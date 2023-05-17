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Глава Пентагона объявил о выделении Тайваню «существенной» военной помощи

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Глава Пентагона объявил о выделении Тайваню «существенной» военной помощи

Соединенные Штаты буквально разрываются между Украиной и Тайванем, пытаясь успеть и там и там. Пока акцент смещен в сторону Киева, но не исключается, что в ближайшем будущем Вашингтон сделает выбор в пользу Тайбэя, сразу два конфликта США не потянут. Пока же Тайвань получает гораздо меньшую помощь, чем Украина.


Пентагон готовит для Тайваня дополнительный пакет военной помощи, об этом накануне заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, помощь будет "существенной", но что конкретно туда войдет, глава Пентагона не сказал, лишь поблагодарил Конгресс за выделенные средства.

Я удовлетворен тем, что Соединенные Штаты вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню. Благодаря полномочиям по выделению средств, предоставленным президенту Конгрессом в прошлом году

- заявил Остин.

На данный момент не известно, что конкретно США намерены передать Тайваню, но высказывается предположение, что Вашингтон выполняет какие-то давние обязательства перед Тайбэем, как всегда, прикрываясь заявлением, что это направлено на "поддержание мира и стабильности". Вероятней всего, американцы поставят на остров новые вооружения, правительство Тайваня неоднократно запрашивало у США военную помощь, заявляя о "военной угрозе" со стороны материкового Китая.

Между тем глава американского Госдепа Энтони Блинкен поспешил выступить с заявлением, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем и их действия не направлены на конфронтацию. А чем иным назвать вмешательство США во внутренние дела Китая, в Пекине неоднократно просили Вашингтон не поставлять оружие на остров, но США считают, что они могут делать все, что хотят. В Белом доме по-прежнему верят, что Соединенные Штаты являются самым могучим государством на планете и могут диктовать свою волю остальным.
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8 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:41
    +2
    Конечно-конечно, США не собираются вступать в конфликт с Китаем, так как конфликт уже давно и интенсивно развивается. Только пока не в горячей фазе.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:10
      +1
      Ллойд Остин. По его словам, помощь будет "существенной", но что конкретно туда войдет, глава Пентагона не сказал,

      Как, что? belay Мягкие детские игрушки... в основном для первой и второй младших групп детского сада yes
      Ну, не оружие-же США поставят Тайваню fool
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:42
    +1
    Матрасы швыряют зелёные фантики на лево и на право. Благо печатный станок крепкий - не ломается.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:14
      +1
      Цитата: Лешак
      Матрасы швыряют зелёные фантики на лево и на право. Благо печатный станок крепкий - не ломается.

      Щас и станка не нужно. Созваниваются по видео-конфенцсвязи члены финансовой комиссии, объявляют на сколько они увеличивают выпуск доллара и данные цифры вносятся в компьютер ФРС США.
      Собственно и Усё request
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:48
    +2
    Китай может нажать на тригер и запустить конфликт в иную фазу в любой момент: вот скажем на днях туда собирается Лиз Траст; что мешает им перехватить самолёт с ней на обратном пути и арестовать её за незаконное пересечение границы Китая? С одной стороны она никто, а с другой стороны щелчок по носу и Англии и США будет унизительным.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:19
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Китай может нажать на тригер и запустить конфликт в иную фазу в любой момент: вот скажем на днях туда собирается Лиз Траст; что мешает им перехватить самолёт с ней на обратном пути и арестовать её за незаконное пересечение границы Китая? С одной стороны она никто, а с другой стороны щелчок по носу и Англии и США будет унизительным.

      У Китая, красной краски для линий, тоже много. Будут просчитывать финансовые риски до последнего.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:09
    +1
    Соединенные Штаты буквально разрываются между Украиной и Тайванем
    Встали на шпагат между европейской частью и Южно-Китайским морем, что сухожилия трещат, но пока держат.
    помощь будет "существенной"
    На Украине тоже начиналось с малого, ПТРК, артиллерия, б/п к ней, а потом покатилось набирая скорость. Теперь активно накачивают Тайвань вопреки предостережениям Китая, что в итоге может привести к тому, что КНР для обеспечения собственной безопасности тоже вынужден будет начать свою "СВО".
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:17
    +1
    "Между тем глава американского Госдепа Энтони Блинкен поспешил выступить с заявлением, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем и их действия не направлены на конфронтацию."(с) Когда Оладушкин толдычит эту мантру, вспоминается бессмертное- "дорогая, это не то, что ты думаешь".