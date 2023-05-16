Бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте уничтожили ряд огневых точек ВСУ в многоэтажках на Юбилейной и мосты к западу от города снарядом «Краснополь» и миной «Смельчак»

Украинские войска в течение сегодняшнего дня потеряли ещё около 0,3-0,4 кв. км территории Артёмовска, что сократило общую площадь контроля примерно до 1,2 кв. км. Основные боевые действия ещё накануне вечером разворачивались в районе Юбилейного рынка. Там противник задействовал очередные резервные подразделения из состава так называемой «гвардии наступления».Огневые точки противник оборудовал в домах №№71 и 73 по улице Юбилейная. Это микрорайон, в котором имеет место плотная многоэтажная застройка из нескольких 9-этажек.В ходе боя несколько украинских военнослужащих переместились в стоящий по соседству многоэтажный дом - Юбилейная, 67.К настоящему моменту большинство огневых позиций в упомянутых многоэтажках уничтожены бойцами ЧВК «Вагнер».Тем временем артиллерия уничтожает и мосты, которые противником использовались для переброски войск на запад Артёмовска (Бахмута). Речь идёт о мостах, которые позволяли противнику осуществлять транспортную коммуникацию Бахмута и Часова Яра.В ЧВК «Вагнер» сообщают, что мосты к западу от города разрушены. Один - возле Часова Яра высокоточным снарядом «Краснополь», другой (возле села Ивановское) - миной «Смельчак».