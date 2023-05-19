«Мир является продолжением войны другими средствами»: геополитические прогнозы Освальда Шпенглера в его книге «Годы решений»

«Великая задача знатока истории состоит в том, чтобы понять факты своего времени и, исходя из них, предвидеть, указать, обозначить то будущее, которое наступит, хотим мы того или нет [1]»,

«Годы решений»: последнее произведение Освальда Шпенглера

«Мы вступили в эпоху мировых войн»: Шпенглер о войнах минувших и грядущих

«Никто не знает, как, в каких формах и кем будут осуществляться изменения, и какие последствия они будут иметь для внешней политики. Всякая революция ухудшает внешнеполитическое положение страны, и для того, чтобы этого не допустить, нужны государственные деятели такого высокого ранга, как Бисмарк. Может быть, мы находимся перед второй мировой войной с неизвестной расстановкой сил и непредсказуемыми последствиями, новыми военными, экономическими и революционными целями и средствами [1]».

«Мы вступили в эпоху мировых войн. Она начинается в XIX веке и будет продолжаться в нашем и, вероятно, в следующем столетии. Она означает переход от системы государств XVIII века к мировой империи (Imperium mundi)… Империализм есть идея, независимо от того, понимают это ее носители и исполнители или нет [1]».

«Быть в форме» государства среди государств означает, прежде всего, силу и единство управления, организации, авторитета, без которых действительное государство невозможно. Государство и управление – это одна и та же форма, мыслимая в качестве существования или в качестве деятельности. Государства XVIII века были в форме династических, придворных и общественных традиций и были идентичными с этими традициями. Церемонии, такт в обществе, приятные манеры поведения и поступков есть лишь внешнее проявление этого…

Все революции происходят из-за падения авторитета государственности. Восстание в одном переулке не может иметь такого действия. Оно может быть только следствием. Современная республика есть не что иное, как руины монархии, которая сама от себя отказалась [1]»,

О примате экономики над политикой и возрастании роли США в мире

«Без сильной политики нигде и никогда не было здоровой экономики, хотя материалистические теории утверждают обратное. Их основатель Адам Смит рассматривал хозяйственную жизнь как главную, а добычу денег считал смыслом истории, при этом он старался показать государственных людей вредными животными [1]».

«Это видно в Англии, которая в середине XIX века стала «нацией лавочников»: враждебное государство должно быть не побеждено, а устранено как экономический конкурент, оставаясь, однако, потребителем английских товаров. Такова была цель «либерального» империализма свободной торговли, начиная с Роберта Пиля [1]»,

«Сходство с большевистской Россией больше, чем обычно полагают. Жизнь организована чисто экономически, что исключает глубину по мере того, насколько отсутствует элемент действительной исторической трагики, великой судьбы, какая веками углубляла и воспитывала душу европейских народов. Религия, бывшая в начале строгим пуританизмом, стала здесь обязательным видом общения, а война – новым видом спорта. Здесь и там все та же диктатура общественного мнения, партийная или общественная, которая вмешивается во все, что в Европе является делом личным: в любовь и религию, обувь и косметику, модные танцы и модные романы, мышление, питание и удовольствия [1]».

«Большевизм есть последняя фаза либерализма»

«Между экономическим либерализмом и социализмом не существует противоречия... Оба имеют одни и те же духовные корни, мышление деньгами, действия деньгами на асфальте больших городов, и не важно идет ли речь о величине зарплаты или о прибыли за счет курса акций [1]»,

«Начинается уничтожающее нападение на действительную, бесконечно сложную экономическую жизнь белых народов с двух сторон: гильдия торговцев деньгами, спекулянтов, крупных финансистов проникает с помощью акций, кредитов, наблюдательных советов и подчиняет своим интересам руководство предприятий, где находится много бывших рабочих, которые благодаря своему старанию и уму достигли руководящих должностей.

Действительный руководитель экономики становится рабом финансиста. Он старательно работает на фабрике, в то время как они в один момент могут через спекуляцию на биржах, о которой он ничего не знает, сделать ее банкротом. Снизу же профсоюз рабочих вождей разрушает медленно, но верно организм экономики.

Теоретическим оружием одних является ученая «либеральная» политэкономия, формирующая общественное мнение по экономическим вопросам и вмешивающаяся со своими советами и установками в законодательство. Теоретическим оружием других является Коммунистический манифест, на основе которого левые партии всех парламентов также нападают на законодательство.

Обе представляют принцип «интернационала», совершенно нигилистический и негативный [1]»,

«Цветная революция» шагает по миру

«Никто не осмеливается сказать рабочим массам, что их победа была тяжелым поражением, что их рабочие вожди и рабочие партии привели их к этому для того, чтобы утолить свой голод на популярность, власть и высокие посты, и что они не собираются выпускать своих жертв из рук и уходить. Между тем цветные работают дешево и долго, доходя до границ своих возможностей [1]»,

«Вокруг больничной койки белой промышленности стоят смешные авторитеты, не заглядывающие в будущее дальше одного года, и, исходя из уже давно устаревших, «капиталистических» и «социалистических» взглядов, спорят о небольших суммах денег. Никто не говорит о последствиях этой более века длящейся мировой революции, которая из глубины белых столиц уничтожила экономическую жизнь и не только ее; никто не видит ее, никто не осмеливается видеть ее [1]».

«С севера и востока, сегодня уже у Замбези (Ниасланд) наступает с гораздо большим успехом исламский миссионер. Где вчера стояла христианская школа, завтра будет стоять мечеть. Воинственный мужской дух этой религии понятнее неграм, чем учение о сострадании, которое только отнимает у него уважение к белым; прежде всего подозрения падают на христианского священника, поскольку он представляет белый господствующий народ, против которого с умной решительностью направлена исламская пропаганда в большей мере политически, чем догматически [1]»,

«Во Франции некоторые области за 50 лет потеряли одну треть своего населения. В некоторых из них число рожденных в два раза меньше умерших. Некоторые небольшие города и многие деревни стоят почти пустые. На юге каталонцы и итальянцы становятся крестьянами, поляки и негры везде входят даже в средний слой. Есть черные священники, офицеры и судьи. Эти приезжие, составляющие более чем десятую часть населения, имеют такую плодовитость, которая позволяет поддерживать число «французов» на одном уровне. Но истинные французы в ближайшее время не будут больше господами во Франции. Кажущийся рост белого населения земли так мал по сравнению с наплывом цветных, основан на временной иллюзии: число детей становится все меньше, а число взрослого населения растет не потому, что его больше, но потому, что оно дольше живет [1]».

«Опасность стучит в двери. Цветные не пацифисты. Они не держатся за одну жизнь, чья длительность есть единственная ценность. Они поднимут меч, если мы его опустим. Они боялись однажды белого, сейчас они его презирают. В их глазах написано осуждение, если белые мужчины и женщины ведут себя так, как они это обычно делают дома. Однажды их охватил ужас от нашей власти – как германцев перед первыми римскими легионами. Сегодня они сами стали силой [1]».

Шпенглер и его диагноз современному миру (в качестве заключения)

«Я вижу дальше, чем другие. Я вижу не только большие возможности, но и большие опасности»,

«где вчера стояла христианская школа, завтра будет стоять мечеть».

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