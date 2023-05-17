ЗРК «Птицелов» накануне принятия на вооружение

Предполагаемый облик ЗРК "Птицелов" в виде фотоколлажа. Фото Telegram / "Вестник ПВО"
В течение нескольких последних лет российская промышленность разрабатывала целое семейство самоходных зенитных ракетных комплексов на основе унифицированного боевого модуля «Сосна». Один из таких ЗРК получил название «Птицелов» и создавался специально для воздушно-десантных войск. Согласно последним сообщениям, разработка этого проекта завершена. Благодаря этому в обозримом будущем удастся запустить серийное производство такой техники и отправить ее в строевые части.
Завершение работ
О последних успехах одного из последних проектов в сфере противовоздушной обороны 15 мая рассказала пресс-служба госкорпорации «Ростех». Согласно официальному сообщению, холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав корпорации, завершил разработку перспективного ЗРК «Птицелов».
К сожалению, пресс-служба «Ростеха» обошлась без подробностей. Не уточняется, какие мероприятия были проведены к настоящему времени, и с какими результатами они завершились. Также не сообщаются планы на будущее. В частности, не раскрыты вопросы будущего серийного производства и поставок техники в войска.
При этом в «Ростехе» напомнили основные положения проекта «Птицелов». Так, новый ЗРК создается специально для воздушно-десантных войск с учетом их специфики и требований. Комплекс построен с использованием серийного шасси боевой машины десанта БМД-4М и унифицированного боевого модуля «Сосна». Последний оснащается современными управляемыми ракетами «Сосна-Р» и должен обеспечивать ПВО в ближней зоне.
Ранее «Высокоточные комплексы» разработали, построили и представили несколько других вариантов ЗРК с боевым модулем «Сосна». Они отличаются друг от друга типом использованного шасси, а также соответствующими возможностями и характеристиками. В частности, «Птицелов» для ВДВ благодаря шасси БМД-4М может перевозиться военно-транспортными самолетами и десантироваться парашютным способом.
Боевой модуль "Сосна". Фото КБ Точмаш
В процессе разработки
По известным данным, разработка ЗРК с шифром «Птицелов» для подразделений противовоздушной обороны ВДВ стартовала не позднее середины десятых годов. Название этого комплекса впервые появилось в открытой печати в мае 2016 г. В дальнейшем официальные лица и анонимные источники прессы неоднократно сообщали те или иные новости, а также раскрывали подробности проекта.
Сообщалось, что разработкой «Птицелова» занимается КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана, входящее в состав холдинга «Высокоточные комплексы». На создание ЗРК собирались потратить несколько лет. При этом названные сроки завершения работ и начала производства несколько раз сдвигались вправо. Вероятно, к этому привела специфика проекта и необходимость решения непростых технических задач.
В 2021 г. командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что развертывание новой техники в войсках запланировано на 2024 г. С тех пор планы такого рода не меняли. Еще несколько лет назад стало известно, что новые ЗРК поступят на вооружение зенитно-ракетных полков ВДВ. В 2021 г. А. Сердюков уточнил, что подобное переоснащение пройдут четыре соединения. Закупки и поставки комплексов «Птицелов» в войска будут выполняться побатарейно.
Судя по последним новостям, разработчики справились со всеми трудностями и успешно завершили создание нового ЗРК. Это означает, что проект теперь идет в соответствии с установленным графиком, и сдвиги более не ожидаются. Соответственно, можно ожидать, что в ближайшее время промышленность освоит производство «Птицелова», и уже в следующем году ВДВ получат первый батарейный комплект такой техники.
Из готовых компонентов
Любопытно, что КБ Точмаш, «Высокоточные комплексы» и «Ростех» пока официально не показывали изделие «Птицелов». Тем не менее, его облик и технические особенности уже хорошо известны. Кроме того, в свободный доступ попало изображение новой боевой машины. Также на различных выставках неоднократно демонстрировались ключевые компоненты этого ЗРК и аналогичные образцы в иной комплектации.
"Сосна" на шасси БМП-3. Кадр из репортажа т/к "Звезда"
«Птицелов» представляет собой самоходный зенитный ракетный комплекс ближнего действия, предназначенный для подразделений ПВО воздушно-десантных войск. Он выполнен на гусеничном шасси БМД-4М и оснащен боевым модулем «Сосна» с необходимыми средствами управления и ракетами «Сосна-Р». Экипаж ЗРК включает двух человек – водителя и командира-оператора.
Для использования в составе ЗРК шасси БМД-4М претерпевает минимальные изменения, в основном связанные с компоновкой и составом внутренних агрегатов. При этом сохраняется противопульное / противоосколочное бронирование с усиленной лобовой проекцией, высокие ходовые характеристики и т.д. Ключевой особенностью шасси и ЗРК в целом является возможность парашютного десантирования.
Боевой модуль «Сосна» представляет собой полноповоротную башню, предназначенную для монтажа на шасси с грузоподъемностью не менее 4 т. Внутри колпака башни находятся оптико-электронные средства, а на его бортах размещены две качающиеся пусковые установки для ракет. На каждой крепится по шесть транспортно-пусковых контейнеров с ракетами.
ОЭС «Сосны» имеет дневной и ночной каналы со стабилизацией, а также оснащена лазерным дальномером-целеуказателем. Данные от оптики поступают в систему управления вооружением, рассчитывающую данные для стрельбы и наведения ракеты. Работа ведется в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Воздушные цели типа «самолет» засекаются и берутся на сопровождение на дальностях до 30 км.
Зенитная управляемая ракета 9М340 «Сосна-Р» представляет собой двухступенчатый бикалиберный боеприпас максимальным диаметром 130 мм и массой 30 кг. Твердотопливный двигатель разгоняет ее до 900 м/с и обеспечивает дальность пуска до 10 км и досягаемость по высоте 5 км. Ракета может маневрировать с продольной перегрузкой до 40. Полет к цели осуществляется «по лучу лазера». Автоматика ЗРК направляет лазер на цель и ведет по нему ракету.
"Сосна" на колесной базе. Фото КБ Точмаш
Ракета оснащена двумя боевыми частями. При непосредственном попадании в цель поражение обеспечивается бронебойной. На случай прохождения рядом имеется осколочная БЧ стержневого типа с неконтактным взрывателем. Общая масса двух боевых частей – 7 кг.
ЗРК «Птицелов» может передвигаться и вести боевую работу в одних порядках с техникой ВДВ – машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ. Возможно совместное десантирование, благодаря чему Крылатая гвардия в любых операциях не остается без прикрытия. Также унификация шасси упрощает эксплуатацию и обслуживание.
Во время дежурства и применения ракет «Птицелов» не демаскирует себя излучением, за исключением лазера-дальномера. Вероятность обнаружения и поражения комплекса резко сокращается. Высокие боевые качества ЗРК определяются характеристиками скоростной и маневренной ракеты. При этом наведение по лучу лазера дает высокую устойчивость к помехам.
С применением модуля «Сосна» уже изготовлено и испытано несколько других боевых машин. Их строили на шасси МТ-ЛБ, БМП-3 и БТР-80. Еще в 2019 г. стало известно, что такие ЗРК поступят на вооружение сухопутных войск. Готовые образцы такого рода демонстрировались на выставках.
Грядущая модернизация
В целом, даже на уровне известных данных, новый ЗРК «Птицелов» выгодно отличается от поздних модификаций комплекса «Стрела-10». Появление и получение такого ЗРК известным образом улучшит противовоздушную оборону частей ВДВ и, соответственно, повысит их общую эффективность.
По ряду причин, разработка изделия «Птицелов» затянулась, и сроки принятия на вооружение несколько раз пришлось переносить. Однако теперь работы завершены, и появление готовой техники в войсках является лишь делом времени. То же касается и других вариантов применения «Сосны», которые должны будут усилить ПВО сухопутных войск.