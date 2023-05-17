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Власти США захотели, чтобы анонсированный президентом ЮАР мирный план по Украине опирался на позицию киевского режима

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Власти США захотели, чтобы анонсированный президентом ЮАР мирный план по Украине опирался на позицию киевского режима

Инициатива президента ЮАР Сирила Рамафосы по разработке нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта встретила определенный интерес со стороны США. В Белом доме утверждают, что будут приветствовать мирную миссию африканских лидеров, если их план будет основываться на позиции киевского режима. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.


По утверждению американского чиновника, США готовы поддерживать любые предложения третьей стороны, но лишь в том случае, если они являются устойчивыми и реализуемыми и получат поддержку украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского. План ЮАР и других африканских стран, как отметил Кирби, должен содержать хотя бы ссылку на 12 принципов мира, озвученных Зеленским.

Таким образом, власти США захотели использовать мирную инициативу африканских стран в своих интересах. Если Вашингтону удастся продавить такую линию, то мирное предложение будет выглядеть как стремление и «нейтральных» развивающихся стран Африки поддержать предложения Зеленского. Это было бы очень выгодно для Запада и Украины, поэтому сейчас вопрос в том, хватит ли у африканских лидеров стойкости не поддаться давлению со стороны США и Европы.

Напомним, что ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал о разговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и подчеркнул, что они готовы принять миссию африканских лидеров для обсуждения мирного урегулирования вооруженного конфликта между странами. Рамафоса также отметил, что его инициатива уже поддержана руководителями Египта, Сенегала и Уганды.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:50
    +2
    what Пора бы матрасным прикрутить свои хотелки.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:40
      0
      Тут другое интересно - а чей-то ЮАР так осмелело?
      Вспомнили что СССР был всегда против апартеида? Или??
      Прям ломанулись с распростертыми обьятиями - и МУС послали, и встречу организуют, и мирный план с посредниками у них есть, и США практически нафиг послали...
      Бабло?
      1. JcVai
        JcVai Сегодня, 09:05
        0
        Не обязательно. Вероятно просто набрали сил для суверенности.
        А уж как в России и СССР относились к чернокожим, по сравнению с североамериканскими и европейскими расистами, большинство африканцев знает/помнит.
  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:52
    +1
    Кто только не пытается поговорить со слепо-глухо-немым правительством Украины...
    Но те управляются только воздействием через электроды, вживленные прямо в моск
    Или воздействием в другие части тела. (нужное подчеркнуть)
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: МВГ
      Кто только не пытается поговорить со слепо-глухо-немым правительством Украины...

      И все получается как в поговорке -"Смотри слепой, сказал немой, как побежит безногий."
    2. pin_code
      pin_code Сегодня, 08:30
      0
      Но те управляются только воздействием через электроды, вживленные прямо в моск
      Или воздействием в другие части тела. (нужное подчеркнуть). Вы не упомянули какие именно части тела
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 08:03
    +4
    Никто сейчас такой мирный план не предложит, который бы устраивал РФ. И в дальнейшем не предложит, пока не будет нанесено стратегическое поражение ВСУ
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:26
      +1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Никто сейчас такой мирный план не предложит, который бы устраивал РФ.

      Ну и зачем предлагать то, чего не может быть. Сидели бы и молчали, все эти "макроны-миротворцы".
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 09:09
      0
      Ключевой вопрос в том, что "устраивает РФ" - понятие размытое (даже на заявлеяемом публично госуровне определенности нет), ибо "устраивает российский народ" и "устраивает русскоязычных адекватных (бывших) жителей Украины" может сильно диссонировать с "устраивает русский олигархат"...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +4
    если их план будет основываться на позиции киевского режима
    В хитропопости американцам не откажешь. В таком случае выходит, что выдвигать свои планы бесполезно, а необходимо сразу ориентироваться на киевский. Надеюсь у ЮАР хватит мудрости не поддаться на это.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:37
      +1
      Я даже не сомневаюсь в этом. Учитывая, что ЮАР проводит военные учения с КНР и Россией, отчитывает посла США за его претензии по поводу поставок оружия и демонстративно послала лесом МУС, то вопрос, на чей мирный план, Украины или Китая, будет опираться их предложение можно считать риторическим
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:39
      +1
      Цитата: rotmistr60
      В хитропопости американцам не откажешь. В таком случае выходит, что выдвигать свои планы бесполезно

      Любой план мирного урегулирования, не приемлем для России. Мирное решение, это режим Зеленского остается у власти, наказания за геноцид Донбасса никто не понесет, Украина останется как государство, даже в усеченном виде. Сразу после подписания договора, Украину принимают в НАТО, на границе России стоят войска США и НАТО. Граница НАТО увеличивается на 2300 км. Итого за период СВО граница 1300 км. + 2300 км = 3600 км. Это будет поражение России, а не мирный договор.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:34
    -1
    Власти США захотели, чтобы анонсированный президентом ЮАР мирный план по Украине опирался на позицию киевского режима

    В дипломатии это называется ультиматум. Сша нагло ставят ультиматум кремлю через украинского марионетку, а в кремле продолжают делать вид что ничего не происходит. Где доказательства твёрдости позиций и намерений кремля? Или многоголовая гидра российской власти так и не может определиться с тем, какая голова старше?