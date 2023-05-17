После поражения ВС России склада в Хмельницком на востоке Польши зафиксирован резкий скачок уровня радиации

В Польше зафиксированы скачки радиации на территории восточных областей, граничащих с Украиной, польские регионы накрыло облако, образовавшееся после поражения военных складов в Хмельницком. Предполагается, что на этих складах Киев хранил танковые снаряды с обедненным ураном, полученные от Великобритании.
16 мая 2023 года в Люблине станция контроля зафиксировала резкое повышение уровня висмута в воздухе в 6-7 раз. Висмут является продуктом распада обедненного урана, который западные страны используют в своих боеприпасах. Польские пользователи соцсетей прямо пишут, что радиационная угроза пришла из Украины, где ВС России уничтожили склад с боеприпасами, в том числе и поставленными с Запада.
Еще одним доказательством, что радиацию "надуло" с территории Украины, является направление ветра, который в последние дни как раз дул в сторону Польши. Так что образовавшееся облако продолжает двигаться через польскую территорию в сторону Германии. Если это облако накроет дождь, то радиоактивные материалы попадут в почву и т.д.
Украинские власти никак не комментируют ситуацию с повышением уровня радиации в Польше, вообще вся информация по Хмельницкому закрыта, отсутствуют сообщения, все фото и видео материалы из соцсетей убраны, СБУ внимательно отслеживает ситуацию. Между тем, данные потихоньку в Сеть просачиваются, известно, что после взрывов на 649-м авиационном складе, где хранились боеприпасы с обедненным ураном, в городе была паника, жители предпринимали попытки эвакуироваться. В аптеках раскуплены все препараты, содержащие йод.
Напомним, что Великобритания отказалась нести ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном, переложив ее на власти Киева. Как заявили в Лондоне, они боеприпасы передали, дальше за них отвечает Украина.