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Командование ВСУ опять увеличило количество «сбитых» ракет ВС РФ, на этот раз с 18 до 25

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Командование ВСУ опять увеличило количество «сбитых» ракет ВС РФ, на этот раз с 18 до 25

Представители командования украинских вооруженных формирований в привычном для себя духе продолжают произвольно менять количество якобы «сбитых» ПВО ВСУ российских ракет. Обновленная информация представлена в публикуемой украинской прессе сводке генерального штаба ВСУ.


Как утверждает генштаб ВСУ, в минувшие сутки ВС РФ выпустили по Украине 29 ракет различных типов, включая 6 ракет «Кинжал», 13 ракет «Калибр» и 10 ракет наземного базирования «Искандер-М» и С-400. Якобы 25 выпущенных ракет удалось уничтожить, две ракеты взорвались в воздухе и две ракеты ударили по Николаеву.

Интересно, что ранее сообщалось о 25 выпущенных ракетах, до этого – о 18 выпущенных ракетах, причем все ракеты, как сообщали в командовании ВСУ, были сбиты. Таким образом, украинский генштаб продолжает продвигать абсолютно безумную версию о том, что ПВО ВСУ сбила все гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, кстати, заявлял, что «Кинжалов» по Украине выпускали всего три, но почему-то ПВО ВСУ смогла сбить аж шесть таких ракет.

Похоже, что украинские военные оказались более преданными пиарщиками американского военно-промышленного комплекса, чем сами американцы. Так, уже CNN и ряд других американских источников сообщили о повреждении ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot, но украинские власти об этом не пишут, зато утверждают, будто бы из Patriot как раз и были сбиты российские гиперзвуковые ракеты.

Кроме рассказа о воздушных ударах, в генштабе ВСУ представили и краткую сводку по основным направлениям фронта. В частности, украинские военные признают наступление ВС РФ на Купянском направлении в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовский, Стельмаховка. На Лиманском направлении ВС РФ активно действовали в районе Белогоровки (там работает спецназ «Ахмат»).

Наконец, сводка украинского генштаба признает ожесточенный характер боев в районе Ивановского (Красное) под Артемовском и в самом Артемовске, а также многочисленные атаки в Марьинке.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:48
    +2
    Столько Кинжалов не запускают сколько они сбивают.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:02
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Столько Кинжалов не запускают сколько они сбивают.

      Ну так у Киева сейчас, "непревзойденный" мэриканьский "Патриот". Нужно доложить Чумадеду, что сбиваются все российские ракеты и даже "Кинжалы". Хотя весь Запад должен закупать "Патриот", а свои не моги даже разрабатывать ( как в Южной Корее Японии), хотя его могут закупать только богатые страны, цены непревзойденные.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:04
        +1
        Завтра заявят что мы запустили 50 ракет, все 70 были успешно сбиты.
        Банки с помидорами и огурцами кончились - сбивать нечем - срочно пришлите новых. wassat
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 08:50
    +1
    Это патриоты сами же свои противоракеты сбивали! ТОгда да.... сходиться good lol
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 08:52
    +2
    Как есть так есть.
    Красиво америковос в угол поставили )
    Респект
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:52
    +1
    Наконец, сводка украинского генштаба признает ожесточенный характер боев в районе Ивановского (Красное) под Артемовском и в самом Артемовске

    В Бахмуте противник за исключением одного дома оставил главный многоэтажный укреп "Гнездо". Под противником участок с домами ниже улицы юбилейной и небольшой кусок частной застройки.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:58
    +2
    Пусть пишут больше...барон Мюнхаузен все подтвердит.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:00
    +2
    Это называется-гуляй рванина. Какие они убогие и смешные. Деграданты.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:01
    +1
    Самое интересное , что шарвоарное ППО заявило о сбитии русского БПЛА с названием ...внимание - "Супер Кум " wassat
  8. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:13
    +1
    После вчерашнего провала с патриотом могут писать, что угодно. Уже в серьёз не воспринимается
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:15
    0
    А чему удивляться? Они в свое время Псковских дивизий "уничтожили" столько, сколько дивизий ВС СССР не было. winked Климат и горилка что ли на них так действует? sad