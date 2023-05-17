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Должностные лица США направили в Киев запрос до получения сведений относительно возможности восстановления поражённых ЗРК Patriot

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Должностные лица США направили в Киев запрос до получения сведений относительно возможности восстановления поражённых ЗРК Patriot

Западная пресса со ссылкой на неназванные должностные лица представляет новые данные о поражении российскими ракетами зенитных ракетных комплексов «Пэтриот» в Киеве. Напомним, что под комбинированный российский ракетный удар попали средства ПВО ВСУ, включая и поставленные ранее из США ЗРК Patriot.


Должностные лица в США, как стало известно, «направили в Киев запрос до получения дополнительных сведений относительно возможности восстановления поражённых ЗРК Patriot».

Джон Кирби:

Пока мы не готовы оценить степень повреждения этих комплексов и сам факт их поражения. Но в любом случае мы собираем данные и готовы помощь Украине с их ремонтом, если он понадобится.

Накануне в CNN вышел материал, тоже со ссылкой на американские должностные лица, где подтверждался факт поражения Patriot в украинской столице.

Украинские источники пишут, что в Киеве уже ведут работу комиссии, которые устанавливают все обстоятельства «прилётов». Напомним, что изначально украинские чиновники рапортовали о том, что «все российские ракеты, включая шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», были сбиты». Причём сообщалось о 18-ти сбитых ракетах, а впоследствии Генштаб ВСУ заявил, что ракет было 25. Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат после появления в сети многочисленных видеосвидетельств того, как российские ракеты поразили цели в Киеве, выступил с инициативой запретить онлайн-трансляцию с городских веб-камер «в связи с действием военного положения».
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23 комментария
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 06:33
    +4
    Надеюсь персонал из США сильно огрёб
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 06:43
      0
      Врятли. Только злой украинский гений собрал все 8 установок в 1 месте good Не думаю, что американцы настолько тупы
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:45
        +2
        Очень хорошо. Пусть и дальше кучнее ставят. laughing
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 08:07
          0
          Наши не лучше поступают. Можете поверить.
      2. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 07:43
        -1
        Особенность применения Патриотов заключается в сосредоточении всех ПУ и станции наведения в довольно тесной близости друг от друга, так что их множественное поражение вполне реально.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 06:52
      +7
      Цитата: Грац
      Надеюсь персонал из США сильно огрёб

      Боюсь, что там больше "огребло" местное население. Киев "завален" различными частями американских зенитных ракет, есть их попадания в жилые дома... Одно успокаивает, теперь "сказки", что эти ракеты запускали русские, уже не пройдет...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 07:37
        0
        Боюсь, что там больше "огребло" местное население

        Ну вот ни сколько не жалко это "мирное население", заслужили. Одно видео похорон какого то нацика чего стоит , сколько там сочувствующих. А глумление над монахинями Лавры?
    3. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 07:02
      +2
      Причём сообщалось о 18-ти сбитых ракетах, а впоследствии Генштаб ВСУ заявил, что ракет было 25.

      laughing !!.. Мы считали, мы считали - наши пальчики устали ! )) ... Дэбилы ! ))
      Наркоты нажрались опять, вместе со своим гарантом, и теперь перечитытывают - и явь и небылицы галюциногенные в одном столбце )) ФУ - дегенераты ! )) ...
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:33
    +1
    в Киеве, выступил с инициативой запретить онлайн-трансляцию с городских веб-камер «в связи с действием военного положения».

    Именно это и называется "Погружение в дремучие века " с инквизицией и сжиганием ведьм yes
  3. Orso
    Orso Сегодня, 06:39
    +3
    Прислали Patriot с новейшими ракетами, испытали, прослезились. Надеюсь, на этом поставки Patriot-ов закончатся.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:44
      0
      да нее, Кирби обещал и запчастей им подогнать и продолжить поставки.
  4. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 06:42
    -2
    С.В.Лавров.
    цитата
    ..
    Я слишком глуп
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +3
    Пока мы не готовы оценить степень повреждения этих комплексов и сам факт их поражения
    Судя по взрывам (видео из Киева) там не степень повреждения нужно оценивать, а собирать то, что осталось. Интересно, а сколько при этом американских "инструкторов-специалистов" взлетело?
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:47
    +2
    Да всё там уже известно, под списание или на ремонт, Вашингтон сохраняет хорошую мину при плохой игре, спесь не позволяет признать что Москва в этом раунде переиграла США.
  7. Добрый
    Добрый Сегодня, 06:48
    0
    Пока мы не готовы оценить степень повреждения этих комплексов и сам факт их поражения.
    Ибо из-за отсутствия комплекса оценивать там нечего, факт налицо.
  8. Комментарий был удален.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 06:50
    0
    Должностные лица США направили в Киев запрос до получения сведений относительно возможности восстановления поражённых ЗРК Patriot
    Какой запрос? Какие повреждения? Все это "русская дезинформация"... украинцы же заявили, что сбили все, что можно и даже больше... Получается американцы верят больше "русской пропаганде", чем своим "союзникам"... Ой, не хорошо
  10. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 06:59
    0
    18,25, а что не 250 кинжалов - то сбили? Обидно как-то)
  11. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:01
    +1
    Запустили один, сбили шесть. При этом патриотам кирдык, запулили 32 ракеты, кудой попали - хрен его знает. Скорее всего по жилым кварталам, но при этом же, как они заявляют, спасли эти самые кварталы от детонации. Страна непуганных идиотов.))) И полосатым траур в хату - одын ракет, почти ярд зелёных денежков на вторчермет. Красота.))))
  12. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:03
    +1
    США направили в Киев запрос до получения дополнительных сведений относительно возможности восстановления поражённых ЗРК Patriot

    Непонятная формулировка no вы, их получили и что-то дополнительно запросили, или вам доложили, а вы уже запросили???
    Вы чего там, чурбаны, не русские что-ли?
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:10
    0
    Мы теперь знаем алгоритм действия расчёта ЗРК Пэтриота ,при угрозе уничтожения ,быстрая эвакуация - ракеты в воздух и если есть возможность ,расчёт в бункер.
  14. Наган
    Наган Сегодня, 07:15
    0
    Вот и давай скакуасам технику - они ее либо сломают, либо потеряют.
  15. KCA
    KCA Сегодня, 07:50
    0
    Наведение, скорее всего, было на РЛС, от Кинжала остаётся воронка метров 40 в диаметре, плюс фугасное воздействие, даже не при прямом попадании раскидает всё мертах в ста
  16. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:57
    0
    Восстановить все можно. Если отправить для начала в переплавку.