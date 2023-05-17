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Врио главы Херсонской области РФ о принудительной мобилизации в ВСУ: Большинство погибших – русскоязычные жители Новороссии

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Врио главы Херсонской области РФ о принудительной мобилизации в ВСУ: Большинство погибших – русскоязычные жители Новороссии

Украинские пропагандисты распространяют не соответствующую действительности информацию о призыве в ВС РФ мужчин в Херсонской области. На самом деле, принудительной мобилизацией жителей юго-восточных областей Украины и оккупированных ВСУ частей российских Запорожской и Херсонской областей занимаются как раз украинские власти. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.


По утверждению Сальдо, принудительная мобилизация на Украине отличается особой жестокостью именно по отношению к русскоязычному населению Новороссии.

Основную массу 200-х и 300-х, в особенности под Бахмутом, составляют как раз русскоязычные жители Левобережья, Одесской, Николаевской Днепропетровской, Харьковской областей и оккупированной части Запорожской области

- написал Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Среди пленных боевиков ВСУ, по утверждению руководителя российского региона, основную часть тоже составляют русскоязычные, преимущественно – выходцы из перечисленных областей. Так называемые «западенцы» встречаются гораздо реже. Таким образом, большинство погибших, раненых и военнопленных - русскоязычные жители Новороссии.

Как отмечает глава региона, в Киеве и западных областях Украины наблюдаются куда более мягкие условия мобилизации. Но жители Украины, лишенные доступа к объективной информации, об этом не осведомлены или не понимают, что такая политика властей не просто возможна, но и носит целенаправленный характер.

Никакой насильственной мобилизации в ВС РФ в Херсонской области не проводится, отметил глава региона. Но для тех херсонцев, кто хочет с оружием в руках бороться против преступного киевского режима, есть возможность записаться в батальон имени Василия Маргелова, куда приглашают добровольцев – не только жителей Херсонской области, но и выходцев с Украины, например – одесситов, киевлян и так далее.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Сальдо
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:03
    0
    Ничего удивительного.Но лиха беда-начало.И до этих западенцев дойдет.Надеюсь.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:10
      0
      В сети есть видос как приехали полицейские из Херсона призывать хлопца в ВСУ из Черновицкой области.Надели наручники.Короче пришлось призывнику вызывать скорую помощь.Собравшиеся сельчане обматерили полицейских.2 Видео об инциденте по ссылке ниже.

      https://odnarodyna.org/article/ukraina-muzhichkov-otlavlivayut-na-front-voenkomaty-torguyut-oruzhiem
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 08:25
        +2
        Но для тех херсонцев, кто хочет с оружием в руках бороться против преступного киевского режима, есть возможность записаться в батальон имени Василия Маргелова,
        Что значит за скромное "кто хочет"? Власть должна разъяснять о жизненной необходимости бороться против преступного киевского режима.
    2. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 08:39
      +2
      И до этих западенцев дойдет.

      Нет не дойдёт. Таков был начальный замысел - скурвить и извести тех, кто является коренными жителями, чтобы занять как можно больше их места. Пехота и танки и сейчас стражаются не на западе Украины и дальше так будет, пока не будет либо значительного усиления группировки РФ на Украине, либо гражданских волнений в России.
      Ролики на ютубе смотреть надо было про те самые западные регионы, когда штурм Азовстали был, где нас уверяли, что Запад Украины - это очень "доброжелательное" место, что по русски там может любой говорить...
      На последнем моменте они и прокололись - русский человек может говорить по русски везде ... потому что он - русский, и - по итогам Второй Мировой войны. Поэтому укро-свиньи с промытыми мозгами не могут нам указывать, как нам быть, ни на Львовщине ни в других местах, а мы им - можем, хоть и не делаем этого ... пока не делаем.
      Это навело меня на размышление ещё тогда, что война на Украине, это будет избиение окончательно скурвленных, подорванных на всё самое мерзкое соотечественников. А эти - мрази западенские, будут тем временем отъедаться и переходить на стандарты НАТО и менять законодательство. Так и вышло.
      Но, заблуждаться не стоит. Гусарский налёт ВС РФ аж до Киева сразу не получил поддержки и был предан именно на юге и на востоке Украины, а не в западных областях.
      Чтобы точно было именно так, и появились на юге и юго-востоке Украины, западенские бандеровцы так организованно.
      Я писал об этом, много раз - но, кто бы слушал.
      Братоубийственная война сильно истощает, власть неизбежно слабеет, а милиардерики в Кремле - это продажная сволота, которая не России служит, а еврейскому Мамонне. Они боятся только того, что не могут купить, а беспокоются - только о том, что не могут продать, имея сейчас в России права продавать почти всё, что мы имеем.
      Дальнейшие выводы о наиболее вероятном вполне очевидны.
  2. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 08:04
    +4
    Не все кто говорит на русском мне друзья и не все кто говорит на английском мне враги. Это их выбор.
    1. Telur
      Telur Сегодня, 08:18
      +4
      Цитата: Овсиговец
      Это их выбор.

      к сожалению выбора там как раз и нет, в общем то как и везде, попробуйте у нас не явится по повестке.
      А там еще добавляется и принуждение под угрозой расстрела или избиения.
      1. Lykases1
        Lykases1 Сегодня, 08:32
        0
        Согласен. Да так, в принципе, в любой стране. Все законы работают до тех пор, пока они не начинают задевать государство или крупный капитал. Далее, либо законы корректируются, либо напрочь игнорируются. Так что, действительно, у простого человека выбора нет - дали автомат - иди воюй
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 08:04
    0
    ...принудительная мобилизация на Украине отличается особой жестокостью именно по отношению к русскоязычному населению Новороссии....

    совершенно не удивляет. Наработанный опыт еще в Голодомор. Старые технологии применительно к новым реалиям.
    И снова, при удобном случае, будут кричать из каждого утюга, что это Россия устроила.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:09
      +1
      А вот скажите,что это за "опыт в голодомор"?.Или Вы имели в виду выдуманную историю новейшего хохлостана?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:09
    +2
    Как сказал один американец...война с Россией будет вестись за счет России, ее же руками и на обломках России.
    Так вот эту войну надо превратить в ее противоположность в отношении США и Британии...наших злейших врагов.
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:31
    +4
    М.да... Если бы нормально , сразу , спланировали операцию по исчезновению Украины с карты мира , скольких бы жертв ненужных удалось избежать с обоих сторон. А теперь годы и годы войны , сколько в этом костре еще сгорит славян?
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:40
    0
    Основную массу 200-х и 300-х, в особенности под Бахмутом, составляют как раз русскоязычные жители Левобережья, Одесской, Николаевской Днепропетровской, Харьковской областей и оккупированной части Запорожской области

    Им давали выбор, они выбрали служение укропии - значит не такие это были и русские. Нет жалости, одна брезгливость.
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:40
    +1
    Украинский фашизм занимается физическим истреблением русских. По обе стороны от линии фронта.