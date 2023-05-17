В МИД Финляндии подтвердили информацию о заморозке счетов своих диппредставительств в России

Министерство иностранных дел Финляндии подтверждает информацию о том, что счета представительств нашей страны в России были заморожены. По этой причине воспользоваться ими не представляется возможным

В МИД Финляндии сообщили о заморозке в России банковских счетов своих диппредставительств. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.Вот что следует из заявления финского внешнеполитического ведомства:В МИД страны всерьёз обеспокоены происходящим, уточнив, что в этом отношении проводится расследование. В то же время, следует из сообщения ведомства, Хельсинки уже связывался с Москвой для обсуждения данного вопроса.В этом контексте, стоит упомянуть и о заявлении, сделанном ранее российским внешнеполитическим ведомством по поводу принятия зеркальных мер в отношении финских властей в связи с арестом российской недвижимости в Финляндии. Как уточнили в МИД РФ, речь идёт о наложении ими временного запрета на пользование земельным участком, находящимся в распоряжении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. На нём также расположены служебные здания и несколько квартир. Руководство Финляндии, в свою очередь, аргументировало свои действия якобы проведением некоей проверки на предмет законности ареста данных объектов недвижимости вследствие санкций.В то же время, стоит отметить, что власти этой страны всё же решили изменить свою позицию, отменив запрет на действие в отношении этого земельного участка и здания РЦНК после направления российским посольством соответствующей ноты в финский МИД. Тем не менее, Москва так и не смогла получить от официального Хельсинки разъяснений по поводу ситуации с вышеупомянутыми площадями.Напомним, что подобные посягательства на имущество российских дипмиссий за рубежом происходят далеко не впервые. В конце прошлого месяца на подобный шаг решилась Варшава, решившая изъять средства со счетов посольства и торгового представительства России под предлогом «сомнительного происхождения» средств, которые, по мнению властей, могли использоваться "для финансирования террористической деятельности". Посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя произошедшее, назвал подобные действия со стороны руководства страны грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.