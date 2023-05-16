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ВСУ показали обломки беспилотника «Орион» предположительно с новой бомбой КАБ-20

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ВСУ показали обломки беспилотника «Орион» предположительно с новой бомбой КАБ-20

Украинские военные утверждают, что обнаружили в Херсонской области обломки российского беспилотника «Орион», якобы сбитого ПВО ВСУ. При этом БПЛА был снаряжён новыми управляемыми авиабомбами, разработанными для этого класса машин.


На показанных ВСУ фотографиях виден фрагмент крыла вместе с креплением для вооружения, на котором все еще находится одна из приданных беспилотнику бомб. Это предположительно КАБ-20.

КАБ-20 были разработаны специально для БПЛА, поэтому их масса невелика и составляет всего 21 кг, из которых на боевую часть приходится 7 кг. Осколочно-фугасная боеголовка имеет небольшую зону поражения, но бомба оснащена бесконтактным взрывателем и направляется с помощью лазера. Ранее появлялась информация о введении в эксплуатацию в апреле 2023 года версии КАБ-20С со спутниковым наведением (ГЛОНАСС/GPS). Это классическая парящая бомба, и ее дальность зависит от высоты и скорости, с которой она будет сброшена. Официальная информация о ТТХ отсутствует, однако, как полагают западные обозреватели, дистанция полёта не превышает 8 км.



«Орион» (также известный как «Иноходец») несет до 200 кг вооружения, что теоретически позволяет подвешивать до 8 бомб типа КАБ-20. Машина может иметь два пилона вооружения под фюзеляжем и по два под каждым из крыльев. В дополнение к упомянутым бомбам (и их более тяжелой версии КАБ-50 весом 50 кг) «Орион» также был интегрирован с ПТУР «Корнет», её специальной версией Х-БПЛА, а также с легкими управляемыми ракетами Х-50.

«Орион» представляет собой разведывательно-ударную машину, достигающую длительности полета до 24 часов на максимальном потолке 7500 метров и скорости до 200 км/ч. Дальность прямого управления составляет 250 км, а с ретранслятором – до 300 км.
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Использованы фотографии:
Соцсеть
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34 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. ism_ek
      ism_ek Вчера, 19:35
      +7
      Орион слишком уязвим для ПВО. Большой, тихоходный и дорогой. Не для этой войны он предназначен.
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 19:53
        +2
        Как показывает практика, в полномасштабной войне всё держится не на элите, а на массовости.
        Оружия нужно много, дешёвого, надёжного (пусть даже и не самого эффективного).
        Элита, конечно, тоже нужна, но её по определению не может быть много. Так что её удел - нанести быстрый удар в критической точке.
        А Орион - это даже не элита.
        Просто носитель большого бомбового груза.
        Эффективен для удара по какому нибудь наркокартелю, что даже радара ПВО не имеет ради скрытности.
        В полномасштабной войне просто мишень.
        Не стоило его за линию фронта заводить. Есть беспилотники и подешевле.
        Бомба, конечно, дешевле ракеты, но в результате и удар не нанесли, и беспилотник и бомбу потеряли.
        1. iran
          iran Вчера, 20:10
          -4
          Цитата: Shurik70
          Как показывает практика, в полномасштабной войне всё держится не на элите, а на массовости.
          Оружия нужно много, дешёвого, надёжного (пусть даже и не самого эффективного).


          Армян, с их очень защищёнными укрепрайонами, вынесли подчистую в Карабахе, которые были вооружены до зубов этим самым простым и массовым советским оружием. Выносили азербайджанцы, которые были вооружены современными дронами Турции и Израиля.
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 20:22
            +5
            Цитата: iran
            Армян вынесли подчистую... Выносили азербайджанцы...

            Классный пример эпичной битвы за избушку лесника. Между двумя подвидами боевых хоббитов, которые живут на рынке.
            1. Shurik70
              Shurik70 Вчера, 20:37
              +4
              Армия с огнестрелом вынесет армию мечников.
              Армия дронов вынесет армию без дронов.
              Именно массовое применение более эффективного оружия решил исход битвы за Карабах.
              1. Репеллент
                Репеллент Вчера, 20:50
                +3
                Цитата: Shurik70
                Армия с огнестрелом вынесет армию мечников

                А вода мокрая. С этим я, как бы, и не спорил.

                Цитата: Shurik70
                Именно массовое применение более эффективного оружия решил исход битвы за Карабах

                С учетом равенства прочих боевых качеств противоборствующих сторон - да, так оно и было. Я же выше уже это написал, что не так?

                Цитата: Shurik70
                Армия дронов вынесет армию без дронов

                Ну, а это вы зря... вспоминайте "святого Байрактара". Неприятностей доставили - да, и немало. "Вынесли"? Ну нет же, конечно. request
            2. Bingo
              Bingo Вчера, 20:59
              0
              Цитата: Репеллент
              Классный пример эпичной битвы за избушку лесника.

              Особенно порадовало, как они там были "вооружены до зубов ПВО"
          2. alexoff
            alexoff Вчера, 20:27
            +1
            Насчёт укрепрайонов это громко сказано, за почти 30 лет там просто траншеи только нарыли в полтора ряда и всё, изредка небольшие укрытия из пяти бетонных плит. Вынесли их тем же советским и российским оружием, а ещё адекватным руководством. Беспилотники конечно сильно помогли, но ими одними не победили бы. Да и потери там вполне сопоставимы оказались
            1. Bingo
              Bingo Вчера, 21:06
              +1
              Цитата: alexoff
              Беспилотники конечно сильно помогли, но ими одними не победили бы.

              А еще можно вспомнить, как ПОСЛЕ войны Азербайджан начал рассказывать, что не беспилотники, а очень даже "пилотники" -
              В Отечественной войне противника сломили точечные бомбовые удары СУ-25 с больших высот

              https://haqqin.az/news/197133?fbclid=IwAR0d6psMoxzDAlawcyZis60nIOMacuEtFgygFKG5cfa9XXfu8k8sOhAcCSw
              Тоже хорошо слушается рассказ про "до зубов вооруженный ПВО Карабах", вон там, выше... Когда снять с неба не могут болтающийся на высоте штурмовик)
          3. ism_ek
            ism_ek Вчера, 22:11
            +2
            Цитата: iran
            Армян, с их очень защищёнными укрепрайонами, вынесли подчистую в Карабахе,

            У Армян в Карабахе было 8 ТОРов и около 40 Ос старой модификации. Бороться с Байрактарами и Харопами могли только Торы. Осы мало того, что имели малую высоту поражения, они еще имели мертвую воронку вверху, в которую атаковали Харопы.
            Таким образом на 8 современных ЗРК у Армян приходилось 150 азербайджанских БПЛА и пол тысячи дронов камикадзе.
            На каждую армянскую артиллерийскую установку приходилось несколько дронов камикадзе которые гарантировано уничтожали эту технику.
            Да у Армян были российские средства РЭБ, но их опять же было мало. Азербайджанцы против них пустили 150 беспилотных АН-2, выявили и уничтожили.
            Карабахская война как раз показывает, что масса задавила элиту. 8 торов и десяток современных комплексов РЭБ ничего не смогли сделать против сотен простых дронов.
            Байрактаров у Азербайджана всего 6 шт. было. Все решили камикадзе и малые БПЛА.
        2. Astra wild2
          Astra wild2 Вчера, 20:20
          +1
          "беспелотник и бомбу потеряли",а сколько было удачных пучков?
          Просто ,они не заинтересованы информировать. А у нас,есть люди,что больше врагу верят чем своим.
          "подешевле"- "Шахид-"герань", но они не смогут долго находиться в воздухе. Его запустили и он полетел. Хороши против неподвижных целей
          1. topol717
            topol717 Вчера, 22:13
            0
            Цитата: Astra wild2
            "беспелотник и бомбу потеряли",а сколько было удачных пучков?
            Просто ,они не заинтересованы информировать. А у нас,есть люди,что больше врагу верят чем своим.
            "подешевле"- "Шахид-"герань", но они не смогут долго находиться в воздухе. Его запустили и он полетел. Хороши против неподвижных целей

            На самом деле задать цель для Герани в полете не очень сложно, но это следующий этап.
            Но герань не высоко летает.
      2. alexoff
        alexoff Вчера, 19:55
        +12
        Нормальный беспилотник, мало их просто. Свои деньги отрабатывает.
      3. HermancarloS10
        HermancarloS10 Вчера, 20:08
        +3
        После ликвидации противовоздушной обороны этот беспилотник будет чрезвычайно полезен для мониторинга границы Украины со странами НАТО.
        Он также будет полезен для мониторинга железной дороги...
      4. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 20:31
        +1
        Цитата: ism_ek
        Орион слишком уязвим для ПВО. Большой, тихоходный и дорогой. Не для этой войны он предназначен.

        Ну что ж...подождём авиакомплекс "Гром и Молния " ! Он рыактивный всё же !
      5. Arzoo
        Arzoo Вчера, 22:56
        0
        Орион слишком уязвим для ПВО. Большой, тихоходный и дорогой. Не для этой войны он предназначен.
        Это прежде всего разведывательный аппарат, способный 24 часа висеть над ЛБС и пускать свои КАБы по ДРГ заходящим например в сторону Брянска. В лесах. Ему бы лучше оптику, хорошие тепловизоры и была бы максимально полезная вещь. Следить за лбс круглосуточно. Тем более на такой протяженности.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 19:28
    +3
    Вполне мооли и сбить.Или техничпская неисправность.Неуязвимого оружия не существует.Хорошо,что подобное наши применяют.
    1. wanna
      wanna Вчера, 19:37
      0
      Да, легко сбивается дорогостоящими ракетами
      1. _Ugene_
        _Ugene_ Вчера, 19:49
        +1
        Да, легко сбивается дорогостоящими ракетами

        какая разница что они дорогостоящие если они им бесплатно достаются? а для коллективного запада это не дорого, они годами могут в таких объемах поставлять вооружение
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Вчера, 20:21
        +1
        Да, легко сбивается дорогостоящими ракетами


        Которые куда дешевле подобных БПЛА.
    2. роман66
      роман66 Вчера, 20:06
      +7
      два под каждым из крыльев.
      , крыло одно, а это называется консоль крыла
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 20:24
        +3
        Цитата: роман66
        крыло одно, а это называется консоль крыла

        Здорово, филолог. А у птицы - тоже консоль? what
        1. роман66
          роман66 Вчера, 21:37
          +4
          У птицы нет, у неё два крыла, привет танкист! hi
          1. topol717
            topol717 Вчера, 22:16
            0
            а как же левое крыло атаки, правое крыло атаки?
            так говорил комментатор Котэ Иванович Махарадзе.
  3. parabyd
    parabyd Вчера, 19:29
    +11
    На то он и беспилотник, что его не очень жалко, если собьют. Надо брать количеством и дешевизной.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:30
    +2
    Можно только сказать в войсках больше одного комплекта ,который получили в 2021 году ,а сколько нам не скажут.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 19:41
      +3
      Более сотни должно быть на сегодняшний момент. И производство наращивается.
  5. Fangaro
    Fangaro Вчера, 19:49
    -2
    На фото в заголовке - красота.
    Но разве это наш "Орион"?
  6. alexoff
    alexoff Вчера, 20:01
    +3
    Скорее всего сам упал, на линии фронта почти нет у врага ПВО бьющей по высотным целям, после визитов ланцетов все буки-с300 утащили по тылам. А что орион временами падает мы помним, машина скорее всего всё ещё сырая
  7. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 20:02
    0
    Многие тактические или стратегические беспилотники, хорошая цель, для государств имеющих развитое ПВО и авиацию. Такие, беспилотники, возможно будут более эффективные в связке с ведущим истребителем.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 20:15
      -1
      Беспилотник считай тот же самолёт. Логично, что одними стратегами не выиграешь войну, нужны и истребители, и штурмовики, и разведчики, и вертолеты, ну и чтоб было кому по суше шагать. Палочек-выручалочек не бывает, ну или орионы надо научиться на конвейере клепать по паре сотен в неделю, за десять миллионов рублей штука.
  8. iran
    iran Вчера, 20:13
    -9
    Цитата: alexoff
    Нормальный беспилотник, мало их просто. Свои деньги отрабатывает.


    Орион опоздал лет так на 50, а может и того больше. Будь Украина вооружена на уровне 2015 года, этот беспилотник мог сыграть значимую роль. А сейчас, когда Украину закидали современными средствами ПВО, этот беспилотник сбивается чуть ли не из рогатки.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 20:22
      +4
      Чем сбивается? Бывшими на вооружении в 2015 году буками и с300? Всё западное ПВО возле Киева и может где-то под Одессой и Львовом, стационарно с радарами. На фронте осы, стрелы-10, авенжеры, штормеры и гепарды, которые не добьют до ориона, если только тот не снизится.
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:13
    +1
    ВСУ показали обломки беспилотника «Орион» предположительно с новой бомбой КАБ-20
    . Несбиваемого нет и не будет никогда...