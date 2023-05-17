Пять версий происшедшего в Брянской области

Министерство обороны Российской Федерации ожидаемо молчит, и, абсолютно уверен, что официальной версии мы будем ждать еще долго. Что-то подсказывает, что будет так.
В плане подтверждений уже не смешно, уже слезы наворачиваются. Президент Беларуси Лукашенко подтвердил, что в Брянской области были сбиты 2 самолета и 2 вертолета ВКС России. И на это ссылаются. Больше-то не на кого…
И вот тут все как обычно: если нет никаких пояснений от тех, кто мог бы это сделать, значит, сами придумаем и озвучим. Хорошо удобренный чернозем для «экспертов» различного толка и свойства. Причем, версий на этот раз выдвинуто столько, что голова идет кругом.
Что мы имеем?
Первый Ми-8 был сбит ракетой и упал в Клинцовском районе Брянской области. Вторым сбитым стал истребитель-бомбардировщик Су-34, который упал недалеко от украинской границы в деревне Истровка под райцентром Стародуб. Третьей потерей стал сбитый недалеко от посёлка Сурецкий Муравей Клинцовского района истребитель Су-35. Четвертым стал еще один Ми-8, который упал рядом с посёлком Волкустичи Унечского района Брянской области в 70 км от границы.
Все девять летчиков погибли.
И здесь есть важный момент: если у шестерых членов экипажей Ми-8 шансов особо и не было, то вот гибель летчиков Су-34 и Су-35, оснащенных по последнему слову нашей техники в плане спасения, говорит о многом. Но пойдем по порядку.
Версий за три дня было столько, что ум заходил за разум. Но из потока получилось выбрать некоторое количество для обсуждения, потому как у многих (как умных, так и совсем нет) мысли сходились. А потому начнем по мере логичности смотреть на то, кто что увидел.
1. Версия самая безумная. ДРГ
Да, на звание самой безумной версии претендуют две, но вот эта – она самая выдающаяся. Стартовала она у Стрелкова/Гиркина, далее нашлось кому подхватить и разнести.
Версия не то что не выдерживает критики, ее даже критиковать как-то не с руки. Получается ненаучно-фантастический боевик: четыре группы украинских спецов заходят на территорию России, располагаются на пути следования самолетов и вертолетов, летящих со своих баз, а базы в разных местах, надеюсь, это понятно.
Затем практически синхронно отстреливают некоторое количество ракет, сбивают все четыре летательных аппарата и преспокойно уходят на территорию Украины.
И никто ничего не видел. Кучи людей снимают поражение самолета и вертолета, но пуска, который не бесследный, не видел никто. Для ПЗРК, с дальностью полета ракеты в среднем 5 км – фантастика.
Но все это действительно мелочи, просто те, кто бросился рассказывать о ПЗРК в руках украинских диверсантов, не видели фото простреленных лопастей вертолета, что напрочь хоронит версию ПЗРК.
У ПЗРК очень маленькая боевая часть, в среднем по миру до 3 кг. Именно потому и наводится такая ракета на самое уязвимое место – двигатель. И проще навестись по температуре, и вывести из строя ЛА.
А лопасти, пробитые близко к центру вращения, говорят о том, что это была большая ракета, которая тоже наводилась по теплу двигателя, но отстрелила заряд то ли из шариков, то ли из стрел в вертолет СВЕРХУ.
Так, если что, работает «Бук», что делает его очень неприятным противником.
2. Версия почти самая безумная но сама мерзко пахнущая. Коллаборанты и предатели
Тут будет немного цитат. Не будем делать рекламу людям, тиражируя их глупость и бездарность, но иначе никак.
«Речь здесь идёт о тщательно спланированной операции»
Согласен. Не спланированные операции обычно заканчиваются не так. За примерами ходить не будем, но в данном случае надо согласиться – операция была спланирована и проведена очень эффективно. Четыре из четырех – знаете, это сильно.
Самый очевидный вывод, что мы имеем дело с предательством с нашей стороны, кто-то слил данные группы и маршруты врагу»
Вот вам ярчайший пример дискредитации ВКС РФ, за который автору ничего не будет. Легким стучанием клавиатуры господин «военкор» обвинил в предательстве… кого? А кто знал о маршрутах полетов? Командир полка? Штурман полка? Начальник штаба? И что, ко всем ним уже должны мчать сотрудники ФСБ? Во всех трех подразделениях? И офицеры полков уже должны лежать «мордой в пол» или разбитыми губами наперебой давать показания о том, кому они рассказали о том, куда полетят завтра самолеты и вертолеты?
Ну в мифического современного Штирлица, который с помощью каких-то приемов получил данные о составе и маршрутах, я лично не верю. Так вот – в предатели махом записаны командиры погибших летчиков.
Еще одно высказывание на тему от другого «военкора»:
«По вопросу, как враг узнаёт о том, что и где у нас летит, всё очень просто — у них и глаз много вокруг аэродромов, и любая программа через спутники видит полёты. В Мариуполе наши военные через отжатые у украинцев рации быстрее узнавали о том, что летит наша авиация, чем из штаба»
Глаза вокруг аэродромов… Господа совершенно нетактично говорят, намеком это не назвать, что в России предатель сидит на предателе и партизанские отряды на каждом шагу. Сидят, понимаешь, вокруг аэродромов и смотрят, куда и кто полетит.
Ну хорошо, более 25 лет прожил я в полутора километрах от аэродрома такого. И полеты наблюдал, пока до смерти не надоело это дело. Взлетает самолет. И превращается в точку. А потом исчезает из поля зрения. И все, что я, как шпион, мог бы куда-то передать – что да, пара взлетела. Все.
Программы и спутники – да. Особенно программы на спутниках вместе с хорошей оптикой. Но причем тут те, кому не повезло жить возле аэродрома? Нет, так-то понятно, что нашим паладинам в белых доспехах только дай кого-то затравить, но вот зачем все население так в грязь макать? К тому же бездоказательно.
Но вот такие у нас военкоры и других не будет. А те, что есть, видят в каждом гражданине России потенциального предателя. На особом подозрении жители населенных пунктов вблизи военных аэродромов.
Видимо, из таких соображений в Брянской области начали «Перехват», видимо, с целью перехватить выходящих к постам ДПС украинских диверсантов. Как я понимаю, не перехватили никого.
3. Версия не безумная, но невероятная. ПВО ВС РФ
Некоторые «эксперты» озвучили версию того, что самолеты и вертолеты были сбиты своей ПВО.
Вообще, конечно, на войне такое случается весьма часто, и авиация получает от своих. Случаев история знает очень много. Но у всех случаев «дружественного огня» есть причины, которые несложно классифицировать:
- неподготовленность расчета ПВО;
- неработающие ответчики «свой-чужой» у самолетов;
- неисправность технической части;
- прямой приказ.
Первый вариант – это как сирийцы сбили наш Ил-20. Сложная ситуация, оставляющая желать лучшего подготовка расчета, старая ракета и старое ПО – и вот вам результат. Ракета захватывает ту цель, которая ей больше нравится, несмотря на ответчик. И все.
Пример второго варианта в прошлом году случился. ПВО одной страны, войну не ведущей ни с кем, засекло самолет. Транспортник украинского производства, по-моему, Ан-26, который полз потихоньку куда-то по своим делам. И у него не работал ответчик «свой-чужой». Начали вызывать по рации – не отвечает. Послали истребитель с ближайшего аэродрома, который был на самом деле не очень близко. А самолет не долетел, топлива не хватило, его заправить не успели после дежурного облета территорий. Летчик тоже в рацию орал, он почти догнал транспортник, но буквально на 10 минут горючки не хватило.
А 26-й тем временем начал приближаться к столице. Не страны, а региона. И вот вам картина: летит самолет. Ни на какие запросы не отвечает. Но самолет свой. Вроде бы. И что делать? А вдруг там не свои уже сидят и в итоге как в США устроят?
В конце концов решение приняли. Костер на земле, экипажу вечная память (оказались свои), всю авиацию встряхнули на предмет соблюдения правил полета и радиообмена.
В принципе, данный случай может проиллюстрировать и третий с четвертым варианты.
Но в нашем случае даже украинская сторона, украинские СМИ, выражают сомнение в том, что у нас все настолько плохо. Да, вероятность удара по своим была и будет всегда, но одно дело ошибочным пуском сбить одну цель, и совсем другое – устроить такой расстрел.
Кроме того, лично у меня в голове не укладывается, как могут российские расчеты ПВО сбить ЧЕТЫРЕ своих цели с работающими ответчиками «свой-чужой». И точно так же не укладывается в голову вариант того, что все наши борты летели с выключенными ответчиками.
Это, знаете ли, за гранью даже ненаучной фантастики. Ракеты, летящие в самолеты, несмотря на систему опознавания или самолеты, ее не включающие.
Действительно, самая невероятная версия.
4. Версия менее безумная и менее невероятная. Истребители ВВС Украины
Истребители в Украине еще пока есть. И Миг-29, и Су-27. Это факт. И современные ракеты у них тоже есть. Великобритания и США передали какое-то количество AIM-120 AMRAAM.
AIM-120 в зависимости от модификации летят на дальность от 70 до 105 и даже 180 км. То есть – достаточно для того, чтобы взлететь, набрать высоту, увидеть цели, навестись и отстреляться. Но неприятный момент в том, что AIM-120 надо «показать» цель при помощи РЛС. То есть – обнаружить себя помимо того, что любой самолет непременно «засветится» на радарах противника.
То есть, самолеты для пуска AIM-120 должны будут взлететь, набрать определенную высоту, подойти к месту пуска, подняться еще выше, чтобы захватить своими радарами цель и осуществить пуск.
И тут снова вопросы к ПВО России. Где было оно и почему не обнаружило украинские самолеты – вопрос. Это если самолеты были. Если же нет, то и вопросы задавать на эту тему пока не стоит, хотя именно вопросы к нашей ПВО оранжевой нитью проходят через всю статью.
Но в целом, версия жизнеспособная, если только наше ПВО работало в стиле трех обезьянок «Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу». Если нет – ситуация сомнительная. Ну никак не могли Су и МиГи ВСУ в один момент стать невидимками и не показаться на экранах РЛС российской армии. Тем более, что постов наблюдения больше одного.
Так что версия с истребителями, на сверхмалой высоте подкравшимися к нашим самолетам и вертолетам, не выглядит обоснованной.
5. Версия наиболее вероятная. Украинская ПВО
Новгород-Северский район Черниговской области Украины отделен от Клинцов, под которыми все происходило, полусотней километров. От 50 до 60 км до нескольких населенных пунктов района, где есть все условия для того, чтобы спокойно расположить зенитные ракетные комплексы и центра связи и наведения.
То есть, речь идет не только о С-300В, которые спокойно могут поразить все цели в радиусе 30 км вокруг города Клинцы, но и системах меньшей дальности.
Некоторые аналитики отметили, что ЗУР PAC-2/GEM+ комплекса «Пэтриот» в состоянии поражать на удалении до 100 км.
«Но вряд ли ВСУ пошли бы на такой риск, подставляя под удар одну из самых совершенных систем ПВО в своем распоряжении»
Наоборот. Если сравнить с тем, как ВСУ спешно ударили по Луганску только поступившими крылатыми ракетами «Тень шторма», то использование «Пэтриота» здесь вполне оправдано. Демонстрация своего успеха – это в определенной степени залог того, что в будущем дадут что-то еще из того, чего нет у ВСУ, но очень хотелось бы получить.
И потом, в некоторой степени западные производители вооружения рассматривают Украину как некий полигон для испытаний своей техники и боеприпасов. Это вполне нормальная практика, учитывая, что последний раз такая возможность предоставилась 20 лет назад. Имеется в виду Ирак. Все остальное, Ливия, Сирия, Афганистан – сами понимаете, не те страны, где можно применять зенитные ракеты стоимостью от миллиона долларов (ракета ЗРК «Пэтриот» - 3 миллиона долларов). Для них просто нет целей.
Что касается комплекса NASAMS, то его тоже можно было использовать легко и непринужденно. Все зависит от номенклатуры ракет. Если AIM-120C-5 с дальностью стрельбы 105 км – то почему нет? А С-7 летит уже на 120 км. Так что все зависит от того, что привезли союзники для ВСУ.
Но и советские С-300В и «Бук» вполне подходят по своим ТТХ для выполнения такой задачи. То есть, у ВСУ было чем осуществить эту операцию, а вот почему для нас она стала таким откровением и неожиданностью – вопрос.
То, что комплексы были скрытно выдвинуты к границе, а наша разведка из не обнаружила – это факт. Потому самолеты и вертолеты, находившиеся на своей территории, были откровенно скажем, застигнуты врасплох. Шутка ли, сбить два вертолета РЭБ, специализацией которых было именно оглушение и подавление комплексов ПВО?
Вообще, что касается вертолетов, то момент, что они оказались в 50 километрах от линии боевого соприкосновения, заслуживает отдельного разбирательства. Эти машины совершенно безоружны и представляют собой прекрасные мишени для любых средств ПВО. Но, находясь в 100-150 км от ЛБС, они могут весьма качественно выполнить задачу по противодействию работе ЗРК противника.
В качестве завершения только вопросы
1. Кто отправил «топоры» фактически на линию фронта и чем руководствовался этот человек – это вопрос, на который хотелось бы знать ответ. Этот человек, так спланировавший операцию и утвердивший ее, ответственен за гибель девяти человек и четырех машин.
2. Чем занималась в этот день наша РТР и ПВО? «Русская весна» сообщала о «массированном пуске». Наша ПВО, если верить «РВ», «часть ракет смогли сбить наши системы ПВО, но четыре ракеты прорвались». То есть, ровно столько, сколько было необходимо. Так что простите, но здесь много сомнений. И ни одного подтверждения работы нашей ПВО. Увы.
3. Сколько раз уже была уничтожена в рапортах и отчетах украинская ПВО? И, если она действительно уничтожена, то что происходит?
4. Почему до сих пор противник спокойно подвозит любые боеприпасы и технику на ЛБС, и делает это безнаказанно?
5. Где наша воздушная, космическая, радиотехническая, армейская разведки? У нас есть хоть что-то из перечисленного, способное обнаружить такие сюрпризы в будущем?
Конечно, хотелось бы дождаться хоть какой-то реакции в виде официальной версии от Министерства обороны Российской Федерации.
Однако Минобороны, Песков, федеральные телеканалы пока молчат. Спустя три дня с момента катастрофы. Губернатор Богомаз тоже больше не выступал. То, что за них работает пресс-атташе целый президент союзной Беларуси – это нонсенс, хотя Александру Григорьевичу надо отдельное спасибо сказать. А то так бы в ранге фейка и ходила бы новость.
Вечная память погибшим воинам. Глубочайшие соболезнования родным и близким. И ожидание хоть какой-то информации от нашего руководства не в стиле «лодка утонула». Но именно такой подход и ведет к появлению в независимом Интернете самых безумных и бредовых версий.
А жители городка Клинцы пока начали обустраивать импровизированный мемориал в память о погибших лётчиках.