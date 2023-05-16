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Постпред РБ при ООН: Россия пока не размещала тактического ядерного оружия в Белоруссии

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Постпред РБ при ООН: Россия пока не размещала тактического ядерного оружия в Белоруссии

Россия пока не размещала на территории Белоруссии тактического ядерного оружия, на данный момент все ограничивается заявлением о намерениях. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.


На сегодняшний день российского тактического ядерного оружия в Белоруссии нет, пока это только заявление, не имеющего практического исполнения. Кроме того, Белоруссия является суверенным государством, самостоятельно принимающим решения, в том числе и о размещении различных вооружений. Так что решение о размещении ТЯО принимал Минск, а не Москва.

(...) это суверенное решение любого государства защищать себя от любых угроз и вызовов, с которыми страна сталкивается. Могу вас заверить, что если будет принято какое-либо решение в этой сфере, это будет решение правительства Белоруссии

- заявил белорусский дипломат во время дебатов в ООН.

О том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", способные применять ТЯО, президент России Владимир Путин заявил в конце марта этого года. При этом он подчеркнул, что Россия не нарушает ДСНВ, поскольку не передает ядерное оружие Белоруссии, а только размещает, по примеру тех же США. Оружие по-прежнему принадлежит России.

На сегодняшний день Белоруссия получила ОТРК "Искандер", способный применять ядерное оружие, а к 1 июля должно завершиться возведение на белорусской территории специального хранилища, где будет размещено российское тактическое оружие. Кроме того, Россия помогла Белоруссии переоборудовать самолеты для применения ядерного оружия.
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8 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Вчера, 20:23
    +1
    Это к чему было сказанно? Типо Белорусь еще не слещла с двух стульев или а мы еще не имеем яо но все возможно? Там не задумаются к сожалению, а и без этого знают, что и как...
    1. Жоаозиньо
      Жоаозиньо Вчера, 20:56
      0
      Это значит что мы такие грозные, что вот-вот ужо-ужо того гляди разместим ядерное оружие в Белоруссии, но пока не разместили. Видите, какие мы добренькие? Ну давайте продлим зерновую сделку, ну пожалуйста!
    2. рюрикович
      рюрикович Вчера, 21:28
      -1
      Цитата: Mitos
      Это к чему было сказанно?

      А это было сказано потому, что ДИПЛОМАТЫ сохранились еще везде,кроме Запада. Задача дипломата международного уровня донести до своих коллег( если касается не Запада) и пр. ослов(если касается Запада) позицию своей страны и впоследствии отстаивать её интересы на международном уровне. Так вот, если перевести на дворовой пещерный язык,коим обладают ,как я уже заметил,приличная часть комментаторов,то, что сказал Рыбаков,звучит так - лучше не лезьте,ибо решение принято и если ружье появится на стене,то оно выстрелит. Просто это было сказано на дипломатическом языке советской школы. Кто хочет - тот поймёт wink hi
  2. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Вчера, 20:29
    0
    Наверно сходят в туалет и всем раскажут,понос был или нет.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 20:53
    0
    Кроме Искандеров какое оружие? Самолёты переоборудуют для ТЯО. Бомбы или ракеты?
  4. dump22
    dump22 Вчера, 20:55
    -1
    это суверенное решение любого государства защищать себя от любых угроз и вызовов, с которыми страна сталкивается


    Боюсь, вернется нам очень скоро именно эта фраза, но только от прибалтийских дипломатов.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 21:03
    +1
    Wie kann man nur so blöde sein?!?

    Die einzig richtige Antwort an diesen US-infiltrierten Sauhaufen
    wäre gewesen: Kein Kommentar...!!!

    "Vereinte" Nationen...??? Das ist ein Oxymoron!!

    Je mehr die "Vereinten" Nationen daran glauben, dass
    Belarus eine waffenstarrende Atom-Festung ist, desto
    besser in es für Weißrussland und nur DAS zählt...!!!
  6. Вадим С
    Вадим С Вчера, 21:26
    +3
    Почему ещё не разместили? Почему у нас всегда одна болтовня и показуха? Поэтому нас и не воспринимают всерьёз