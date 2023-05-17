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В МИД Финляндии подтвердили информацию о заморозке счетов своих диппредставительств в России

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В МИД Финляндии подтвердили информацию о заморозке счетов своих диппредставительств в России

В МИД Финляндии сообщили о заморозке в России банковских счетов своих диппредставительств. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.


Вот что следует из заявления финского внешнеполитического ведомства:

Министерство иностранных дел Финляндии подтверждает информацию о том, что счета представительств нашей страны в России были заморожены. По этой причине воспользоваться ими не представляется возможным

В МИД страны всерьёз обеспокоены происходящим, уточнив, что в этом отношении проводится расследование. В то же время, следует из сообщения ведомства, Хельсинки уже связывался с Москвой для обсуждения данного вопроса.

В этом контексте, стоит упомянуть и о заявлении, сделанном ранее российским внешнеполитическим ведомством по поводу принятия зеркальных мер в отношении финских властей в связи с арестом российской недвижимости в Финляндии. Как уточнили в МИД РФ, речь идёт о наложении ими временного запрета на пользование земельным участком, находящимся в распоряжении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. На нём также расположены служебные здания и несколько квартир. Руководство Финляндии, в свою очередь, аргументировало свои действия якобы проведением некоей проверки на предмет законности ареста данных объектов недвижимости вследствие санкций.

В то же время, стоит отметить, что власти этой страны всё же решили изменить свою позицию, отменив запрет на действие в отношении этого земельного участка и здания РЦНК после направления российским посольством соответствующей ноты в финский МИД. Тем не менее, Москва так и не смогла получить от официального Хельсинки разъяснений по поводу ситуации с вышеупомянутыми площадями.

Напомним, что подобные посягательства на имущество российских дипмиссий за рубежом происходят далеко не впервые. В конце прошлого месяца на подобный шаг решилась Варшава, решившая изъять средства со счетов посольства и торгового представительства России под предлогом «сомнительного происхождения» средств, которые, по мнению властей, могли использоваться "для финансирования террористической деятельности". Посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя произошедшее, назвал подобные действия со стороны руководства страны грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Использованы фотографии:
https://um.fi/
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29 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:29
    +8
    Наших отозвать, их выслать, все "отношения" через Небензю в ООН.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:42
      +8
      И за водкой не пускать фиников, ибо нехрен тут
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:52
        +7
        Цитата: роман66
        И за водкой не пускать фиников

        Да уже... и не только за водкой, но и за бензином...
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 14:05
        +3
        Цитата: роман66
        И за водкой не пускать фиников, ибо нехрен тут

        За водкой пусть едут,вам за яд денег платят ,что не нравится. А вот лес ,газ,нефть пусть демократические покупают у США ,они им скидку сделают,так накинут процентов 200
        1. ramzay21
          ramzay21 Сегодня, 15:16
          0
          А почему заморозили финам хотя деньги нашего посольства заморозили поляки?
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:53
        +1
        Цитата: роман66
        И за водкой не пускать фиников

        Водка, это вопрос ложный и не однозначный для любителя водки. Я не против, чтобы финны прекратили шастать в Россию, пакостно они относятся к русским. Добр очень был Иосиф Виссарионович и жалостлив.
        Но вот водку я предпочитаю пить "Koskenkorva" она изготавливается в одноимённой с ней названием
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:21
          0
          Цитата: tihonmarine
          Но вот водку я предпочитаю пить "Koskenkorva" она изготавливается в одноимённой с ней названием

          Что что, а водка у тебя отменная. И где ты ее достаешь.
    2. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 13:43
      +4
      Надо это начать с поляков. Они давно это заслужили.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 14:04
        +2
        Цитата: gurzuf
        Надо это начать с поляков. Они давно это заслужили.

        Согласен. Так полякам счета посольства - неделю назад заморозили.
        Видимо это просто и эффективно. Теперь до финнов очередь дошла. good
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 15:12
          +1
          На мой взгляд нет никаких причин иметь дипредставительства стран ЕС в России. Контакты по дипмиссиям практически заморожены Западом. Шенгенские визы российским гражданам не выдают. Зачем, тогда они нужны? Пусть закрывают свои посольства и делегируют права...странам Азии, Африки и Ближнего Востока- будем работать через них, если это нужно .
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 15:20
            0
            Тогда придётся и наши посольства у них закрыть. А куда девать толпы безработных дипломатов? Разве что отправить их на военные заводы - клепать беспилотники? laughing
  2. Комментарий был удален.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:32
    -8
    Раньше наши говорили мол "мы не будем обезьянничать отвечая аналогично, мы понимаешь не они мы выше этого всего гордо подняв голову!", а теперь таки стали это делать. Что то сдохло(как в народе говорят) у наших? Подвезли обезьян? Когда изменяешь своим принципам это тоже такое себе.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:46
      +3
      Цитата: Копчёный
      Подвезли обезьян? Когда изменяешь своим принципам это тоже такое себе.

      Подвезли из Лимпопо, долго брили, во фраки одели, теперь они министры и члены парламентов Европы.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:33
    -7
    Своей импотентной дипломатией кота Леопольда Путин и Лавров добились того, что о Россию вытирают ноги даже её бывшие колонии - Польша и Финляндия.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 13:37
    +5
    А что там с Сайменским каналом?! Финикия уже в Нате, артерия оттаяла и грузы пошли, натовские, заметьте, грузы... Что то уж больно подозрительная тишина по этому поводу, кто то упорно продолжает набивать карман с этой аренды...
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:59
      +1
      фины писали канал по факту не работает с марта прошлого года... прошли пару яхт и все.. найду эту статью выложу..
      вот здесь: https://inosmi.ru/20230425/finlyandiya-262466640.html

    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:02
      0
      Что сейчас с Сайменским каналом ,легко проверить открыв маринтрафик ,там пусто / пусто.Скрин с маринтрафика на сейчас ,район сайменскго канала.Не ленитесь .
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:09
      +2
      Цитата: isv000
      А что там с Сайменским каналом?!

      Судоходство по нему обещали начать уже 2-го мая текущего года.
      С началом СВО прошли два судна и несколько яхт. При этом не Россия, а арендатор — Финляндия — инициировал «торможение по Сайме», опасаясь, сами не зная чего. Аренду, правда, финны оплачивали.
      Договор подписан он был на очень выгодных для Суоми условиях. Много ли для них (равно как и для нашей страны) 1,22 млн. евро в год арендной платы? Более чем скромная сумма. А выгода для той стороны колоссальная. Ведь через канал идет практически всё снабжение глубинной части страны.
      Ранее глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку грузов стран НАТО.
      Но о денонсации соглашения об аренде речи в Кремле действительно не идет.
      Сколько грозных слов прозвучало в России после того, как Великобритания объявила о готовности поставить Украине бомбы с обедненным ураном! Мы их, англосаксов, и так, и эдак… Результат? Не так, и не эдак.
      То же с зерновой сделкой. С потолком цен на энергоресурсы… Это вообще проблема — что Москва не отвечает реально и адекватно за антироссийские провокации. Так же с Сайменским каналом. Все уходит в ничего не значащие, по сути, слова. От которых Западу, как говорится, ни холодно, ни жарко.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:14
      0
      Цитата: isv000
      кто то упорно продолжает набивать карман с этой аренды...

      Какая там аренда, курам на смех 1,22 лимона евро, при перевозке за год 1,5 - 2,0 млн. тонн. Даже Евро за тонну не выходит, в среднем 0,85 евро. В десятки раз меньше, чем по Европе.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:37
    +5
    Ну наконец! Наконец МИД РФ "вышел из спячки" и сделал хоть что-то, что сразу вызвало положительный эффект. Если бы еще и временно приостановили соглашение об аренде Сайменского канала до выхода Финляндии из НАТО, то может и американской базы в 150 км от Питера не планировалось бы.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    +1
    В МИД Финляндии сообщили о заморозке в России банковских счетов своих диппредставительств. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
    А как вы хотели? Исключительно в одни ворота без неприятностей и издержек? Скоро еще ваши граждане предъявят вам претензии в аннулировании виз российской стороной и перекрытия возможности заправится подешевле и водочки закупить.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:47
    0
    Россия обещала потрясение в международной обстановке ,она это сделала.Мир разделился за правду ,на основе международных законов ,и за тех кто на основе правил США стать в коленопреклонёную позу и не вязать, а то хозяин накажет и отлучит от кормушки .
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 14:01
      +1
      на основе международных законов
      О каких международных законах может идти речь, если половина стран эти законы принимает исключительно для других. Сами же эти законы соблюдать и не собираются. Мир разделился на тех кто все еще живет по полумеждународным законам придуманными другими и для других. И тех кто живет по своим правилам, наплевав на собой же выдуманные для других якобы законы.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 13:55
    +2
    Вот интересно, когда власти Суоми решили вступить в НАТО, поддержать санкции о чем они думали? Что то мне кажется, что о тех территориях которые они считают "своими и утерянными"... Такая политика уже раз сильно навредила народу Финляндии и кто то похоже забыл об этом
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:56
    +1
    В МИД страны всерьёз обеспокоены происходящим, уточнив, что в этом отношении проводится расследование

    один вопрос только... а что расследовать собираются? recourse как в это гуано вляпались?
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:58
    +1
    А, исконно уиропейское-а нас за шо? Да за тоже самое.
  12. амба_2
    амба_2 Сегодня, 14:18
    0
    Да , не ещё раз времена крушения линии Маненргейма , мы можем ещё раз напомнить
  13. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:35
    +1
    Считал что финны умнее. Оказалось как немцы отупели после распада Варшавского договора.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:15
    0
    В МИД Финляндии подтвердили информацию о заморозке счетов своих диппредставительств в России
    . А Сайменский канал им перекрыли? Обещали, некоторые ответственные лица?