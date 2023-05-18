«Небываемое бывает». Бой в устье Невы

Адриан Шхонебек. Взятие шведских судов «Астрильд» и «Гедан» на Невском взморье в ночь с 6 на 7 мая 1703 г.
Предыстория
В октябре 1702 года после жестокого штурма Русская армия взяла шведскую крепость Нотебург (древнерусский Орешек). Взятие Нотебурга открывало путь для выхода к Балтике. Русские войска двинулись вниз по Неве к побережью Финского залива. Заняв среднее течение реки, армия Шереметева весной 1703 года вышла к её низовьям.
Здесь у шведов была крепость Ниеншанц. Она была плохо подготовлена к обороне, гарнизон мал. После непродолжительного сопротивления и этот важный опорный пункт противника пал (Русская армия берёт Ниеншанц и прорывается к морю). Русские вернули себе выход в Варяжское (Балтийское) море.
Ниеншанц капитулировал 1 мая 1703 года, на следующий день у устья Невы появилась шведская эскадра вице-адмирала Нумерса. Она должна была усилить оборону Ниеншанца. Шведы ещё не знали, что их крепость захвачена противником. Шведские корабли спокойно встали на якорь. Шведы подали условный знак – два пушечных выстрела. Из крепости ответили.
Два вражеских корабля – 10-пушечный бот «Гедан» («Щука») и 8-пушечная шнява «Астрильд» («Звезда»), остановились на реке в нескольких милях от основных сил. Они ждали рассвета, чтобы продолжить движение.
Питер Пикарт. Бот «Гедан»
Бой
Русские внимательно наблюдали за противником. Ещё до того как два шведских корабля вошли в Неву, к самому устью реки был выдвинут отряд лодок с солдатами Преображенского и Семёновского полков. Стоит отметить, что лодки были простыми, не имея артиллерийского вооружения. Флотилия из 30 лодок во главе с самим царем Петром (капитан Пётр Михайлов) и Меншиковым разделилась и окружила противника, чтобы он не ушёл в море. Один отряд приближался к шведам со стороны устья, другой – с противоположного направления.
На рассвете 7 (18) мая 1703 года русский отряд начал атаку неприятельских судов. Заметив русских, шведские корабли стали поднимать паруса, чтобы пробиться в море на соединение со своей эскадрой. Но сильный встречный ветер и узость русла мешали им. На ходу шведские корабли осыпали атакующих картечью.
Русские не дали врагу уйти. Они вплотную подошли к кораблям и пошли на абордаж. На палубах «Гедана» и «Астрильда» закипел жестокий рукопашный бой. Непосредственно в штурме участвовало не более 8 русских лодок, которые первыми сошлись с кораблями. При помощи мушкетов, гранат и холодного оружия русские солдаты приступом взяли шведские суда. Победа была полной.
Царь Пётр лично участвовал в атаке. Русский государь в письме Апраксину отмечал:
«Понеже неприятели пардон зело поздно закричали, того для солдат унять трудно было, которые, ворвався, едва не всех покололи, только осталось 13 живых. Смею и то писать, что истинно с 8 лодок только в самом деле было. И сею, никогда бываемою викториею вашу милость поздравляю».
Потери русских в бою – 75 убитыми и ранеными, шведы потеряли около 100 человек. Корабли стали русскими трофеями и пополнили молодой Балтийский флот, который уже вовсю строили на Сяси, Ладоге и Свири. Правда, они были сильно повреждены в жестоком бою.
Обескураженные неудачами шведы увели корабли подальше в море. Хотя Нумерс продолжал блокаду до поздней осени.
В последующие годы к выигранным локальным боям и победам так привыкли, что хотя и отмечали их салютами и пирами, но считали будничными событиями длительной войны. Этот же бой привёл Петра в большой восторг, видимо, это было связано с его увлечением морским делом. Фактически это была первая победа в войне на море. До этого русские громили шведскую флотилию, но на реках и озёрах. Царь отпраздновал первую морскую победу троекратным залпом из пушек и ружей. Пётр и Меншиков были награждены военным советом орденами Св. Андрея Первозванного (номера 6 и 7 соответственно).
В честь этого события царь приказал выбить медаль с лаконичной надписью на ней: «Небываемое бывает». Все офицеры, участвовавшие в бою, были награждены золотыми медалями с цепями, а солдаты – серебряными медалями без цепей. По правительственному заказу были изготовлены гравюры с изображением взятых судов и видом боя.
Медаль За взятие двух шведских кораблей, 6 мая 1703 г.