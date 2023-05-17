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В результате ночных ударов поражены пункты дислокации личного состава противника в Николаеве и Херсоне

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В результате ночных ударов поражены пункты дислокации личного состава противника в Николаеве и Херсоне

Иллюстративное фото



В ночное время суток воздушная тревога вновь объявлялась на большей части территории Украины. Сирены были включены от Черновицкой и Одесской областей на юго-западе и юге до Черниговской – на севере.

Прилёты зафиксированы на объектах противника в Николаеве и Николаевской области. Украинская сторона утверждает, что ВС РФ атаковали регионы с использованием крылатых ракет «Калибр», выпущенных из Черноморской акватории. Перед этим сообщалось о взлёте российских бомбардировщиков Ту-95МС с южного направления проведения специальной военной операции.

По последним данным, поражение нанесено объекту размещения личного состава противника в городе Николаеве. Мэр города Сенкевич в социальной сети написал о том, что в городе в результате ударов вспыхнули несколько пожаров. На этот раз заявлений о том, что «всё в порядке, все российские ракеты украинской системой ПВО сбиты», нет. Пока нет…

Также стало известно о серии прилётов по объектам личного состава противника в Херсоне. Сообщается о поражении пункта дислокации подразделения одной из бригад так называемой «гвардии наступления».

Украинская сторона теперь старается добиться того, чтобы никакие данные о результативности российских ударов не просачивались в сеть. Эти попытки манипулирования информацией зачастую доходят до абсурда - когда один чиновник сообщает о том, что «все ракеты сбиты», а другой пишет, что «ракета поразила гражданский объект». В итоге выясняется, что «гражданским объектом» был либо склад с боеприпасами, либо пункт размещения личного состава ВСУ.
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:01
    0
    Простите, но реально не понимаю этой "бухгалтерии"... Бить по Херсону ракетами воздушного базирования из района Каспийского моря?????? Когда до него спокойно дотягиваются наши РСЗО, те же "Смерчи" и "Ураганы"... Зачем тратить дорогущие ракеты по ближнему тылу врага, когда ими надо обрабатывать глубокий тыл...
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:06
      +3
      Цитата: svp67
      Простите, но реально не понимаю этой "бухгалтерии"... Бить по Херсону ракетами воздушного базирования из района Каспийского моря?????? Когда до него спокойно дотягиваются наши РСЗО, те же "Смерчи" и "Ураганы"... Зачем тратить дорогущие ракеты по ближнему тылу врага, когда ими надо обрабатывать глубокий тыл...

      Так вроде никто и не говорит, что по объектам в Херсоне "били ракетами воздушного базирования из района Каспийского моря"...
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 07:07
      +5
      Цитата: svp67
      те же "Смерчи" и "Ураганы".

      Не имеют к сожалению высокоточных ракет. А удары должны быть точечные и внезапные. Поэтому ракетоносцы запускают ракеты там, где нет средств космического наблюдения НАТО.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 08:14
        +1
        С какого у Торнадо-С нет РС с коррекцией по ГЛОНАСС и дальностью до 150км? Вы их отменили?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +4
    Практически каждую ночь наносятся удары, в т.ч. ракетами, которые по подсчетам Киева уже закончились.
    На этот раз заявлений о том, что «всё в порядке, все российские ракеты украинской системой ПВО сбиты», нет. Пока нет…
    Сводят дебет с кредитом, т.к. взрывы и пожары на своей территории не скроешь и последствия уже не спишешь на обломки "сбитых" ракет. Хотя в очередной раз появится Залужный и объявит с приведением таблички, как после удара по Киеву, что сбиты все.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 07:38
      0
      winked Интересно, когда этот Залужный появится? Как в воду канул хороняка. laughing
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:27
        0
        когда этот Залужный появится?
        После удара по Киеву и уничтожения "Пэтриот" появился, правда в официальном ТГ-канале и отрапортовал, что все российские ракеты и БПЛА сбиты и привел табличку что и сколько.