Клещеевку пока не взяли. На флангах есть небольшое продвижение.

Украинские вооружённые формирования не оставляют попыток пробиться к населённому пункту Клещеевка, находящемуся южнее Артёмовска. В течение последних нескольких суток украинское командование делает заявления из серии «Если россияне займут Бахмут, то сами окажутся в ловушке». И к Клещеевке подразделения ВСУ и так называемой «гвардии наступления» рвутся именно для того, чтобы попытаться эту «ловушку» устроить, взяв дополнительно высоты в городской агломерации.Накануне украинские телеграмм-каналы обещали «ночью важные новости по поводу Клещеевки». Ночь прошла, однако единственное сообщение, которое по этому поводу к настоящему моменту со стороны противника появилось, звучит так:О том, насколько «небольшое», не сообщается.Тем временем стало известно, что в попытках использовать прошлогоднюю «харьковскую» тактику сейчас под Артёмовском, противник задействовал малые группы, в каждой из которой максимум 3-4 единицы бронетехники. Ситуация в направлении упомянутой Клещеевки на данный момент определённым образом схожа с тем, что первоначально ВСУ предпринимали под Балаклеей (Харьковская область) в сентябре 2022. Тогда малые группы противника атаковали наши подразделения, в итоге образуя территориальную вытянутую «кишку». Под Балаклеей никаких существенных контратакующих действий со стороны ВС РФ в сентябре прошлого года не было, а потому «кишка» расширилась за счёт брошенных на поддержку прорыва основных сил. В итоге противник занял и Балаклею, и Изюм с Купянском.На данный в момент к северо-западу от Клещеевки противник стремится провести тот же маневр, что и несколькими месяцами ранее под Балаклеей, растягивая свои позиции и пытаясь «остриём» вытянутого клина пробить российскую оборону. Пока повторить Балаклейский сценарий не выходит.Ситуация сложная. Причём сложна она как для нашей стороны, так и для самих ВСУ. Если ЧВК «Вагнер» в ближайшие несколько дней удастся завершить освобождение Артёмовска, то, что называется, при наличии военно-политической воли, появится возможность нанести превентивный удар противнику во фланг, отрезав передовые штурмовые группы ВСУ в районе Клещеевки из того самого вытянутого клина от основных сил на линии Ивановское-Часов Яр-Константиновка.