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Американская пресса утверждает, что ВС РФ активнее атакуют Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ

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Американская пресса утверждает, что ВС РФ активнее атакуют Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ

Российское командование приняло решение о нанесении более частых и сильных ракетных ударов по объектам на территории Украины, а также об атаках на центры принятия решений в Киеве. Об этом сообщает американский телеканал CNN.


По утверждению американской прессы, ВС РФ активнее атакуют Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ. Для этого российские войска предпринимают мощные воздушные удары по целям военного назначения на Украине сразу с нескольких направлений. Как сообщает CNN, удары нацелены на поражение центров управления войск в Киеве и других важных объектов.

Телеканал ссылается на неназванного чиновника Пентагона, который обращает внимание на расходование Россией большего, чем прежде, количества ракет и беспилотных летательных аппаратов. Он считает, что это происходит из-за стремления российского командования запутать украинские системы противовоздушной обороны, а заодно обнаружить их и уничтожить ударами ракет.

Стоит отметить, что активные удары по военным объектам Украины в последние дни действительно могли повлиять на готовность ВСУ к наступательным действиям. Чего стоит один взрыв в Хмельницком, последствия которого киевский режим тщательно пытается скрыть.

Украинские СМИ давно не сообщают правдивую информацию о том, к каким реальным последствиям приводят российские удары. Ведь понятно, что Россия тратит дорогостоящие ракеты не для того, чтобы уничтожить заводскую столовую или поразить какие-то «частные дома».

Но информация о реальном ущербе ВСУ в результате таких ударов украинским руководством не афишируется. Более того, ужесточаются и так весьма строгие требования к размещаемой о прилетах российских ракет информации.
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6 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 09:03
    +3
    И это очень радует, пусть они от настороженности переходят к испуганной грусти, тошнотворной печали и смертной тоске.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:16
      0
      в результате таких ударов украинским руководством не афишируется.
      Видимо хорошо достается, раз секретят !
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:06
    +1
    Ну так укрофашисты и сами не спешат в контрнаступ.
    Чуют чем это для них закончится.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:06
    +1
    Чего стоит один взрыв в Хмельницком, последствия которого киевский режим тщательно пытается скрыть.

    Когда скрины только увидел - даже подумалось - началось! Но потом по видосу понятно, если дым черный - это тол (для него характерно). Но бабахом удовлетворен! Рвануло знатно! good
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 09:12
    +1
    Американская пресса утверждает, что ВС РФ активнее атакуют Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ

    А что, это запрещено? belay
    Или нам просто ждать,когда бандерллоги полезут? fool
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:17
    0
    ВС РФ активнее атакуют Украину, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ
    Интересно, долго думали, чтобы прийти ко всем понятному умозаключению? А удары продолжают наносится и каждый дает свои результаты не в пользу ВСУ.