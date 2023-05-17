Появились кадры точного попадания барражирующего боеприпаса по РСЗО ВСУ на передовой с последующей детонацией боекомплекта

С начала года российские войска на передовой кратно увеличили количество применений барражирующих боеприпасов – беспилотников «Ланцет». Цели отслеживаются разведывательными средствами, после чего данные передаются уже для нанесения удара с применением дрона-камикадзе. Под удары «Ланцетов» попадает бронетехника, средства артиллерии, ЗРК противника как на стационарных стоянках на прифронтовой территории, так и непосредственно на позициях.
В сети появилось очередное свидетельство эффективности «Ланцета» на передовой. Этот барражирующий боеприпас поразил реактивную систему залпового огня, после того как та была полностью оснащена боекомплектом.
На представленных кадрах видно, что после попадания «Ланцета» в цель следует первоначальный взрыв относительно небольшой мощности, потом серия детонаций, и в результате РСЗО противника буквально разрывает мощным взрывом итоговой детонации.
В момент прилёта возле РСЗО «Ураган» находились до 10 украинских военнослужащих и автомобиль. В результате первого взрыва несколько военнослужащих вооружённых сил противника получили ранения, уцелевшие начали разбегаться.
Мощная детонация не позволила убежать далеко, также уничтожив и ту самую машину, которая стояла рядом с реактивной установкой.