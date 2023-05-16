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Бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте уничтожили ряд огневых точек ВСУ в многоэтажках на Юбилейной и мосты к западу от города снарядом «Краснополь» и миной «Смельчак»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте уничтожили ряд огневых точек ВСУ в многоэтажках на Юбилейной и мосты к западу от города снарядом «Краснополь» и миной «Смельчак»

Украинские войска в течение сегодняшнего дня потеряли ещё около 0,3-0,4 кв. км территории Артёмовска, что сократило общую площадь контроля примерно до 1,2 кв. км. Основные боевые действия ещё накануне вечером разворачивались в районе Юбилейного рынка. Там противник задействовал очередные резервные подразделения из состава так называемой «гвардии наступления».


Огневые точки противник оборудовал в домах №№71 и 73 по улице Юбилейная. Это микрорайон, в котором имеет место плотная многоэтажная застройка из нескольких 9-этажек.






В ходе боя несколько украинских военнослужащих переместились в стоящий по соседству многоэтажный дом - Юбилейная, 67.



К настоящему моменту большинство огневых позиций в упомянутых многоэтажках уничтожены бойцами ЧВК «Вагнер».

Тем временем артиллерия уничтожает и мосты, которые противником использовались для переброски войск на запад Артёмовска (Бахмута). Речь идёт о мостах, которые позволяли противнику осуществлять транспортную коммуникацию Бахмута и Часова Яра.



В ЧВК «Вагнер» сообщают, что мосты к западу от города разрушены. Один - возле Часова Яра высокоточным снарядом «Краснополь», другой (возле села Ивановское) - миной «Смельчак».
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9 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Вчера, 20:17
    +1
    А мину "Смельчак" ещё производят или это с советских запасов всё?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 20:53
      +1
      «Смельчак» — это боеприпас 3В84 с 240-мм корректируемой фугасной миной 3Ф5, который считается самым разрушительным в своем классе. Длина снаряда — 1635 мм, общий вес составляет 134,2 кг, при этом масса взрывчатого вещества 32 кг. Начальная скорость мины — 358 м/с. Максимальная дальность стрельбы — 9200 м. Высокоточное наведение осуществляется лазерным целеуказателем — дальномером 1Д15. Время наведения «Смельчака» занимает 0,1–0,3 секунды.

      Вроде как модернизировали.

      Стрельба «Сантиметром» и «Смельчаком», имеющими дальность 20 и 18 км соответственно, осуществляется следующим образом. Наводчик с соответствующей аппаратурой наведения располагается на расстоянии в 5−7 километров от цели, которая может быть как неподвижной, так и мобильной. После чего он передает на батарею координаты. Когда снаряд подлетает к цели на расстояние порядка 500−600 метров, наводчик кратковременно, от 1 до 3 секунд, подсвечивает цель лазерным лучом. Подсветку захватывает пассивная головка самонаведения. И начинается импульсная коррекция траектории.

      https://svpressa.ru/war21/article/193733/

      Подсвечивать цель может и БПЛА,тот же Орлан-30.
  2. dnestr74
    dnestr74 Вчера, 20:18
    +3
    Я понимаю, что требует Пригожин от МО-тех же Краснополей и Смельчаков неограниченно, видимо потому и конфликт, в дефиците именно высокоточное.
  3. 1 z1
    1 z1 Вчера, 20:19
    +2
    сообщают, что мосты к западу от города разрушены.


    Да ну . Снарядами 152 мм? Не может быть. Нас за полтора года убедили, что мосты построены из "вибраниума" и даже боеголовка калибра в 250-400 кг только пыль поднимет.
    Ладно бы так про Днепровские мосты говорили, но и более мелкие никто не трогал
    А "Вагнера" молодцы , при необходимости изолируют зону боевых действий .
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Вчера, 20:44
      0
      Как вы уже надоели мосторазрушители. Антоновский мост сколько хаймерсами долбили, но так его и не поломали. Крымский мост подорвали мощным взрывом. Но там целая полоса осталась для движения. Нужно взрывать опоры, а это не так просто.
      1. 1 z1
        1 z1 Вчера, 21:32
        -1
        мосторазрушители.

        Не, я не из их секты . Нанесение повреждений мостам , дамбам и железнодорожным узлам должно отвечать каким-то целям.Например "изолировать" определенный район боевых действий , на определенный период .Осложнить переброску резервов, техники , припасов или заставить выстраивать противника резервную логистику по неудобным направлениям. Ну как действовали партизаны при наступлении наших войск .
        Повредили Ж/Д станцию, мост или перегон- замедлили переброску танкового полка для контрудара на 12 часов, дали возможность войскам закрепится на занятых позициях. А просто лупить по мостам дело затратное и чем дальше инфраструктурный объект, тем "дороже" он обходится и труднее поддерживать его в нерабочем состоянии необходимое время .Тем более что вдалеке от ЛБС найти удобные альтернативные маршруты нетрудно.
        Так что про Днепровские мосты Вы скорее всего правы, но игнорирование нашими полководцами значения транспортной инфраструктуры для ВСУ на локальных участках - преступно
  4. valera75
    valera75 Вчера, 20:27
    +4
    Молодцы Вагнера-Так держать!Желаю им удачи и больших побед!
  5. Fisherman
    Fisherman Вчера, 22:15
    +1
    Просто Бахмут - всё! И туда укропы уже не гонят "мясо" сотнями в день. И логично изолировать остатки и закончить операцию "Бахмутская мясорубка", вручив Пригожину и Уткину очередную Звезду Героя за масштабную операцию, которая перемолола тьму укропов и дала нашей Армии время устроить линии обороны и подготовить новые части к летним операциям.
  6. topol717
    topol717 Вчера, 22:23
    0
    Я так понимаю, ночью с использованием тепловизора они выявляют "окна" наблюдения.
    Ну а дальше дело танков и РПГ.