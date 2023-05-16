Американский телеканал подтвердил попадание по украинскому ЗРК Patriot во время ночной ракетной атаки России

Одна из поставленных Украине систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения в результате ракетного удара, который РФ, предположительно, нанесла в понедельник вечером

Соединенные Штаты признали нанесение ракетного удара по зенитному комплексу Patriot, переданному Украине, но отказались предоставлять какие-либо подробности. Об этом сообщает CNN.По данным американского телеканала, ссылающегося на неназванного представителя администрации Джо Байдена, российская ракета действительно попала в один из зенитных комплексов Patriot, входящих в систему ПВО Украины, но не уничтожила его, а лишь "повредила". При этом другие подробности попадания, а также место дислокации комплекса, в Белом доме назвать отказались.- говорится в публикации CNN.В общем, российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лишь "повредил" зенитный комплекс и сейчас США оценивают масштабы нанесенного ущерба. По словам источника телеканала, по итогам оценки будет принято решение или отремонтировать его силами Украины, или о полном списании. Причем, говоря о возможном ремонте, американцы лукавят, данную систему силами украинцев восстановить невозможно, тут или будут вывозить в США, или американские специалисты прибудут на Украину, что более реально. Но, скорей всего, разговоры о "ремонте" ведутся лишь для отвлечения внимания, на самом деле там восстанавливать уже нечего. Но признавать с ходу потерю "самого лучшего в мире" зенитного комплекса американцы не будут.Напомним, что российское Минобороны сегодня подтвердило уничтожение ЗРК Patriot гиперзвуковым комплексом "Кинжал" при ночной атаке на Киев. В Генштабе ВСУ потерю ЗРК не признают заявляя, что украинская ПВО сбила за ночь над столицей Украины сразу шесть гиперзвуковых "Кинжалов".