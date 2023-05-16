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Американский телеканал подтвердил попадание по украинскому ЗРК Patriot во время ночной ракетной атаки России

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Американский телеканал подтвердил попадание по украинскому ЗРК Patriot во время ночной ракетной атаки России

Соединенные Штаты признали нанесение ракетного удара по зенитному комплексу Patriot, переданному Украине, но отказались предоставлять какие-либо подробности. Об этом сообщает CNN.


По данным американского телеканала, ссылающегося на неназванного представителя администрации Джо Байдена, российская ракета действительно попала в один из зенитных комплексов Patriot, входящих в систему ПВО Украины, но не уничтожила его, а лишь "повредила". При этом другие подробности попадания, а также место дислокации комплекса, в Белом доме назвать отказались.

Одна из поставленных Украине систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения в результате ракетного удара, который РФ, предположительно, нанесла в понедельник вечером

- говорится в публикации CNN.

В общем, российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лишь "повредил" зенитный комплекс и сейчас США оценивают масштабы нанесенного ущерба. По словам источника телеканала, по итогам оценки будет принято решение или отремонтировать его силами Украины, или о полном списании. Причем, говоря о возможном ремонте, американцы лукавят, данную систему силами украинцев восстановить невозможно, тут или будут вывозить в США, или американские специалисты прибудут на Украину, что более реально. Но, скорей всего, разговоры о "ремонте" ведутся лишь для отвлечения внимания, на самом деле там восстанавливать уже нечего. Но признавать с ходу потерю "самого лучшего в мире" зенитного комплекса американцы не будут.

Напомним, что российское Минобороны сегодня подтвердило уничтожение ЗРК Patriot гиперзвуковым комплексом "Кинжал" при ночной атаке на Киев. В Генштабе ВСУ потерю ЗРК не признают заявляя, что украинская ПВО сбила за ночь над столицей Украины сразу шесть гиперзвуковых "Кинжалов".
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78 комментариев
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  1. 30 вис
    30 вис Вчера, 21:03
    +16
    Ну ? И где все эти хлопци и жители ашдодов требовавшие пруфов и снимков уничтоженного патриота ? laughing Сдулись ....ципсота wassat голимая ... laughing
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 21:10
      +15
      Ну почему, снимки б нас тоже порадовали!
      Тогда б не пришлось гадать, что там повредили... а то ж понятие такое, растяжимое, смотря с какой стороны посмотришь.
      1. parabyd
        parabyd Вчера, 21:28
        +4
        Чтобы не гадать, надо добавить немного. И сомнения о ремонте развеятся
        1. Alien From
          Alien From Вчера, 23:31
          0
          Гадалка у нас видать говёная!!!!!!!!
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 21:57
        +5
        Цитата: rocket757
        Ну почему, снимки б нас тоже порадовали!

        "Кинжал" снимков не даёт, ну а шумеры "тильки усё сбивают, потерь немае", ну янки никогда не покажут свой брэнд, размазанный на Украине. Цена брэнда, резка пошла вниз.
      3. Labrador
        Labrador Вчера, 21:58
        +5
        Кто же вам должен снимки-то предоставить: калибр? Пэтриот? Расчет пэтриота?
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 22:05
          +2
          А тик токеры на что???
          Не все ж окна окна там шитами загородили, кто то увидит и снимет, наверняка.
          Впрочем и так сойдёт, переживать шибко не будем.
        2. Ilya-spb
          Ilya-spb Вчера, 23:33
          +2
          Интересно, сколько америкосов у покоцанного Патриота подохло?)

          Или тоже слегка повреждены?)
          1. karabas-barabas
            karabas-barabas Сегодня, 00:26
            -2
            По всем СМИ запада говорят о атаки 6и Кинжалов и все 6 сбили. Заявления МО РФ о уничтожении Патриота никто не подтверждал. Скрыть удары Кинжала до этого не получалось, так как бабах большой, если Кинжал до цели долетает. И даже если СБУ будет всех пугать и запрещать, большой бабах всегда публикует кто-то. А тут есть видео перехватов Кинжала в воздухе (или то, что за перехваты Кинжалов выдают), но ни фото, ни видео разбитого Патриота, или хотя бы большого бабаха в районе Киева не видно было. Будем наблюдать, но МО уже достаточно себя, мягко сказать, неправдой дискредитировала, а Патриот завалить, это не баран чихнул.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 00:39
              0
              Вопрос... а где и кто того "патриота" завалить мог? Они первый раз присутствуют там, где на них реально охоту устроить могут...
              Это только начало, грохнут их, как пить дать, если реально мешать будут.
          2. rocket757
            rocket757 Сегодня, 00:36
            0
            Да ладно... они охраняли своих начальников, а не кукуевских, так шо жертва их не напрасно, как их семьям объяснят...
      4. Fisherman
        Fisherman Вчера, 22:31
        +6
        два взрыва с детонациями боеприпасов на небольшом расстоянии друг от друга, по траектории пуска ракет - прямо в места пусков пакетов (что видно на качественных видео всяких укроблогеров и камер онлайн-вещания), через 25 секунд после выпуска последних ЗР...достаточно доказательств. Особенно радуют фото разлетевшихся по соседним посёлкам несамоликвидировавшихся ракет - это новейшие ракеты для систем PAC-3, стоимостью систем до 1,5 млрд.долл. К тому же турки чётко сообщили об уничтожении минимум одного комплекса, а ракет стоимостью более 5 млн.долл каждая выкинули более 30 штук. Калибры окупились сторицей!
        1. solar
          solar Сегодня, 00:31
          -2
          через 25 секунд после выпуска последних ЗР...достаточно доказательств.

          Вы понимаете сколько времени нужно, чтобы ракета долетела до пусковой, если даже её месторасположения стало известно?
      5. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 00:19
        +2
        Цитата: rocket757
        Ну почему, снимки б нас тоже порадовали!
        Тогда б не пришлось гадать, что там повредили

        Так ведь не показывают. А на счёт слегка повредили и требует ремонта... Это ещё со времён Корейской войны, а потом во Вьетнаме, когда "слегка повреждённый" самолёт падал на своей территории, и сумевший сесть на свой аэродром "требующий" ремонта, списывался как не подлежащий восстановлению... Всё это уже было и не раз. И авария при взлёте- после попадания ракеты в Ираке , и не одного сбитого в небе Югославии...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 00:43
          0
          Так "туман войны" воспринимать можно/следует... с настороженростью. Уж больно много брехни под ним спрятано.
    2. Denis812
      Denis812 Вчера, 21:11
      +13
      ну что Вы в самом деле.
      Они теперь другое запоют, на тему "Ну вот кривой Кинжал даже попасть не смог, так просто поцарапал Патриот и всё. Просто краску стёр. Сейчас ВСУ закрасят краску и снова Патриот готов к бою."

      А если и эта версия не прокатит и окажется, что Патриот серьёзно повреждён, то споют что-то вроде "США вывозят комплекс просто для оценки ущерба и моделирования БД с русскими ПВО, а вместо этого комплекса пришлют на Украину ещё ПЯТЬ ТЫЩ патриотов".

      Песня ЦИПСО бесконечна :)
      1. Bingo
        Bingo Вчера, 21:31
        +7
        Цитата: Denis812
        Песня ЦИПСО бесконечна :)

        Как и песни американского оборонпрома) Если почитать их рассказы про то, как Петриот Пак-3 уничтожал на испытаниях МБР средней дальности, летящую кстати на гиперзвуке, да) То там вторую ракету выпустили на всякий пожарный))) А вот как, по слухам тот же ПАК-3 в Киеве куда-то пальцем в небо попал 32 пусками...
        Наверное хотели вссести противняка в заблуждение, что мол, Пэтриот не может перехватывать гиперзвуковой Кинжал... А его вообще не надо перехватывать - все равно никуда не попал fellow Кстати, где-то я это уже слышал? А! Так это же непробиваемая система Железный Купол так работает - все, что надо - перехватывает, а что мимо цели летит, по ним и не стреляют... Правда, когда из Сирии улетела зенитная ракета, которую никуда по земле-то и не нацелить вне прямой видимости... И Дырявый Дуршлаг, и Петриоты отстрелялись по ракете, шарахавшейся черт знает где, и мирно хлопнувшейся в пустыне, она ж не попадала никуда? Так чего стреляли? А коль стреляли, чего не сбили?
        1. Arzoo
          Arzoo Вчера, 23:49
          +1
          А вот как, по слухам тот же ПАК-3 в Киеве куда-то пальцем в небо попал 32 пусками...
          Дак еще несколько не сдетонировали. Валялись в жилых дворах до обеда. PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI). Какова их стоимость?
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 21:55
        +4
        Цитата: Denis812
        Песня ЦИПСО бесконечна :)

        Вспомнилось, почему-то, очень старое
        Эта музыка будет вечной,
        Если я заменю батарейки

        У Америка "батареек" - целый "батарейковый завод" производит. С Украиной поделятся.
    3. Strannik96
      Strannik96 Вчера, 21:12
      +2
      Осталось совсем немного, силами украинцев подшаманить где нибудь в гараже и пара ракет у кличко наверняка завалялось
    4. Borik
      Borik Вчера, 21:17
      +1
      С почином!!! Однако после этого успеха придётся долго ждать следующего уничтожения так как украинцы остальные установки попрячут.
      1. 75Сергей
        75Сергей Вчера, 22:43
        +3
        А смысл от них тогда? Они же должны обеспечить прикрытие объектов, а тут само прикрытие получается надо прикрывать.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 00:02
          0
          Типа ждать что наши увидят что ракеты беспрепятственно по Киеву прилетают и решат бомбить свободнопадающими бомбами, а тут опа - хитрый план Зели!
      2. Neige Lobof
        Neige Lobof Вчера, 22:59
        0
        Не выйдет. Путин масштабирует выпуск кр и бр всех видов. Такие приколы в будущем станут повседневными.
    5. Аргон
      Аргон Вчера, 21:17
      +2
      И главное пинды пишут кинжалом, а на самом деле искандером
    6. Silver99
      Silver99 Вчера, 22:27
      +1
      Это что получается, глядя на все эти безобразия поляки сообразили, что отстойную систему ПВО у хозяев из США купили ? они бы у саудитов поинтересовались что это за металлололом прежде чем деньгами сорить.
    7. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 00:17
      0
      laughing !!.. Фу, хохлоиды голимые ! И сколько вы за этот непатриотичный "патриот" платить теперь будете ? "Кинжал" от жадности, тоже, понадкусить захотели ?... Озверина амеркаканного пережрали, да ?! ))
      Вот ходите теперь с рваным хлебалом до конца СВО, пока следующий "Кинжал" вам ещё что-нибудь не порвал !! ))
  2. dnestr74
    dnestr74 Вчера, 21:08
    +8
    шарий еще ржал, типа удар по автобусам,
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 21:10
      +4
      По автобусам тоже попало, небось пэтриотом по ирису попали, потом сказали что ракета от С400 была.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:08
    +6
    Американский телеканал подтвердил попадание по украинскому ЗРК Patriot во время ночной ракетной атаки России
    . "ВСЁ хорошо прекрасная мараиза
    Всё хорошо как никогда!"
    Ну и ладненько....
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:10
    +6
    Им не удалось это скрыть благодаря видеозаписям. Российский Хинзал победил американского Патриота. https://edition.cnn.com/2023/05/16/politics/patriot-missile-damage-ukraine/index.html
  5. alexoff
    alexoff Вчера, 21:11
    +2
    А шесть сбитых кинжалов CNN не подтвердил? А то там еще про калибры и С400 рассказывали хлопчики, правда ни того, ни другого, ни третьего на Киев не упало в сбитом виде
    1. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 21:43
      0
      Цитата: alexoff
      А шесть сбитых кинжалов CNN не подтвердил? А то там еще про калибры и С400 рассказывали хлопчики, правда ни того, ни другого, ни третьего на Киев не упало в сбитом виде

      Просто вопрос, пока безоценочный,... ( позвольте, сам попытаюсь оценить) : информация откуда? hi
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 21:49
        +3
        Дык утром переможники выкладывали свои сводки, все ракеты сбили - калибры, кинжалы, герани и даже ракеты С400. Ну и по мелочи - орланы над Киевом тоже сбили. Тут новость была, где ципсота пыталась сказки порассказывать. Но что-то пошло не так - наши ракеты не нашлись нигде, кроме как на месте базирования пэтриотов, потому выложить ничего не могут
        1. Инжeнегр
          Инжeнегр Вчера, 22:03
          -7
          ежели Орланы посбивалы, значит Мопеды попали.. бо Орланы подсвечивают лазером цели

          Радует, що наши учатся не тупо или тупых мопедов посылать, а уже с как-бе с корректировщиками
          1. alexoff
            alexoff Вчера, 22:23
            +1
            Не, наши вперёд сейчас посылают что-то дешевле гераней раз в 10, совсем из спичек и желудей, выкладывали всушники фотки пепелацы из фанеры и движка с мопеда. Орлан на такую дальность не работает, да и незачем.
            1. Roma-1977
              Roma-1977 Вчера, 22:39
              0
              Я слышал, что у "Орлана" дальностьь полёта под тысячу км. Или там радиоканал управления не позволяет работать в глубине противника?
              1. alexoff
                alexoff Вчера, 23:08
                0
                Дальше 30 км у него передатчик не работает, это отправка в один конец. Орлан денег стоит, а сделанный из фанеры и движка из кружка авиамоделистов обойдется в копейки и потратит пару миллионов на всякие ирисы-насамсы
      2. A.A.G.
        A.A.G. Вчера, 22:23
        0
        Цитата: A.A.G.
        Цитата: alexoff
        А шесть сбитых кинжалов CNN не подтвердил? А то там еще про калибры и С400 рассказывали хлопчики, правда ни того, ни другого, ни третьего на Киев не упало в сбитом виде

        Просто вопрос, пока безоценочный,... ( позвольте, сам попытаюсь оценить) : информация откуда? hi

        Очень симптоматично, особенно, в последнее время, - Даже за вопрос!
        Ведь даже обозначил,- "безоценочный"!
        Выходит, - запрос на информацию ныне уже наказуем? Борцуны, ...
        Не думаю, что таким образом, мы сможем чего-то достичь. Касается и Народ, и его "Слуг"( тех, кто себя так позиционирует), и, тех, кто себя противопоставил первым, и вторым... Может получиться больно. ( даже не смотря на договорными со вторыми...). yes
  6. kventinasd
    kventinasd Вчера, 21:13
    +3
    Соединенные Штаты признали нанесение ракетного удара по зенитному комплексу Patriot, переданному Украине

    Нет у америкосов методов против Кости Сапрыкина!
    Интересно, что теперь глупый Игнатик будет петь, который заявлял о сбитии всех ракет? laughing
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 00:46
      0
      Цитата: kventinasd
      Интересно, что теперь глупый Игнатик будет петь, который заявлял о сбитии всех ракет?

      Например, что пока один "Кинжал" целился в муляж "Пэтриота", настоящий "Пэтриот" один за другим сбил шесть других "Кинжалов".
      А слух потом разнесут по интернетам, что сообщение о якобы "повреждении" "Пэтриота" не более чем информационное прикрытие оставшейся на самом деле невредимой установки. Чтобы русские расслабились и охотиться за ней перестали.
      У лжеца вариантов то много, это только правда одна.

      Кстати, вот скриншот с официального видео. Это командир установки "Пэтриот" (позывной "Артём"), "повреждённой" сегодня в Киеве. Полку Бандеры прибыло.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 21:14
    +5
    Сегодня славный день для российской армии. Парней, уничтоживших Патриот, надо наградить. Моральный дух поднялся очень высоко.
    1. Тарелка
      Тарелка Вчера, 21:53
      +4
      Наградить надо конструкторов, технологов, физиков, программистов... всех научных и технических специалистов, благодаря которым этот прорыв стал возможен.
      Но конкретно в этой ситуации не вижу причин подбрасывать шапки. Ясное дело, что у старичка-Пэтриота против новейших средств поражения мало шансов. Он не создавался для противодействия такому оружию. Странно, что хохлопропагандисты пытаются что-то наврать в данной ситуации вместо того, чтоб просто нарезать правду-матку: "Тот Пэтриот, что нам дали, не предназначен для такого. Нужен новый Пэтриот" wink
      1. Инжeнегр
        Инжeнегр Вчера, 22:07
        -4
        Теперь нужно этих Искандеров с ускорителями начать клепать в каждом гараже..
        Пусть примитивнее, но много.. аки террористические-арабы с труб, селитры и краски люминивой за чуть денег - разоряют США на сотни млн долярив
        Незря Т-34параде ехал.. имоно массовость, сим победим
    2. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 21:55
      +2
      Красиво!!
      Только..., Миг-25 было произвдено более 1100 штук.
      А МИГ-31(не авиатор, но потенциал, надеюсь, оценить могу), менее 600 штук... ( сколько их живых осталось?), - а ведь это основные носители "Кинжалов"!...
  8. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Вчера, 21:17
    -4
    Патриот", даже модернизированный, никогда не был очень хорош против ракет (и это часто становится известно уже после конфликта), будь то против иракских Скадов с улучшенным радиусом действия или против ракет Хути...
    THAAD должен быть поставлен!
  9. Void
    Void Вчера, 21:17
    -14
    Патриот это конечно хорошо. Но же случилось с самолётами под брянском ?
    1. Инжeнегр
      Инжeнегр Вчера, 22:17
      -3
      Asraam..amraam
      це проблема. 4 Маха.. Наши радары их не видят, даже визуально сложно /бездымные пороха/
      Скверно что и 2(!) ветролета с РЭБ не сумели противодействовать и Су-35 с самой лучшей нашей электроникой таки тоже
      1. Neige Lobof
        Neige Lobof Вчера, 22:41
        0
        Асраам это ракета ближнего боя с тепловой гсм, вы о чем? То если и был, то скорее амраам от насамса. Характерно по вспышке, белое облако и посеченное крыло сушки. Так же выглядли обломки от мигарей сбитых в Югославии. И ещё, Амраам радар даже мига29 видит отлично не говоря о Су35.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 21:22
    +1
    Отлично. Лиха беда начало! Общество требует продолжения праздника.
  11. БорзРио
    БорзРио Вчера, 21:25
    +4
    Вот это позитианве новости! Как я по ним соскучился! Молодцы военные!
  12. A.A.G.
    A.A.G. Вчера, 21:38
    0
    Цитата: Аргон
    И главное пинды пишут кинжалом, а на самом деле искандером

    Откуда инфа?
  13. al3x
    al3x Вчера, 21:41
    +2
    У них было 3 батареи комплексов этих, так говорили, 1 выведена из строя. Тактика нанесения поражения оказалась верной. Так может и оставшиеся хлопнут со дня на день. Было бы просто шикарно. Хотя, они, скорее всего, сейчас перепрятать будут пытаться. В городской черте особо не замаскируешь. Глаза с орбиты видят, хотелось бы верить.
  14. Вадим Ворошилов
    Вадим Ворошилов Вчера, 21:42
    +5
    время полёта Кинжал- по открытым источникам более 7 тысяч км в час или 2 км в сек. , то есть если взять дальность боевого полёта ракеты 300км, то она преодолевает за 2,5 минуты ...время сворачивания мобильного радара ТRML-4D 10 минут , то есть комплексы ПВО западного производства не успевают покинуть боевую позицию...
    данные комплексы в морском варианте составляют основу ПРО США....выпустив 32 ракеты-ни пропустили удар ,что ставит вопрос об эффективности система ПРО в случае ядерного удара гиперзвуковыми блоками....
    это показало слабость ПРО Запада ....
    все надводные корабли НАТО становятся потенциальной мишенью, в виду не возможности сбивать гиперзвуковые ракеты
    1. Инжeнегр
      Инжeнегр Вчера, 22:20
      0
      можно было вообще дешманские болванки с ускорителями кидать
      Главное: разорить НАТО. Хоть и пишут, что расходы США пока не превысили 0.5%
      Вода камень точит.. особливо, ежели камни по миллиону$ за штуку-2
  15. Вадим Ворошилов
    Вадим Ворошилов Вчера, 21:43
    +3
    этим ударом проект Кинжал окупил себя
  16. Svale
    Svale Вчера, 21:48
    0
    Новость безусловно исключительно важная. А подтверждением должно стать усиление ракетных/авиа налетов.
  17. Alez
    Alez Вчера, 21:49
    +2
    6 кинжалов, 6 магнитофонов, 6 портсигаров серебряных сбили...
  18. Теренин
    Теренин Вчера, 21:52
    +2
    Американский телеканал подтвердил попадание по украинскому ЗРК Patriot

    С каких это пор она украинская?
  19. seregatara1969
    seregatara1969 Вчера, 21:56
    +2
    Напомним, что российское Минобороны сегодня подтвердило уничтожение ЗРК Patriot гиперзвуковым комплексом "Кинжал" только после сообщения синэнэ!
    Странно как то
    1. al3x
      al3x Вчера, 22:02
      +1
      только после сообщения синэнэ

      Потому что, скорее всего, от таких пруфов не отбрехаться. Ролик разлетелся по сети мгновенно. Наши отчёт всегда +/- в одно и то же время публикуют конашенковский, удар ночью был. Видюху в соцсеть выложила мадам, потом удалила спустя время и уже извинилась. Новость родилась буквально сразу.
  20. cmax
    cmax Вчера, 22:01
    +2
    Хорошая новость наконец! По больше бы таких и аналогичных!
  21. ilpine
    ilpine Вчера, 22:02
    +1
    Это высший пилотаж с Patriot нашей российской военной разведки, ВКС и ВМФ. Порадовали, прямо попадание в глаз черного ворона. Слава!Победа! Звания, ордена и медали!
  22. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 22:11
    +3
    Специалисты, по вранью и уходу от ответов, что хозяева, чтоб их прихвостни.
    У Кинжала боезаряд весит 500 кг. Наши сообщили, что били двумя ракетами.
    Все, остальное без фото-видео фиксации, гадание на «кофейной гуще».
    Думаю американцы занижают потери. Берегут « честь мундира».
  23. al3x
    al3x Вчера, 22:17
    +1
    Сегодня в лабораториях Рейтон идёт мозговой штурм. По-любому разбирают данные с вычислителей и видят интересные "картинки" в стиле "Кактакто" laughing
    1. kventinasd
      kventinasd Вчера, 22:35
      +1
      Цитата: al3x
      Сегодня в лабораториях Рейтон идёт мозговой штурм.

      Пусть думают, им ещё долго это делать придётся.
  24. Neige Lobof
    Neige Lobof Вчера, 22:53
    +1
    Расчёт ЗРК трупы все, без вариантов.
    1. AlexWar
      AlexWar Вчера, 23:12
      -2
      Расчеты ЗРК обычно сидят где то рядом. Поэтому сама машина то может не сильно пострадала, машина наведения управления
      Одна батарея ЗРК "Патриот" типа РАС-2 и РАС-3 состоит из радиолокационой станции AN/MPQ-65, от 4 по 16 пусковых установок, пункта управления AN/MSQ-104, комплекса связи, источника энергоснабжения EPP-III и конечно же ракет. Персонал - от 70 до 90 человек.

      Теперь поподробнее:

      Радиолокационая станция (РЛС) AN/MPQ-65 обладает дальностью обнаружения ракет до 100 км и самолетов до 180 км при максимальной скорости цели в 2,2 кс в секунду. Одновременно может сопровождать до 125 целей и наводить 6 ракет.

      Пусковые установки M901/902/903, являющиеся автономными устройствами с дистанционным, вооружаются до 4 (PAC-2) и до 16 (PAC-3) ракет. Для перевозки используются тягачи фирм "Kenworth" или "Oshkosh".

      Комплекс вооружен ракетами MIM-104A (для перехвата аэродинамических целей), MIM-104B (с дополнительной функцией пассивного наведения на постановщики помех или наземные радары), MIM-104C/D/E (для перехвата баллистических целей) и новые ERINT (PAC-3).

      Характеристики ракет MIM-104: вес (914 кг), дальность (до 160 км), высота (до 24 км), скорость (до 4 Мах).

      Характеристики ракет ERINT: вес (320 кг), дальность (до 30 км), высота (до 24 км), скорость (до 4 Мах).

      Экипаж во время стрельбы находится в пункте управления AN/MSQ-104.

      За электроснабжение отвечает комплекс EPP-III.

      Для того чтобы развернуть ЗРК и занять боевую позицию, потребуется не менее получаса. В сравнений, наш С-300 требует около пяти минут.


      Telegram-канал "Легитимный", уточняет, что в Киеве сегодня "кипеш, ведь 70% от переданных установок ПВО остались в столице".

      "После сегодняшней ночи видим, что россияне нашли ключик и подобрали тактику по ликвидации Киевского ПВО", — указывает автор.

      Telegram-канал "Картель" пишет о "сплетнях" на Украине, что "ещё десяток таких ракетных ударов по Киеву и столица окажется "пустой" — без прикрытия.

      "Интересно, успеют ли западные партнеры поставить новые установки ПВО или будет критическая ситуация?", — спрашивает автор.

      Киев вынужден всё время врать
      Удары по Киеву были нанесены через день после того, как украинская разведка заявила, что российские силы столкнулись с нехваткой некоторых ракет, таких как "Калибр".

      Глава Киевской военной администрации Сергей Попко в своем сообщении в Telegram заявил, что российская воздушная атака 16 мая была "исключительной по своей плотности, с максимальным количеством атакующих ракет в кратчайшие сроки".
  25. AlexWar
    AlexWar Вчера, 22:53
    -4
    Там так бахнуло, а говорят только повредил. Шарий на своем канале задает вопрос по поводу зачем россия закупает беспилотники у ирана, ответ для меня очевиден, у россия нет оружия, есть проблемы производства снарядов а иранские дроны уже начинены взрывчаткой. Видимо там не один Пэтриот был если сразу 30 ракет запустили.

    В американских соцсетях эксперты обратили внимание на то, что ВСУ абсолютно идиотским способом выстреляли за раз сразу 32 дорогостоящие ракеты к этим установкам. Стоимость одних только этих ракет составляет от 150 миллионов долларов, которые Киев бездумно выпустил в воздух за 2 минуты, в итоге лишившись, в том числе именно из-за этого, одного дивизиона Пэтриот

    Одна пусковая установка имеет 4 ракеты, соответственно, работали все 8 установок Пэтриот (сколько и входит в один дивизион). И все они были уничтожены прилётом российского гиперзвукового «Кинжала».

    В США обратили внимание на идиотизм ВСУ, которые расположили все 8 установок в одном месте, а не распределили их по радиусу на расстоянии друг от друга. Кроме того, стреляли из этих установок по очереди явно по ложным целям. Таким образом, на протяжении достаточного для уничтожения времени, они практически показывали всем средствам объективного контроля расположение дивизиона, ожидаемо получив удар прямо по нему. В итоге — лишились целого дивизиона Пэтриот, общая стоимость которого составляет около 1 миллиарда долларов, оплаченных американскими налогоплательщиками. А ещё впустую, в качестве бонуса, за несколько минут выстреляли ракет на 150 миллионов долларов.

    На это уже обратили внимание американские эксперты и соцсети. В частности известный западный блогер Ким Дотком пишет: «30 запусков ракет США PatrSEot PAC стоимостью миллионы долларов за ракету. Это 150 миллионов долларов, ушедших в течение 2 минут. И в конце концов пусковые платформы Patriot были уничтожены российскими ракетами…».

    - Как сработала украинская система ПВО?

    - Главное - «Пэтриот» не смог сбить наш «Кинжал», который в итоге и уничтожил американскую батарею. Что же касается других средств нашего нападения, то украинская система ПВО сумела сбить лишь около 10% наших ракет «Калибр» и беспилотников «Герань». 90% их дошли до цели.

    Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27503/4763725/
    На видео чётко видно, что никакой массовой атаки ракет на Киев нет. «Пэтриоты» стояли в жилом массиве. Они знали, что по ним летит что-то несбиваемое типа «Кинжала», который они якобы "сбили" в количестве 6 штук.

    Когда стало понятно, что целью «Кинжала» были их позиции, ВСУшные ПВОшники попытались избежать своего неминуемого конца. В панике они одним залпом выпустили все ракеты (32 штуки), по сути, просто в небо.

    32 пуска - это 8 пусковых установок «Пэтриота». После чего по позициям вежливо и невозмутимо отработал прилетевший «Кинжал».

    Это всё, что нужно знать об эффективности ЗРК «Пэтриот».

    И в заключении о цене вопроса.

    Одна система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стоит $450–550 млн, а одна ракета к ней — около $4 млн. 32 ракеты, соответственно - $128 млн. Сколько сотен миллионов долларов сегодня потерял режим Зеленского можете посчитать сами.

    Такими темпами сине-жёлтым миньонам никаких "помощей" Запада не хватит.

    Владимир Рогов\
    От «Кайфолома» досталось даже старику Байдену

    Американцы давно раздувают истерию вокруг опасности «Кинжалов» — оружия, действительно не имеющего аналогов в мире. Неслучайно «Кинжал» в натовской классификации называется Killjoy — или «Кайфолом».

    Американцы вовсю спекулируют идеей о том, что «Кинжал» может нести ядерную боеголовку, подобно ракете «Искандер». Однако никаких официальных подтверждений такого развертывания не было.

    Еще один миф, эксплуатируемый американскими «экспертами», — то, что «Кинжал» якобы не высокоманевренное гиперзвуковое оружие типа глиссирующего транспортного средства — мол, для преодоления обороны он больше полагается на чистую скорость, чем на маневренность.

    На самом деле и «Искандер», и «Кинжал» могут выполнять маневры уклонения и выпускать ложные цели, чтобы пробиться через вражескую ПВО (в отличие от российских тактических ракет предыдущего поколения), пишет Себастиан Робин.

    Главная военная ценность «Кинжала» — это трудность перехвата, что был вынужден признать даже президент Джо Байден. Внимательно прислушавшись к подобным сигналам натовских «папиков», киевские пропагандисты принялись заявлять: якобы киевское ПВО сбивает более половины крылатых ракет и российских барражирующих боеприпасов. Теперь — новый миф.

    Его появление было делом времени, учитывая активизацию использования «Кинжалов». В частности, в марте из 84 ракет, выпущенных по украинским целям, были 6 предположительно «Кинжалами».
  26. Schilda
    Schilda Вчера, 23:02
    0
    А что там восстанавливать !!!! Проще на металлолом сдать!!!
  27. Хорон
    Хорон Вчера, 23:06
    0
    Никто там ничего ремонтировать не будет, так как нечего там уже ремонтировать, но это удар по имиджу сша, а значит "джентельмены" сделают "хорошую мину" и просто поставят укропам машину, даже две из польши и продолжат доказывать что повреждения были столь незначительными, что машину(две wassat ), удалось отремонтировать в кратчайшие сроки. Экипаж тоже посадят скорее всего из союзников, знакомых с этими системами.
  28. Алексей G
    Алексей G Вчера, 23:11
    -1
    Американский телеканал подтвердил попадание по украинскому ЗРК Patriot во время ночной ракетной атаки России

    Удивительное признание, но видимо отпираться бесполезно!
    Тут главное что? Зеле теперь домой никак! Пусть в Голландиях прописку ищет
    Дома его пэтриот уже не прикроет. Доигрался клоун торчащий laughing .
    И второе ПРО американское наши ракеты пройдут, так что пора союзничкам подумать с кем дальше быть и кого слушать. У нас гиперзвук есть в ядерном и неядерном варианте а у США его нет. Мы их шедоу сбивать можем, а они наши цирконы, кинжалы, авангарды нет.
    Нет у них от нас защиты окромя молитвы! Так что Зеля и Байдон молись о мире! Это не вы нашего президента можете кокнуть а мы вас где бы вы ни были! В блеклом доме или на банкнотной...
    hi
  29. Сын летчика
    Сын летчика Вчера, 23:17
    -2
    Можно обратиться в Алмаз-Антей. Они починят. Они все починяют. "Нет у вас методов на Костю Сапрыкина!")
  30. AlexWar
    AlexWar Вчера, 23:25
    -1
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    Искандер в новом камуфляже
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  31. Alien From
    Alien From Вчера, 23:39
    -2
    Где фото/видео конкретно? Нет? Так и не будет. Неинтересно первым ,наше мнение в заднице. Хоть заминусуйте.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 00:23
      0
      Фото чего ? Пораженной батареи Патриот ? Думаю , вы можете написать с просьбой об таких фото в генштаб ВСУ. Уверен , вам не откажут.
  32. Комментарий был удален.
  33. Комментарий был удален.
  34. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 00:26
    +1
    От Рыбаря

    Всего в позиционном районе находилось три пусковые установки.

    Одна была уничтожена, вторая — серьезно повреждена, но уцелела. Третья пусковая установка избежала урона.

    Две установки стояли рядом, а третья — за постройкой. Российский "Кинжал" прилетел между установками, но ближе к первой: произошла детонация топлива.

    Ошмётки первой установки и куски грунта/асфальта изрешетили вторую.

    Почему третья установка в Жулянах не была задействована и не участвовала в отражении удара (или, как минимум, ее пуски не попали на видео) — вопрос, на который у нас нет ответа.
    #Киев #Россия #Украина
    @rybar
  35. solar
    solar Сегодня, 00:39
    0
    Сообщение СНН
    Американская система Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими ракетами Киева и его окрестностей рано утром во вторник по местному времени, сообщил CNN официальный представитель США.

    По словам чиновника, США все еще оценивают размер ущерба. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте.

    https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-16-23/h_cc3e58ec8ae626e6ae955ab1ae05b8ce