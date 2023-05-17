Пять версий происшедшего в Брянской области

Что мы имеем?

1. Версия самая безумная. ДРГ

2. Версия почти самая безумная но сама мерзко пахнущая. Коллаборанты и предатели

«Речь здесь идёт о тщательно спланированной операции»

Самый очевидный вывод, что мы имеем дело с предательством с нашей стороны, кто-то слил данные группы и маршруты врагу»

«По вопросу, как враг узнаёт о том, что и где у нас летит, всё очень просто — у них и глаз много вокруг аэродромов, и любая программа через спутники видит полёты. В Мариуполе наши военные через отжатые у украинцев рации быстрее узнавали о том, что летит наша авиация , чем из штаба»

3. Версия не безумная, но невероятная. ПВО ВС РФ

4. Версия менее безумная и менее невероятная. Истребители ВВС Украины

5. Версия наиболее вероятная. Украинская ПВО

«Но вряд ли ВСУ пошли бы на такой риск, подставляя под удар одну из самых совершенных систем ПВО в своем распоряжении»

В качестве завершения только вопросы