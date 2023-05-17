Военное обозрение
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В результате нападения в Нигерии погибли по меньшей мере четверо сотрудников посольства США

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В результате нападения в Нигерии погибли по меньшей мере четверо сотрудников посольства США

Из Нигерии поступает информация о том, что в этой африканской стране было совершено нападение на сотрудников дипломатической миссии США. В результате нападения по меньшей мере четверо сотрудников американского посольства погибли, ещё несколько человек получили ранения.


По последним данным, атака на американцев произошла в одном из южных штатов Нигерии – Анамбре. В этом штате ведётся активный нефтепромысел и работает частный нефтеперерабатывающий завод.

Нападение на американцев произошло в районе Огбару. Там располагается достаточно крупная нигерийская военная база.

В западной прессе утверждается, что группа сотрудников американского посольства прибыла в штат Анамбре для «осуществления гуманитарной миссии». О том, какая именно «гуманитарная миссия» имеется в виду, не сообщается.

Журналисты попытались выяснить у главы полиции штата Анамбра подробности нападения на американских дипломатов. Офицер Э.Эченг дал следующий комментарий:

Мы направили сотрудников полиции к месту инцидента. Пока данные о самом инциденте отрывочны. Как только будет получена целостная картина произошедшего, я обязательно сообщу об этом.

Посольство США тем временем сообщает, что перед выездом в район Огбару они не уведомили нигерийскую сторону. А губернатор штата Анамбра отметил, что на территории штата действуют сепаратистские группировки, выступающие за отделение от Нигерии, поэтому перемещение иностранных лиц без должного сопровождения со стороны нигерийских правоохранителей – неоправданный риск.

По некоторым данным, в числе погибших - американский военный атташе посольства в Нигерии. Эта информация уточняется.
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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    +6
    Посольство США тем временем сообщает, что перед выездом в район Огбару они не уведомили нигерийскую сторону.
    Значит сами и виноваты и это при том, что представители посольства обязаны знать обстановку в стране. А вот наличие в группе дипломатов военного атташе (кадрового разведчика) явно не гармонирует с "гуманитарной миссией" американцев.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:24
    +3
    нападение на сотрудников дипломатической миссии США. В результате нападения по меньшей мере четверо сотрудников американского посольства погибли, ещё несколько человек получили ранения.

    Это сопутка американской демократии. По сравнению с убийствами в учебных заведениях США, это вообще как несчастный случай "миссии США" на пикнике в джунглях.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:24
    +3
    Подконтрольное ЦРУ бандформирование обиделось на своих работодателей? crying
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:24
    +3
    Американцы потеряли чувство страха - ведь они американцы ,передвигаясь в чужой стране, в любом направлении они излучают охранное поле .Но сепаратисты об этом не знали!? Вообще они идиоты , в штатах в бандитские гетто они тоже просто так заходят ,для острых ощущений?!
  6. Грац
    Грац Сегодня, 06:26
    +1
    похоже у работников посольства был свой частный бизнес, может быть под крышей ЦРУ, и что то с кем то из местных не поделили, янки походу наехали и хотели проглотить кусок не по понятиям, вот он им в горле колом и встал.Скорее всего тут ПОЛИТИКА вообще не при делах,нефтебабки не поделили(как ещё вариант наркотики или их траффик)
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 06:30
    +2
    В этом штате ведётся активный нефтепромысел и работает частный нефтеперерабатывающий завод.
    А это для "нефтяников", что запах крови в воде для акул...
    Эх, хорошо, что бы нашли ТО оружие, из которого совершили это нападение и оно , ВДРУГ, оказалось из одной из партии, поставленной на Украину...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 06:55
      -1
      Ага ,Джавелин , на использованом тубусе наклейка улыбающегося Пригожина! bully
  8. Lelechka
    Lelechka Сегодня, 06:35
    +1
    Что поделать, дикари! Не знали видать, что американцы уникальная нация и они хозяева мира
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 06:39
    0
    эти звёздно-полосатые фашистские скоты..уже всех достали своей наглостью...вот -результат.
  10. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:34
    0
    В результате нападения по меньшей мере четверо сотрудников американского посольства погибли

    Маловато будет. Америкосов нужно уничтожать всех, по всему миру, до последнего выродка!
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:39
    0
    Фото к заметке хорошее. Очень информативное. Молодцы "журналисты".
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:39
    0
    Фото к заметке хорошее. Очень информативное. Молодцы "журналисты".
  13. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:54
    0
    Слушайте, а там как? Баширов и Петров они сейчас не в Мали? В составе Вагнера. Уж больше нападавшие на них похожи. Особенно курчавые тёмные волосы на голове - точно Петров.
  14. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 08:58
    0
    В результате нападения в Нигерии погибли по меньшей мере четверо сотрудников посольства США

    а плохие новости есть?
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:07
    0
    Даже не буду себя обманывать, что пожалел американцев.