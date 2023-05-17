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Бойцы ЧВК «Вагнер» в Артемовске теснят ВСУ: «Гнездо» полностью зачищено, под контролем украинских формирований – 1,2 квадратных километра

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Бойцы ЧВК «Вагнер» в Артемовске теснят ВСУ: «Гнездо» полностью зачищено, под контролем украинских формирований – 1,2 квадратных километра

Вечером 16 мая штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» завершили зачистку знаменитого «Гнезда» - укрепленного района в нескольких многоэтажках. Об этом сообщил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.


По сообщению Пригожина, к вечеру 16 мая «музыканты» продвинулись на 200 метров и заняли 113 тысяч квадратных метров. Но под контролем противника оставалось 1,46 кв. км, а затем – 1,2 кв. км. Таким образом, российские войска завершают операцию по освобождению Артемовска.

Для полного освобождения города «вагнеровцам» осталось освободить квартал ниже улицы Юбилейная, известный как «Домино», и маленький кусок частного сектора.




Тем временем, военные корреспонденты сообщают, что ЧВК «Вагнер» смогла вбить клин между последними районами, в которых обороняются украинские формирования. Затем «вагнеровцы» вышли на трассу, которая ведет из Артемовска в Хромово (Артемовское).


Российские Вооруженные силы атаковали в районах Орехово-Василевки и Миньковки, отбив ранее утраченные позиции. Кроме того, продолжается интенсивный артиллерийский обстрел района Ивановского (Красное). Но вернуть позиции на данном направлении российские войска пока не смогли. О боях под Ивановским пишет и украинский генеральный штаб в своей традиционной утренней сводке.

Кроме того, артиллерия ЧВК «Вагнер» ведет регулярные обстрелы подступов к Артемовску, чтобы нарушить снабжение еще обороняющейся в западной части города группировки украинских войск. В частности, наносятся удары по мостам в окрестностях Артемовска.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Пригожин в Телеграм", Telegram-канал "Вагнер"
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9 комментариев
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  1. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 08:35
    +1
    Наконец то ,хоть хорошие новости начали постить,и с картами.. good
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:01
      0
      17-05-2023 Артёмовск. Падение укрепрайона с позывным «Домино».

      Время Ч. Штурмовые отряды Вагнера пошли на практически решающий штурм западных околиц Бахмута, что бы окончательно поставить точку в бахмутской мясорубке.

      Концентрация ВСУ в этих жилых домах, точнее то что от них осталось после недельной работы авиации и стволки. Запросы на эвакуацию у противника все чаще. В эфире под утро сущий ад, вытаскивать своих 200 и 300 из под бетона им все тяжелее. Носить раненных под гранатометами и штурмовыми Вагнера не так просто.

      ВСУ дан приказ держать эти два района города (Новый и Самолет) до последнего. Отступать некуда, дальше до Часов Яра чистое поле.

      С вечера по нам работает наверное все что есть у укропа. Вся арта и танки, минометы, стрелкотня. Но ночью штурмовики Вагнера – цари.

      Утром посмотрим что получится.

      https://t.me/condottieros



      Бахмут это ад на земле где наши парни идут вперед и бьют демонов предавших свой народ и религию…

      Пригожин сообщил об успешном продвижении ЧВК “Вагнер” в Бахмуте.

      Бахмут почти взят: остался 1 квартал и кусок частного сектора:

      ”За сегодня подразделения ЧВК Вагнер продвинулись до 200 метров и заняли площадь 113 000 квадратных метров.

      Под контролем противника остается 1,46 (вчера было 1,59) квадратных километра.

      Укрепрайон “Гнездо” зачищен, под контролем противника последний дом.

      Чтобы взять Бахмут – остался квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора. И Бахмут будет полностью взят под контроль подразделениями ЧВК “Вагнер”.

      t.me/RVvoenkor

      С украинской стороны:

      Ситуация в Бахмуте очень сложная, а контрнаступление пока застопорилось на флангах, идут сильные бои. После падения города продолжать контрнаступление не будет смысла, так как укрепрайон в Бахмуте станут использовать российские войска уже против ВСУ. Туда стянут арту и будут наносить удар по нашим войскам в полях, а значит весь план Сырского потерпит крах, но пока об этом никто не говорит, но уже технологи Офиса Президента готовят информационную кампанию для смещения акцентов с падения Бахмута.

      https://t.me/rezident_ua

      По словам одного из офицеров НАТО, которые обеспечивали штабную поддержку контрударов на флангах бахмутской группировки 12 мая, Украина понесла одни из самых больших потерь с 2014 года – были убиты 1725 человек.

      Удары 2-й бригады «Азов» на южном фланге и двух механизированных бригад и одного мотострелкового батальона на северном фланге была остановлена, а потери составили один полк.

      Быстрый отход русских войск на равнину и обстрелы русских танков, артиллерии и авиации русских на подготовленном на больших высотах рубеже обороны привели к большим потерям.

      В Бахмуте застряло большое количество иностранных наемников и ультраправых группировок. ВСУ уже несколько дней пытаются ослабить давление на группировку, чтобы ее можно было вывести, но Россия сводит на нет эти попытки массированной бомбардировкой.

      https://t.me/infantmilitario/
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 08:38
    +3
    Для полного освобождения города «вагнеровцам» осталось освободить квартал ниже улицы Юбилейная, известный как «Домино», и маленький кусок частного сектора.

    А не проще всё это полностью стереть с лица земли, чем рисковать жизнями наших бойцов?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:45
      0
      Вероятно есть какие то "высшие соображения".Мне тоже думается,что проще.Тем более,что гражданские оттуда ушли
    2. Андрей Римский
      Андрей Римский Сегодня, 08:54
      0
      Нет, это уже обсуждали. С этих высоток полностью просматривается Часовой Яр и дороги, они потребуются уже армии России.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:42
    0
    Поражаюсь способности музыкантов продавливать такого мотивированного,коварного,упертого противника... what их боевой опыт очень ценен будет для наших молодых солдат и офицеров.
    Бахмут будет взят однозначно... ВСУ выбьют из последних укреплений.
  4. Deon59
    Deon59 Сегодня, 08:49
    0
    Так кто наступает Вагнер и Российские войска ,или один Вагнер.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 08:55
      -1
      Вагнер-несколько процентов от численности группировки. И все, что вокруг него в СМИ происходит--дискредитация ВС РФ в глазах общества и дискредитация всего общества в глазах всего мира.

      После развала СССР нас всех итак уже выставили полными кретинами.....

      А теперь наши СМИ добавили ещё "15 копеек в копилку" : "В России из 500 тыс группировки воюет только ЧВК численностью около 10 тыс. Остальные стоят рядом с пердическими заходами в нужник"

      И верят ! В первую очередь россияне....Мало того, что нас уже объявили не полноценными, так мы сами все продолжаем выискивать новые доказательства в своей истории и в своем настоящем. Это уже псих - извращение на массовом уровне
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:04
    +1
    Добивайте их мужики. Смерть фашистской гадине.
    Мой отец воевал в Великой Отечественной, а сейчас эта нечисть снова вылезла.