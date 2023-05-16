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Поляки собрали средства на закупку ударных дронов Warmate для ВСУ

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Поляки собрали средства на закупку ударных дронов Warmate для ВСУ

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Запад организовал поток военной помощи киевскому режиму, надеясь его руками обескровить российские войска. При этом поставки в адрес ВСУ идут как по официальным, так и по неформальным каналам за счёт пожертвований отдельных групп населения.


Так, в Польше местные информационные ресурсы запустили кампанию по сбору средств для закупки для ВСУ ударных дронов Warmate. На эти цели скинулись 13 тысяч жителей страны, выделив в общей сложности $400 тыс. На них были приобретены 16 беспилотников и индивидуальные аптечки. Как утверждается в издании Defence24, всё закупленное оборудование уже передано командованию сил спецопераций ВСУ.

Warmate – ударные дроны производства WB Group, крупнейшего в Польше производителя БПЛА. Они имеют вес 5,7 кг и оснащаются сменными боеголовками массой 1,4 кг различного типа, в том числе кумулятивными, осколочно-фугасными и прочими. Размах крыльев составляет 1,6 м, длина фюзеляжа – 1,1 м. Беспилотник приводится в действие электродвигателем и может оставаться в воздухе в течение 60 минут, рабочий диапазон – 30 км. Крейсерская скорость составляет 80 км/ч, в режиме атаки – 150 км/ч.

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12 комментариев
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  1. rosomaha
    rosomaha Вчера, 20:46
    +3
    Бздашики Западловские....у них в крови русофобия..вот что каталицизм делает
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:50
    +2
    Warmate – ударные дроны производства WB Group, крупнейшего в Польше производителя БПЛА.
    . Логично и патриотично...
    Однако на все готовы, что б скакуасы там в грунт ложились, а не перли к ним.
  3. Попуас
    Попуас Вчера, 20:51
    +1
    Для ВСУ ли!? request скорее для своих задохликов yes
  4. dump22
    dump22 Вчера, 20:51
    0
    На эти цели скинулись 13 тысяч жителей страны, выделив в общей сложности $400 тыс.


    Получается примерно по $30 каждый. Не так много они пожертвовали.
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Вчера, 21:55
      +1
      Для них- немного, для вас это много, так как стоимость 400 000 долларов США в рублях на сегодня составляет 32 298 000 ₽
  5. alexoff
    alexoff Вчера, 20:52
    +4
    Надо записывать всех кто скидывался, пригодится когда-нибудь
  6. Золотце
    Золотце Вчера, 21:08
    +2
    С польским руководством все давно понятно, и население заражено. Многие наверно уже спят и видят себя во Львове, в своей квартирке , отжатой у украинцев
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Вчера, 22:44
      +1
      Ой, давайте не начинать избитую тему "Поляки только вот и мечтают что захватить Волынь и Львов" или "Украина платит Польше за оружие территориями". Что-то я за полгода этих "влажных новостей" не вижу никаких подтверждений этих "сообщений что точно сбудутся". И да, если вы скажете "они ждут наихудшего момента для Украины", то я вам процитирую книгу "Война Миров Z" -"Если они ждут наихудшего для нас дня, то они могли нападать ещё на прошлой неделе"
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 21:28
    +3
    Что мешает наладить сбор денег в России на работу ДРГ в Польше?
    Думаю желающих будет больше чем надо.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 22:22
      -1
      Цитата: Аркадий007
      Что мешает наладить сбор денег в России на работу ДРГ в Польше?
      Думаю желающих будет больше чем надо.

      А вы у Эрнста спросите, согласен он такой телемарафон провести, наподобие как был при наводнении на ДВ. Заодно бы и поглядели бы, какие журналисты и известные лица бы там участвовали, а у кого бы другие неотложные дела и болячки бы нашлись.
  8. Fantazer911
    Fantazer911 Вчера, 21:55
    +2
    Игрушка красивая, только руссофобов надо утилизировать, что была яма, от межа и до межа!, только так с польскими фашистами, и не как иначе!
  9. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 22:38
    0
    Наверняка часть средств освоили предприимчивые чубатые ребята.