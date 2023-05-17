Военное обозрение
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Politico: Из выделенных 48 млрд долларов помощи у Украины осталось лишь 6, а согласовать дополнительный пакет уже непросто

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Politico: Из выделенных 48 млрд долларов помощи у Украины осталось лишь 6, а согласовать дополнительный пакет уже непросто

Не исключено, что военная помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться уже этим летом, поскольку средства, предусмотренные на эти цели в американском бюджете уже на исходе. Об этом сообщает Politico. В то же время, по данным американских СМИ, из 48 млрд долларов, выделенных Конгрессом в рамках экстренного дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год, неосвоенными остались лишь 6 млрд. Этого при объёмах украинских трат и потерь может хватить в лучшем случае до июля 2023.


Что же касается дополнительного пакета военной помощи Украине, то согласовать его уже непросто, ведь у республиканцев большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса США. Мало того, в США обсуждают вопросы снижения уровня расходов на фоне очередного поднятия потолка госдолга.

Таким образом, всё это идёт вразрез с заявлениями, сделанными ранее Белым домом. Примечательно, что ещё несколько дней назад координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заверил в том, что даже в случае дефолта (а такой вариант развития событий теоретически возможен, если так и не удастся прийти к консенсусу по поводу вопроса с потолком госдолга), Украина сможет рассчитывать на помощь Соединённых Штатов до конца финансового года. Всё это, по его словам, возможно за счёт уже выделенных средств американским законодательным органом.

О планах Белого дома продолжить оказывать военную поддержку Киеву заявил американскому изданию один из высокопоставленных чиновников администрации президента Джо Байдена, пожелавшего остаться неизвестным. Однако на практике пока что дела с этим обстоят не лучшим образом: Конгрессу потребуется несколько месяцев на то, чтобы согласовать бюджет на 2024 финансовый год. Таким образом, если в Белом доме (как это было и в нынешнем году) в основном бюджете Пентагона не будут предусмотрены средства на военную помощь Киеву, то ситуация может лишь усугубиться.

Вместе с тем, считают члены Конгресса, опрошенные журналистами издания, перспективы для дополнительной помощи будут зависеть, прежде всего, от успеха предстоящего контрнаступления ВСУ.

Также, подчёркивают авторы материала, сторонники поддержки Киева в лице американских парламентариев ждут от Белого дома больше решимости в том, что касается военной помощи Украине. Вот что высказала по этому поводу во время недавних слушаний с представителями Пентагона сенатор Сьюзен Коллинз:

Важно, чтобы администрация президента Байдена как можно скорее приняла решение о предоставлении Украине всех необходимых ей вооружений для возврата ею контроля над утраченными территориями. Надеемся на то, что администрация не станет тянуть с этим вопросом до последнего
Автор:
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11 комментариев
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  1. PASus
    PASus Сегодня, 07:22
    +1
    Не стоит радоваться и питать ложных иллюзий, матрасы показывая шоу с "дефолтом" преследуют лишь свои внутриполитические цели, а по факту напечптают столько долляров сколько нужно, ведь идиотов в мире готовых покупать эти долляры еще очень много, значит и речи о дефолте как явлении кризисном и неуправляемом быть не может.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:23
    -1
    В Дагестане продолжается конкурс среди баранов,выявляют самого красивого,самого умного,самого упёртого и самого тупого. Интересно,из каких стран бараны участвуют в конкурсе.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +3
    неосвоенными остались лишь 6 млрд.
    По которым наверное еще не решили в какой пропорции необходимо раздербанить, чтобы себя не обидеть и Киеву, что-то пришло. Демократы спешат с принятием решения по предоставлению Украине оружия опасаясь республиканцев. Но это все внутренние межпартийные игры, которые скорее всего не окажут существенного влияния на помощь. Пока как помогали, так и будут продолжать вооружать подталкивая европейцев к увеличению поставок.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:31
    0
    Амцев попросят и англы и др союзники продолжить помощь.
    % идет от помощи в нкжную кубышку. Не отменят свое обогащение.,
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:41
      -2
      Статья-для самоуспокоения.Помощь не прекратится.Пока будут кляньчить-будут давать.Хоть десять лет..С такими темпами проведения этой странной операции
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 07:49
        +2
        Такая хавронья как незалежная обожрет весь запад и голыми в Африку отправит. Сомневаюсь что запада надолго хватит ,,помогать,,
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:55
          +1
          Запад только апплодирует стоя,происходящему.Они разворачивают производство на своем ВПК.А это-работа,технологии,налоги.И да,прибыль...Не такая большая,как во время "холодной войны",но все же.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 07:35
    +1
    Вспоминается древняя мудрость- невозможно держать мед во рту и не проглотить хотя бы немножко.
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:47
    +2
    Надо еще 100500 миллионов дать из бюджета США. Денег в бюджете то у них еще много. Из социалки США через Украину финансовым воротилам. Выгодно, а чё...
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:26
    +1
    Все будет по отработанной схеме.Сейчас США надавят на союзников и те срочно захотят поделиться лишними финансами и вооружением
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:33
    0
    Старые песни... Пририсуют нолик в компьютере и дальше будут накачивать окраену...