Инициатива президента ЮАР Сирила Рамафосы по разработке нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта встретила определенный интерес со стороны США. В Белом доме утверждают, что будут приветствовать мирную миссию африканских лидеров, если их план будет основываться на позиции киевского режима. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.По утверждению американского чиновника, США готовы поддерживать любые предложения третьей стороны, но лишь в том случае, если они являются устойчивыми и реализуемыми и получат поддержку украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского. План ЮАР и других африканских стран, как отметил Кирби, должен содержать хотя бы ссылку на 12 принципов мира, озвученных Зеленским.Таким образом, власти США захотели использовать мирную инициативу африканских стран в своих интересах. Если Вашингтону удастся продавить такую линию, то мирное предложение будет выглядеть как стремление и «нейтральных» развивающихся стран Африки поддержать предложения Зеленского. Это было бы очень выгодно для Запада и Украины, поэтому сейчас вопрос в том, хватит ли у африканских лидеров стойкости не поддаться давлению со стороны США и Европы.Напомним, что ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал о разговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и подчеркнул, что они готовы принять миссию африканских лидеров для обсуждения мирного урегулирования вооруженного конфликта между странами. Рамафоса также отметил, что его инициатива уже поддержана руководителями Египта, Сенегала и Уганды.