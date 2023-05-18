Непростая формальность: Россия вышла из ДОВСЕ

Источник: drikus.club
«Жест доброй воли» господина Горбачева
Истории с ДОВСЕ удивительно немного уделяют внимания в современной России. Гораздо больше мы говорим о расширении НАТО на восток и игнорировании требований Кремля все вернуть на круги своя. Между тем именно история с Договором об обычных вооруженных силах в Европе стала одной из главных причин происходящего сейчас на Украине. Пренебрежение интересами России в свете Договора не оставляло выбора руководству – разговаривать с Брюсселем и Вашингтоном придется с позиции силы.
ДОВСЕ задумывался прежде всего для европейской безопасности. Интересы СССР изначально не были в приоритете. Решение договориться о паритете вооружении в Европе пришло не сразу.
Дальнейшая гонка вооружений стала наносить ущерб социально-экономическому развитию противоборствующих лагерей. В первую очередь, конечно, сложности возникли у советского лагеря, но и западные государства не радовались постоянному росту расходов на оборону.
Не стоит забывать, что ДОВСЕ предшествовали, наверное, первые отечественные «жесты доброй воли» – в 1988 году Горбачев в одностороннем порядке обязался сократить численность армии на полмиллиона. В европейской части территории СССР и на территориях его европейских союзников Советские Вооруженные силы уменьшались на 10 тыс. танков, 8,5 тыс. артсистем, 800 боевых самолетов.
По мнению советского руководства, на тот момент была велика вероятность неконтролируемого запуска третьей мировой войны – скученность военной техники и личного состава была беспрецедентной. Аналитики в штабах высчитывали, что для гарантированного подавления неприятеля в случае войны сил уже недостаточно, и запускался еще один цикл наращивания.
Горбачев и его окружение посчитали, что СССР слабеет, и хорошо бы закрепить пацифистские помыслы документально. Есть ощущение, что бонзы НАТО были готовы подписать что угодно – они уже чувствовали скорую кончину коалиции противника. В начале 1990 года договорились о выводе советских войск с территории Чехословакии и Венгрии. Выводить должны были быстро – всего за полтора года. Фактически решенной была и судьба Советской армии в Польше и ГДР.
Источник: ed-glezin.livejournal.com
В 1990 году НАТО и организация Варшавского договора решили ограничить количество вооружений от Атлантики до Урала. Договорились, что необходимо сформировать некий статус-кво, чтобы ни одна из сторон не могла добиться решающего превосходства в возможной войне.
Исходили из того, что на «подконтрольной территории» не может быть больше 40 тысяч танков, 40 тысяч артсистем, 60 тысяч БМП, БТР и другой легкой бронетехники, 13,6 тысячи боевых самолетов и 4 тысяч ударных вертолетов. Ограничения касались только пяти этих категорий. Все поделили строго пополам – таким образом, ни одна из сторон нее могла добиться решающего преимущества в военной технике. Разумеется, численный перевес, пусть даже и мнимый, очень многих может соблазнить на войну. Это решено было упредить.
Соглашение, под которым поставили подпись 16 стран НАТО и 6 стран Варшавского договора, появилось на свет в ноябре 1990 года под именем ДОВСЕ. Через восемь месяцев приказывает долго жить Варшавской договор – это, пожалуй, одно из крупнейших и трагичных событий второй половины XX века. Еще вчера организация НАТО пыталась искать мира с Советским Союзом и его союзниками, а уже сегодня противник рассыпается буквально на глазах.
Еще полгода спустя – в декабре 1991 года – прекращает своё существование СССР, и страна распадается на множество «суверенных республик». А это уже крупнейшая геополитическая катастрофа XX века.
Окончательно растоптать соперника и провести денуклеаризацию СССР у НАТО все-таки не получилось. Но и без этого у оппонентов голова шла кругом. По-хорошему, ДОВСЕ необходимо было кардинально пересматривать еще в 1991 году, либо вообще отменять – одна из сторон (Организация Варшавского договора) не существовала юридически.
ДОВСЕ всё
В положениях Договора была масса камней, подложенных специально для СССР и его будущего правопреемника. Например, спорный момент, названный «фланговыми ограничениями».
Военачальники справедливо опасались наращивания армии на южном и северном флангах линии соприкосновения НАТО и ОВД. Если одна из сторон вздумает вдруг нанести удар в лоб, противник не должен обладать возможностью флангового охвата наступающей группировки с последующим окружением и уничтожением. Уравнивали шансы, как могли.
В итоге на севере и юге разрешено было разместить не более 700 танков и 1 300 артиллерийских систем в регулярной армии. Обе стороны также боялись, что силы, отведенные от линии соприкосновения НАТО и Варшавского Договора в Центральной Европе, могут быть передислоцированы на фланги. То есть «горячие точки» просто перенесут на север и юг.
Для Советского Союза и НАТО зоной с меньшей концентрацией войск на момент подписания договора были Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Исландия, Норвегия, а также части территории Украины и РСФСР. Вроде бы, ничего страшного, но когда Россия оказалась одна, это вылилось в кучу ограничений.
Фланговые рестрикции серьезно ограничивали потенциал нашей страны в решении кавказского вопроса, да и реалии требовали большей численности армии в районе Санкт-Петербурга и Кольского полуострова. Формально Россия шла на прямое нарушение не выгодного по всем статьям ДОВСЕ.
Источник: 24warez.ru
Договор, как уже говорилось выше, подписывался с позиции силы, и сила эта была не на стороне Советского Союза. Точнее – даже не сила, а воля военно-политического руководства страны. Пресловутый «принцип достаточности» по ДОВСЕ не разрешал отдельной стране иметь более чем одну треть от общего количества сил, то есть 13 300 танков, 20 000 бронированных боевых машин, 13 700 артсистем, 5 150 боевых самолетов и 1 500 ударных вертолетов.
При живой организации Варшавского договора это казалось приемлемым – лимит можно было равномерно «размазать» по союзникам. А когда СССР остался один, а потом и распался, силовой приоритет естественным образом переместился к НАТО. Кремль просто не мог размещать требуемое количество техники – ДОВСЕ напрямую это запрещал.
А потом началось настоящее европейское веселье. В НАТО вступили Латвия, Литва и Эстония, которых ДОВСЕ вообще не касался, и они потенциально могли держать у себя все, что укажет Вашингтон. Вообще все, что влезет на крохотные плацдармы.
Прибалты были такими не единственными – к 2004 году случились две волны вступления в НАТО вчерашних партнеров России. В альянс вошли сразу десять европейских стран. Надо было включать новичков в ДОВСЕ и кардинально адаптировать соглашение. Проще говоря, равномерно распределять лимит вооружений по прибывшим государствам.
В стену НАТО российские дипломаты впервые стали биться в 1996 году. Пытались решить фланговый вопрос, и вполне успешно. На три года до мая 1999 года России снисходительно разрешили нарастить численность войск на южных и северных границах. К примеру, численность бронемашин в Ленинградском и Северо-Кавказском военном округах удалось увеличить с 580 до 2 140.
Дипломатической победой можно считать временное выведение из фланговых ограничений военных баз России в Армении, Грузии, Молдавии и Украине. Взамен военное руководство обязано было чаще принимать западные инспекции и делиться большими объемами информации с потенциальным противником. Замечательные времена были, не правда ли?
Мало того, что НАТО семимильными шагами двигалось к границе, так еще приходилось спрашивать, где и сколько военной техники можно разместить в себя на Родине.
В 1999 году настало время для Заключительного акта Стамбульской конференции, который и должен был привести ДОВСЕ в справедливый вид. Сейчас акт известен как Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ должен был компенсировать вступление новых стран в НАТО, тем самым не смещая баланс еще больше в сторону Альянса.
Можно сказать, именно здесь случилась точка бифуркации – если бы Брюссель и Вашингтон прислушались к мнению Москвы, многое можно было бы остановить.
Адаптацию, вполне справедливую для Москвы, подписали в 1999 году сразу 30 стран, но ратифицировано соглашение было лишь Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной.
Кремль в той или иной мере пытался убедить Запад, что есть время одуматься и попытаться говорить с Россией на языке партнеров. После восьми безуспешных лет в 2007 году участие нашей страны в ДОВСЕ было заморожено, а в нынешнем мае Россия вышла из невыгодного соглашения, которое соблюдало фактически в одностороннем режиме.
Изначально ущербный договор ДОВСЕ умер – туда ему и дорога.