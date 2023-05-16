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Прибывшая в Южную Корею супруга Зеленского запросила у властей страны поставку комплексов ПВО и систем разминирования

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Прибывшая в Южную Корею супруга Зеленского запросила у властей страны поставку комплексов ПВО и систем разминирования

Супруга украинского президента Елена Зеленская попросила у президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поставку зенитных комплексов, а также средств разминирования. Об этом сообщает офис президента Украины.


Глава киевского режима начал применять семейный подряд, пока сам Зеленский с протянутой рукой совершал тур по Европе, пытаясь вытрясти с союзников поставку дополнительных вооружений, его супруга отправилась в Азию, и тоже с такими же намерениями. Это подтверждается ее визитом в Южную Корею. Не успев прибыть в Сеул в качестве специального представителя президента Украины, она на встрече с президентом страны уже запросила поставку Киеву зенитных комплексов, а также средств для разминирования. При этом Зеленская в курсе, что Южная Корея не поставляет Украине летальных вооружений, несмотря на давление США. Уговоры ее мужа тоже не подействовали.

Впрочем, запросом на поставку систем ПВО и средств разминирования дело не закончилось, супруга Зеленского попросила Юн Сок Ёля поделиться с Украиной передовыми технологиями и медицинским оборудованием. Все это необходимо для противостояния "стране-агрессору", именно так на Украине называют Россию и требуют, чтобы называли и другие страны.

Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна. (...) Был поднят вопрос о поставках средств ПВО, техники для разминирования и медицинского оборудования

- написала Зеленская в своем ТГ-канале.

В прошлом месяце президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не исключил, что республика начнет поставки летального оружия Украине, но только в случае "серьезной опасности" мирному населению. В то же время в Москве предупредили, что этот шаг станет причиной разрыва отношений между Россией и Южной Кореей.
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32 комментария
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  1. wanna
    wanna Вчера, 19:28
    +2
    Маленькая, скромная страна！


    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 19:43
      +7
      супруга Зеленского запросила у властей страны поставку комплексов ПВО

      Пособствуешь бандиту, стерва. Смотри, на белом пиджаке кровь проявляется ярче.
      1. неглавный
        неглавный Вчера, 22:07
        +1
        Цитата: Ясная
        супруга Зеленского запросила у властей страны поставку комплексов ПВО

        Пособствуешь бандиту, стерва. Смотри, на белом пиджаке кровь проявляется ярче.

        А мне вот интересно с каких пор жёны президентов стали самостоятельными политическими фигурами? Даже Хилари молчала при скандале с Моники Ливински! А тут зарубежный "самостоятельный" вояж! Да кто она и как звать её кому нибудь интересно?
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 00:16
          0
          Молчала она, ага.. Она Билли дома забивала когтями и предметами быта. Сомневаюсь, что она эта делала молча. Не верите наберите в поисковике "бытовое насилие в семье клинтон". Демократы они такие, особенно бабы у них больные на всю голову.
  2. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 19:35
    +1
    отрабатывает безбедное будущее семьи
    1. БедМакс
      БедМакс Вчера, 19:37
      0
      А может секрет харакири узнавала...
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Вчера, 19:46
        +5
        Цитата: БедМакс
        А может секрет харакири узнавала...

        Ну тогда она или Вы немного страной ошиблись, секреты Сеппуку несколько восточнее
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 22:25
      +1
      Цитата: Ryaruav
      отрабатывает безбедное будущее семьи

      Там и детям и внукам хватит.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 19:47
    +6
    Мужика она там себе не попросила? А кокаиновый Зеля, наверное уже давно "оно".
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 20:01
      +6
      Цитата: Ulan.1812
      Мужика она там себе не попросила? А кокаиновый Зеля, наверное уже давно "оно".

      laughing Направь меня, Господи, куда нужно, ибо куда не нужно — я сама влезу.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 20:09
        +2
        Цитата: Теренин
        Направь меня, Господи, куда нужно, ибо куда не нужно — я сама влезу

        Гм... надо запомнить. Приветствую hi
  4. Bingo
    Bingo Вчера, 19:49
    0
    Можно подумать, что у Южной Кореи есть какое-то реальное ПВО) Все те же Пэтриоты, причем, кажется, ПАК-2, которые еще в первую Иракскую доказали свою бесполезность даже против устаревших Скадов... Но и даже устаревшие Пэтриоты они точно не отдадут. Ну может быть могут выдать Найк-Геркулесы, только они сняты с вооружения были 15 лет назад "по исчерпанию ресурса". И что они ими надеются сбивать? Современные Искандеры или Кинжалы?
    1. dump22
      dump22 Вчера, 21:19
      0
      Можно подумать, что у Южной Кореи есть какое-то реальное ПВО


      Есть местного производства. Например:
      ЗРК К-SAM «Чхонма» (на базе французского ЗРК «Кроталь»)
      ЗРК KM-SAM «Iron Hawk» II (на базе нашей ЗРК С-300ПМУ1)
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 00:22
        0
        ЗРК KM-SAM «Iron Hawk» Вообще то его основа разработана Алмаз_антеем и нам известна как с-350 Витязь, а не с300 ПМУ. Возможно, Хаук очень серьезная система, в том числе с потенциалом ПРО.
  5. Knizhnik
    Knizhnik Вчера, 19:49
    +1
    То есть это не гегемон приказал, а жене пианиста за красивые глаза? Почему бы и нет... Хотя... Нет, тут что-то не так... А впрочем ...
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 19:59
      +2
      Цитата: Knizhnik
      То есть это не гегемон приказал, а жене пианиста за красивые глаза? Почему бы и нет... Хотя... Нет, тут что-то не так... А впрочем ...

      Намекаете на пониженную социальную ответственность !? winked
  6. Piramidon
    Piramidon Вчера, 19:52
    +2
    Оба мотаются по миру с протянутой рукой. Все новости об этих попрошайках начинаются со слов - "приехал просить...".
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 20:05
      +5
      Цитата: Piramidon
      Оба мотаются по миру с протянутой рукой. Все новости об этих попрошайках начинаются со слов - "приехал просить...".


      Ну, дык скоро с укро-просьбами будет так winked

      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:09
        0
        Вот же ж, и сказку Пушкина переиначили!
        Шарли Эбдо отдыхает.
  7. Glagol1
    Glagol1 Вчера, 20:02
    +2
    Ничего личного, просто блядушка приехала, чтобы потребовать больше оружия.
  8. Fangaro
    Fangaro Вчера, 20:02
    +2
    Главы государств начали принимать супруг других Глав государств?
    С официальным визитом?
    И с публичным озвучиванием намерений?
    Это же бред? Или это прекрасный новый мир?
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 22:30
      0
      Цитата: Fangaro
      Главы государств начали принимать супруг других Глав государств?
      С официальным визитом?
      И с публичным озвучиванием намерений?

      Ага, нарывается Ю.К. ещё недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР? Что называется, Quid pro quo… (услуга за услугу)
  9. alexoff
    alexoff Вчера, 20:03
    +2
    Чета Зеленских боится домой возвращаться, пока ещё ПВО не привезут
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 20:18
      -1
      Ой, да ладно) Вот уж реально не думаю, что им стоит опасаться удара ВКС РФ))) Хотели бы грохнуть этого клоуна или там, например, того же Педалика Кличко - давно бы грохнули, да только зачем?
      Где-то я такое видел уже... А, так в России, до СВО! В исполнении так называемой "либеральной оппозиции", там вопрос кто больше сделал для укрепления имиджа Путина - сам Путин или клоуна в трусах с пятнами, ну ей-ей, если против Путина такие откровенно убогие личности, как Навальный, то вопрос выбора стороны, на которой тебе быть, как-то не стоит... Реально мне чтоль быть на стороне Навального и повторять просто феерические опусы про склады грязи? Нет, ну реально вопрос, вас, либералов, всячески поддерживало США, вы учились там, например, в США, в Йеле... Не чему они там учились, не выучив английского языка, коль слово "прихожая" переводят как склад грязи? Реально чтоль меж ушами - безвоздушное пространство?
      Ну вот и эти Виталики-Зеленские-Порошенки... Это же страх божий, там мозгов не ночевало... Ну вот скажите, что у Петеньки Порошенко было в голове, когда на встрече с работниками ММЗ им. Ильича он им, работникам, рассказывал, какая у них зарплата? Вот а то они сами не знают? Ну какой смысл врать? Реально он... Инвалид умственного развития, или как такое еще объяснить? Он что, думал, что вот так врать в глаза - лучший способ себе сторонников найти среди рабочих?
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 20:30
        0
        Не, просто ноют мол спасите нас замечательных таких, а то Путин нападёт. Да и мало ли, вдруг случайно попадет?
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:07
    -1
    Прибывшая в Южную Корею супруга Зеленского запросила у властей страны поставку комплексов ПВО и систем разминирования
    . Семейный подряд/чёс. Два сапога пара.
  11. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Вчера, 20:19
    0
    Семейный бизнес - всё по делу. Зеленята подрастут и тоже в бизнес-турне поедут если оказия случится.
  12. VicktorVR
    VicktorVR Вчера, 20:25
    0
    сами мы не местны-ые,
    документы, деньги укра-али,
    подайте кто сколько может!
  13. Sancheas
    Sancheas Вчера, 20:36
    0
    Если не как Моника Левински просила - не дадут)
  14. carpenter
    carpenter Вчера, 22:10
    +1
    В прошлом месяце президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не исключил, что республика начнет поставки летального оружия Украине
    А почему бы президенту России не заявить о поставках .Северной Корее, летального оружия.
    P.S.
    Кстати в Южной Корее имеется большое количество Т-72 (со времён Ельцына ).
    1. vindigo
      vindigo Вчера, 23:48
      0
      Т-80У им передавали. За долги, что ли.
  15. guest
    guest Вчера, 22:34
    0
    Давно пора поставить КНДР всё необходимое оружие для освобождения своих южных территорий от всяких оккупантов.