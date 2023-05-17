В результате ночных ударов поражены пункты дислокации личного состава противника в Николаеве и Херсоне

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В ночное время суток воздушная тревога вновь объявлялась на большей части территории Украины. Сирены были включены от Черновицкой и Одесской областей на юго-западе и юге до Черниговской – на севере.Прилёты зафиксированы на объектах противника в Николаеве и Николаевской области. Украинская сторона утверждает, что ВС РФ атаковали регионы с использованием крылатых ракет «Калибр», выпущенных из Черноморской акватории. Перед этим сообщалось о взлёте российских бомбардировщиков Ту-95МС с южного направления проведения специальной военной операции.По последним данным, поражение нанесено объекту размещения личного состава противника в городе Николаеве. Мэр города Сенкевич в социальной сети написал о том, что в городе в результате ударов вспыхнули несколько пожаров. На этот раз заявлений о том, что «всё в порядке, все российские ракеты украинской системой ПВО сбиты», нет. Пока нет…Также стало известно о серии прилётов по объектам личного состава противника в Херсоне. Сообщается о поражении пункта дислокации подразделения одной из бригад так называемой «гвардии наступления».Украинская сторона теперь старается добиться того, чтобы никакие данные о результативности российских ударов не просачивались в сеть. Эти попытки манипулирования информацией зачастую доходят до абсурда - когда один чиновник сообщает о том, что «все ракеты сбиты», а другой пишет, что «ракета поразила гражданский объект». В итоге выясняется, что «гражданским объектом» был либо склад с боеприпасами, либо пункт размещения личного состава ВСУ.