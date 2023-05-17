Бойцы ЧВК «Вагнер» в Артемовске теснят ВСУ: «Гнездо» полностью зачищено, под контролем украинских формирований – 1,2 квадратных километра

Вечером 16 мая штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» завершили зачистку знаменитого «Гнезда» - укрепленного района в нескольких многоэтажках. Об этом сообщил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.По сообщению Пригожина, к вечеру 16 мая «музыканты» продвинулись на 200 метров и заняли 113 тысяч квадратных метров. Но под контролем противника оставалось 1,46 кв. км, а затем – 1,2 кв. км. Таким образом, российские войска завершают операцию по освобождению Артемовска.Для полного освобождения города «вагнеровцам» осталось освободить квартал ниже улицы Юбилейная, известный как «Домино», и маленький кусок частного сектора.Тем временем, военные корреспонденты сообщают, что ЧВК «Вагнер» смогла вбить клин между последними районами, в которых обороняются украинские формирования. Затем «вагнеровцы» вышли на трассу, которая ведет из Артемовска в Хромово (Артемовское).Российские Вооруженные силы атаковали в районах Орехово-Василевки и Миньковки, отбив ранее утраченные позиции. Кроме того, продолжается интенсивный артиллерийский обстрел района Ивановского (Красное). Но вернуть позиции на данном направлении российские войска пока не смогли. О боях под Ивановским пишет и украинский генеральный штаб в своей традиционной утренней сводке.Кроме того, артиллерия ЧВК «Вагнер» ведет регулярные обстрелы подступов к Артемовску, чтобы нарушить снабжение еще обороняющейся в западной части города группировки украинских войск. В частности, наносятся удары по мостам в окрестностях Артемовска.