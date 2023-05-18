После восстановления при посредничестве КНР отношений между Эр-Риядом и Тегераном Израиль с помощью США захотел нормализовать свои отношения с саудитами

Как только все стороны этого треугольника будут заинтересованы в достижении одной и той же цели, обсуждение возможно. Для Нетаньяху проблема Саудовской Аравии сейчас важнее всего остального в его внешней политике, а возможно, и во внутренней политике. Он знает, что Израиль не может остановить Иран в одиночку

После встречи 7 мая в Эр-Рияде советников по национальной безопасности США, Саудовской Аравии, Индии и Эмиратов и последовавшей встречи в Иерусалиме между официальными лицами Израиля и США, Израиль с осторожным оптимизмом смотрит на сближение с Саудовской Аравией.На встрече в Эр-Рияде основное внимание было уделено продвижению региональной системы взаимосвязи между железнодорожными и морскими перевозками, частью которой Израиль также заинтересован стать. И хотя представитель Израиля не был приглашен в Эр-Рияд, представители администрации Байдена, который этими действиями хочет улучшить свою «карму» перед предстоящими выборами, держат израильское руководство в курсе.В качестве еще одного признака продвижения по этому пути стала информация о том, что Ронен Леви, генеральный директор министерства иностранных дел Израиля, прибыл в Вашингтон для переговоров с заместителем госсекретаря Венди Шерман и старшим советником Белого дома по энергетике Амосом Хохштейном, для укрепления и расширение соглашений.По правде говоря, до сегодняшних дней, мечта о мире между Израилем и Саудовской Аравией должна была быть отнесена к области научной (или ненаучной) фантастики.Тем не менее, в последние недели появилось немало признаков развития событий на израильско-саудовской оси. Среди них телефонный разговор, произошедший 8 мая между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Чуть позже, 10 мая состоялось общение между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и его израильским коллегой Цахи Ханегби, во время которого также кратко выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.Западная пресса пишет, что эти оптимистичные признаки перспектив нормализации проистекают из общих интересов стран-переговорщиков.— прокомментировал высокопоставленный израильский дипломатический источник на условиях анонимности.Помощники Нетаньяху считают, что соглашение с Саудовской Аравией изменит облик Ближнего Востока, устранит последние препятствия на пути полной интеграции Израиля в регион, приравняв его масштабы к историческому мирному договору Израиля с Египтом 1979 года, первому договору с арабским государством. Израиль считает, что это проложит путь к соглашениям с мусульманскими государствами, такими как Индонезия, и, учитывая важность Саудовской Аравии в арабском мире и ее достаточно крупную экономику, отношения с королевством представляют собой первостепенный стратегический интерес.Все эти действия явно связаны с тем, что не так давно при посредничестве Китая удалось добиться прогресса в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. И Израиль вместе с США явно ревностно к этому отнеслись.