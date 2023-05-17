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Пять версий происшедшего в Брянской области

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Пять версий происшедшего в Брянской области

Министерство обороны Российской Федерации ожидаемо молчит, и, абсолютно уверен, что официальной версии мы будем ждать еще долго. Что-то подсказывает, что будет так.


В плане подтверждений уже не смешно, уже слезы наворачиваются. Президент Беларуси Лукашенко подтвердил, что в Брянской области были сбиты 2 самолета и 2 вертолета ВКС России. И на это ссылаются. Больше-то не на кого…

И вот тут все как обычно: если нет никаких пояснений от тех, кто мог бы это сделать, значит, сами придумаем и озвучим. Хорошо удобренный чернозем для «экспертов» различного толка и свойства. Причем, версий на этот раз выдвинуто столько, что голова идет кругом.

Что мы имеем?


Первый Ми-8 был сбит ракетой и упал в Клинцовском районе Брянской области. Вторым сбитым стал истребитель-бомбардировщик Су-34, который упал недалеко от украинской границы в деревне Истровка под райцентром Стародуб. Третьей потерей стал сбитый недалеко от посёлка Сурецкий Муравей Клинцовского района истребитель Су-35. Четвертым стал еще один Ми-8, который упал рядом с посёлком Волкустичи Унечского района Брянской области в 70 км от границы.

Все девять летчиков погибли.

И здесь есть важный момент: если у шестерых членов экипажей Ми-8 шансов особо и не было, то вот гибель летчиков Су-34 и Су-35, оснащенных по последнему слову нашей техники в плане спасения, говорит о многом. Но пойдем по порядку.

Версий за три дня было столько, что ум заходил за разум. Но из потока получилось выбрать некоторое количество для обсуждения, потому как у многих (как умных, так и совсем нет) мысли сходились. А потому начнем по мере логичности смотреть на то, кто что увидел.

1. Версия самая безумная. ДРГ



Да, на звание самой безумной версии претендуют две, но вот эта – она самая выдающаяся. Стартовала она у Стрелкова/Гиркина, далее нашлось кому подхватить и разнести.

Версия не то что не выдерживает критики, ее даже критиковать как-то не с руки. Получается ненаучно-фантастический боевик: четыре группы украинских спецов заходят на территорию России, располагаются на пути следования самолетов и вертолетов, летящих со своих баз, а базы в разных местах, надеюсь, это понятно.

Затем практически синхронно отстреливают некоторое количество ракет, сбивают все четыре летательных аппарата и преспокойно уходят на территорию Украины.

И никто ничего не видел. Кучи людей снимают поражение самолета и вертолета, но пуска, который не бесследный, не видел никто. Для ПЗРК, с дальностью полета ракеты в среднем 5 км – фантастика.

Но все это действительно мелочи, просто те, кто бросился рассказывать о ПЗРК в руках украинских диверсантов, не видели фото простреленных лопастей вертолета, что напрочь хоронит версию ПЗРК.

У ПЗРК очень маленькая боевая часть, в среднем по миру до 3 кг. Именно потому и наводится такая ракета на самое уязвимое место – двигатель. И проще навестись по температуре, и вывести из строя ЛА.

А лопасти, пробитые близко к центру вращения, говорят о том, что это была большая ракета, которая тоже наводилась по теплу двигателя, но отстрелила заряд то ли из шариков, то ли из стрел в вертолет СВЕРХУ.


Так, если что, работает «Бук», что делает его очень неприятным противником.

2. Версия почти самая безумная но сама мерзко пахнущая. Коллаборанты и предатели



Тут будет немного цитат. Не будем делать рекламу людям, тиражируя их глупость и бездарность, но иначе никак.

«Речь здесь идёт о тщательно спланированной операции»

Согласен. Не спланированные операции обычно заканчиваются не так. За примерами ходить не будем, но в данном случае надо согласиться – операция была спланирована и проведена очень эффективно. Четыре из четырех – знаете, это сильно.

Самый очевидный вывод, что мы имеем дело с предательством с нашей стороны, кто-то слил данные группы и маршруты врагу»

Вот вам ярчайший пример дискредитации ВКС РФ, за который автору ничего не будет. Легким стучанием клавиатуры господин «военкор» обвинил в предательстве… кого? А кто знал о маршрутах полетов? Командир полка? Штурман полка? Начальник штаба? И что, ко всем ним уже должны мчать сотрудники ФСБ? Во всех трех подразделениях? И офицеры полков уже должны лежать «мордой в пол» или разбитыми губами наперебой давать показания о том, кому они рассказали о том, куда полетят завтра самолеты и вертолеты?

Ну в мифического современного Штирлица, который с помощью каких-то приемов получил данные о составе и маршрутах, я лично не верю. Так вот – в предатели махом записаны командиры погибших летчиков.

Еще одно высказывание на тему от другого «военкора»:
«По вопросу, как враг узнаёт о том, что и где у нас летит, всё очень просто — у них и глаз много вокруг аэродромов, и любая программа через спутники видит полёты. В Мариуполе наши военные через отжатые у украинцев рации быстрее узнавали о том, что летит наша авиация, чем из штаба»

Глаза вокруг аэродромов… Господа совершенно нетактично говорят, намеком это не назвать, что в России предатель сидит на предателе и партизанские отряды на каждом шагу. Сидят, понимаешь, вокруг аэродромов и смотрят, куда и кто полетит.

Ну хорошо, более 25 лет прожил я в полутора километрах от аэродрома такого. И полеты наблюдал, пока до смерти не надоело это дело. Взлетает самолет. И превращается в точку. А потом исчезает из поля зрения. И все, что я, как шпион, мог бы куда-то передать – что да, пара взлетела. Все.

Программы и спутники – да. Особенно программы на спутниках вместе с хорошей оптикой. Но причем тут те, кому не повезло жить возле аэродрома? Нет, так-то понятно, что нашим паладинам в белых доспехах только дай кого-то затравить, но вот зачем все население так в грязь макать? К тому же бездоказательно.

Но вот такие у нас военкоры и других не будет. А те, что есть, видят в каждом гражданине России потенциального предателя. На особом подозрении жители населенных пунктов вблизи военных аэродромов.

Видимо, из таких соображений в Брянской области начали «Перехват», видимо, с целью перехватить выходящих к постам ДПС украинских диверсантов. Как я понимаю, не перехватили никого.

3. Версия не безумная, но невероятная. ПВО ВС РФ



Некоторые «эксперты» озвучили версию того, что самолеты и вертолеты были сбиты своей ПВО.

Вообще, конечно, на войне такое случается весьма часто, и авиация получает от своих. Случаев история знает очень много. Но у всех случаев «дружественного огня» есть причины, которые несложно классифицировать:
- неподготовленность расчета ПВО;
- неработающие ответчики «свой-чужой» у самолетов;
- неисправность технической части;
- прямой приказ.

Первый вариант – это как сирийцы сбили наш Ил-20. Сложная ситуация, оставляющая желать лучшего подготовка расчета, старая ракета и старое ПО – и вот вам результат. Ракета захватывает ту цель, которая ей больше нравится, несмотря на ответчик. И все.

Пример второго варианта в прошлом году случился. ПВО одной страны, войну не ведущей ни с кем, засекло самолет. Транспортник украинского производства, по-моему, Ан-26, который полз потихоньку куда-то по своим делам. И у него не работал ответчик «свой-чужой». Начали вызывать по рации – не отвечает. Послали истребитель с ближайшего аэродрома, который был на самом деле не очень близко. А самолет не долетел, топлива не хватило, его заправить не успели после дежурного облета территорий. Летчик тоже в рацию орал, он почти догнал транспортник, но буквально на 10 минут горючки не хватило.

А 26-й тем временем начал приближаться к столице. Не страны, а региона. И вот вам картина: летит самолет. Ни на какие запросы не отвечает. Но самолет свой. Вроде бы. И что делать? А вдруг там не свои уже сидят и в итоге как в США устроят?

В конце концов решение приняли. Костер на земле, экипажу вечная память (оказались свои), всю авиацию встряхнули на предмет соблюдения правил полета и радиообмена.

В принципе, данный случай может проиллюстрировать и третий с четвертым варианты.

Но в нашем случае даже украинская сторона, украинские СМИ, выражают сомнение в том, что у нас все настолько плохо. Да, вероятность удара по своим была и будет всегда, но одно дело ошибочным пуском сбить одну цель, и совсем другое – устроить такой расстрел.

Кроме того, лично у меня в голове не укладывается, как могут российские расчеты ПВО сбить ЧЕТЫРЕ своих цели с работающими ответчиками «свой-чужой». И точно так же не укладывается в голову вариант того, что все наши борты летели с выключенными ответчиками.

Это, знаете ли, за гранью даже ненаучной фантастики. Ракеты, летящие в самолеты, несмотря на систему опознавания или самолеты, ее не включающие.

Действительно, самая невероятная версия.

4. Версия менее безумная и менее невероятная. Истребители ВВС Украины



Истребители в Украине еще пока есть. И Миг-29, и Су-27. Это факт. И современные ракеты у них тоже есть. Великобритания и США передали какое-то количество AIM-120 AMRAAM.

AIM-120 в зависимости от модификации летят на дальность от 70 до 105 и даже 180 км. То есть – достаточно для того, чтобы взлететь, набрать высоту, увидеть цели, навестись и отстреляться. Но неприятный момент в том, что AIM-120 надо «показать» цель при помощи РЛС. То есть – обнаружить себя помимо того, что любой самолет непременно «засветится» на радарах противника.

То есть, самолеты для пуска AIM-120 должны будут взлететь, набрать определенную высоту, подойти к месту пуска, подняться еще выше, чтобы захватить своими радарами цель и осуществить пуск.

И тут снова вопросы к ПВО России. Где было оно и почему не обнаружило украинские самолеты – вопрос. Это если самолеты были. Если же нет, то и вопросы задавать на эту тему пока не стоит, хотя именно вопросы к нашей ПВО оранжевой нитью проходят через всю статью.

Но в целом, версия жизнеспособная, если только наше ПВО работало в стиле трех обезьянок «Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу». Если нет – ситуация сомнительная. Ну никак не могли Су и МиГи ВСУ в один момент стать невидимками и не показаться на экранах РЛС российской армии. Тем более, что постов наблюдения больше одного.

Так что версия с истребителями, на сверхмалой высоте подкравшимися к нашим самолетам и вертолетам, не выглядит обоснованной.

5. Версия наиболее вероятная. Украинская ПВО



Новгород-Северский район Черниговской области Украины отделен от Клинцов, под которыми все происходило, полусотней километров. От 50 до 60 км до нескольких населенных пунктов района, где есть все условия для того, чтобы спокойно расположить зенитные ракетные комплексы и центра связи и наведения.

То есть, речь идет не только о С-300В, которые спокойно могут поразить все цели в радиусе 30 км вокруг города Клинцы, но и системах меньшей дальности.

Некоторые аналитики отметили, что ЗУР PAC-2/GEM+ комплекса «Пэтриот» в состоянии поражать на удалении до 100 км.

«Но вряд ли ВСУ пошли бы на такой риск, подставляя под удар одну из самых совершенных систем ПВО в своем распоряжении»

Наоборот. Если сравнить с тем, как ВСУ спешно ударили по Луганску только поступившими крылатыми ракетами «Тень шторма», то использование «Пэтриота» здесь вполне оправдано. Демонстрация своего успеха – это в определенной степени залог того, что в будущем дадут что-то еще из того, чего нет у ВСУ, но очень хотелось бы получить.

И потом, в некоторой степени западные производители вооружения рассматривают Украину как некий полигон для испытаний своей техники и боеприпасов. Это вполне нормальная практика, учитывая, что последний раз такая возможность предоставилась 20 лет назад. Имеется в виду Ирак. Все остальное, Ливия, Сирия, Афганистан – сами понимаете, не те страны, где можно применять зенитные ракеты стоимостью от миллиона долларов (ракета ЗРК «Пэтриот» - 3 миллиона долларов). Для них просто нет целей.

Что касается комплекса NASAMS, то его тоже можно было использовать легко и непринужденно. Все зависит от номенклатуры ракет. Если AIM-120C-5 с дальностью стрельбы 105 км – то почему нет? А С-7 летит уже на 120 км. Так что все зависит от того, что привезли союзники для ВСУ.

Но и советские С-300В и «Бук» вполне подходят по своим ТТХ для выполнения такой задачи. То есть, у ВСУ было чем осуществить эту операцию, а вот почему для нас она стала таким откровением и неожиданностью – вопрос.


То, что комплексы были скрытно выдвинуты к границе, а наша разведка из не обнаружила – это факт. Потому самолеты и вертолеты, находившиеся на своей территории, были откровенно скажем, застигнуты врасплох. Шутка ли, сбить два вертолета РЭБ, специализацией которых было именно оглушение и подавление комплексов ПВО?

Вообще, что касается вертолетов, то момент, что они оказались в 50 километрах от линии боевого соприкосновения, заслуживает отдельного разбирательства. Эти машины совершенно безоружны и представляют собой прекрасные мишени для любых средств ПВО. Но, находясь в 100-150 км от ЛБС, они могут весьма качественно выполнить задачу по противодействию работе ЗРК противника.

В качестве завершения только вопросы


1. Кто отправил «топоры» фактически на линию фронта и чем руководствовался этот человек – это вопрос, на который хотелось бы знать ответ. Этот человек, так спланировавший операцию и утвердивший ее, ответственен за гибель девяти человек и четырех машин.

2. Чем занималась в этот день наша РТР и ПВО? «Русская весна» сообщала о «массированном пуске». Наша ПВО, если верить «РВ», «часть ракет смогли сбить наши системы ПВО, но четыре ракеты прорвались». То есть, ровно столько, сколько было необходимо. Так что простите, но здесь много сомнений. И ни одного подтверждения работы нашей ПВО. Увы.

3. Сколько раз уже была уничтожена в рапортах и отчетах украинская ПВО? И, если она действительно уничтожена, то что происходит?

4. Почему до сих пор противник спокойно подвозит любые боеприпасы и технику на ЛБС, и делает это безнаказанно?

5. Где наша воздушная, космическая, радиотехническая, армейская разведки? У нас есть хоть что-то из перечисленного, способное обнаружить такие сюрпризы в будущем?

Конечно, хотелось бы дождаться хоть какой-то реакции в виде официальной версии от Министерства обороны Российской Федерации.

Однако Минобороны, Песков, федеральные телеканалы пока молчат. Спустя три дня с момента катастрофы. Губернатор Богомаз тоже больше не выступал. То, что за них работает пресс-атташе целый президент союзной Беларуси – это нонсенс, хотя Александру Григорьевичу надо отдельное спасибо сказать. А то так бы в ранге фейка и ходила бы новость.

Вечная память погибшим воинам. Глубочайшие соболезнования родным и близким. И ожидание хоть какой-то информации от нашего руководства не в стиле «лодка утонула». Но именно такой подход и ведет к появлению в независимом Интернете самых безумных и бредовых версий.

А жители городка Клинцы пока начали обустраивать импровизированный мемориал в память о погибших лётчиках.
Автор:
Использованы фотографии:
discover24.ru, e-news.su, zavtra.ru, newizv.ru,
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87 комментариев
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  1. billybones
    billybones Сегодня, 03:47
    +13
    Хорошие вопросы. Напрашиваются очень неприятные выводы.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 04:35
      +18
      Цитата: billybones
      Хорошие вопросы. Напрашиваются очень неприятные выводы.

      Автор упустил очевидное. Некомпетентность командования. Потому что даже без предательства организовать засаду ПВО, да ещё и дальнобойными ракетами, по летающим по одному маршруту, на одной высоте самолётам и вертолётам это АЗЫ!
      А по разным сообщениям, типа ФБ, иддиотия по высотам и маршрутам не просто имеется, а процветает!
      1. iran
        iran Сегодня, 05:34
        +6
        Цитата: Владимир_2У
        Автор упустил очевидное. Некомпетентность командования


        Не только некомпетентные командиры. Вся армия оказалась полностью некомпетентной и не готовая к современным конфликтам.
        Всё те же самые грабли, на которые наступила российская армия в Первую мировую войну, в Финскую войну , а затем и Вторую мировую войну. Я уже молчу за первую чеченскую войну.

        У меня уже давно нет никаких надежд, что можно будет своими силами превратить армию в России современную боеспособную армию, готовую бросить вызов современным реалиям. Не наше это. У нас только красивые парады, военные оркестры с песнями и плясками и конечно тысячи фильмов про то, как наши партизаны или солдаты громят своими хитрыми и профессиональными операциями противника в пух и прах.
        1. Трус
          Трус Сегодня, 05:40
          -18
          Как живётся, всепропальщик? Ждёшь хороших фашистов, которые придут и наведут порядок?
          1. iran
            iran Сегодня, 06:08
            +20
            Цитата: Трус
            Как живётся, всепропальщик? Ждёшь хороших фашистов, которые придут и наведут порядок?


            У меня к тебе один вопрос: ты пилотируешь боевой диван или боевой унитаз?

            Что касается "фашистов", то вчерашние селюки, над которым у нас все смеялись, вдруг оказались очень даже боеспособными, против которых огромная армия России сделать ничего не может, даже за 1 год и 3 месяца не смогли освободить Донбасс и полностью увязли в болоте. Я уже даже не хочу упоминать что творится внутри России, где украинская разведка, под носом наших спецслужб, работает как у себя дома.

            Вот поэтому у меня уже нет никаких надежд, что у нас появится армия уровня НАТО (ну или что-то близкое).
            А ведь можно делать как Пётр 1, который не гнушался приглашать на работу иностранных военных для создания современных боеспособной армии.
            1. Dart2027
              Dart2027 Сегодня, 06:37
              -3
              Цитата: iran
              Вот поэтому у меня уже нет никаких надежд, что у нас появится армия уровня НАТО (ну или что-то близкое).

              Это та армия, которая драпала из Афганистана?
              1. iran
                iran Сегодня, 06:48
                0
                Особой разницы нет как выходили. Для меня важнее количество потерь, оно явно не в нашу пользу.
                1. Трус
                  Трус Сегодня, 07:14
                  -9
                  «Для меня важнее количество потерь, оно явно не в нашу пользу.»
                  О-па. Селюк спалился. Это где наши потери больше украинских?
                  1. iran
                    iran Сегодня, 07:43
                    +9
                    Цитата: Трус
                    «Для меня важнее количество потерь, оно явно не в нашу пользу.»
                    О-па. Селюк спалился. Это где наши потери больше украинских?


                    У тебя явно мозгов не хватает понять, что я пишу про Афганистан, а не Украину.
              2. Негритенок
                Негритенок Сегодня, 08:21
                -2
                Цитата: Dart2027
                армия, которая драпала

                Приняла непростые решения и заняла более выгодные для обороны позиции, вы хотели сказать?

                По Афгану вопросы к госдепу, а не к армии.
              3. Александр Эмрис
                Александр Эмрис Сегодня, 08:44
                +1
                Цитата: Dart2027
                Цитата: iran
                Вот поэтому у меня уже нет никаких надежд, что у нас появится армия уровня НАТО (ну или что-то близкое).

                Это та армия, которая драпала из Афганистана?


                Справедливости ради, американский драп из Афгана был сугубо политическим решением. Американские военные держали Афган твердо, у них даже потерь почти не было последние годы.
            2. Трус
              Трус Сегодня, 07:13
              -1
              « У меня к тебе один вопрос: ты пилотируешь боевой диван или боевой унитаз?»
              Ну наконец-то появился комментатор, который пишет прям из окопа.
        2. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 05:49
          -6
          Цитата: iran
          Вся армия оказалась полностью некомпетентной и не готовая к современным конфликтам.
          Всё те же самые грабли, на которые наступила российская армия в Первую мировую войну, в Финскую войну , а затем и Вторую мировую войну. Я уже молчу за первую чеченскую войну.

          Вот и молчите, про всю армию. Потому что ВДВ - от полкового и ниже командования вполне адекватно себя проявили. А рядовой и младший командный составы как обычно показали высочайший уровень индивидуальной подготовки.
          И не меньший уровень показали расчёты ОТРК. И не меньший экипажи ВКС и армейской авиации.
          Это самый минимум, который был виден и понятен.
          Так что молчите в тряпочку по поводу всей армии.
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 06:33
            0
            Цитата: Владимир_2У
            ВДВ - от полкового и ниже командования вполне адекватно себя проявили. А рядовой и младший командный составы как обычно показали высочайший уровень индивидуальной подготовки.
            И не меньший уровень показали расчёты ОТРК. И не меньший экипажи ВКС и армейской авиации.

            И как результат за последний год? Вы его можете предъявить?
            Я вижу воюет только Вагнер. Уже почти взяли целый городок!
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У Сегодня, 07:05
              0
              Цитата: Stas157
              И как результат за последний год? Вы его можете предъявить?
              Я вижу воюет только Вагнер. Уже почти взяли целый городок!

              А вы численность воюющих и общую численность ВС можете сопоставить? А что можете сказать по поводу нетронутых мостов и тоннелей? По поводу странных жестов доброй воли? Ч то скажете по поводу оставления Сумской, Черниговской и Киевской областей? Или это компетенция рядового и младшего командного состава? А? Ответьте, чья это компетенция?
            2. Трус
              Трус Сегодня, 07:21
              -3
              «Я вижу воюет только Вагнер. Уже почти взяли целый городок»
              Дааа? А почему ж тогда ВСУ до сих пор не перерезали сухопутный коридор в Крым и не вернули себе Мариуполь? Там ведь Вагнера нет.
              И кто ж тогда наносит бобовые удары?
              1. iran
                iran Сегодня, 07:47
                +4
                Цитата: Трус
                А почему ж тогда ВСУ до сих пор не перерезали сухопутный коридор в Крым и не вернули себе Мариуполь? Там ведь Вагнера нет.


                Бери больше. Напиши, почему Всу ещё не захватили Москву?
                1. Трус
                  Трус Сегодня, 07:52
                  -3
                  Вот и ответь. Ты же нашу армию слил. Мы же воевать не умеем.
          2. wervolf1981
            wervolf1981 Сегодня, 06:44
            -2
            А чем они проявили себя?? Может при отступе от изюма, балаклеи, из под киева их как баранов расстреливали ??? Этим??? Или в лоб вместе вагнерами берут бахмут уже год ??? Этим???
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У Сегодня, 07:06
              +4
              Цитата: wervolf1981
              А чем они проявили себя?? Может при отступе от изюма, балаклеи, из под киева их как баранов расстреливали ??? Этим??? Или в лоб вместе вагнерами берут бахмут уже год ??? Этим???


              А что можете сказать по поводу нетронутых мостов и тоннелей? По поводу странных жестов доброй воли? Что скажете по поводу оставления Сумской, Черниговской и Киевской областей? Или это компетенция рядового и младшего командного состава? А? Ответьте, чья это компетенция?
              1. антивирус
                антивирус Сегодня, 07:52
                0
                Вы все ошибаетесь. Армия и флот - это система ценностей и организация взаимодецствия. То что тут :пво, маршркты пролетов, фсб, дрг(противодеймтвие), ьензин каша, деза в их сторону(и нашим?) и еще 1001 сказок.
                Всякие полк и ниже - не армия, а наскок гусаров.
                Занять территорию и интнгрировать ее... Хехе.
                Вся левобережная окраина не смогли.... Пока.
                А в 24 г получиться? К дубам и капусте, вашим, прикладывается вся правоохранительная сист и конфеты +носки, джинсы с звр и песнями из радио(инет).
                Организация жизни..
                Как индию удерживали 100 тыс белых англов при 300 млн индусов.
                И "берия" в страхе держал "весьссср".
                Досмотр на кпп, пропуска, движение всего и вся, отстойники и еще 1002 сказок тылового обеспечения армии.
                Это без Своего организации всей жизни для 20 млн лев бережной окраины.
                Пуск птрк - это не армия, а только для коношенеова" сгорел ухро танк."
                Победа на окраине - денацификация и демилитаризация.
                Цели были, есть и будут такими.
                Готовы 300 т. чел вс рф к перевоспитанию ухрии?
                Это победа будет. Ее нет.
                А"гусарысдачинеберут" - фольлер курсантов. После окончания училища началась взрослая жизнь.
                Армия - лишь часть системы государства по поддержанию своих!!!! ценностей, на территории своего государства.
                И тд итп.
                Когда бывш усср станет нашей частю - тогда и Победа.
                Амцы в афгане и ираке не достигли такого
        3. Stas157
          Stas157 Сегодня, 06:13
          +3
          В очередной раз противник показал, как надо воевать и устроил "избиение младенцев".
          И опять возникает тяжёлый, неразрешимый вопрос: кто-нибудь ответит за это?
          И почему... как это возможно было такое допустить?
          1. Трус
            Трус Сегодня, 07:23
            -6
            «В очередной раз противник показал, как надо воевать и устроил "избиение младенцев".»
            Угу. Уже Крым освободили и к Москве подходят. И ракеты у нас закончились, в этот раз особенно сильно.
            1. Stas157
              Stas157 Сегодня, 07:55
              +4
              Цитата: Трус
              И ракеты у нас закончились, в этот раз особенно сильно.

              Вот что у вас точно не закончится, так это количество неловких охранительских комментариев.
            2. аксельбант
              аксельбант Сегодня, 08:13
              +2
              "Угу. Уже Крым освободили и к Москве подходят."
              надо будет- и освободят, и подойдут. а поучится у них есть чему- например, как защищать свои позиции, на примере бахмута. а не бежать при малейшей угрозе, теряя технику и вооружение, как в красном лимане. или вообще безо всякой угрозы- как в херсоне
        4. Ярославский
          Ярославский Сегодня, 08:56
          +1
          абсолютно верно.... к сожалению провал полный во всем...армия оказалась тождественна жизни простых Россиян...тоже одно очковтирательство и пропаганда...парады и биатлоны, это примерно как мат. капитал и по десять тыс. при ковиде...один пиар, а реально провал
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 05:46
        +6
        Согласен про некомпетентность. Война не прощает ошибок. И нельзя быть расслабленным, когда враг близко, коварен и оснащен самым современным оружием.

        Я верю в версию, что наших летчиков сбил комплекс ПВО, из засады. Но эта операция - на грани фола, просто повезло врагу. Подтащить комплексы максимально близко, караулить...

        Но атака врага удалась при полном попустительстве с нашей стороны. К сожалению.
        Вечная память летчикам-героям!
        1. АА17
          АА17 Сегодня, 07:06
          +12
          Согласен про некомпетентность. Война не прощает ошибок...

          Современная Российская Армия это слепок нашего общества. Управление в Армии это копия управления в Государстве: некомпетентность - безнаказанность - безответственность - вседозволенность.
          Всё это началось с - "она утонула". Продолжилось -"пенсионный возраст увеличиваться не будет", "конституция меняться не будет". Зафиксировалось - "своих не бросаем".
          1. iran
            iran Сегодня, 07:52
            +3
            Цитата: АА17
            Современная Российская Армия это слепок нашего общества. Управление в Армии это копия управления в Государстве: некомпетентность - безнаказанность - безответственность - вседозволенность.


            Полностью согласен. Закрашивать гниль краской и вешать декорации можно только до определённого момента - пока не начнётся война. Дальше краску облупляется , декорации падают и всё гниль выходит наружу. Представьте себе гнилой нарыв, который вместо лечения закрашивают краской. С виду всё нормально, но внутри всё гниет. А когда нужно мобилизовать организм на какую-то сверхтяжёлую задачу, то организм еле шевелится потому что прогнил изнутри.
        2. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 08:17
          +1
          "Но эта операция - на грани фола, просто повезло врагу"
          раз везенье, два везенье, но надо же и уменье, как говорил генералиссимус суворов, а он в это деле толк знал. курск и белгород, энгельс и москва- вас ни в чём не убедили?
        3. егерь650
          егерь650 Сегодня, 08:49
          0
          Заход в Брянскую обл. чиков с оружием, возомнивших себя освободителями, расстрелявших безнаказанно гражданских, говорит, что подтянуть границе, которую легко перейти не есть на грани фола.
      3. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 06:02
        +13
        Цитата: Владимир_2У
        без предательства организовать засаду ПВО

        Можно и без предательства. Некомпетентности и раздолбайства у нас столько, что предателям и не снилось. Это же надо было догадаться летать по одному и тому же маршруту, да еще и с вертолетами РЭБ, которые святься для космических средств разведки как лампочки. Поэтому ни чего удивительного, что вертолеты РЭБ демаскировали постоянный маршрут, а скрытно выдвинуть мобильный ЗРК затруднений нет. Дальше подается сигнал от агента, который наблюдает взлет посадку наших самолетов в районе аэродрома и авиация направляется прямо в ловушку. Причем наверняка РЭБовцы над территорией Брянска даже свой комплекс не стали включать. Типа над своими же летим.
        1. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 08:26
          +1
          Цитата: Vita VKO
          Некомпетентности и раздолбайства у нас столько, что предателям и не снилось. Это же надо было догадаться летать по одному и тому же маршруту,

          Тут ничего особенного, у всех бывает. Знаменитый югославский Ф-117 так же поймали.
      4. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 07:41
        +5
        Автор упустил очевидное - те кому надо, уже знают, что это было. В обломках самолетов и вертолетов, есть поражающие элементы ракеты. Думаю они уже идентифицированы.
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 05:36
      +4
      Выводы обычные. Черный плащ заварил кашу- значит должен убрать в коробку "красные карандаши" и начать разбираться по взрослому. Не бывает чего то частичного.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:27
        +5
        Цитата: bandabas
        Черный плащ заварил кашу

        И потерял к ней интерес.

        Старый бич не доводить начатое большое дело до конца преследует одного. А в след за ним и всех остальных. Так и хочется подсказать: если начал - побеждай. Но плохому танцору всегда что-то мешает. Психолог бы сходу накидал массу возможных вариантов.
        Перегорел. Отсутствие мотивации. Слабые навыки самоорганизации Нереалистичность задуманного. Или что ещё
        хуже - нет четкой цели и что даст конечный результат?
        Не ощущает эмоционального подъёма при выполнении задачи...

        У Зигмунда Фрейда на этот счёт есть красивая метафора. Конь (подсознание, бессознательные проблемы) делает всё, что ему нужно, совершенно не обращая внимания на всадника, а всадник (сознание) занят тем, что старательно объясняет себе и другим, как он руководит конём.
  2. Темнухин Антон
    Темнухин Антон Сегодня, 04:05
    +18
    Погибшим пилотам - Вечная память.
    Потерянную технику тоже жаль, не так уж у нас ее и много.
    И самое печальное, это остающиеся вопросы и отсутствие перспектив.

    PS: когда все это началось более года назад в первый же день я подумал: что либо наши все реально хорошо рассчитали, либо нас ждет полный полярный пушистый зверек. Проигрыша нам никто не простит. Но... Прошло уже почти полтора года и... И чем дальше, тем печальнее.
    1. AUL
      AUL Сегодня, 08:21
      -1
      Цитата: Темнухин Антон
      Проигрыша нам никто не простит.

      Вот поэтому я все больше опасаюсь применения ТЯО, ибо потом процесс пойдет вразнос, станет неуправляемым.
      1. егерь650
        егерь650 Сегодня, 08:52
        0
        ТЯО все решит, давно пора! Процесс завершиться победой.
  3. lelik613
    lelik613 Сегодня, 04:07
    +3
    Было два взрыва один за одним. В вертолет над городом попала одна ракета. Вторая-Муравей? И в некоторых сообщениях упоминалось Шкрябино. Ошибка или? И да, уже сложилось, что при падении выносят мозг поисками черного ящика, чего не наблюдается.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:25
    +8

    Глаза вокруг аэродромов… Господа совершенно нетактично говорят, намеком это не назвать, что в России предатель сидит на предателе и партизанские отряды на каждом шагу. Сидят, понимаешь, вокруг аэродромов и смотрят, куда и кто полетит

    К этому надо отнестись очень серьезно...
    В моем городе три придурка организовали поджог законсервированого СУ-24...проникли на территорию аэродрома облили горючей жидкостью и подожгли...обошлось... повреждения незначительны.
    Есть видео... все трое арестованы... грозит статья от 12 до 20 лет.
    И это за 3000 км от линии БД. request
    Так что форумчане будьте внимательны , даже ваш сосед может оказаться таким доморощенным диверсантом.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 05:53
      0
      Должно не грозить, а получать по максимуму. Что бы другим неповадно было. И без особых тягомотин.
    2. Вася Васильев_3
      Вася Васильев_3 Сегодня, 07:05
      +4
      Им пообещали что заплатят миллионы, деньги переведут за бугор только надо выехать за границу после этого терьакта .Тут сообщалось что какой то девочки пообещали 5000 гривен за поджоги , и она согласилась.Если украинцам за 1 военных действий обещают басносновные уймы денег , так и по этому они пощли вооевать.Так что что количество деверсантов будет расти, их легко будет вербовать в интернете.Пример Навальный детям за выход на демонстрации 10000 баксов и верили и выходили.А майдан в Киеве , все на печенька США, в Белорусси майданщикам раздавали карты поляка . Типа устраивай беспорядки и бежи на запад там тебя ждет счет в банке.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 04:55
    +11
    Роман,а версия номер 6,что это была авиация одной из стран натовщины не рассматривалась?Я бы лично не стал её сбрасывать со счетов,какой бы она фантастически-нереальной не казалась!
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 04:56
    +10
    Уж сколько лет, как ВВС переименовали в ВКС, а в космосе или нет практически ничего, или работает как-то не очень. Командует ВКС Суровикин, при котором атаковали с жертвами аэродромы стратегической авиации в Энгельсе и под Рязанью, а также под Калугой. И вот теперь - стрельба в тире. Если верить американским генералам, то потеряно уже около 100 самолётов. Не многовато ли?
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 05:06
    +1
    Что то третья версия напрашивается - и цешки на себя не берут, и МО РФ молчит как рыба. sad
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 05:19
    +8
    Министерство обороны Российской Федерации ожидаемо молчит, и, абсолютно уверен, что официальной версии мы будем ждать еще долго.
    Тут, похоже повторяется ситуация с РКР "Москва".. Увы
    Автор, тщательно разобрав все возможности, упустил одну, а именно, то что удар мог быть нанесен "комбинированно" и если два борта у границы сбили украинцы, то два других, уже на удалении, могли вполне сбить наша ПВО, "отражая массированный ракетный удар". Что то на подобии того, как она сбила наш МиГ-19, после уничтожения U-2 Паулса, около Свердловска.
    Как украинцы могли "просчитать" маршруты наших самолетов. Я думаю, что для этого им не надо было иметь своего "ШтЫрлица" в нашем штабе авиагруппировки, что то мне кажется, что тут могла сыграть свою роль обыкновенная лень, когда маршруты полетов наших боевых самолетов и вертолетов группы обеспечения не менялись с какого то длительного периода. При таком развитии событий украинцам просто надо было выдвинуть в "засаду" несколько комплексов ПВО и ожидать...
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:55
      -2
      Цитата: svp67
      уничтожения U-2 Паулса, около Свердловска.

      Американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Файтбомбер разродился постом, что потерянные на днях самолеты возможно френдлифаейр.
    2. Вася Васильев_3
      Вася Васильев_3 Сегодня, 07:21
      -1
      Су -35 говорили ,что стоит мощная противоракетная оборона , средства предупреждения о ракетной атаке , почему не сработала ? А СУ-35 сбитый под данецком несколько месяцев назад . Там сразу заявили что сбили свои, отражая ракетную атаку ,так что не только сирийцы стреляю по своим , опять где противоракетная оборона СУ-35 , которая должна отвесть ракету.Еще писали что радары СУ-35 и СУ-34 могут работать по земле на растоянии 100 км засекать танк, тепловизор засекать пуск ракеты растоянии 30 км, в Сирии писали что навороченые Су-25 и вертолеты при помощи противорокетного оборудования уходят от ракет, а здесь не сработало или его нет ?
  9. iran
    iran Сегодня, 05:21
    +8
    А почему не рассматривают самую главную версию: созданную для парадов армию России уже имеют какие вчерашние селюки, а над которыми все 8 лет смеялись на всех каналах ТВ?

    Ах, да, нашего святейшего лучезарного царя-батюшку опять обманули. Но только не его "дорогие партнёры", а его ближайшие советники которые посоветовали сделать министром обороны профессионального шоумена из МЧС с с великим послушным списком красивых показательных выступлений на потеху царя-предшественника пьяного Борьки...
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:50
    +8
    Ген.Конашенков и возглавляемая им ̶к̶о̶н̶т̶о̶р̶а̶ информационная служба МО поражают своей глупостью и профессиональной непригодностью.
    Ежедневные "считалки", над которыми смеются уже даже ленивые и сокрытие общеизвестных неудач вызывают сильнейшее раздражение.
    Вспомним, как требовалось слушать "вражеские радиоголоса", что бы узнать новости про Чернобыль.
    Идет война. А на войне бывают и победы и неудачи.
    А ген.Конашенкову стоило бы помнить гениальную фразу Ю.Семёнова/Шелленберга
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 06:33
      +9
      информационная служба МО поражают своей глупостью и профессиональной непригодностью.

      Все наоборот

      Когда молчание - золото

      Все думают что им будут громко рассказывать про подвиги и докладывать обстановку в этой святой отечественной войне. Но там вся история завязана на то, чтобы вы меньше бухтели, раз в прошлом феврале главный вляпался в такое дело.

      За полтора года боевых действий, когда реально нет никаких аргументов, оправданий и хороших объяснений, им удается снижать градус народного недовольства. При таком молчании и кратких бодрых докладах «все по плану» - о неудачах все забывают на следующий день. Утрирую - через неделю уже никто не вспомнит что там происходило под Брянском. Без провоцирования излишнего внимания. Без лишнего шума, движемся дальше.

      Москва утонула - все побухтели и забыли. Вспоминают иногда конечно, но уже без огонька

      За это пресс-служба МО принимает огонь на себя, обвинения в непрофессионализме, но такая реакция - это награда для настоящих профессионалов. В конце-концов это их работа, за которую платят неплохие деньги. Насмешки над Конашенковым - совершенно ничтожная цена за победу в информационной войне. Все шито-крыто, и можно продолжать непопулярную и никому ненужную войну. без особых возражений и паники со стороны общественности
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 08:02
        +4
        Украинский деятель Зорян Шкиряк сформулировал эту тактику замалчивания в обращении с плохими новостями кратко и ёмко: " Повоняют- и забудут". Что вы, мелкие людишки, против нас, даже обделавшихся, можете? Однако, подлодку Курск, пенсионный возраст, крейсер Москва не забыли. Поэтому и притих Путин, прекрасно зная, что все его последние выступления эффекта не дают. И то, что от мобилизации сбежало в разы больше, чем было мобилизовано- это ответ людишек, в том числе, и на официальное враньё.
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 08:57
          0
          Поэтому и притих

          Ему эта тема с войной уже давно наскучила и надоела
    2. Комментарий был удален.
  11. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 05:50
    +4
    Ну как бы вот что пишут у нас в прессе, на Урале. И это только НА УРАЛЕ.
    А что творится тогда в приграничных областях и о чем наверно не всё пишут?


    Сотрудники ФСБ с начала года пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп в Свердловской и Тюменской областях. Об этом сообщил представитель свердловского УФСБ во время официального совещания по противодействию терроризму.

    - Члены этих ДРГ планировали совершить серию террористических актов и диверсий. В общей сложности было задержано 20 человек, расследуются 13 уголовных дел, - заявила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

    Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором обсуждались главные вопросы по обеспечению безопасности в регионе.

    - По результатам совещания выработаны меры, направленные на совершенствование организации информирования жителей о работе органов власти и силовых структур в области профилактики терроризма, - добавили в ведомстве.

    https://www.ural.kp.ru/online/news/5272133/
  12. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 06:02
    -9
    Если Минобороны молчит значит ничего и не было. Незачем раздувать фейки вражеского ЦИПСО!
  13. Eug
    Eug Сегодня, 06:18
    +5
    По типу поражающих элементов несложно определить тип средств поражения (как по мне, его следует озвучить) и в дальнейшем выработать тактику противодействия. Будем надеяться, что это все-таки сделают...
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:29
    -6
    Цитата: iran

    У меня уже давно нет никаких надежд, что можно будет своими силами превратить армию в России современную боеспособную армию, готовую бросить вызов современным реалиям. Не наше это. У нас только красивые парады, военные оркестры с песнями и плясками и конечно тысячи фильмов про то, как наши партизаны или солдаты громят своими хитрыми и профессиональными операциями противника в пух и прах.

    Вот и ципсота подтянулась. Потуги мимикрировать под страдальца опять оказались неудачны.
    Конечно не ваше это.
    1. iran
      iran Сегодня, 08:21
      0
      Цитата: Tagan
      Вот и ципсота подтянулась. Потуги мимикрировать под стра


      А вот и бумажный генерал с игрушечным автоматом подтянулся со своего дивана. У него дела идут просто прекрасно, только за последнюю минуту он перестрелял со своего автомата тысячи врагов. А придет со школы ещё тысячи уничтожит
  15. Хорон
    Хорон Сегодня, 06:33
    +2
    Сколько раз уже была уничтожена в рапортах и отчетах украинская ПВО? И, если она действительно уничтожена, то что происходит?

    При этом сам же автор и говорит о пэтриоте... Эта система видимо всё время была на укропии или всё же это пополнение связано с проблемами пво?
  16. Комментарий был удален.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:00
    0
    Цитата: iran

    У меня к тебе один вопрос: ты пилотируешь боевой диван или боевой унитаз?
    Что касается "фашистов", то вчерашние селюки, над которым у нас все смеялись, вдруг оказались очень даже боеспособными, против которых огромная армия России сделать ничего не может, даже за 1 год и 3 месяца не смогли освободить Донбасс и полностью увязли в болоте. Я уже даже не хочу упоминать что творится внутри России, где украинская разведка, под носом наших спецслужб, работает как у себя дома.

    Вот поэтому у меня уже нет никаких надежд, что у нас появится армия уровня НАТО (ну или что-то близкое).
    А ведь можно делать как Пётр 1, который не гнушался приглашать на работу иностранных военных для создания современных боеспособной армии.

    Итить-колотить, вот и профессионалы проклюнулись.)))
    Ну, во-первых, довольно продолжительное время против шумеров воевала не "огромная армия", а контингент, по численности сильно им уступающий. Во-вторых, у селюков поддержка всего блока НАТО. Так что не надо рассказывать, что вот так вот с голыми руками бандеровская сволочь вступила в бой с вооруженной до зубов российской армией. Восемь лет готовились, стаскивали вооружения со всего света. Забыл, аль не знал?
    И кто сказал, что армия России сделать ничего не может? А кто может?
    "Армия уровня НАТО"... И где она себя зарекомендовала? Самому-то не противно ссать кипятком, облизывая хозяина и таким образом демонстрировать свою ущербность?
    Ваше веками формировавшееся колониальное мышление очень сильно выдает. Постоянно быть под кем-то, не иметь чувства собственного достоинства. Фу!
  18. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 07:02
    +2
    Приходится констатировать ,что ВСР воюют с инициативным и умелым противником, да ещё и хорошо вооружённым ! Неоднократно ,в течении хода СВО мы узнавали (и узнаём!) об инициативных(!) военно-технических и военно-тактических "приёмах" врага ,которые оказывались и оказываются неожиданными для командования ВСР ! Это говорит не только об умелом и умном противнике ;но и о косности мышления военного командования российской армии...о неспособности генералитета оперативно реагировать на инициативы врага ...их "предугадывать" ! Это бывает ! Это бывает ,когда на высшие командные должности выдвигают(назначают) не по уму и военным талантам(способностям); а по степени показной преданности(подхалимству) правящему в стране режиму власти !
  19. север 2
    север 2 Сегодня, 07:03
    +5
    Цитата: iran
    А почему не рассматривают самую главную версию: созданную для парадов армию России уже имеют какие вчерашние селюки, а над которыми все 8 лет смеялись на всех каналах ТВ?

    Ах, да, нашего святейшего лучезарного царя-батюшку опять обманули. Но только не его "дорогие партнёры", а его ближайшие советники которые посоветовали сделать министром обороны профессионального шоумена из МЧС с с великим послушным списком красивых показательных выступлений на потеху царя-предшественника пьяного Борьки...

    Так если диверсантов пачками вылавливает уже за Уралом , в Тюмени и т.д , то сколько их в приграничной с окраиной Брянской области , об этом даже думать страшно ! А террористы из Белоруссии сбежавшие от Лукашенки в Польшу- что они , в Польше на халяву блины жрут? Вот под Брянск их и направляет , отрабатывать . А сколько своих , ненавидящих Россию , а сколько с этой окрайны в виде беженцев внедрено ? А ещё у ФСБ либерастными законами связаны руки и ФСБ не разрешает , по моему ,внедрять своих агентов в банды , для того что бы выявить террористов через провоцирование .
    Что касается наследников профессионального шоумена из МЧС ставшего министром обороны , то недавно нынешний министр МЧС выступал на пепелищах после пожаров в Курганской области . Так наверно специально одел под тужуркой тельняшку большего размера , что бы на шее была видна хоть часть массивной золотой цепи типа Рамзес Nr3. Ну словно павлин прибыл на пепелища .
  20. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:09
    +1
    Это больше на ракету какого то комплекса похоже и летала она наверное с другой стороны откуда снимали. Ракета которая не могла попасть в кадр, могла лететь высоко, и с другой стороны. Сразу вопрос, что та ракета которая поразила вертолет либо по вертолету из далека выстрелили.
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:17
    0
    Цитата: Nexcom
    Ну как бы вот что пишут у нас в прессе, на Урале. И это только НА УРАЛЕ.
    А что творится тогда в приграничных областях и о чем наверно не всё пишут?

    Сотрудники ФСБ с начала года пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп в Свердловской и Тюменской областях. Об этом сообщил представитель свердловского УФСБ во время официального совещания по противодействию терроризму.

    - Члены этих ДРГ планировали совершить серию террористических актов и диверсий. В общей сложности было задержано 20 человек, расследуются 13 уголовных дел, - заявила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

    Ну вот, допустим, у нас(около 150км до линии фронта) нормально всё, слава Богу. Уж праздно шатающихся ДРГ с гранатомётами наперевес точно не видать. В Донецке и Луганске конечно потревожнее.
    P.S. разве что из последнего, налет на Новошахтинский НПЗ.
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 07:23
      +3
      Судя по новостям эти группы сейчас пожары начали устраивать, много чего подожгли. По карте пожаров сайт поджеги от Новосибирска до Кургана, где расположены военные заводы там и жгут
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: AlexWar
        Судя по новостям эти группы сейчас пожары начали устраивать, много чего подожгли. По карте пожаров сайт поджеги от Новосибирска до Кургана, где расположены военные заводы там и жгут

        в предыдущие десятки лет - тоже они пожары устраивали? как может военный завод пострадать от лесного пожара?
  22. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:26
    +1
    Все происходит ровно в многовековых традициях общества нашего.

    Но вовсе не от того, что в государстве существует Министерство обороны. Без него было бы ещё хуже.

    Приватизация не спасёт. Национализация не спасёт. Умным все на пользу, а дуракам все во вред.
  23. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:27
    -1
    Цитата: Трус
    « У меня к тебе один вопрос: ты пилотируешь боевой диван или боевой унитаз?»
    Ну наконец-то появился комментатор, который пишет прям из окопа.

    Для него ципсошный комп - это окоп. Небось сидит и строчит в бронике и каске)))
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:54
      0
      Андрей, у Вас в комментах-через один, упоминается ЦИПСО.. Вы реально всех - кто с Вами не согласен, считаете ЦИПСО?
  24. Вася Васильев_3
    Вася Васильев_3 Сегодня, 07:28
    0
    Су -35 говорили ,что стоит мощная противоракетная оборона , средства предупреждения о ракетной атаке , почему не сработала ? А СУ-35 сбитый под данецком несколько месяцев назад . Там сразу заявили что сбили свои, отражая ракетную атаку ,так что не только сирийцы стреляю по своим , опять где противоракетная оборона СУ-35 , которая должна отвесть ракету.Еще писали что радары СУ-35 и СУ-34 могут работать по земле на растоянии 100 км засекать танк, тепловизор засекать пуск ракеты растоянии 30 км, в Сирии писали что навороченые Су-25 и вертолеты при помощи противорокетного оборудования уходят от ракет, а здесь не сработало или его нет ?
    1. T-100
      T-100 Сегодня, 07:57
      -1
      Говорили, писали ещё показывали по каналу "Звезда", после года СВО вы ещё не поняли что всё это было пиаром, чтобы продавать за бугор Т-90С, СМ, а своим и Т-72Б3 сойдёт.
  25. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:45
    +2
    Цитата: Tagan
    Вот и ципсота подтянулась. Потуги мимикрировать под страдальца опять оказались неудачны.

    На нашем форуме появляются не только сотрудники из ЦИПСО, но и из других аналогичных структур НАТО...
    В Таллине есть подобная структура и из других мест тоже.
    Я пытаюсь как то анализировать и классифицировать их деятельность smile... но ресурсы мои ничтожные... да и времени на эту мудотень тоже мало...этим делом надо проффесионально заниматься чтобы получить полную ясность личика нашего информационного противника.
  26. Maluck
    Maluck Сегодня, 07:46
    +1
    Выдвину и свою версию.
    Подтащить те же БУКи к ЛБС вполне возможно и даже хорошо спрятать их тоже. Но когда они начинают светить небо в поисках цели, то сразу становятся заметными и демаскируют себя практически полностью. Поэтому поиск целей и само целеуказание вполне могло осуществляться с помощью других средств, например самолетов ДРЛО. Отсюда соглашусь с автором, что данная спецоперация была хорошо продумана и обеспечена необходимыми средствами. С кондачка такое провести, нужно очень большое везение. Вполне возможно, что средства поражения находились на передке довольно давно и не выдавали себя до нужного момента.
  27. Петров-Александр_1Сергеевич
    Петров-Александр_1Сергеевич Сегодня, 07:47
    +3
    Стиль автора фирменный. После пары статей узнаëтся моментально.
    Проработка деталей как всегда огонь! Особенно доставило про вертолëты рэб на 150км от ЛБС. Как у автора соизмеряются такие расстояния с дальностью вражеского пво мне не понятно. Наверное пэтриот прямо из окопов стрелял?
    Далее по некоторой информации первым сбили су35 потом ми-8, затем минут через 30 су-34 (примерно в 40км от 35го)и второй ми-8
  28. T-100
    T-100 Сегодня, 07:54
    0
    5. Где наша воздушная, космическая, радиотехническая, армейская разведки? У нас есть хоть что-то из перечисленного, способное обнаружить такие сюрпризы в будущем?

    Ну на это немного интернета чтобы пояндексить и узнать какова численность нашей спутниковой группировки и самолётов РТР, сравнить, по классике, с США и на этом можно всё понять и расплакаться.
  29. Elektric
    Elektric Сегодня, 08:04
    0
    Вопросы злободневные! Самое страшное что в этих вопросах кроется суть! "Рыба сгнила с головы"!
  30. Cap
    Cap Сегодня, 08:14
    +3
    Очередное "чудо" накидало на вентилятор))))
    Из ПЗРК в двигатель НЕ ЦЕЛЯТСЯ!!! Целятся в ОБЪЕКТ!!! А принцип работы системы наведения, именно на тепловой сектор и срабатывает!!! ПЗРК работает на догонном курсе, как правило, то есть, ракета бьет в сопло двигателя, поэтому, для защиты от ПЗРК и используется отстрел тепловых ракет-ловушек. Собственно, после этого можно было дальше и не читать горе-специалиста.
    Такое ощущение, что из ЦИПСы паренек-писатель.
    То, что за один день сбили 4 объекта во время активных БД не является ни чем сверх естественным. МО РФ ни когда!!! не говорило, что ПВО ВСУ УНИЧТОЖЕНА, речь всегда шла, что она была ПОДАВЛЕНА в некий период времени. А подавление огневых средств, предусматривает восстановление боеспособности.
    Объекты выполняли плановые боевые полеты, аэродромов используемых в СВО не сотни, космическая разведка их фиксирует свободно в наше время, даже периодические смены площадок не ведут к полной незамеченности. Поэтому, определить коридор подлета не так трудно, более того, авиационная техника, особенно самолет, очень зависимы от розы ветров в районе аэродрома, условно, взлет совершается, как правило против ветра, сажают по ветру. Что б зайти на глиссаду самолету скоростному нужен определенный круг, с определенным радиусов разворота или доворота.
    Наши великие летчики ВОВ Кожедуб и Покрышкин в своих воспоминаниях подробно описывают, как немцы и наши постоянно устраивали воздушные засады близ аэродромов друг друга, так как сбивать при заходе на посадку и взлете проще всего. Войсковая разведка всю жизнь охотиться за РДГ друг-друга , "ловя" в засадах при возвращении, как правило, самое удобное, при пересечении линии фронта (ЛБС). Как ни странно, но там такие же офицеры, генералы, многие еще учились с нами вместе, одна школа, все все знают и умеют. Почему расхожее мнение, что они не должны чего-то знать и уметь???
    МО не будет давать ни каких пояснений по подобным фактам, если начнет, будет крупнейшими идиотами. А уж если итоги расследования и принятые меры доведут до всех "желающих" - это станет венцом комедии)))
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:31
      0
      Хороший коммент, развернутый и аргументированный... smile возразить вам трудно. hi
  31. kamakama
    kamakama Сегодня, 08:23
    0
    Смущает одно - нет ни одного не то что видео, а даже и описания момента подбития. Типа "что летел вертолет оттуда, его догоняла ракета оттуда и взрыв". Нет их, а это значит что либо носителей или интервью моментально "изъяли и засекретили" либо... Что не было этих ракет ПВО или ПЗРК, а что-то другое:
    1) Диверсия прямо на аэродроме - осколочный боеприпас, укрепленный на корпусе что ли? Или вопиющая халатность
    2) Стрельба из чего-то 20-30 миллиметрового с земли, типа ЗУ-23. Высота полета низкая, этого вполне достаточно для вертушек как раз с таким характером повреждений
    3) Ваши версии?
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 08:45
      +1
      Типа "что летел вертолет оттуда, его догоняла ракета оттуда и взрыв".

      Авиационные ракеты «воздух-воздух» не похожи на ракеты с байконура

      Время работы твердотопливного двигателя ракеты - секунды. На большой дальности это стрела, летящая по инерции.

      С расстояния в несколько км виден только взрыв бч
      ————
      Приведенные в статье данные 120+ км дальности пуска АIM-120 справедливы для запуска с самолета, при запуске с наземной установки(NASAMS) дальность меньше в разы (50 км)

      И вывод напрашивается один

      ВКС России познакомились в воздушном бою с основной ракетой «воздух-воздух» большой дальности западного производства AIM-120 AMRAAM. В результате сбитые Сушки даже не успели заметить своего противника
      1. kamakama
        kamakama Сегодня, 08:58
        0
        Ну допустим. Но дымовой след тогда где? ладно вертолеты, но истребители - маневренные цели, их нельзя сбить просто вот так болванкой, летящей больше 5 километров по инерции. То есть как минимум 40 километров что-то (или ракета или носитель ракеты) летело над населенной территорией РФ, оставляло след в виде дыма и шума работы ТРД. И все это совершенно незаметно? Не верю
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 09:12
          0
          Но дымовой след тогда где?

          Остался далеко позади

          Твердотопливный двиг выгорел за 5 секунд, ракета набрала 4+ Маха и пролетела по инерции 100 км, в стратосфере по баллистической траектории, потом полого спикировала на цель (самолет)

          но истребители - маневренные цели, их нельзя сбить

          Истребитель для ракеты - статичный обьект, слишком велика разница в скорости

          Для авиационных и зенитных ракет
          существует проблема перехвата скоростных целей на больших высотах (пример SR-71), где им может не хватить запаса энергии. К обычным самолетам на средних и малых высотах это не относится, они для ракеты слишком медлительные
  32. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 08:43
    0
    Да уж...
    Россия утратила статус великой космической державы — войска не получают совсем, или не имеют возможности своевременно получать данные космической разведки.
    Исправных самолётов А-50 и их модификаций, судя по публикациям, несколько единиц на всю страну. И ни одного на данном участке не было.
    Вывод понятен – наше высшее руководство (гаранта и министра МО) абсолютно не заботит существующее положение, а, может быть, они и не подозревают что средства разведки и связи очень важны.
    И есть ещё мелкий вопрос: у СУ-35 – что, нет возможности видеть летящие в него ракеты?
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 09:03
      0
      у СУ-35 – что, нет возможности видеть летящие в него ракеты?

      Радар Ирбис видит только в узком поле зрения, прямо по курсу. Оптическая станция также.

      Других средств способных обнаружить малоразмерный объект с расстояния в десятки километров, на истребителе нет

      Системы предупреждения об облучении РЛС, антирадары применяются с 50х годов. Ракета АIМ-120 имеет активную радиолокационную головку. Но видимо ее излучение наши не могут уловить, ведь AIM-120 делала фирма Raytheon, а там умеют только деньги пилить, напару с «провальным» Ф-35
  33. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:59
    0
    Цитата: iran

    А вот и бумажный генерал с игрушечным автоматом подтянулся со своего дивана. У него дела идут просто прекрасно, только за последнюю минуту он перестрелял со своего автомата тысячи врагов. А придет со школы ещё тысячи уничтожит

    Ну, положим, скорее вы мне в сынки годитесь, судя по вашему пока ещё неполноценному кругозору и общему представлению о жизни. Кроме того, боевые действия от нас ведутся сравнительно недалеко. Уж кое-что я наверно знаю не хуже вас видимо.
    Дело не в том, что всё у меня прекрасно. Я не поднимаю визг, как вы. Но у вас работа такая. На более достойную видимо способности не хватает.
    Ну что вы тут всем напираете на "диванность"? Сам-то что из себя представляете?))
  34. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 09:14
    0
    ПВО щас вопросов можно не задавать. У них реформа идет hi
  35. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:15
    0
    Цитата: Александр Эмрис
    Справедливости ради, американский драп из Афгана был сугубо политическим решением. Американские военные держали Афган твердо, у них даже потерь почти не было последние годы.


    Нет, как раз чисто военным.
    Не держали они Афган никак. Отсиживались в казармах, где потери маловероятны. Практически всю территорию контролировали Талибан и Игил. А обученная янки местная армия вообще непонятно куда подевалась, бросив оружия на миллиарды долларов.