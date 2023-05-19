Необходимость создания Стратегических конвенциональных сил ВС РФ

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Большинство граждан Российской Федерации (РФ) помнят первые часы, первые дни после начала специальной военной операции (СВО) на Украине – «В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины...», «Средства противовоздушной обороны Украины были подавлены...», «Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины...».
Затем были значительные потери, масштабы которых нам ещё только предстоит узнать, было отступление, похожее на бегство, стыдливо именованное «перегруппировкой», в результате чего Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) подарили противнику множество техники, в том числе новейшей, были удары вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС) и немногочисленные, но болезненные удары вглубь территории РФ.
Россия ответила на это пусками десятков-сотен крылатых ракет (КР), а в дополнение к ним, сотен, а то и тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2». Сначала удары наносились по топливохранилищам, говорилось, что вот-вот да ВСУ останутся без топлива, затем по железнодорожным узлам, по железнодорожным путям и тяговым подстанциям – «Ура, поставки подкреплений ВСУ остановлены!», затем удары по энергетической инфраструктуре – несколько недель в нескольких крупных городах Украины были перебои со светом...
Можно ли сказать, что нанесённый, причинённый врагу ущерб соразмерен с затраченными ресурсами? Или замах вышел на рубль, а удар на копейку?
Скорее второе, по крайней мере, в начале СВО, впрочем, судя по последним резонансным «прилётам», планирование ударов высокоточным оружием (ВТО) большой дальности стало осуществляться значительно тщательнее.
Почему могут возникать проблемы с применением ВТО большой дальности?
Причины неэффективности
В настоящее время высокоточное оружие большой дальности распределено по видам вооружённых сил. На вооружении Сухопутных войск (СВ) РФ состоят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», на надводных кораблях и подводных лодках Российского Военно-морского флота (ВМФ) размещаются крылатые ракеты комплекса «Калибр», стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Военно-космических сил (ВКС) РФ несут крылатые ракеты большой дальности Х-555 и Х-101. Интересно, в чьём ведении находятся БПЛА «Герань-2»?
КР комплекса «Калибр», КР Х-101 на бомбардировщике-ракетоносце Ту-95МСМ, ОТРК «Искандер» и гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал» на носителе МиГ-31К
Разумеется, действия всех видов вооружённых сил должны координироваться Генеральным штабом ВС РФ, то есть теоретически все имеющиеся силы и средства должны применяться, исходя из необходимости решения стратегических целей и задач, в интересах ВС РФ в целом. Однако в реальности при распределении нарядов на нанесение ударов каждый вид вооружённых сил будет «тянуть одеяло» на себя – ВКС интереснее максимально разрушить авиацию на аэродромах, средства противовоздушной обороны (ПВО), радиолокационные станции (РЛС); сухопутным войскам важнее нанести удары по базам и складам техники и вооружений сухопутных сил противника, хранилищам топлива, казармам; у флота, соответственно, своя логика нанесения ударов.
В итоге рождается некий компромисс, цели для ВТО большой дальности распределяются с учётом интересов всех сторон, в результате чего исчезает концентрация сил и системность применения ВТО. Здесь можно привести аналогию с применением танков во время Второй мировой войны. Одни «размазывали» танки в пехотных подразделениях, другие формировали мощные танковые клинья – результат известен, только концентрация сил позволяла осуществлять «блицкриг», вести манёвренную войну высокой интенсивности.
Высокоточное оружие большой дальности – это танковые клинья XXI века.
При реализации системного планирования массированное применение высокоточного оружия большой дальности позволяет нанести противнику стратегическое поражение, как без непосредственного вхождения наземных сил на его территорию, так и без использования пилотируемой авиации над его территорией.
Под стратегическим поражением мы понимаем не победу в войне, а «цугцванг» – ситуацию, когда противник победить уже не может, любые его действия всё равно будут вести к поражению.
Для обеспечения системного, высокоэффективного массированного применения высокоточного оружия большой дальности «с единой целью, по единому замыслу» необходимо создание нового вида/рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации – Стратегических конвенциональных сил (СКС).
В каком формате СКС должны существовать – в качестве четвёртого вида ВС РФ или третьего рода войск ВС РФ – вопрос открытый.
В целом задача Стратегических конвенциональных сил может быть сформулирована так: нанесение противнику ущерба, существенно снижающего его организационные, промышленные и военные возможности с расстояния, минимизирующего или исключающего вероятность непосредственного боевого столкновения с вооружёнными силами противника.
Стратегические конвенциональные силы должны обеспечивать:
1. Определение целей для нанесения ударов ВТО большой дальности с чётким прогнозированием результатов.
2. Нанесение ударов ВТО большой дальности в соответствии с п. 1, эксплуатацию и обеспечение эффективного применения соответствующих вооружений, военной и специальной техники (ВВиСТ).
3. Курировать разработку и создание перспективных ВВиСТ, которые затем будут эксплуатироваться и применяться в соответствии с п. 2.
Рассмотрим вышеизложенные задачи подробнее.
Выбор целей
Если мы говорим об определении целей для нанесения ударов ВТО большой дальности с чётким прогнозированием результатов, то должно быть именно отчетливое понимание того, какую задачу мы решаем, к каким последствиям приведёт её решение, какой наряд сил и средств необходим для её осуществления.
Например, ставится задача уничтожения электросетей Украины, для этого определяются все возможные цели на всей территории Украины – электростанции, подстанции, линии электропередач (ЛЭП) и прочее. Осуществляются расчёты необходимого количества высокоточного оружия для поражения выявленных целей.
Определяются сроки, в которые противник может восстановить уничтоженные цели для восстановления работы электросети, причём даже для одинаковых типов объектов сроки восстановления могут быть разными, например, восстановление ЛЭП в поле вблизи крупного города может занять менее суток, но восстановление такой же ЛЭП где-нибудь в гористой местности, над реками, может занять гораздо большее время. Необходимо обеспечить понимание, какие узлы сети необходимо поражать первыми для того, чтобы вызвать каскадное разрушение электросетей. Как противник может нам помешать, насколько он потенциально может снизить эффективность ударов.
По результатам должно быть чёткое понимание того, какая часть Украины и на какой срок может быть обесточена, например, мы оцениваеи, что с имеющимися ресурсами мы можем вывести из строя правобережную электроэнергетическую инфраструктуру Украины и поддерживать её в таком состоянии в течении полугода.
Карта железных дорог Украины – зная инфраструктуру противника, можно понять, до какой степени и насколько мы можем вывести её из строя
Другой вариант – уничтожение ВКС ВСУ. Здесь всё сложнее, необходимо учитывать возможность перебазирования потенциальных целей, использование противником макетов и других ложных целей. Учитывать вмешательство стран НАТО, которые будут своевременно оповещать ВСУ о волнах крылатых ракет и других средств воздушного нападения.
Или нам необходимо сорвать призыв у противника – выбиваются военкоматы, коммутаторы сотовой связи, паспортные столы, центры обработки данных, и так далее и тому подобное. А может, будет поставлена цель выбить всё руководство страны противника, вплоть до низовых уровней управления.
Таких планов у СКС РФ должны быть тысячи, для разных стран, для разных групп целей, сотни стратегий на одну страну, с различными комбинациями.
Нанесение ударов
О СКС и образцах вооружений, которые могут ими применяться, мы ранее уже говорили в материалах «Стратегическое конвенциональное оружие. Нанесение ущерба» и «Стратегические конвенциональные силы: носители и вооружение».
Некоторые образцы вооружений, которые могут быть использованы СКС, уже существуют, например, стратегические бомбардировщики ракетоносцы с крылатыми и аэробаллистическими ракетами или атомные подводные лодки – носители крылатых ракет.
ПЛАРК – подводные атомные лодки с крылатыми ракетами могут быть эффективным инструментом СКС
Есть две проблемы – подчинённость и обеспечение. Касательно вопроса подчинённости – как быть, если стратегический бомбардировщик относится к ВКС, а применяемые им крылатые ракеты большой дальности к СКС? То же самое с кораблями и подводными лодками, сами они относятся в ВМФ, а их вооружение к СКС?
Скорее всего, ответ будет во взаимодействии СКС с другими видами ВС РФ, подобно тому, как это реализовано в структурах, относящихся к стратегическим ядерным силам (СЯС). К примеру, ВМФ РФ полностью обеспечивает жизненный цикл ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, но явно не флот определяет цели для ядерных боевых частей (ЯБЧ) баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Аналогично жизненный цикл стратегических бомбардировщиков ракетоносцев обеспечивают ВКС, но цели для крылатых ракет большой дальности с ядерными боеголовками выбираются совсем на другом уровне.
Таким образом, в рамках взаимодействия СКС РФ с ВМФ РФ и ВКС РФ последние должны обеспечивать эксплуатацию носителей вооружений большой дальности, тогда как цели для них должны выбираться СКС РФ. При этом наземный компонент СКС может находиться у них в прямом управлении, по аналогии с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН).
Такое взаимодействие может нести в себе определённые проблемы, однако ВС РФ жизненно важно улучшить горизонтальные связи между видами и родами войск, обеспечить высокоэффективное взаимодействие различных управляющих структур, о чём мы ранее подробно говорили в материале «Многодоменные силы – новый уровень интеграции видов вооруженных сил».
Что касается обеспечения, то под ним в первую очередь подразумевается обеспечение разведывательной информацией, а также системами навигации и связи – об этом мы также подробно говорили в материале «Критические системы, обеспечивающие нанесение ударов высокоточными боеприпасами большой дальности».
В рамках принципов построения многодоменных сил информация от различных разведывательных структур должна поступать СКС РФ. Также нет никаких препятствий для того, чтобы у СКС РФ имелись собственные средства космической разведки, управления и связи. Создать отдельную систему навигации для СКС вряд ли получится, хотя, например, в США рассматривали (рассматривают?) возможность использования для навигации спутников связи Starlink.
Разработка и создание перспективных ВВиСТ
Крылатые ракеты большой дальности, оперативно-тактические ракеты и аэробаллистические ракеты – это лишь верхушка айсберга, лишь малая часть тех вооружений, которые потенциально могут применяться Стратегическими конвенциональными силами. Достаточно вспомнить те же БПЛА-камикадзе «Герань-2», которые фактически стали открытием СВО – ведь это оружие достаточно сложно превзойти по критерию «стоимость-эффективность» – потенциально БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» могут производиться в столь значительных количествах, что эффект от их применения будет сравним с применением тактического ядерного оружия.
В рамках СКС могут быть разработаны образцы вооружений, способные в совокупности в корне изменить ситуацию на поле боя. Например, это могут быть планирующие БПЛА-камикадзе проекта «Кондор», максимально дешёвые, производимые сотнями тысяч в год, запускаемые с переоборудованных самолётов военно-транспортной авиации (ВТА).
Проект БПЛА-камикадзе «Кондор» – смерть с небес
Или это могут быть «самолёты-снаряды» XXI века, переоборудованные из старых грузовых и транспортных самолётов, находящихся на базах хранения или готовых к отправке на них, оснащённые средствами самонаведения на цель по координатам и боевой частью повышенного могущества эквивалентом в несколько тонн – десятков тонн тротила.
Аналогичные комплексы могут быть созданы и на базе устаревших надводных кораблей – сухогрузов или танкеров, которые могут доставлять к цели тысячи (десятки тысяч) тонн взрывчатки, стирая с лица Земли порты и прибрежные города. А автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), созданные на базе готовых к списанию дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ), могут крушить военно-морские базы и прибрежную инфраструктуру противника.
Для нанесения первого неотвратимого удара могут использоваться оснащённые конвенциональной боевой частью межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и БРПЛ, которые в противном случае могли бы быть просто утилизированы. Более сложное и перспективное оружие – использование многоразовых ракет в качестве экономного решения для нанесения быстрого глобального удара с помощью планирующих гиперзвуковых боевых блоков.
Воронка, предположительно, от ФАБ-3000. Такая же может оказаться на месте предприятия противника, производящего безэкипажные катера-камикадзе, предназначенные для нанесения ударов по Черноморскому флоту ВМФ РФ, при нанесении удара МБР с конвенциональной боевой частью
Как бы экзотично это ни звучало, но в ведении СКС может находиться и кибернетическое оружие массового поражения – до сих пор случаев его применения на Украине не отмечено, а ведь этот тип вооружений имеет огромный потенциал, причём для применения этого оружия вторгаться на территорию противника не требуется, что как раз соответствует принципам применения СКС.
Существует ещё множество перспективных комплексов вооружений, пригодных для принятия на снабжение Стратегических конвенциональных сил Российской Федерации, и периодически мы будем возвращаться к их рассмотрению.
Выводы
Необходимость создания Стратегических конвенциональных сил ВС РФ назрела уже достаточно давно, как минимум несколько лет назад, а то и более. Либо мы научимся бить врага «по-взрослому», используя все доступные технические и технологические преимущества, либо нас ждёт ещё не одна мобилизация и множество жертв, которых вполне можно было бы избежать, если делать ставку не на пехоту и артиллерию (их широкое применение в ходе СВО – это всего лишь вынужденная мера) а на системное развитие и массированное применение стратегического конвенционального оружия.
Доктрина генерала Дуэ подразумевала разрушение городов и уничтожение населения противника с воздуха, без вхождения наземных сил на его территорию. Стратегические конвенциональные силы не предназначены для разрушения городов и далеко не всегда смогут добиться победы «в одиночку», однако именно действия СКС должны приводить к тому, что шансов на победу у противника уже не останется.