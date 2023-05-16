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Спикер ВС ВСУ: Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО

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Спикер ВС ВСУ: Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО

После многочисленных заявлений украинских официальных лиц о том, что в ночь на 16 мая ПВО ВСУ «сбила все беспилотники и ракеты, включая 6 гиперзвуковых «Кинжалов», в небе над Киевом, появляются свидетельства того, что это не так. Причём появляются эти свидетельства тоже от официальных лиц Украины.


Например, в генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке говорят о том, что ракетных пусков было 25. Из них: 6 ракет «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» и 10 ракет наземного базирования (в сводке заявлено, что это ракеты или С-400, или ОТРК «Искандер»). В утренней сводке сообщалось о 18-ти российских ракетах, «которые были сбиты». Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что как минимум 7 ракет («не учтённых» в утренней сводке) сбиты не были.

Косвенным свидетельством того, что как минимум часть российских ракет достигла цели (а целями были ЗРК иностранного производства, включая американские «Пэтриот») стала инициатива спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната по запрету трансляции с веб-камер с улиц украинских городов во время обстрела.

Довод Игната:

Такие камеры работают по всему миру. Позволяют в прямом эфире следить за происходящим. Но у нас военное положение. Я думаю, что будут сделаны соответствующие коррективы, синхронизация работы с военными администрациями.

По словам Игната, работа веб-камер на улицах городов Украины выдаёт работу ПВО и «приводит к утечкам информации».

Игнат:

Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО.

Напомним, что сегодня в сети публиковались многочисленные видеосвидетельства поражения российскими ракетами целей на земле. На одном из роликов можно было видеть, как ведёт огонь ЗРК ВСУ, а через мгновение следует прилёт в этом место и взрыв.
Ранее военкоры сообщили о поражении ЗРК Patriot в Киеве, затем эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ.
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22 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Вчера, 20:32
    +9
    На CNN пишут что попали немного по патриотам. Теперь нужно ПВО для защиты ПВО, а то совсем без ПВО останутся. Говорят скоро железный купол подвезут, весь Ближний Восток наверно будет пристально следить как дёшево и сердито проломить это чудо техники
    1. dnestr74
      dnestr74 Вчера, 20:37
      +4
      Так они и так умеют неплохо его проламывать, палестинцы.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 20:49
        +4
        Они неправильно проламывают, надо не по кварталам бить, а прямо по радарам и пусковым установкам. Так они покажут, что воюют против агрессивного сионистского режима, а не мирных израильтян. Заодно посрамят израильскую военщину, которой впору самой искать защиту
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 20:58
          +1
          Есть подозрение что палестинцы тестируют ПВО Израиля и данные кому надо отправляют.
          1. Тарелка
            Тарелка Вчера, 21:55
            0
            А у меня есть подозрение, что у палестинцев просто нет нормальных ракет, чтоб попасть по радарам и пусковым установкам. Это если предположить, что они знают, где они.
            1. alexoff
              alexoff Вчера, 22:20
              0
              Где батареи - точно знают. Но можно же попробовать - выпустить сначала сотню-другую кассамов и одновременно десяток дешёвых квадриков с зарядом взрывчатки. Но я подозреваю там будет ещё проблема что среди палестинцев стукач на стукаче сидит. Арафат говорят миллиарды денег вложил в Израиль, что уж говорить про тех кто пониже рангом сейчас
    2. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 20:49
      -1
      Точно, есть такое.

      Си-Эн-Эн

      Американская система ПВО «Патриот», вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими ракетами Киева и его окрестностей рано утром во вторник по местному времени, сообщил CNN официальный представитель США.

      По словам чиновника, США все еще оценивают, в какой степени система была повреждена. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему или просто отремонтировать ее на месте украинскими силами.

      Минобороны России сообщило во вторник в сообщении в Telegram, что «высокоточный удар гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по городу Киеву поразил зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства».

      Представитель Совета национальной безопасности США передал CNN правительству Украины для комментариев.

      Украинские официальные лица заявили во вторник, что они успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных русскими, но украинские военные отказались комментировать заявление россиян о поражении системы Patriot. «Мы не можем комментировать это. Мы воздержимся от комментариев по поводу российских источников», — заявил официальный представитель ВВС Украины Сергей Игнат.

      Украина в настоящее время имеет в стране две системы ПВО Patriot, одну подаренную США, а другую подаренную совместно Германией и Нидерландами. Неясно, какая из этих систем была потенциально повреждена, но вывод одной из них из строя — даже на короткий период — может повлиять на способность Украины защищать Киев в условиях усиливающихся ракетных атак России.

      Россия уже наносила удары по системам Patriot с помощью гиперзвуковых ракет, заявили представители США CNN на прошлой неделе, в том числе один раз 4 мая. По словам официальных лиц, эта атака не удалась, и украинцы успешно перехватили ракету до того, как она смогла поразить Patriot.

      После обширного лоббирования со стороны украинцев с целью предоставления им сложной системы ПВО США потратили 10 недель на обучение украинских военнослужащих тому, как ее обслуживать и эксплуатировать. Американские и западные официальные лица были приятно удивлены тем, как быстро украинцы научились управлять «Патриотами», которые прибыли в Украину в прошлом месяце.

      Другой представитель США заявил, что, возможно, ракетный обстрел поразил один из нескольких компонентов батареи Patriot. Полная батарея Patriot состоит из шести основных компонентов: генераторы, радар, станция управления, антенны, пусковая установка и ракеты-перехватчики. Компоненты работают вместе, запуская ракету Patriot и успешно направляя ее к цели.

      Но серьезное повреждение одного или нескольких компонентов может вынудить Украину отключить систему и вывезти ее за пределы страны для более масштабного ремонта.

      Patriot оснащен мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, что делает его мощной платформой противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты и многое другое. Но излучение радара, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и определить ее местоположение.

      Официальные лица США считают, что российские военные смогли уловить сигналы, исходящие от «Патриота», что позволило им нацелить систему с помощью гиперзвуковой ракеты, известной как «Кинжал» или «Киллджой». И в отличие от некоторых средств противовоздушной обороны меньшей дальности, предоставленных Украине, которые являются мобильными и их труднее нацелить, большая батарея Patriot представляет собой более крупную и более стационарную систему, что позволяет российским силам со временем прицеливаться в этом месте.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Вчера, 21:03
        +3
        После обширного лоббирования со стороны украинцев
        Как красиво попрошайничество назвали.
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Вчера, 20:34
    +1
    инициатива спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната по запрету трансляции с веб-камер с улиц украинских городов во время обстрела.

    Правильно, не будет трансляций, значит и обстрелов не было и не будет. Страус при опасности прячет голову в песок, Ю. Игнат предлагает в этом случае отключать веб-камеры. Вопрос: кто умнее, страус или Игнат? request
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 20:40
      +3
      Спикер ВС ВСУ: Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО


      Правильно.Иначе как сбрехать,если через камеру всё видно?
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:36
    +5
    Ещё запретить использование смартфонов,и в добавок из них поудалять камеры-и задние,и фронтальные,за использование вэб камер расстреливать по три раза в день,и вообще,средства ПВО спрятать поглубже под землю,в асфальте сделать отверстия через которые ракеты будут вылетать из под земли для поражения целей. Дырки в асфальте держать закрытыми фанерой,покрашенной под асфальт wassat
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:37
    +2
    Спикер ВС ВСУ: Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО
    . Тик токеры снимут и выложат, неугомонная публика, а то и без мозгов, вовсе.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 20:50
      +3
      Вроде уже арестовали каких-то тиктокеров, что выкладывали видео. Нет видео - нет зрады
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:53
        +1
        Так их не мало проскакали мозги... всех не изведеш.
        1. alexoff
          alexoff Вчера, 21:04
          +2
          Счас отскребут остатки кинжала от ошметков пэтриота и правильных тиктокеров пришлют. Ну надо ж хоть какую-то перемогу показать, а то даже остатки якобы сбитых гераней куда-то пропали, одни только американские ракеты по улицам валяются
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:41
    +2
    Сейчас выясняется Пэтриот поставлен с ракетами последней модификации ,судя по разбросаным остаткам ракет в Киеве.В контейнере не одна ракета в четыре ,залп с одной пусковой 16 ракет .
  6. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:12
    0
    А разве вебки ещё год назад не отключили?
    Или речь про личное имущество и частную собственность?
  7. Strannik96
    Strannik96 Вчера, 21:17
    0
    Цитата: alexoff
    Вроде уже арестовали каких-то тиктокеров, что выкладывали видео. Нет видео - нет зрады

    Какая то хоть польза от украины - тик токеров если не пересажают, так хоть напугают
  8. Strannik96
    Strannik96 Вчера, 21:19
    +4
    Цитата: alexoff
    На CNN пишут что попали немного по патриотам. Теперь нужно ПВО для защиты ПВО, а то совсем без ПВО останутся. Говорят скоро железный купол подвезут, весь Ближний Восток наверно будет пристально следить как дёшево и сердито проломить это чудо техники

    Этим уже и железный не поможет, разве только бетонный купол - саркофаг
  9. Бонифаций
    Бонифаций Вчера, 21:20
    +1
    СВиноУкры совсем нас считают "тю-тю", думая что мы целимся и наблюдаем за их никчемной жизнью по Вебкам! wassat
  10. Nord11
    Nord11 Вчера, 22:04
    +1
    Отчет укроГеббельсов о пачках сбитых российских ракет похож на милицейский протокол из анекдота: "Три раны оказались смертельными, а остальные, к счастью, нет"
  11. Arzoo
    Arzoo Вчера, 22:48
    0
    Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО.
    Нужно нашей разведке взять на заметку. И расставить камеры на высотках по Киеву!