Politico: Из выделенных 48 млрд долларов помощи у Украины осталось лишь 6, а согласовать дополнительный пакет уже непросто

Важно, чтобы администрация президента Байдена как можно скорее приняла решение о предоставлении Украине всех необходимых ей вооружений для возврата ею контроля над утраченными территориями. Надеемся на то, что администрация не станет тянуть с этим вопросом до последнего

Не исключено, что военная помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться уже этим летом, поскольку средства, предусмотренные на эти цели в американском бюджете уже на исходе. Об этом сообщает Politico. В то же время, по данным американских СМИ, из 48 млрд долларов, выделенных Конгрессом в рамках экстренного дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год, неосвоенными остались лишь 6 млрд. Этого при объёмах украинских трат и потерь может хватить в лучшем случае до июля 2023.Что же касается дополнительного пакета военной помощи Украине, то согласовать его уже непросто, ведь у республиканцев большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса США. Мало того, в США обсуждают вопросы снижения уровня расходов на фоне очередного поднятия потолка госдолга.Таким образом, всё это идёт вразрез с заявлениями, сделанными ранее Белым домом. Примечательно, что ещё несколько дней назад координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заверил в том, что даже в случае дефолта (а такой вариант развития событий теоретически возможен, если так и не удастся прийти к консенсусу по поводу вопроса с потолком госдолга), Украина сможет рассчитывать на помощь Соединённых Штатов до конца финансового года. Всё это, по его словам, возможно за счёт уже выделенных средств американским законодательным органом.О планах Белого дома продолжить оказывать военную поддержку Киеву заявил американскому изданию один из высокопоставленных чиновников администрации президента Джо Байдена, пожелавшего остаться неизвестным. Однако на практике пока что дела с этим обстоят не лучшим образом: Конгрессу потребуется несколько месяцев на то, чтобы согласовать бюджет на 2024 финансовый год. Таким образом, если в Белом доме (как это было и в нынешнем году) в основном бюджете Пентагона не будут предусмотрены средства на военную помощь Киеву, то ситуация может лишь усугубиться.Вместе с тем, считают члены Конгресса, опрошенные журналистами издания, перспективы для дополнительной помощи будут зависеть, прежде всего, от успеха предстоящего контрнаступления ВСУ.Также, подчёркивают авторы материала, сторонники поддержки Киева в лице американских парламентариев ждут от Белого дома больше решимости в том, что касается военной помощи Украине. Вот что высказала по этому поводу во время недавних слушаний с представителями Пентагона сенатор Сьюзен Коллинз: