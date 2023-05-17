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Министр обороны Сергей Шойгу: Мы не запускам столько «Кинжалов», сколько Украина всякий раз якобы сбивает

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Министр обороны Сергей Шойгу: Мы не запускам столько «Кинжалов», сколько Украина всякий раз якобы сбивает

Министр обороны России опроверг заявление Генштаба ВСУ о якобы "сбитых" шести российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" в ночь с понедельника на вторник. По словам Сергея Шойгу, это не соответствует действительности.


Глава военного ведомства прокомментировал заявление официального Киева о якобы отраженной украинской ПВО ракетной атаке, в ходе которой зенитный комплекс Patriot американского производства "сбил" сразу шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". По словам Шойгу, Россия столько "Кинжалов" никогда не запускала. К тому же, количество "перехватов" украинской ПВО каждый раз превышает количество запущенных Россией ракет в три раза.

Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов" — а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают

- приводит РИА Новости слова министра

Накануне российское Минобороны сообщило о поражении гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитного комплекса Patriot в Киеве во время ночной ракетной атаки. В Генштабе ВСУ заявили, что ничего подобного не было, комплекс стоит целый, а Россия якобы потеряла сразу шесть"гиперзвуковых "Кинжалов", участвовавших в этой атаке. Причем заявлено это было официально, с соответствующей инфографикой и т.д. Позднее в США признали, что российская ракета могла повредить американский ЗРК, но приводить какие-либо подробности отказались. По словам представителя администрации Байдена, США проведут необходимое расследование, в ходе которого определят степень повреждения комплекса.
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23 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:23
    -7
    Министр обороны Сергей Шойгу: Мы не запускам столько «Кинжалов», сколько Украина всякий раз якобы сбивает
    Ну , а у них никогда не было столько Су-25, сколько мы их "сбили"... Так, что квиты...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:25
      +7
      У них изначально - не было столько Су25, это да. Но их им передали болгары и словаки.
      Часть было поднято до лётного состояния с помощью болгарских запчастей.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 06:32
        -10
        Цитата: Nexcom
        У них изначально - не было столько Су25. Но их им передали болгары и словаки.

        И даже учитывая поставки, нами "уничтожено" больше...
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 06:35
          +4
          Цитата: svp67
          Цитата: Nexcom
          У них изначально - не было столько Су25. Но их им передали болгары и словаки.

          И даже учитывая поставки, нами "уничтожено" больше...

          Вы договаривайте уже.
          Сколько у них было,и сколько мы "уничтожили"?
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 06:47
            -8
            Цитата: ЛМН
            Вы договаривайте уже.

            Ответ Вам дан, читайте...
            1. Ингибитор_Коррозии
              Ингибитор_Коррозии Сегодня, 07:46
              +3
              Этот дилетант, который svp67, ещё и модератор этого портала и этой статьи в том числе. Гоните его в шею ! И пинками - тоже ! ))
              Вон пошёл - дилетант ! Читай статьи, которые здесь выкладывают. А потом модерируй !
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:28
      +3
      кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос,

      Действительно, огромнейший вопрос what Может, гастарбайтеры, например, со Средней Азии?
    3. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 06:28
      +2
      Цитата: svp67
      Министр обороны Сергей Шойгу: Мы не запускам столько «Кинжалов», сколько Украина всякий раз якобы сбивает
      Ну , а у них никогда не было столько Су-25, сколько мы их "сбили"... Так, что квиты...

      А сколько их было?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 06:44
        -5
        Цитата: ЛМН
        А сколько их было?

        В 1992 год украинские ВВС получила в свое пользование более 80 Су-25. По подсчетам одного украинского любителя авиации, которые он сделал в 2021 году, на Украине всего когда-то было 90 штук Су-25, это считая музейные экспонаты.
        И вот если даже брать эту цифру, как исходную, хотя часть самолетов из этого списка было продано, списано, установлено как памятник, какие то были потеряны, в результате аварий, катастроф и сбиты над Донбассом. Так, вот уже в СЕНТЯБРЕ 2022 года, представитель МО РФ И.Е.Конашенков в своих отчетах сбил все возможные Су-25, которые в 1992 году достались Украине. И это без учета того, что какая то их часть могла быть упомянута 4 марта 2022 года среди "уничтоженных 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе".
        Из Болгарии на Украину прибыло 14 Су-25... Так, что общую цифру можно поднять до 104 самолетов, но... но на 01 марта 2023 года, согласно наших сводок уничтожено уже 137 "Гайворонов"...
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 08:27
          0
          Цитата: svp67
          Цитата: ЛМН
          А сколько их было?

          В 1992 год украинские ВВС получила в свое пользование более 80 Су-25. По подсчетам одного украинского любителя авиации, которые он сделал в 2021 году, на Украине всего когда-то было 90 штук Су-25, это считая музейные экспонаты.
          И вот если даже брать эту цифру, как исходную, хотя часть самолетов из этого списка было продано, списано, установлено как памятник, какие то были потеряны, в результате аварий, катастроф и сбиты над Донбассом. Так, вот уже в СЕНТЯБРЕ 2022 года, представитель МО РФ И.Е.Конашенков в своих отчетах сбил все возможные Су-25, которые в 1992 году достались Украине. И это без учета того, что какая то их часть могла быть упомянута 4 марта 2022 года среди "уничтоженных 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе".
          Из Болгарии на Украину прибыло 14 Су-25... Так, что общую цифру можно поднять до 104 самолетов, но... но на 01 марта 2023 года, согласно наших сводок уничтожено уже 137 "Гайворонов"...

          Вы так пишете,безапициольно...как буд то сами та сидите..как буд то вы сами там катапультировались
    4. Комментарий был удален.
  2. denk20
    denk20 Сегодня, 06:27
    +1
    Я так думаю, что поврежден на 100%. Иначе как?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:31
      +4
      Цитата: denk20
      Я так думаю, что поврежден на 100%. Иначе как?

      Ага yes отрубили змее хвост по самые уши!
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 06:33
      +1
      Там БЧ полтонны весом. Там патриот бы просто сдуло взрывной волной даже в пределах КВО
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:41
        +1
        ...сдуло бы вместе с обученным персоналом. железок то штаты поставят, но вот персонал - это долго обучать.
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 08:44
          0
          Не думаю что там был западный персонал. Основное - то что они весь дивизион сосредоточили в 1 месте и штаты уже хохлам разбор полетов начали устраивать. Собрали все яйца в одну корзину. По идее там как минимум несколько установок того, а остальные 100% повреждены должны были быть. 4ракеты х 8 установок = 32 ракетам.... не считал сам, т.к. уже вроде как посчитали
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:34
    0
    Не помню у кого ,из наших блогеров есть полный список денафицированных офицеров ВСУ ( только по официальным некрологам),список больше 2000 .Можно наверно посмотреть ,сколько там летунов не справившихся с силой тяжести.ВСУ считает залпы наших ракет по максимальной загрузке наших носителей и умножают на 2,3 ,4...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    +2
    количество "перехватов" украинской ПВО каждый раз превышает количество запущенных Россией ракет в три раза
    А Киев не мелочится в заявлениях и не переживает за опровержения их вранья. Чем больше вранья, которое накладывается одно на другое, тем больше шансов, что поверят. А когда еще твое вранье подтверждают такие "информированные партнеры", как Сша, то беспокоится действительно не о чем. Но на этот раз даже "партнеры" в своих СМИ были вынуждены подтвердить уничтожение "Пэтриота".
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 06:43
    +1
    Неважно, что говорит клоун в Киеве! продолжать, Нет причин останавливаться!
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:00
    +1
    Министр обороны Сергей Шойгу: Мы не запускам столько «Кинжалов», сколько Украина всякий раз якобы сбивает

    Зачем нам обращать внимание на доклады украинских вещателей? Нам важно количество запускаемых Россией изделий и качество поражения ими целей.
    Пока что мы имеем не плановое и последовательное действие, а авральное и хаотичное (удары по «хвостам», «ответки»). Именно поэтому бытует мнение, что ВКС не могут полностью зачистить транспортную и энергетическую структуру Украины.
    * * *
    Нам преподавали, что обращать внимание на «геббельсовскую» пропаганду не нужно. А при возможности нужно уничтожать центры вещания.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:01
    0
    Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов" — а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают

    - приводит РИА Новости слова министра
    Они всегда отличались грамотностью и военной выучкой...
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:30
    0
    Министр обороны Сергей Шойгу просто не в курсе ,они за вечер по 500 шт сбивают .Одну сам Кличко нокаутировал ...........головой
  9. Deon59
    Deon59 Сегодня, 08:47
    0
    А где обсуждения про событья в Брянской области,где сбили 4 борта. Или Кинжал дороже жизни летчиков
  10. wanna
    wanna Сегодня, 09:08
    0
    всякий раз



    Как мне толковать это слово?



    Это значит, что в прошлый раз Украина утверждала, что сбила "кинжал" + в этот раз количество сбитых было 6 = 2;



    Или это значит, что в последних событиях украинцы снова и снова утверждают, что сбили 6?