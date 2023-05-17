Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

Европа приняла решение создать некий "реестр ущерба", куда будет заноситься вся информация о разрушениях на Украине в ходе российской спецоперации. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Исландии.
46 стран, входящих в Совет Европы, приняли решение фиксировать все разрушения на Украине и ее потери, якобы причиненные в ходе специальной военной операции российской армии. Для этого будет создан специальный "реестр ущерба", куда каждая страна сможет заносить известные ей данные, чтобы потом все это предъявить России и стребовать с нее компенсацию за причиненный ущерб. Конечно же в случае победы Украины в этом конфликте, в чем в Европе никто не сомневается, судя по звучащим заявлениям.
Макрон призвал и другие страны присоединяться к данной инициативе, например США, которые, кстати, уже согласились. Ну куда же без них, а кто будет руководить и направлять?
Больше всего созданию "реестра" рады в Киеве, украинский премьер Денис Шмыгаль уже назвал эту инициативу "реальным механизмом", который позволит Украине получить компенсацию от России. Он уже пригрозил Москве дальнейшими шагами в этом направлении и создании других "механизмов", которые должны будут помогать Украине получить деньги с России.
Я думаю, мы сделаем реальный шаг на пути, чтобы найти механизм компенсации за те зверства, которые причинила Россия на Украине. Это только первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма
- добавил он.
В прошлом году в Киеве "насчитали" ущерба на 750 млрд. долларов, якобы причиненного российской спецоперацией. Киевский режим потребовал от Европы передачи замороженных активов российского Центробанка, а также других компенсаций. В Европе же считают, что реальный ущерб гораздо меньше, но готовы оказать Украине помощь в восстановлении. Кстати, в Киеве уже расписали, какой стране какой регион восстанавливать.