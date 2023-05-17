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Названы предварительные сроки начала поставок в войска новой самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1»

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Названы предварительные сроки начала поставок в войска новой самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1»

Новейшая самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" находится на этапе подготовки к серийному производству, Министерство обороны окончательного решения о принятии орудия на вооружение пока не приняло. Об этом сообщила пресс-служба "Курганмашзавода".


На сегодняшний день предприятие готовится к производству новой пушки "Спрут-СДМ1", идет корректировка конструкторской документации на машину, ожидается окончательное решение о годности машины к серийному производству и принятию ее на вооружение. Как только Минобороны примет соответствующее решение, машина пойдет в серию и в войска. Предварительно, это будет в следующем году.

При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году

- приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Госиспытания самоходного орудия Спрут-СДМ1" длились два года, начиная с августа 2020 года и завершились в прошлом году. Орудие разработано специально для десантных войск, поэтому создано на платформе БМД-4. В отличие от базовой модели, модернизированная машина получила новую систему управления огнем, силовую установку, информационно-управляющую систему шасси, новый прицельный комплекс и самое современное програмно-техническое обеспечение.

Боевая машина Спрут-СДМ1" вооружена 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пулеметом калибра 7,62-мм, установленным на модуле с дистанционным управлением. Машина предназначена для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.
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19 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 06:46
    -3
    такой технике для выживания нужен нормально работающий КАЗ, который бы защищал и от крышебоев и от дронов камикадзе.
    Пока на неё не будут ставить подобное оборудование она будет неактуальна
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:56
      +6
      Грац hi тоже самое можно написать про любой танк и бронетехнику.
    2. Lykases1
      Lykases1 Сегодня, 06:58
      +1
      Она из пулемёта шьётся, против него каз не поможет.
    3. Ivan staryi
      Ivan staryi Сегодня, 07:08
      +1
      Я не специалист в вопросе от слова "совсем", но вот т55 которые потащили, их не для этих же функций собираются использовать? Значит тема актуальна?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:55
    0
    Честно говоря, не знаю, на сколько в таком виде эта ПТ САУ сейчас нужна... Требуется срочно переработать проект, с установкой безэкипажного боевого модуля и размещением экипажа в защищенной капсуле .
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 07:32
      +1
      Цитата: svp67
      Честно говоря, не знаю, на сколько в таком виде эта ПТ САУ сейчас нужна...

      Честно говоря, я тоже ничего не понимаю. Пушки, что у Спрута, что у Т-72 одинаковые, да, танк дороже в производстве, чем означенный Спрут, но ведь в танке экипаж намного защищенней, чем в БМД, на базе которой и сделан Спрут. Или экипаж Спрута дешевле чем Т-90М?
      1. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 08:10
        0
        да, танк дороже в производстве, чем означенный Спрут, но ведь в танке экипаж намного защищенней

        Спрут для ВДВ делали, там в требованиях десантирование с самолета, перевозка на внешней подвеске Ми-26, и т.д.
        Их например в горы можно забросить, а танки нет.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:57
    +1
    Видел как она "козлит" при выстреле, не завидую я экипажу.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:00
    +2
    Если примут на вооружение " Спрут",Курганмаш заводу ,надо не загружать этой машиной основной конвейер ,а строить новый .Надо выпускать больше, уже хорошо себя показавшей БМП 3.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:06
    +1
    О чём эта статья? О том, чего нет? ВОТ КОГДА ЭТА ТЕХНИКА НАЧНЁТ ПОСТУПАТЬ В ВОЙСКА, ВОТ ТОГДА И РАПОРТУЙТЕ. А пока это в чистом виде маниловщина - что-то, где-то, когда-то возможно... а может и нет, ибо то понос, то золотуха.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 07:45
      0
      Товарищ - Вам не говорили, что писать капсом признак дурного тона? Если имеете мнение - выражайте его без криков пожалуйста. Заранее спасибо.
      Что касается поставок. Вы хотите, чтоб сырую машину в войска поставляли? Сколько в 41 было брошено 34/кв из-за технических проблем Вам напомнить?
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:19
        0
        Друг мой, не говорите мне что мне делать и я не скажу вам куда вам идти. А хочу я всего лишь одного, чтобы парадные реляции о поставках военной техники в части звучали ПОСЛЕ того, как доведённая до ума техника в значимых количествах начинала поступать в воюющие части. И очень не хочу, чтобы озвучивались мечталки и хотелки. А ещё я хочу, чтобы вы ВНИМАТЕЛЬНО читали посты умного собеседника - где хоть слово о том, чтобы гнать сырую технику? Ну будем надеяться, что вам полегчало хотя-бы...
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 08:39
          -2
          Вам это мог сказать любой участник форума, просто я первый.
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          и я не скажу вам куда вам идти
          Ну сказали А, говорите Б.
          Спрут весьма спорная машина. Без обкатки опытной партии в БД, отработки тактики применения и прочих нюансов, в т.ч. технических - смысла ставить на поток я например не вижу и это не мое личное мнение.
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          умного собеседника
          Ну самомнения Вам не занимать.
          Сырая техника имеет 2 критерия
          1. Техническая готовность + возможности завода по производству
          2. Целесообразность - для этого требуется обкатка в реальных боевых условиях, оцценка приемущест и недостатков. Классический пример Т-35 - когда идеи не сошлись с практикой. Мы не настолько бокатые, чтобы ставить на конвеер машину-инвалида
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 09:01
            0
            Цитата: Enceladus
            Вам это мог сказать любой участник форума, просто я первый.

            Говорите и пишите от своего имени и будет вам «щастье»...
            Благодаря схожим с вами по уровню «начитанности» апологетам-единоросам и «эффективным» менеджерам Россия выглядит страной, где бахвальство и некомпетентность на порядки превзошли мастерство, образованность и производство в единицах учёта...
            В РАЗЫ увеличенный на словах выпуск вооружения на деле оборачивается нехваткой боеприпасов, кустарными доработками, снятием с хранения техники 50-60-х годов, отсутствием ежедневной работы авиации и массового применения высокоточного оружия...
            Языками метут, как помелом.
            А на войне главное - нанесение максимального ущерба воюющей стороне и ВСЕМ ЕЁ СПОНСОРАМ!!!
            Балабольством мы сыты по горло...
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:45
        0
        Цитата: Enceladus
        Сколько в 41 было брошено 34/кв из-за технических проблем Вам напомнить?

        Намного меньше, чем не заправленных и не имеющих б/к... yes
        К некоторым даже экипажи не успели добежать...
  6. olegff68
    olegff68 Сегодня, 07:45
    +1
    АБСОЛЮТНО бесполезный, не нужный и даже вредный для армии и ВПК аппарат. Броня "картонная" что шьётся осколками от близкого взрыва, боеприпасы не держит НИКАКИЕ! Когда уже закончится этот цирк с поставками авиадесантируемой техники, которая в войсках нужна как акваланг акуле. Куча инженеров и конструкторов занимаются дебилизмом, вместо решения насущных проблем армии, а теперь вот и кусок на конвейере отрежут у БМП-3, которая как воздух нужна на фронте.
    И вишенка на торт - БМД-4М на базе которой эта поделка, дороже БМП-3 и разумеется бесподезнее.
    1. Lykases1
      Lykases1 Сегодня, 08:18
      -1
      Мне, кстати, тоже интересно, кто и куда хочет броню десантировать. Что-то подсказывает, что борта - носители далеко не улетят.
  7. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:20
    0
    Согласен со многими... Только как авиадесант, но сейчас нахрен не актуальна, эрзац танк, только если добавить супер СУО, дабы противника км за 6-7 .
  8. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:04
    0
    Машина хорошая, мобильная, плавающая, с мощным вооружением и в войсках ей применение найдется! Однозначно усилит части ВДВ. Он будет получше передаваемых Францией для ВСУ колесных AMХ-10rc