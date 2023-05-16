Глава ГУР МО Украины Буданов: Заявлениями о скором контрнаступлении власти Украины вводят противника в заблуждение

Это приведет к тому, что противник не будет понимать, что произошло (...)

Заявления политического и военного руководства о скором начале контрнаступления не нужно воспринимать буквально, они предназначены для дезориентации противника. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.По словам Буданова, делая заявления о скором начале контрнаступления, власти Украины вводят в заблуждение противника. Правда, и украинские граждане также находятся в заблуждении, но кого это в Киеве волнует? По словам "главного разведчика", проблемы украинского общества "сейчас не в приоритете", главное - это запутать русских.- заявил он.Любитель прихвастнуть, Буданов и в этот раз не удержался и заявил, что в скором времени все смогут увидеть последствия действий по дезинформации России. По-видимому, он намекнул, что контрнаступление начнется в ближайшее время и не там, где ожидают в России. Впрочем, о планах Москвы и о чем там думают, Буданов ничего и не знает.В то же время глава ГУР признал, что российские войска выстроили глубоко эшелонированную оборону, которую украинской армии будет очень тяжело взломать.Ранее Буданов заявил, что украинские спецслужбы стоят почти за всеми покушениями на известных россиян. В общем, только по этому заявлению можно определить уровень профессионализма Буданова. Как заявляли украинские источники, в кресло главы ГУР любитель попиариться попал не из-за профессиональных качеств, а по хорошему знакомству.