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После поражения ВС России склада в Хмельницком на востоке Польши зафиксирован резкий скачок уровня радиации

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После поражения ВС России склада в Хмельницком на востоке Польши зафиксирован резкий скачок уровня радиации

В Польше зафиксированы скачки радиации на территории восточных областей, граничащих с Украиной, польские регионы накрыло облако, образовавшееся после поражения военных складов в Хмельницком. Предполагается, что на этих складах Киев хранил танковые снаряды с обедненным ураном, полученные от Великобритании.


16 мая 2023 года в Люблине станция контроля зафиксировала резкое повышение уровня висмута в воздухе в 6-7 раз. Висмут является продуктом распада обедненного урана, который западные страны используют в своих боеприпасах. Польские пользователи соцсетей прямо пишут, что радиационная угроза пришла из Украины, где ВС России уничтожили склад с боеприпасами, в том числе и поставленными с Запада.

Еще одним доказательством, что радиацию "надуло" с территории Украины, является направление ветра, который в последние дни как раз дул в сторону Польши. Так что образовавшееся облако продолжает двигаться через польскую территорию в сторону Германии. Если это облако накроет дождь, то радиоактивные материалы попадут в почву и т.д.


Украинские власти никак не комментируют ситуацию с повышением уровня радиации в Польше, вообще вся информация по Хмельницкому закрыта, отсутствуют сообщения, все фото и видео материалы из соцсетей убраны, СБУ внимательно отслеживает ситуацию. Между тем, данные потихоньку в Сеть просачиваются, известно, что после взрывов на 649-м авиационном складе, где хранились боеприпасы с обедненным ураном, в городе была паника, жители предпринимали попытки эвакуироваться. В аптеках раскуплены все препараты, содержащие йод.

Напомним, что Великобритания отказалась нести ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном, переложив ее на власти Киева. Как заявили в Лондоне, они боеприпасы передали, дальше за них отвечает Украина.
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24 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 09:05
    +9
    Как говорится не рой яму другому, бо сам в неё головой вниз вляпаешься... Пусть поляхи благодарят англосаксов, они ж и их в мясорубку суют не жалея, до последнего поляха.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:13
      +5
      Цитата: Маз
      сам в неё головой вниз вляпаешься..

      И придется кастрюлеголовым на три головы кастрюли надевать....А еще и хвост...
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 09:17
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        И придется кастрюлеголовым на три головы кастрюли надевать....А еще и хвост...

        good
        Как удачно бомбанули , все навоз пошло обратно в Европу .Стало возвращаться к хозяевам
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:07
    +10
    Если бы в нашем МиДе или МО, работали современные люди, могли бы потроллить западных "коллег" заявлением мол "снаряды с обеднённым ураном безопасны, не переживайте".
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:16
      +1
      У нас один Медведев отвечает за современных. lol Вот надо только пятницы- тяпницы дождаться, любимый день недели ДАМа для ответок... laughing
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 09:24
        0
        Он неадекват без будущего и не умеет в тонкий юмор.
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 09:22
      -1
      Да после недавних заявлений старого придурка Соболева хорошо уже то, что молчат и не позорятся.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:09
    +3
    Еще одним доказательством, что радиацию "надуло" с территории Украины, является направление ветра, который в последние дни как раз дул в сторону Польши. Так что образовавшееся облако продолжает двигаться через польскую территорию в сторону Германии.


    Скоро и немчикам прилетит. Ну что ж, поделом. Сами напросились.
  4. kostyan77708
    kostyan77708 Сегодня, 09:09
    +5
    "В Польше зафиксированы скачки радиации на территории восточных областей" - пусть дальше это облако идет туда от куда приехали снаряды и дождик им в помощь!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:13
      +5
      Отсидется не получится.Они думали,что поставками оружия для них и закончится
  5. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 09:09
    +3
    Мало этим тварям!
    Раз в 100 больше надо. Может задумываться начнут.
    А еще англичанам и американцам отвесить по полной!
  6. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:09
    -6
    Не уверен,что для нас это хорошая новость.
    Это возможность обвинить нас в использовании ЯО..
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 09:14
      +2
      Не думаю. Иначе выглядит как откровенная петросянщина "От алкоголизма погибает каждый четвертый. Странно, берем на троих, а погибает четвертый" laughing
  7. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 09:12
    0
    Опять 25, каждый раз чуть что скупают йод. Он хоть выделяется при естественном распаде урана? Я вот на вскидку не вспомню, а населению наплевать.
    Респиратор был бы в разы полезнее
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:12
    +3
    Цитата: Копчёный
    Если бы в нашем МиДе или МО, работали современные люди, могли бы потроллить западных "коллег" заявлением мол "снаряды с обеднённым ураном безопасны, не переживайте".

    Глупо было бы этим не воспользоваться.
    Скорее всего МИД уже взял на карандаш данное событие.
  9. zontov79
    zontov79 Сегодня, 09:13
    +2
    Хорошо то как !) Теперь пусть Европа дышит свежим воздухом ))
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    +2
    на востоке Польши зафиксирован резкий скачок уровня радиации... резкое повышение уровня висмута в воздухе в 6-7 раз
    Поляки одни из тех кто приветствовал поставку Британией боеприпасов с обедненным ураном на Украину. А расплата подкралась незаметно, но ожидаемо. Да, пока не смертельно, но кто может гарантировать, что через несколько лет не будет всплеска онкологических заболеваний? Может польское правительство?
  11. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 09:14
    +3
    Так часто и бывает. С другой стороны, это только начало последствий для Польши. Англосаксы ещё планируют их в бой бросить после утилизации ВСУ
  12. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:15
    +1
    Направление ветра при атаке подозрительно было в сторону запада. А ведь это самое редкое в году направление на Украине. Но буквально через сутки-двое ветер поменяется, однако есть надежда, что самое поганое уже осядет куда надо. feel
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:17
    0
    Нужно несколько суток чтобы осели радиоактивные частицы после подрыва склада в Хмельницком...паника там конечно нешуточная...а вот теперь представьте что будет при подрыве хотя бы одного заряда ТЯО.
    Очень может быть что англосаксы пойдут и на такое преступление чтобы обвинить в этом нашу страну.
  14. flSergius
    flSergius Сегодня, 09:17
    0
    Уровень радиации высокий, но не опасный! (с)
  15. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:23
    0
    Не знаю на сколько летуча пыльиз окислов урана. Но если эта пыль долетит до пшеков, то последствия для шипящего населения будут похлеще, чем от небольшой дозы прилетевшей с урановой пылью радиации. И про торговлю их клубникой и яблоками им можно забыть. А кому будут нужны их отравленые продукты СХ?
  16. Наган
    Наган Сегодня, 09:23
    0
    Как говорили в 1986,
    "Запорожец не машина,
    Киевлянин не мужчина.
    Если хочешь стать отцом,
    Защити конец свинцом"
    Истории свойственно повторяться.
  17. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 09:23
    0
    Браво!!! Еще и зерна с окраины покушайте. Приятного аппетита wassat