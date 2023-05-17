Украинские пропагандисты распространяют не соответствующую действительности информацию о призыве в ВС РФ мужчин в Херсонской области. На самом деле, принудительной мобилизацией жителей юго-восточных областей Украины и оккупированных ВСУ частей российских Запорожской и Херсонской областей занимаются как раз украинские власти. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По утверждению Сальдо, принудительная мобилизация на Украине отличается особой жестокостью именно по отношению к русскоязычному населению Новороссии.
Основную массу 200-х и 300-х, в особенности под Бахмутом, составляют как раз русскоязычные жители Левобережья, Одесской, Николаевской Днепропетровской, Харьковской областей и оккупированной части Запорожской области
- написал Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Среди пленных боевиков ВСУ, по утверждению руководителя российского региона, основную часть тоже составляют русскоязычные, преимущественно – выходцы из перечисленных областей. Так называемые «западенцы» встречаются гораздо реже. Таким образом, большинство погибших, раненых и военнопленных - русскоязычные жители Новороссии.
Как отмечает глава региона, в Киеве и западных областях Украины наблюдаются куда более мягкие условия мобилизации. Но жители Украины, лишенные доступа к объективной информации, об этом не осведомлены или не понимают, что такая политика властей не просто возможна, но и носит целенаправленный характер.
Никакой насильственной мобилизации в ВС РФ в Херсонской области не проводится, отметил глава региона. Но для тех херсонцев, кто хочет с оружием в руках бороться против преступного киевского режима, есть возможность записаться в батальон имени Василия Маргелова, куда приглашают добровольцев – не только жителей Херсонской области, но и выходцев с Украины, например – одесситов, киевлян и так далее.