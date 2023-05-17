Командование ВСУ опять увеличило количество «сбитых» ракет ВС РФ, на этот раз с 18 до 25

Представители командования украинских вооруженных формирований в привычном для себя духе продолжают произвольно менять количество якобы «сбитых» ПВО ВСУ российских ракет. Обновленная информация представлена в публикуемой украинской прессе сводке генерального штаба ВСУ.Как утверждает генштаб ВСУ, в минувшие сутки ВС РФ выпустили по Украине 29 ракет различных типов, включая 6 ракет «Кинжал», 13 ракет «Калибр» и 10 ракет наземного базирования «Искандер-М» и С-400. Якобы 25 выпущенных ракет удалось уничтожить, две ракеты взорвались в воздухе и две ракеты ударили по Николаеву.Интересно, что ранее сообщалось о 25 выпущенных ракетах, до этого – о 18 выпущенных ракетах, причем все ракеты, как сообщали в командовании ВСУ, были сбиты. Таким образом, украинский генштаб продолжает продвигать абсолютно безумную версию о том, что ПВО ВСУ сбила все гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, кстати, заявлял, что «Кинжалов» по Украине выпускали всего три, но почему-то ПВО ВСУ смогла сбить аж шесть таких ракет.Похоже, что украинские военные оказались более преданными пиарщиками американского военно-промышленного комплекса, чем сами американцы. Так, уже CNN и ряд других американских источников сообщили о повреждении ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot, но украинские власти об этом не пишут, зато утверждают, будто бы из Patriot как раз и были сбиты российские гиперзвуковые ракеты.Кроме рассказа о воздушных ударах, в генштабе ВСУ представили и краткую сводку по основным направлениям фронта. В частности, украинские военные признают наступление ВС РФ на Купянском направлении в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовский, Стельмаховка. На Лиманском направлении ВС РФ активно действовали в районе Белогоровки (там работает спецназ «Ахмат»).Наконец, сводка украинского генштаба признает ожесточенный характер боев в районе Ивановского (Красное) под Артемовском и в самом Артемовске, а также многочисленные атаки в Марьинке.