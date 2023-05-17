В результате нападения в Нигерии погибли по меньшей мере четверо сотрудников посольства США

Мы направили сотрудников полиции к месту инцидента. Пока данные о самом инциденте отрывочны. Как только будет получена целостная картина произошедшего, я обязательно сообщу об этом.

Из Нигерии поступает информация о том, что в этой африканской стране было совершено нападение на сотрудников дипломатической миссии США. В результате нападения по меньшей мере четверо сотрудников американского посольства погибли, ещё несколько человек получили ранения.По последним данным, атака на американцев произошла в одном из южных штатов Нигерии – Анамбре. В этом штате ведётся активный нефтепромысел и работает частный нефтеперерабатывающий завод.Нападение на американцев произошло в районе Огбару. Там располагается достаточно крупная нигерийская военная база.В западной прессе утверждается, что группа сотрудников американского посольства прибыла в штат Анамбре для «осуществления гуманитарной миссии». О том, какая именно «гуманитарная миссия» имеется в виду, не сообщается.Журналисты попытались выяснить у главы полиции штата Анамбра подробности нападения на американских дипломатов. Офицер Э.Эченг дал следующий комментарий:Посольство США тем временем сообщает, что перед выездом в район Огбару они не уведомили нигерийскую сторону. А губернатор штата Анамбра отметил, что на территории штата действуют сепаратистские группировки, выступающие за отделение от Нигерии, поэтому перемещение иностранных лиц без должного сопровождения со стороны нигерийских правоохранителей – неоправданный риск.По некоторым данным, в числе погибших - американский военный атташе посольства в Нигерии. Эта информация уточняется.