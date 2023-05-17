Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

Я думаю, мы сделаем реальный шаг на пути, чтобы найти механизм компенсации за те зверства, которые причинила Россия на Украине. Это только первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма

Европа приняла решение создать некий "реестр ущерба", куда будет заноситься вся информация о разрушениях на Украине в ходе российской спецоперации. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Исландии.46 стран, входящих в Совет Европы, приняли решение фиксировать все разрушения на Украине и ее потери, якобы причиненные в ходе специальной военной операции российской армии. Для этого будет создан специальный "реестр ущерба", куда каждая страна сможет заносить известные ей данные, чтобы потом все это предъявить России и стребовать с нее компенсацию за причиненный ущерб. Конечно же в случае победы Украины в этом конфликте, в чем в Европе никто не сомневается, судя по звучащим заявлениям.Макрон призвал и другие страны присоединяться к данной инициативе, например США, которые, кстати, уже согласились. Ну куда же без них, а кто будет руководить и направлять?Больше всего созданию "реестра" рады в Киеве, украинский премьер Денис Шмыгаль уже назвал эту инициативу "реальным механизмом", который позволит Украине получить компенсацию от России. Он уже пригрозил Москве дальнейшими шагами в этом направлении и создании других "механизмов", которые должны будут помогать Украине получить деньги с России.- добавил он.В прошлом году в Киеве "насчитали" ущерба на 750 млрд. долларов, якобы причиненного российской спецоперацией. Киевский режим потребовал от Европы передачи замороженных активов российского Центробанка, а также других компенсаций. В Европе же считают, что реальный ущерб гораздо меньше, но готовы оказать Украине помощь в восстановлении. Кстати, в Киеве уже расписали, какой стране какой регион восстанавливать.