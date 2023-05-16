Поляки собрали средства на закупку ударных дронов Warmate для ВСУ

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Запад организовал поток военной помощи киевскому режиму, надеясь его руками обескровить российские войска. При этом поставки в адрес ВСУ идут как по официальным, так и по неформальным каналам за счёт пожертвований отдельных групп населения.
Так, в Польше местные информационные ресурсы запустили кампанию по сбору средств для закупки для ВСУ ударных дронов Warmate. На эти цели скинулись 13 тысяч жителей страны, выделив в общей сложности $400 тыс. На них были приобретены 16 беспилотников и индивидуальные аптечки. Как утверждается в издании Defence24, всё закупленное оборудование уже передано командованию сил спецопераций ВСУ.
Warmate – ударные дроны производства WB Group, крупнейшего в Польше производителя БПЛА. Они имеют вес 5,7 кг и оснащаются сменными боеголовками массой 1,4 кг различного типа, в том числе кумулятивными, осколочно-фугасными и прочими. Размах крыльев составляет 1,6 м, длина фюзеляжа – 1,1 м. Беспилотник приводится в действие электродвигателем и может оставаться в воздухе в течение 60 минут, рабочий диапазон – 30 км. Крейсерская скорость составляет 80 км/ч, в режиме атаки – 150 км/ч.