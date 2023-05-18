«Небываемое бывает». Бой в устье Невы



Адриан Шхонебек. Взятие шведских судов «Астрильд» и «Гедан» на Невском взморье в ночь с 6 на 7 мая 1703 г.

Предыстория



Питер Пикарт. Бот «Гедан»

Бой

«Понеже неприятели пардон зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было, которые, ворвався, едва не всех покололи, только осталось 13 живых. Смею и то писать, что истинно с 8 лодок только в самом деле было. И сею, никогда бываемою викториею вашу милость поздравляю».



Медаль За взятие двух шведских кораблей, 6 мая 1703 г.