость! Но денег нам всё же дайте.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 19:11
        +2
        Когда родился У заплакал Е.Когда родился Зе заплакал У.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Вчера, 19:00
      +4
      Цитата: Hellcos
      а дальше выяснится, что контрнаступления не будет в принципе


      Контрнаступление в любом случае, должно быть..... Запад ведь не просто так дает технику и боеприпасы, т.к. ему нужны активные действия ВСУ, в ином случае Запад от накачки Украины вооружением, перейдет к торгам с Россией (через посредников).

      А ВСУ.... если твердить что контрнаступления не будет, сил нет (американцы в этом здорово помогают/создают нужный фон)... то мы расслабимся, а потом раз и "перегруппировка" (а этого бы не хотелось), поэтому имхо но противник пытается усыпить нашу бдительность. А так сил и средств у него достаточно, и про это нужно не забывать.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 19:14
        +1
        Контрнаступающие просто несут потери ещё до контрнаступа. Залужный с Тацюрой вон пропали куда-то, возможно и заградотряды понесли потери и теперь некому выгонять контрнаступателей из располаг
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 19:22
          0
          власти Украины вводят в заблуждение противника.

          Интересное кино winked
          Хотелось-бы уточнить, это кто-же аналогичный враг в России именно властям Украины? what
          Не иначе представители нашей власти - Д. Песков и Д. Медведев... Так их в заблуждение не введешь, они в них, как у себя дома. bully
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 18:42
    +7
    Как тут не вспомнить генерала Лебедя,который предлагал алкашу восстановить в армии ликвидационные подразделения для силовой ликвидации в любой точке планеты таких как этот шакал с Русской фамилией буданов!
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:25
      0
      Цитата: Бережливый
      который предлагал алкашу восстановить в армии ликвидационные подразделения для силовой ликвидации в любой точке планеты таких как этот шакал с Русской фамилией буданов!

      Так нынешний вроде как..., неее... точно, не пьет! no
      А, воз и ныне там. request
  3. cpls22
    cpls22 Вчера, 18:47
    0
    Сдулись, похоже. Свистели, свистели... Пар в свисток ушёл.
    И через дырочки от "кинжалов".
    Теперь будет возврат к тактике обстрелов издалека.
    Активизируются не раньше , чем через три недели.
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 19:16
      0
      Цитата: cpls22
      Сдулись, похоже. Свистели, свистели... Пар в свисток ушёл.
      И через дырочки от "кинжалов".

      А я думал, киножурнал "Фитиль" уже не актуален. laughing
  4. parabyd
    parabyd Вчера, 18:48
    0
    Похоже, удары по тылам своей цели достигают. Уже с темы начали съезжать, а подразделения и технику для наступления - расходовать...
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:27
      +1
      Цитата: parabyd
      Похоже, удары по тылам своей цели достигают. Уже с темы начали съезжать, а подразделения и технику для наступления - расходовать...

      Да, уж, играть в долгую им тоже не в радость no
  5. Andrea
    Andrea Вчера, 18:51
    0
    Вводят в заблуждение,а им все верят! laughing Зря он про граждан Украины упомянул,точно ввёл в заблуждение,они-то уверены,что незалежная давно в контрнаступе и побеждает! А вот,что на это скажет смотрящий?
    -А не опустить ли нам его за пустой базар! laughing
  6. AlexWar
    AlexWar Вчера, 18:52
    +2
    Котрнаступление, это наступление в ответ. Зачем тогда 700 тысяч призвали. Запад желает бойни.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:28
      0
      Цитата: AlexWar
      Запад желает бойни.

      А, Вы не заметили, что эта бойня и не прекращалась?
  7. alexoff
    alexoff Вчера, 19:15
    0
    Кого он кроме гражданских в заблуждение вводит? Вряд ли его заявления воспринимают как данность
  8. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 19:18
    +3
    ребят исходите из того что 404 сегодня очень сильно обделалась с патриотом.. по первых есть видео которое доказывает что реально что то прилетело в район ПВО. во вторых есть видео которая доказывает что за пару минут было просто так израсходовано ракет на сумму до150млн зеленых.. понимая это вылезли вот такие дурачки которым в срочном порядке нужно переманить на себя внимание..
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:32
      +1
      Цитата: incoggnoto
      понимая это вылезли вот такие дурачки которым в срочном порядке нужно переманить на себя внимание..

      Да. yes Это старый прием англосаксов и называется он "Бросить на стол дохлую кошку"

      "Дохлая кошка"⁠⁠. В политтехнологии есть такой прием :"бросить на стол дохлую кошку". Суть в том, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем. Все должны обсуждать "дохлую кошку" а не что нибудь более важное...
  9. sifgame
    sifgame Вчера, 19:19
    0
    ТО бишь он официально через СМИ предупреждает врага , что вводит их в заблуждение или специально вводит в заблуждение , что вводит в заблуждение?
  10. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 19:27
    0
    По словам Буданова, делая заявления о скором начале контрнаступления, власти Украины вводят в заблуждение противника.

    Масштабы "введения в заблуждение" так-себе. sad Можно предложить лучший вариант хитрого хода- бросить технику и бежать за Днепр. В заблуждении будут все и даже в Госдепе.
  11. OldMetall
    OldMetall Вчера, 19:33
    0
    Щас попилят все бабло, пока его дают, скинут западное оружие по бросовым ценам в Африку, в рамках "зерновой сделки", и,всё, можно расходиться. Во флоридчину, понятно, за такие наступы на проживание не возьмут, но в Эстонию вполне, тем более, если трохи поделиться.
  12. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 22:03
    0
    Буданов: Заявлениями о скором контрнаступлении власти Украины вводят противника в заблуждение

    И не только противника! Спонсоры тоже ждут не дождутся... wassat