Названы предварительные сроки начала поставок в войска новой самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1»

Новейшая самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" находится на этапе подготовки к серийному производству, Министерство обороны окончательного решения о принятии орудия на вооружение пока не приняло. Об этом сообщила пресс-служба "Курганмашзавода".
На сегодняшний день предприятие готовится к производству новой пушки "Спрут-СДМ1", идет корректировка конструкторской документации на машину, ожидается окончательное решение о годности машины к серийному производству и принятию ее на вооружение. Как только Минобороны примет соответствующее решение, машина пойдет в серию и в войска. Предварительно, это будет в следующем году.
При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году
- приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Госиспытания самоходного орудия Спрут-СДМ1" длились два года, начиная с августа 2020 года и завершились в прошлом году. Орудие разработано специально для десантных войск, поэтому создано на платформе БМД-4. В отличие от базовой модели, модернизированная машина получила новую систему управления огнем, силовую установку, информационно-управляющую систему шасси, новый прицельный комплекс и самое современное програмно-техническое обеспечение.
Боевая машина Спрут-СДМ1" вооружена 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пулеметом калибра 7,62-мм, установленным на модуле с дистанционным управлением. Машина предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.