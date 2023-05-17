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Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

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Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

Европа приняла решение создать некий "реестр ущерба", куда будет заноситься вся информация о разрушениях на Украине в ходе российской спецоперации. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Исландии.


46 стран, входящих в Совет Европы, приняли решение фиксировать все разрушения на Украине и ее потери, якобы причиненные в ходе специальной военной операции российской армии. Для этого будет создан специальный "реестр ущерба", куда каждая страна сможет заносить известные ей данные, чтобы потом все это предъявить России и стребовать с нее компенсацию за причиненный ущерб. Конечно же в случае победы Украины в этом конфликте, в чем в Европе никто не сомневается, судя по звучащим заявлениям.

Макрон призвал и другие страны присоединяться к данной инициативе, например США, которые, кстати, уже согласились. Ну куда же без них, а кто будет руководить и направлять?

Больше всего созданию "реестра" рады в Киеве, украинский премьер Денис Шмыгаль уже назвал эту инициативу "реальным механизмом", который позволит Украине получить компенсацию от России. Он уже пригрозил Москве дальнейшими шагами в этом направлении и создании других "механизмов", которые должны будут помогать Украине получить деньги с России.

Я думаю, мы сделаем реальный шаг на пути, чтобы найти механизм компенсации за те зверства, которые причинила Россия на Украине. Это только первый шаг. Впереди создание компенсационного механизма

- добавил он.

В прошлом году в Киеве "насчитали" ущерба на 750 млрд. долларов, якобы причиненного российской спецоперацией. Киевский режим потребовал от Европы передачи замороженных активов российского Центробанка, а также других компенсаций. В Европе же считают, что реальный ущерб гораздо меньше, но готовы оказать Украине помощь в восстановлении. Кстати, в Киеве уже расписали, какой стране какой регион восстанавливать.
Использованы фотографии:
https://t.me/emmanuelmacron
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19 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:30
    +5
    Надо не тупить, а аналогичный реестр вводить и у нас. За обстрелы брянской области, за флаг БКД, за крымский мост и тд
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:33
      +4
      46 стран, входящих в Совет Европы, приняли решение фиксировать все разрушения на Украине и ее потери, якобы причиненные в ходе специальной военной операции российской армии. Для этого будет создан специальный "реестр ущерба", куда каждая страна сможет заносить известные ей данные, чтобы потом все это предъявить России и стребовать с нее компенсацию за причиненный ущерб. Конечно же в случае победы Украины в этом конфликте, в чем в Европе никто не сомневается, судя по звучащим заявлениям.


      Собственно это то для чего Запад помогает Украине,чтобы потом в случае благоприятного для Запада исхода разграбить Россию.Тут всё предельно понятно.Никакие переговоры Западу и не нужны по этой причине.Просто хотят повторить фокус как с СССР,Ираком и т.д. и т.п..Стандартная для Запада схема напасть и разграбить.Никакой Украины для такого дела не жалко.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:38
      +1
      А обстрелы ДонецкоЙ, Луганской, Херсонской, Запорожской областей - не считается ! Это жеж Украина, а своих они могут убивать безнаказанно !
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:40
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        А обстрелы ДонецкоЙ, Луганской, Херсонской, Запорожской областей - не считается ! Это жеж Украина, а своих они могут убивать безнаказанно !


        А это другое по их словам.Они же лицемеры.Волки в овечьих шкурах. Главное для них кого то снова разграбить.А увидят они только то что им выгодно увидеть и только то что они захотят увидеть сами.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:33
    +3
    Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

    Эта слякоть так и хочет, чтобы Россия оценила поход Наполеона...
    С голым залом, останешься, клоун перхотный!
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 08:33
    +5
    для тех кто не в курсе, победителей не судят.. все зависит от нас..
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:33
    +3
    Вот они, наши ,, европейские друзья,, ) Доигрались в ,, демократию,,(
  5. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 08:35
    +4
    слово западло, произошло от слова Запад и формообразующего суффикса "ло" как в словах бухло, бабло, фуфло, трепло....
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 08:36
    +1
    Европа приняла решение создать некий "реестр ущерба", куда будет заноситься вся информация о разрушениях на Украине в ходе российской спецоперации.

    В этот реестр войдут разрушения на территориях ЛДНР, Брянской и Курской областей?
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 09:17
      0
      этот реестр войдут разрушения на территориях ЛДНР, Брянской и Курской областей? Там все гораздо шире и дороже.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 08:36
    +6
    Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

    Ну для начала реестра нужно описать ущерб нанесённый странами ес и фша Югославии, Сербии, ЦАР, Ливии, Ираку и многим многим другим странам. А уж последними так и быть Россия будет, за минусом ущерба для Крыма, ДНР, ЛНР и самой территории России. fellow
    Не забудьте сюда вписать ущерб в результате террористической атаки на нитки газопроводов Северный поток -1 и 2.
    Если уж так охота вам убытки считать, то это не должно остаться вне рамок подсчёта. request
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:55
      +1
      Не забудьте сюда вписать ущерб

      Им счёт и за санкции(читай экономическую войну) можно выставить при желании, но для этого надо как минимум победить. Они готовят счета контрибуции уже сейчас, так как есть шансы её получить с россии. Вопрос в нашем руководстве, собираются они выигрывать или уже всё - начали искать персональные преференции на амнистию в случае поражения? what
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    +3
    будет создан специальный "реестр ущерба", куда каждая страна сможет заносить известные ей данные, чтобы потом все это предъявить России и стребовать с нее компенсацию
    И вот тут точно начнется: "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...". Кроме этого кое кто захочет и для себя кусочек отхватить. Поляки внесут обязательно в реестр якобы упавшую на их территории "российскую ракету", вспомнят о моральном ущербе нанесенном родственникам погибших наемников... А может Европе и Макрону в частности стоит напомнить, что в России СК давно ведется учет ущерба со стороны ВСУ и в т.ч. НАТОвским оружием (Франция там тоже маячит) и все оформляется юридически, по всем правилам. А то, что Макрон политическая проститутка давно известно.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:38
    +2
    Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

    Точно такой же список нам надо создать в отношении стран нанесших нам ущерб санкциями...подсчитать все до копейки, с учетом морального ущерба и потерянной прибыли и предьявить США, Британии, Франции, Канаде и тогдалее.
    Только так их можно оттучить от хамского поведения в отношении нашей страны.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

      Точно такой же список нам надо создать в отношении стран нанесших нам ущерб санкциями...подсчитать все до копейки, с учетом морального ущерба и потерянной прибыли и предьявить США, Британии, Франции, Канаде и тогдалее.
      Только так их можно оттучить от хамского поведения в отношении нашей страны.

      Для этого нужна всего лишь малость - безусловная победа. hi
  10. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:42
    +2
    Хороший пример того, когда кто то действует на перспективу. Да, может она выглядит смешно, но такое надо делать.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:47
    +1
    Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

    Для того чтобы заниматься такими подсчётами, ес должен быть как минимум участником конфликта - почему ес не заявит об этом, а то наши кремлёвские тормоза сами никак не решаться признать этот факт?
  12. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:04
    +1
    мсье геронтофил четко отрабатывает матрасные косточки. его цель таки понятна - максимально развалить лягушляндию и свалить по-бырому за атлантическую лужу, дабы наслаждаться старушками. беда в том, что с Шарика не свалишь, а хрунцузы тож бывают мстительными. не погнушались и своему бывшему анпиратору башку отчекрыжить.
  13. pin_code
    pin_code Сегодня, 09:14
    0
    Всем макаронам в Европе ещё придётся выплачивать деньги каждому гражданину РФ за ущерб. Кому моральный, кому материальный. И восстановить все что было разрушено из-за их политики и возместить ущерб на сво...