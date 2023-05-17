Министр обороны Сергей Шойгу: Мы не запускам столько «Кинжалов», сколько Украина всякий раз якобы сбивает

Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов" — а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают

Министр обороны России опроверг заявление Генштаба ВСУ о якобы "сбитых" шести российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" в ночь с понедельника на вторник. По словам Сергея Шойгу, это не соответствует действительности.Глава военного ведомства прокомментировал заявление официального Киева о якобы отраженной украинской ПВО ракетной атаке, в ходе которой зенитный комплекс Patriot американского производства "сбил" сразу шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". По словам Шойгу, Россия столько "Кинжалов" никогда не запускала. К тому же, количество "перехватов" украинской ПВО каждый раз превышает количество запущенных Россией ракет в три раза.- приводит РИА Новости слова министраНакануне российское Минобороны сообщило о поражении гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитного комплекса Patriot в Киеве во время ночной ракетной атаки. В Генштабе ВСУ заявили, что ничего подобного не было, комплекс стоит целый, а Россия якобы потеряла сразу шесть"гиперзвуковых "Кинжалов", участвовавших в этой атаке. Причем заявлено это было официально, с соответствующей инфографикой и т.д. Позднее в США признали, что российская ракета могла повредить американский ЗРК, но приводить какие-либо подробности отказались. По словам представителя администрации Байдена, США проведут необходимое расследование, в ходе которого определят степень повреждения комплекса.