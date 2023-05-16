Постпред РБ при ООН: Россия пока не размещала тактического ядерного оружия в Белоруссии

(...) это суверенное решение любого государства защищать себя от любых угроз и вызовов, с которыми страна сталкивается. Могу вас заверить, что если будет принято какое-либо решение в этой сфере, это будет решение правительства Белоруссии

Россия пока не размещала на территории Белоруссии тактического ядерного оружия , на данный момент все ограничивается заявлением о намерениях. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.На сегодняшний день российского тактического ядерного оружия в Белоруссии нет, пока это только заявление, не имеющего практического исполнения. Кроме того, Белоруссия является суверенным государством, самостоятельно принимающим решения, в том числе и о размещении различных вооружений. Так что решение о размещении ТЯО принимал Минск, а не Москва.- заявил белорусский дипломат во время дебатов в ООН.О том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", способные применять ТЯО, президент России Владимир Путин заявил в конце марта этого года. При этом он подчеркнул, что Россия не нарушает ДСНВ, поскольку не передает ядерное оружие Белоруссии, а только размещает, по примеру тех же США. Оружие по-прежнему принадлежит России.На сегодняшний день Белоруссия получила ОТРК "Искандер", способный применять ядерное оружие, а к 1 июля должно завершиться возведение на белорусской территории специального хранилища, где будет размещено российское тактическое оружие. Кроме того, Россия помогла Белоруссии переоборудовать самолеты для применения ядерного оружия.