В МИД Финляндии подтвердили информацию о заморозке счетов своих диппредставительств в России

В МИД Финляндии сообщили о заморозке в России банковских счетов своих диппредставительств. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
Вот что следует из заявления финского внешнеполитического ведомства:
Министерство иностранных дел Финляндии подтверждает информацию о том, что счета представительств нашей страны в России были заморожены. По этой причине воспользоваться ими не представляется возможным
В МИД страны всерьёз обеспокоены происходящим, уточнив, что в этом отношении проводится расследование. В то же время, следует из сообщения ведомства, Хельсинки уже связывался с Москвой для обсуждения данного вопроса.
В этом контексте, стоит упомянуть и о заявлении, сделанном ранее российским внешнеполитическим ведомством по поводу принятия зеркальных мер в отношении финских властей в связи с арестом российской недвижимости в Финляндии. Как уточнили в МИД РФ, речь идёт о наложении ими временного запрета на пользование земельным участком, находящимся в распоряжении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. На нём также расположены служебные здания и несколько квартир. Руководство Финляндии, в свою очередь, аргументировало свои действия якобы проведением некоей проверки на предмет законности ареста данных объектов недвижимости вследствие санкций.
В то же время, стоит отметить, что власти этой страны всё же решили изменить свою позицию, отменив запрет на действие в отношении этого земельного участка и здания РЦНК после направления российским посольством соответствующей ноты в финский МИД. Тем не менее, Москва так и не смогла получить от официального Хельсинки разъяснений по поводу ситуации с вышеупомянутыми площадями.
Напомним, что подобные посягательства на имущество российских дипмиссий за рубежом происходят далеко не впервые. В конце прошлого месяца на подобный шаг решилась Варшава, решившая изъять средства со счетов посольства и торгового представительства России под предлогом «сомнительного происхождения» средств, которые, по мнению властей, могли использоваться "для финансирования террористической деятельности". Посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя произошедшее, назвал подобные действия со стороны руководства страны грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.