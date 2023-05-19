Необходимость создания Стратегических конвенциональных сил ВС РФ

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Причины неэффективности



КР комплекса «Калибр», КР Х-101 на бомбардировщике-ракетоносце Ту-95МСМ, ОТРК «Искандер» и гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал» на носителе МиГ-31К

Выбор целей



Карта железных дорог Украины – зная инфраструктуру противника, можно понять, до какой степени и насколько мы можем вывести её из строя

Нанесение ударов



ПЛАРК – подводные атомные лодки с крылатыми ракетами могут быть эффективным инструментом СКС

Разработка и создание перспективных ВВиСТ



Проект БПЛА-камикадзе «Кондор» – смерть с небес



Воронка, предположительно, от ФАБ-3000. Такая же может оказаться на месте предприятия противника, производящего безэкипажные катера-камикадзе, предназначенные для нанесения ударов по Черноморскому флоту ВМФ РФ , при нанесении удара МБР с конвенциональной боевой частью

Выводы