Должностные лица США направили в Киев запрос до получения сведений относительно возможности восстановления поражённых ЗРК Patriot

Пока мы не готовы оценить степень повреждения этих комплексов и сам факт их поражения. Но в любом случае мы собираем данные и готовы помощь Украине с их ремонтом, если он понадобится.

Западная пресса со ссылкой на неназванные должностные лица представляет новые данные о поражении российскими ракетами зенитных ракетных комплексов «Пэтриот» в Киеве. Напомним, что под комбинированный российский ракетный удар попали средства ПВО ВСУ, включая и поставленные ранее из США ЗРК Patriot.Должностные лица в США, как стало известно, «направили в Киев запрос до получения дополнительных сведений относительно возможности восстановления поражённых ЗРК Patriot».Джон Кирби:Накануне в CNN вышел материал, тоже со ссылкой на американские должностные лица, где подтверждался факт поражения Patriot в украинской столице.Украинские источники пишут, что в Киеве уже ведут работу комиссии, которые устанавливают все обстоятельства «прилётов». Напомним, что изначально украинские чиновники рапортовали о том, что «все российские ракеты, включая шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», были сбиты». Причём сообщалось о 18-ти сбитых ракетах, а впоследствии Генштаб ВСУ заявил, что ракет было 25. Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат после появления в сети многочисленных видеосвидетельств того, как российские ракеты поразили цели в Киеве, выступил с инициативой запретить онлайн-трансляцию с городских веб-камер «в связи с действием военного положения».