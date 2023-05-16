Спикер ВС ВСУ: Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО

Такие камеры работают по всему миру. Позволяют в прямом эфире следить за происходящим. Но у нас военное положение. Я думаю, что будут сделаны соответствующие коррективы, синхронизация работы с военными администрациями.

Нужно не давать противнику возможности через веб-камеры в наших городах наблюдать за работой нашей ПВО.