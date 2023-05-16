Прибывшая в Южную Корею супруга Зеленского запросила у властей страны поставку комплексов ПВО и систем разминирования

Сейчас нам нужна еще и помощь технологиями, которыми славится страна. (...) Был поднят вопрос о поставках средств ПВО, техники для разминирования и медицинского оборудования

Супруга украинского президента Елена Зеленская попросила у президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поставку зенитных комплексов, а также средств разминирования. Об этом сообщает офис президента Украины.Глава киевского режима начал применять семейный подряд, пока сам Зеленский с протянутой рукой совершал тур по Европе, пытаясь вытрясти с союзников поставку дополнительных вооружений, его супруга отправилась в Азию, и тоже с такими же намерениями. Это подтверждается ее визитом в Южную Корею. Не успев прибыть в Сеул в качестве специального представителя президента Украины, она на встрече с президентом страны уже запросила поставку Киеву зенитных комплексов, а также средств для разминирования. При этом Зеленская в курсе, что Южная Корея не поставляет Украине летальных вооружений, несмотря на давление США. Уговоры ее мужа тоже не подействовали.Впрочем, запросом на поставку систем ПВО и средств разминирования дело не закончилось, супруга Зеленского попросила Юн Сок Ёля поделиться с Украиной передовыми технологиями и медицинским оборудованием. Все это необходимо для противостояния "стране-агрессору", именно так на Украине называют Россию и требуют, чтобы называли и другие страны.- написала Зеленская в своем ТГ-канале.В прошлом месяце президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не исключил, что республика начнет поставки летального оружия Украине, но только в случае "серьезной опасности" мирному населению. В то же время в Москве предупредили, что этот шаг станет причиной разрыва отношений между Россией и Южной Кореей.