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Великобритания и Нидерланды договорились о создании «истребительной коалиции» для обеспечения Украины современной боевой авиацией

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Великобритания и Нидерланды договорились о создании «истребительной коалиции» для обеспечения Украины современной боевой авиацией

Европа создаст "истребительную коалицию" для обеспечения Украины современными боевыми самолетами, о чем неоднократно просил Зеленский. Пока желание войти в эту организацию выразили всего две страны, они же и выступили инициаторами. Как не трудно догадаться, речь идет о Великобритании и Нидерландах.


Британский и нидерландский премьеры Риши Сунак и Марк Рютте договорились создать международную "истребительную коалицию" по примеру "танковой", в рамках которой Европа обеспечила Киев тяжелой бронетехникой. Теперь Великобритания и Нидерланды будут прилагать все усилия, что бы Украина получила и современные истребители. Вероятней всего, в ближайшее время к ней присоединится ряд стран, в первую очередь Латвия, Литва и Эстония, от которых ничего не зависит, но которые очень любят участвовать во всяких международных проектах, чтобы быть "причастными". Обязательно вступит Польша, Чехия и еще ряд стран, кто раньше, кто позже, но, в конце концов, там будут почти все, потому что необходимо проявить "европейскую солидарность" перед лицом "российской агрессии".

Пока же Сунак и Рютте договорились, что задачей коалиции будет всесторонняя поддержка Киева в вопросе получения боевой авиации.

(...) стороны договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевой авиацией, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки самолетов F-16

- заявили в канцелярии британского премьера.

Стоит отметить, что Великобритания и Нидерланды весьма удачно "нашли" друг друга. Британия выступала на поставку истребителей Украине, но не из состава собственных ВВС, а голландцы были готовы сплавить Киеву свои старые F-16, но только не самостоятельно, а при поддержке "других стран". Теперь и Лондон, и Амстердам получили то, чего хотели. Конечно, быстро Украина самолеты не получит, но первый шаг в этом направлении уже сделан.
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:04
    +2
    Ну значит скоро укроСМИ начнут трещать о надвигающейся великой перемоге. Они об этом трещщали и когда Джавелины собирались им поставлять, и когда ПВО западное было на подходе, и когда танки им собирались передавать....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:44
      +3
      Скажем честно.Без этих поставок всуки бы загнулись уже.Так что для них это-перемога
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 07:55
        0
        Если так ,то нам прийдётся кратно увеличивать число истребителей. Причём лёгкий Миг-35 подойдёт тут как нельзя лучше.Оптимальное соотношение цены и характеристик.Да и вполне сможет противостоять украинским F-16 с их АФАР.

        В связи со сложившейся ситуацией в западной части нашего континента наращивание боевых возможностей российских ВВС вновь становится актуальным. В ходе международной военной выставки Aero India-2023 исполнительный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) г-н Юрий Слюсарь объявил о новом производстве МиГ-35.По мнению российских экспертов, отечественная оборонная промышленность России всерьез опасается, что в случае крупномасштабного конфликта боевых самолетов не хватит. Именно по этой причине ОАК решила возобновить массовое производство, говорят местные эксперты.Условно говоря, любые современные военно-воздушные силы должны состоять на одну треть из тяжелых самолетов и на две трети из легких истребителей.


        На текущий год [2023] поставки не запланированы. По данным источников в российских СМИ, такие поставки запланированы на 2024 год. ... По некоторым данным, станция способна обнаруживать любую цель с эффективной площадью распространения около 5 м2 на расстоянии около 225 км. Это означает, что цель типа F-22 с ЭПР 0,5 м2 будет обнаружена российским радаром уже на расстоянии 80 миль (126 км) от носителя – расстояние, пропорциональное 4 степени 10. Более старые “птички” – F-15, F-16, F-18 - появятся на радаре с расстояния в 200 км. В целом функциональность Zhuk-AM аналогична возможностям РЛС F-16.

        https://bulgarianmilitary.com/amp/2023/05/14/mig-35-mass-production-with-aesa-radar-finding-f-22-at-80-mi/
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:10
    +2
    Ишо одни коалиционеры. Ну ладно там англосаксы, но эти тюльпанники то кудой лезут?))) Хотя понятно, зов предков. Дедушки из СС на них смотрят с укоризной.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:16
    -1
    Европа создаст "истребительную коалицию" для обеспечения Украины современными боевыми самолетами
    Очередная коалиция для помощи Украине и какая по счету? Ради этого бриты с голландцами даже готовы взять расходы по приобретению самолетов на себя. Кто следующий?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:19
      -1
      Пусть тратятся. Они же своих налогоплательщиков раздевают.....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:31
    -1
    Моё мнение ,всё упирается в пилотов ,сделают зарплату выше пилотов коммерческих авиалиний и отставники попрут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:47
      0
      Да там своих военных летчиков хватает.В отставке.Мобилизуют,переучат.Я не вижу проблемы переучить человека,уже обученного на боевой самолет.Какие то навыки придется вспоминать.Не без этого
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:36
    0
    Они не понимают, что этим они делают ещё один шаг навстречу полярному песцу: закончится это тем, что аэродромы базирования отрубят с помощью СБ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:49
      +1
      А до этого чего не отрубили?Ведь авиацию они применяют до сих пор.Натовские истребители будут базироваться на Румынию и Польшу.И?Бахнем?
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:49
    +1
    Вспоминается бессмертное:
    "Обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там Вам помогут."
    А если серьезно, Англия пытается подлить масла в догорающий костер европейской войны.
    США уже поняли, что проект надо закрывать. Но у англичан свои интересы.
    Однако, возможности Англии ниже, чем США.
    На мой ограниченный взгляд, помощь Англии приведет только к утечке современных военных технологий, и будет способствовать развитию военных технологий в России.
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 07:59
      0
      США уже поняли, что проект надо закрывать. Но у англичан свои интересы.
      Однако, возможности Англии ниже, чем США.
      На мой ограниченный взгляд, помощь Англии приведет только к утечке современных военных технологий, и будет способствовать развитию военных технологий в России.


      В США пахнет дефолтом, очередные пакеты ведут к его ускорению, под вопросом увеличение потолка госдолга, привыкли жрать в три горла, но и этому приходит конец, а вот с бритами надо разговаривать на языке ультиматумов, по другому они не поймут, окружить остров посейдонами и выставить ультиматум, желательно ультиматум доставить чем нибудь не ядерным для начала.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:35
    +2
    Ну в общем то об этом говорили уже полгода, пилоты обученные скорее всего уже есть. Летом будут у хох.лов ф16