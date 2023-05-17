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Появились кадры точного попадания барражирующего боеприпаса по РСЗО ВСУ на передовой с последующей детонацией боекомплекта

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Появились кадры точного попадания барражирующего боеприпаса по РСЗО ВСУ на передовой с последующей детонацией боекомплекта

С начала года российские войска на передовой кратно увеличили количество применений барражирующих боеприпасов – беспилотников «Ланцет». Цели отслеживаются разведывательными средствами, после чего данные передаются уже для нанесения удара с применением дрона-камикадзе. Под удары «Ланцетов» попадает бронетехника, средства артиллерии, ЗРК противника как на стационарных стоянках на прифронтовой территории, так и непосредственно на позициях.


В сети появилось очередное свидетельство эффективности «Ланцета» на передовой. Этот барражирующий боеприпас поразил реактивную систему залпового огня, после того как та была полностью оснащена боекомплектом.



На представленных кадрах видно, что после попадания «Ланцета» в цель следует первоначальный взрыв относительно небольшой мощности, потом серия детонаций, и в результате РСЗО противника буквально разрывает мощным взрывом итоговой детонации.

В момент прилёта возле РСЗО «Ураган» находились до 10 украинских военнослужащих и автомобиль. В результате первого взрыва несколько военнослужащих вооружённых сил противника получили ранения, уцелевшие начали разбегаться.



Мощная детонация не позволила убежать далеко, также уничтожив и ту самую машину, которая стояла рядом с реактивной установкой.

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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:38
    +2
    Подобные события должны происходить каждые 10-20 минут и даже не становиться инфоповодами - вот тогда всё будет правильно.
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:40
    +11
    Очень удачно прилетело. Целились по двигателям РС, туда и попали. Сначала они детонировать начали, а потом уже и БЧ подоспела. Оператор дрона красава
  4. Sith
    Sith Сегодня, 07:44
    +2
    Цитата: Вождь_Бармалеев
    Подобные события должны происходить каждые 10-20 минут и даже не становиться инфоповодами - вот тогда всё будет правильно.

    События происходят , не так часто как вам хотелось бы ... но не все вообще попадают в кадр
    А многие даже у разведки не имеют точных данных о том чего накрыло и сколько
    Вот попала ракета в склад БК , что то вторично сдетанировало ... кто скажет что там было и сколько ... может много , а может мало и не окупает даже ракету
    Не всё ж феерично взрывается даже на камеру
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:48
    +1
    Цитата: Sith
    кто скажет что там было и сколько ... может много , а может мало и не окупает даже ракету
    Не всё ж феерично взрывается даже на камеру

    Как в Хмельницком... smile
  6. Комментарий был удален.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:56
      +2
      А вот музычку по-прежнему дегенеративную под хорошее видео подкладывают. feel
  7. Комментарий был удален.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:57
    -2
    Да, ладно- это только краску поцарапали. Сейчас подкрасят и в бой. Зачет.
  9. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:01
    0
    Украинские источники уже сообщили что легковушку которая перед Ураганом стояла уже подкрасили, как новая бегает. Укровоинов тоже подкрасили и тоже бегают как новые.
  10. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 08:40
    +1
    Подобные события,вам нужно было бы уже вынести в отдельный раздел "СВО"..
    И там уже подобные ролики крутить,а их в день десятки.
  11. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:14
    0
    И что, я опять один замечаю, что эти кадры уже вчера были?
    https://topwar.ru/217096-pokazany-jepichnye-kadry-porazhenija-ukrainskih-rszo-rossijskimi-udarnymi-dronami-lancet.html