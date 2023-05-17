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ЗРК «Птицелов» накануне принятия на вооружение

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ЗРК «Птицелов» накануне принятия на вооружение
Предполагаемый облик ЗРК "Птицелов" в виде фотоколлажа. Фото Telegram / "Вестник ПВО"



В течение нескольких последних лет российская промышленность разрабатывала целое семейство самоходных зенитных ракетных комплексов на основе унифицированного боевого модуля «Сосна». Один из таких ЗРК получил название «Птицелов» и создавался специально для воздушно-десантных войск. Согласно последним сообщениям, разработка этого проекта завершена. Благодаря этому в обозримом будущем удастся запустить серийное производство такой техники и отправить ее в строевые части.

Завершение работ


О последних успехах одного из последних проектов в сфере противовоздушной обороны 15 мая рассказала пресс-служба госкорпорации «Ростех». Согласно официальному сообщению, холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав корпорации, завершил разработку перспективного ЗРК «Птицелов».

К сожалению, пресс-служба «Ростеха» обошлась без подробностей. Не уточняется, какие мероприятия были проведены к настоящему времени, и с какими результатами они завершились. Также не сообщаются планы на будущее. В частности, не раскрыты вопросы будущего серийного производства и поставок техники в войска.

При этом в «Ростехе» напомнили основные положения проекта «Птицелов». Так, новый ЗРК создается специально для воздушно-десантных войск с учетом их специфики и требований. Комплекс построен с использованием серийного шасси боевой машины десанта БМД-4М и унифицированного боевого модуля «Сосна». Последний оснащается современными управляемыми ракетами «Сосна-Р» и должен обеспечивать ПВО в ближней зоне.

Ранее «Высокоточные комплексы» разработали, построили и представили несколько других вариантов ЗРК с боевым модулем «Сосна». Они отличаются друг от друга типом использованного шасси, а также соответствующими возможностями и характеристиками. В частности, «Птицелов» для ВДВ благодаря шасси БМД-4М может перевозиться военно-транспортными самолетами и десантироваться парашютным способом.


Боевой модуль "Сосна". Фото КБ Точмаш

В процессе разработки


По известным данным, разработка ЗРК с шифром «Птицелов» для подразделений противовоздушной обороны ВДВ стартовала не позднее середины десятых годов. Название этого комплекса впервые появилось в открытой печати в мае 2016 г. В дальнейшем официальные лица и анонимные источники прессы неоднократно сообщали те или иные новости, а также раскрывали подробности проекта.

Сообщалось, что разработкой «Птицелова» занимается КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана, входящее в состав холдинга «Высокоточные комплексы». На создание ЗРК собирались потратить несколько лет. При этом названные сроки завершения работ и начала производства несколько раз сдвигались вправо. Вероятно, к этому привела специфика проекта и необходимость решения непростых технических задач.

В 2021 г. командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что развертывание новой техники в войсках запланировано на 2024 г. С тех пор планы такого рода не меняли. Еще несколько лет назад стало известно, что новые ЗРК поступят на вооружение зенитно-ракетных полков ВДВ. В 2021 г. А. Сердюков уточнил, что подобное переоснащение пройдут четыре соединения. Закупки и поставки комплексов «Птицелов» в войска будут выполняться побатарейно.

Судя по последним новостям, разработчики справились со всеми трудностями и успешно завершили создание нового ЗРК. Это означает, что проект теперь идет в соответствии с установленным графиком, и сдвиги более не ожидаются. Соответственно, можно ожидать, что в ближайшее время промышленность освоит производство «Птицелова», и уже в следующем году ВДВ получат первый батарейный комплект такой техники.

Из готовых компонентов


Любопытно, что КБ Точмаш, «Высокоточные комплексы» и «Ростех» пока официально не показывали изделие «Птицелов». Тем не менее, его облик и технические особенности уже хорошо известны. Кроме того, в свободный доступ попало изображение новой боевой машины. Также на различных выставках неоднократно демонстрировались ключевые компоненты этого ЗРК и аналогичные образцы в иной комплектации.


"Сосна" на шасси БМП-3. Кадр из репортажа т/к "Звезда"

«Птицелов» представляет собой самоходный зенитный ракетный комплекс ближнего действия, предназначенный для подразделений ПВО воздушно-десантных войск. Он выполнен на гусеничном шасси БМД-4М и оснащен боевым модулем «Сосна» с необходимыми средствами управления и ракетами «Сосна-Р». Экипаж ЗРК включает двух человек – водителя и командира-оператора.

Для использования в составе ЗРК шасси БМД-4М претерпевает минимальные изменения, в основном связанные с компоновкой и составом внутренних агрегатов. При этом сохраняется противопульное / противоосколочное бронирование с усиленной лобовой проекцией, высокие ходовые характеристики и т.д. Ключевой особенностью шасси и ЗРК в целом является возможность парашютного десантирования.

Боевой модуль «Сосна» представляет собой полноповоротную башню, предназначенную для монтажа на шасси с грузоподъемностью не менее 4 т. Внутри колпака башни находятся оптико-электронные средства, а на его бортах размещены две качающиеся пусковые установки для ракет. На каждой крепится по шесть транспортно-пусковых контейнеров с ракетами.

ОЭС «Сосны» имеет дневной и ночной каналы со стабилизацией, а также оснащена лазерным дальномером-целеуказателем. Данные от оптики поступают в систему управления вооружением, рассчитывающую данные для стрельбы и наведения ракеты. Работа ведется в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Воздушные цели типа «самолет» засекаются и берутся на сопровождение на дальностях до 30 км.

Зенитная управляемая ракета 9М340 «Сосна-Р» представляет собой двухступенчатый бикалиберный боеприпас максимальным диаметром 130 мм и массой 30 кг. Твердотопливный двигатель разгоняет ее до 900 м/с и обеспечивает дальность пуска до 10 км и досягаемость по высоте 5 км. Ракета может маневрировать с продольной перегрузкой до 40. Полет к цели осуществляется «по лучу лазера». Автоматика ЗРК направляет лазер на цель и ведет по нему ракету.


"Сосна" на колесной базе. Фото КБ Точмаш

Ракета оснащена двумя боевыми частями. При непосредственном попадании в цель поражение обеспечивается бронебойной. На случай прохождения рядом имеется осколочная БЧ стержневого типа с неконтактным взрывателем. Общая масса двух боевых частей – 7 кг.

ЗРК «Птицелов» может передвигаться и вести боевую работу в одних порядках с техникой ВДВ – машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ. Возможно совместное десантирование, благодаря чему Крылатая гвардия в любых операциях не остается без прикрытия. Также унификация шасси упрощает эксплуатацию и обслуживание.

Во время дежурства и применения ракет «Птицелов» не демаскирует себя излучением, за исключением лазера-дальномера. Вероятность обнаружения и поражения комплекса резко сокращается. Высокие боевые качества ЗРК определяются характеристиками скоростной и маневренной ракеты. При этом наведение по лучу лазера дает высокую устойчивость к помехам.

С применением модуля «Сосна» уже изготовлено и испытано несколько других боевых машин. Их строили на шасси МТ-ЛБ, БМП-3 и БТР-80. Еще в 2019 г. стало известно, что такие ЗРК поступят на вооружение сухопутных войск. Готовые образцы такого рода демонстрировались на выставках.

Грядущая модернизация


В целом, даже на уровне известных данных, новый ЗРК «Птицелов» выгодно отличается от поздних модификаций комплекса «Стрела-10». Появление и получение такого ЗРК известным образом улучшит противовоздушную оборону частей ВДВ и, соответственно, повысит их общую эффективность.

По ряду причин, разработка изделия «Птицелов» затянулась, и сроки принятия на вооружение несколько раз пришлось переносить. Однако теперь работы завершены, и появление готовой техники в войсках является лишь делом времени. То же касается и других вариантов применения «Сосны», которые должны будут усилить ПВО сухопутных войск.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:13
    +3
    Благодаря этому в обозримом будущем удастся запустить серийное производство такой техники и отправить ее в строевые части.

    Об этом надо заявлять когда они уже будут находиться в строевых частях...надо избавляться от порочной практики преждевременных заявлений нашему обществу.
    Учитесь у американцев...те делают обещающие заявления когда оружие уже находится у ВСУ.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 05:21
      +1
      Утро доброе Алексей, доброе утро Камрады!
      Ну и на кой «хрен» нам равняться на кого-либо?
      По существу традиционная статья анонс от Кирилла, которая родилась от появления в СМИ информации Ростеха из трех абзацев.
      Причем Автор нарушил свои собственные правила, раньше он всегда выкладывал информацию об изделии в новости, потом ее повторял в рубрике «оружие». Впрочем возможно, я что-то пропустил.
      Мое отношение к комплексу - хорош тем, что не светится в радиодиапазоне, плох тем, что нет возможности «выстрелил-забыл». Хотя я возможно, что-то и не знаю.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 06:10
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      .надо избавляться от порочной практики преждевременных заявлений нашему обществу.

      Увы, но мы живем в "рыночной экономике" и такие заявления не для внутреннего, а для возможного внешнего заказчика ...
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 05:08
    +1
    Вряд ли там две отдельные БЧ. Два взрывателя просто: контактный и не контактный
  3. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 05:15
    +5
    Опять "десантирование парашютным способом"! У меня одного впечатление, что "Ростех" и МО РФ занимаются не тем?
    1. Трус
      Трус Сегодня, 05:31
      -9
      Куда им до вас. У вас столько знаний и опыта, а ты тут комментите. Не порядок. Из-за таких как вы, лежебок, мы СВО закончить не можем, и деньги на не пойми на что тратим.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:53
    0
    Это что, с "Панциря" сняли пушки и получился "новейший" "Птицелов"?
    1. D16
      D16 Сегодня, 07:20
      +2
      сняли пушки и получился "новейший" "Птицелов"?

      Сняли РЛС, радиокомандное наведение, использовали ракету меньшего калибра, удешевили раз в надцать, а так один в один laughing .
  5. Морда
    Морда Сегодня, 07:10
    0
    Очень странное изделие. Красота для ДРГ. Дорогая вундервафля получается на базе БМП-3. Так как любой беспилотник с хорошим зумом камеры до 50 км легко может обнаружить одиночную цель типа танк не входя в радиус действия ЗРК, а ещё и теплаки дорогущие ставят на разведавательные БПЛА.
    А выносной пульт предусмотрен или снова как в Сумской области будет с БМД-3-4, когда окопались десантники и экипажи вместе с БМД пожгли с ПТРК????? Этот комплекс БЛИЖЕНЕГО действия ещё называется, НЕТ это комплекс тылового действия - серой зоны как сейчас принято называть.
    Его нужно прятать, оберегать и только после того, как команда поступила выезжать и работать по уже работающей цели, которая уже может и начала убивать.
    Более того пока приедешь, пока засечешь цель.... Почему нет автономных радаров предусмотренных для того, чтобы следить за небом и с помощью их получать целеуказание считывая с их инфу находясь в комплексе в безопасности спрятавшись укрыв его???
    Ох уж эта автономность советская - наглядный пример БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ и гибель звена, потому как не смогли получить информацию в реальном времени экипажи после того, как первые были сбиты...
    Можно было бы и защиту от осколков проработать, но этого тоже выходит не нужно.
    Есть лазерный дальномер так почему хотя бы не сделали возможность запуска 1-го ПТРК Корнет. Пусть заряжание и будет в ручную. Это унификация такая??. Про десантирование улыбнуло ))))) а электроника приземление выдержит????ведь хрупкое изделие .и где куда их собираются десантировать))) не перевозить, а именно Десантировать ????
  6. Vincent Price
    Vincent Price Сегодня, 07:37
    0
    Прошло полтора года СВО, а клоуны продолжают писать про авиадесантируемость. 15 лет строгача за одно это слово надо давать. Моей старой 17 летней собаке уже понятно что авиадесантируемость ненужеа никому и никогда. Но ростех продолжает мыть бабло.
    1. Eskobar
      Eskobar Сегодня, 08:46
      0
      Про авиадесантируемоть стоило бы забыть со времён операции "меркурий" 1943, когда множество немецких парашютистов до земли мертвыми прилетелели
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:54
        0
        со времён операции "меркурий" 1943

        В конце мая 41-го.
        множество немецких парашютистов до земли мертвыми прилетели

        Такого в принципе не могло быть, так как немецкие парашютисты прыгали с высоты 100-120 метров. Именно для избежания потерь в воздухе была разработана такая парашютная система, но недостаток этой системы был в том, что приходилось выпрыгивать из самолета вниз головой и без оружия, хотя контейнеры с оружием выбрасывали с той же высоты, но требовалось время для поиска и вооружения. Десантники прыгали только с пистолетами. Относительно большие потери были обусловлены боевыми действиями при практически полном отсутствии тяжелого вооружения, из артиллерии у них были только безоткатные орудия 75мм, хотя минометы были бы полезнее. И все равно потери личного состава у немцев были намного ниже чем у союзников.
    2. Винни76
      Винни76 Сегодня, 08:54
      0
      Цитата: Vincent Price
      клоуны продолжают писать про авиадесантируемость. 15 лет строгача за одно это слово надо давать

      Напишите авиатранспортабельность 20 раз, может полегчает. Вопрос: какие современные комплексы ПВО можно легко и быстро перебрасывать авиацией. Без предварительной подготовки, в нормальных количествах. Подозреваю их немного. Те же Панцирь с Тором под 30 тонн тянут
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 07:48
    +1
    "Новейшая" статья Рябова представляет собой компиляцию "интернет-материала" за последние годы... То,о чём поведал дядя Рябов , не обязательно появится в войсках ! Появится что-то (1 из 2-3 данных) из интернет-"перечня" ...вот когда появится в войсках, тогда и "познаем истину" ! Это я к тому, что за историю разработки зур "Сосна-Р",ттх "изделия " то и дело менялись ! Например: было наименование 9М337 с ттх -8 км и 3,5 км... стало -9М340 с ттх: 10км и 5км... Указывалась начальная скорость в 1200м/с...стала 900 м/с... Была осколочно-стержневая БЧ...стала бронебойно-осколочно-стержневая...потом опять осколочно-стержневая...и опять бронебойная +осколочно-стержневая ! Было двухрежимное наведение(радиокомандное первой разгонной ступени и лазерно-лучевое маршевой ступени...),потом упоминание о "радиокоманде" как-то незаметно исчезло;но исчезла ли сама радиокомандная система первой ступени ?
  8. Злобный_минусатор
    Злобный_минусатор Сегодня, 08:16
    -1
    За применение бикалибернвх боеприпасов и поворотных лафетов надо ставить к стенке. Да и как вести обнаружение без РЛС? Кого операторы увидят ночью и в условиях плохой видимости? Есть Тунгуска и есть Тор, все остальное в в утиль.
    1. Винни76
      Винни76 Сегодня, 09:17
      0
      Цитата: Злобный_минусатор
      За применение бикалибернвх боеприпасов и поворотных лафетов надо ставить к стенке.

      Ашотак? А персонал Рэйтеон, Рафаль и всех прочих зарубежных? Бог мой, Минусатор, вы такой радикальный. Прям карбонарий. Откуда столько раздражения? Двойку в школе получили?
      Цитата: Злобный_минусатор
      Да и как вести обнаружение без РЛС?

      А кто сказал, что РЛС должна быть на той же платформе что и пусковая? Это чтобы включил радар и тут же прилетело? Или чтобы утяжелить и уменьшить транспортабельность?
      Цитата: Злобный_минусатор
      Есть Тунгуска и есть Тор, все остальное в в утиль.

      Да вам в генштаб пора
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:28
    0
    где десантироваться собрались в цар?
    где с рогатками бегают?
  10. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:18
    0
    а в чем преимущество "птицелова" от "панциря"?