Великобритания и Нидерланды договорились о создании «истребительной коалиции» для обеспечения Украины современной боевой авиацией

(...) стороны договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевой авиацией, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки самолетов F-16

Европа создаст "истребительную коалицию" для обеспечения Украины современными боевыми самолетами, о чем неоднократно просил Зеленский. Пока желание войти в эту организацию выразили всего две страны, они же и выступили инициаторами. Как не трудно догадаться, речь идет о Великобритании и Нидерландах.Британский и нидерландский премьеры Риши Сунак и Марк Рютте договорились создать международную "истребительную коалицию" по примеру " танковой ", в рамках которой Европа обеспечила Киев тяжелой бронетехникой. Теперь Великобритания и Нидерланды будут прилагать все усилия, что бы Украина получила и современные истребители. Вероятней всего, в ближайшее время к ней присоединится ряд стран, в первую очередь Латвия, Литва и Эстония, от которых ничего не зависит, но которые очень любят участвовать во всяких международных проектах, чтобы быть "причастными". Обязательно вступит Польша, Чехия и еще ряд стран, кто раньше, кто позже, но, в конце концов, там будут почти все, потому что необходимо проявить "европейскую солидарность" перед лицом "российской агрессии".Пока же Сунак и Рютте договорились, что задачей коалиции будет всесторонняя поддержка Киева в вопросе получения боевой авиации - заявили в канцелярии британского премьера.Стоит отметить, что Великобритания и Нидерланды весьма удачно "нашли" друг друга. Британия выступала на поставку истребителей Украине, но не из состава собственных ВВС, а голландцы были готовы сплавить Киеву свои старые F-16, но только не самостоятельно, а при поддержке "других стран". Теперь и Лондон, и Амстердам получили то, чего хотели. Конечно, быстро Украина самолеты не получит, но первый шаг в этом направлении уже сделан.