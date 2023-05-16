Спикер ВС ВСУ: Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО

После многочисленных заявлений украинских официальных лиц о том, что в ночь на 16 мая ПВО ВСУ «сбила все беспилотники и ракеты, включая 6 гиперзвуковых «Кинжалов», в небе над Киевом, появляются свидетельства того, что это не так. Причём появляются эти свидетельства тоже от официальных лиц Украины.
Например, в генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке говорят о том, что ракетных пусков было 25. Из них: 6 ракет «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» и 10 ракет наземного базирования (в сводке заявлено, что это ракеты или С-400, или ОТРК «Искандер»). В утренней сводке сообщалось о 18-ти российских ракетах, «которые были сбиты». Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что как минимум 7 ракет («не учтённых» в утренней сводке) сбиты не были.
Косвенным свидетельством того, что как минимум часть российских ракет достигла цели (а целями были ЗРК иностранного производства, включая американские «Пэтриот») стала инициатива спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната по запрету трансляции с веб-камер с улиц украинских городов во время обстрела.
Довод Игната:
Такие камеры работают по всему миру. Позволяют в прямом эфире следить за происходящим. Но у нас военное положение. Я думаю, что будут сделаны соответствующие коррективы, синхронизация работы с военными администрациями.
По словам Игната, работа веб-камер на улицах городов Украины выдаёт работу ПВО и «приводит к утечкам информации».
Игнат:
Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО.
Напомним, что сегодня в сети публиковались многочисленные видеосвидетельства поражения российскими ракетами целей на земле. На одном из роликов можно было видеть, как ведёт огонь ЗРК ВСУ, а через мгновение следует прилёт в этом место и взрыв.
Ранее военкоры сообщили о поражении ЗРК Patriot в Киеве, затем эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ.