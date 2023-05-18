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После восстановления при посредничестве КНР отношений между Эр-Риядом и Тегераном Израиль с помощью США захотел нормализовать свои отношения с саудитами

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После восстановления при посредничестве КНР отношений между Эр-Риядом и Тегераном Израиль с помощью США захотел нормализовать свои отношения с саудитами

После встречи 7 мая в Эр-Рияде советников по национальной безопасности США, Саудовской Аравии, Индии и Эмиратов и последовавшей встречи в Иерусалиме между официальными лицами Израиля и США, Израиль с осторожным оптимизмом смотрит на сближение с Саудовской Аравией.


На встрече в Эр-Рияде основное внимание было уделено продвижению региональной системы взаимосвязи между железнодорожными и морскими перевозками, частью которой Израиль также заинтересован стать. И хотя представитель Израиля не был приглашен в Эр-Рияд, представители администрации Байдена, который этими действиями хочет улучшить свою «карму» перед предстоящими выборами, держат израильское руководство в курсе.

В качестве еще одного признака продвижения по этому пути стала информация о том, что Ронен Леви, генеральный директор министерства иностранных дел Израиля, прибыл в Вашингтон для переговоров с заместителем госсекретаря Венди Шерман и старшим советником Белого дома по энергетике Амосом Хохштейном, для укрепления и расширение соглашений.

По правде говоря, до сегодняшних дней, мечта о мире между Израилем и Саудовской Аравией должна была быть отнесена к области научной (или ненаучной) фантастики.

Тем не менее, в последние недели появилось немало признаков развития событий на израильско-саудовской оси. Среди них телефонный разговор, произошедший 8 мая между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Чуть позже, 10 мая состоялось общение между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и его израильским коллегой Цахи Ханегби, во время которого также кратко выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Западная пресса пишет, что эти оптимистичные признаки перспектив нормализации проистекают из общих интересов стран-переговорщиков.

Как только все стороны этого треугольника будут заинтересованы в достижении одной и той же цели, обсуждение возможно. Для Нетаньяху проблема Саудовской Аравии сейчас важнее всего остального в его внешней политике, а возможно, и во внутренней политике. Он знает, что Израиль не может остановить Иран в одиночку

— прокомментировал высокопоставленный израильский дипломатический источник на условиях анонимности.

Помощники Нетаньяху считают, что соглашение с Саудовской Аравией изменит облик Ближнего Востока, устранит последние препятствия на пути полной интеграции Израиля в регион, приравняв его масштабы к историческому мирному договору Израиля с Египтом 1979 года, первому договору с арабским государством. Израиль считает, что это проложит путь к соглашениям с мусульманскими государствами, такими как Индонезия, и, учитывая важность Саудовской Аравии в арабском мире и ее достаточно крупную экономику, отношения с королевством представляют собой первостепенный стратегический интерес.

Все эти действия явно связаны с тем, что не так давно при посредничестве Китая удалось добиться прогресса в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. И Израиль вместе с США явно ревностно к этому отнеслись.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:58
    -10
    Я недоумевал - что это за страшный треск слышится вдали? А это рвутся шаблоны у юдофобов и антисемитов. Ситуация потихоньку начала устаканиваться и до многих начало доходить, что Израиль МИРНОЕ государство не дающее себя в обиду. А с высокотехнологичным и сильным государством чего бы и не подружиться?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:02
      +6
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Я недоумевал - что это за страшный треск слышится вдали? А это рвутся шаблоны у юдофобов и антисемитов. Ситуация потихоньку начала устаканиваться и до многих начало доходить, что Израиль МИРНОЕ государство не дающее себя в обиду. А с высокотехнологичным и сильным государством чего бы и не подружиться?

      Бедные-бедные эти юдофобы)) Странно только одно: почему высокотехнологичные, сильные и мирные государства решили подружиться после того, как одно из них подружилось с сильным, мирным и высокотехнологичным государством - Иран называется. И что раньше мешало...
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:07
      +5
      Поголовный переход в Ислам спасёт "высокотехнологическое" "государство"!
      Хотя... Ничего его уже не спасёт.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 09:35
      +4
      по моему опыту - руководству израильского государства доверять нельзя, можно довериться еврею и то с оглядкой, но израильскому государству нининини, саудиты умные одно дело обещать другое дело жениться.
    4. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:40
      -1
      А с высокотехнологичным и сильным государством чего бы и не подружиться?

      поддерживаю в части "высокотехнологичного и сильного"!!!
    5. Alex777
      Alex777 Сегодня, 09:41
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Я недоумевал - что это за страшный треск слышится вдали? А это рвутся шаблоны у юдофобов и антисемитов.

      Это вы про Европу и Штаты?
      Поинтересуйтесь, почему в ООН до сих пор существует аппарат в более 30 000 сотрудников, занимающихся палестинскими "беженцами".
      И почему палестинцы - единственные беженцы, у которых потомки, рожденные в других странах, и успешно интегрировавшиеся в местные сообщества, по-прежнему считаются беженцами. В отличии от беженцев любых иных национальностей, у которых ООН считают беженцами только первое поколение. wink
      Именно потому, что есть этот перекос, возвращение всех беженцев в Израиль невозможно.
      Отнюдь не Россия поддерживает эту ситуацию на протяжении многих лет.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:00
    +5
    Народ распявший пророка Ису не может рассчитывать на номальные отношения с правоверными, а тем более при посредничестве нации, покланяющейся идолу Золотого Тельца.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:19
      -1
      Вы опять ВСЁ перепутали - еврея Иисуса осудил на казнь наместник Пилат (римлянин), копьём еврея Иисуса проткнул сотник Лонгин (римлянин) а виноваты опять евреи. Где логика?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:10
    +2
    После восстановления при посредничестве КНР отношений между Эр-Риядом и Тегераном Израиль с помощью США захотел нормализовать свои отношения с саудитами

    Не надо корчить из себя богом избранных.
    Нужно пробовать (при посредничестве той же КНР) нормализовать отношения с соседями...Может быть, хватит воевать? Не пора ли подумать о тысячелетии МИРА?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:49
      -2
      Не пора ли подумать о тысячелетии МИРА

      знаете, я думаю это мечта неоконов и глобалистов из сша - вечный "мир" под "мудрым руководством элит сша", всеобщее равенство (на словах), демократия (для граждан сша) и прочие лозунги (а по факту - цифровое рабство, метавселенные, торжество разврата и содомии)... в этом смысле сша выступают за мир (свой новый дивный мир)
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:50
      -3
      Давно пора! Вопрос - кому? За всю свою историю Израиль никогда и ни на кого не нападал, а только защищался. Но люди, считающие Крым украинским и готовые вернуть Донбасс, конечно же считают иначе, хотя совпадение стопроцентное.
  4. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 09:16
    -1
    Еще бы США нормализовали свои отношения с саудитами
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 09:42
      -1
      Цитата: Arzoo
      Еще бы США нормализовали свои отношения с саудитами

      good
      А США для этого надо наши активы разморозить. laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:19
    0
    Не рановато телефонные переговоры между Сша и Израилем кому-то видятся оптимистическими признаками нормализации? А саудиты знают, что Израиль при посредничестве Сша уже нормализует с ними отношения? Пока американцы навещали Эр-Рияд и ведут телефонные переговоры с Израилем, но не Израиль с саудитами. А вот тут с автором согласен
    действия явно связаны с тем, что не так давно при посредничестве Китая удалось добиться прогресса в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Израиль вместе с США явно ревностно к этому отнеслись.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:38
      -3
      Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман впервые публично признал право израильтян на собственное государство.
      Я считаю, что каждый народ, повсюду, имеет право жить в своей мирной нации. Я верю, что палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю», — рассказал принц в интервью американскому журналу The Atlantic.
      Салман призвал стороны к мирному соглашению.
      На вопрос журналиста о том, есть ли у него какие-либо религиозные возражения против существования Израиля, Салман ответил, что его страна испытывает опасения по поводу судьбы священной мечети в Иерусалиме и прав палестинцев. Однако он отметил, что у саудовцев нет претензий к израильтянам самим по себе.
      Принц признал, что Израиль — большая и растущая экономическая мощь. Если бы в регионе царил мир, было бы много общих интересов между Израилем и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, такими как Египет и Иордания, сказал Салман.

      Это было в 2018 году
      В воскресенье, 22 ноября, состоялся первый визит главы правительства Израиля в Саудовскую Аравию. Согласно нескольким источникам, Биньямин Нетаньяху тайно встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом и министром иностранных дел США Майком Помпео. Как сообщает France-Presse, Нетаньяху вылетел на частном самолете вместе с главой израильской службы внешней разведки «Моссад» Йосси Коэном. Самолет приземлился в строящемся футуристическом городе Неом, который расположен на северо-западе Саудовской Аравии, в провинции Табук.

      Это было в 2020 году.
      Есть новости и посвежее, но я выбрал специально для вас те, которые доказывают, что процесс идёт давно и успешно. Просто российские СМИ грешат некоторой однобокостью.
      1. Essex62
        Essex62 Сегодня, 09:52
        0
        А это всё не важно. Евреям срочно надо искать нового Моисея. Иран на примирение не пойдет ни когда и объединив арабов снёсет Израиль, рано или поздно. Может и правда окраину чистят от русских для богоизбранных?
        1. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:03
          -3
          Вы немного не в курсе -если Иран дёрнется на Израиль, то от Ирана останется выжженная пустыня с лёгким радиоактивным фоном, чтобы то, что выжило начало мутировать во что-нибудь более умное и сговорчивое. Но гораздо более вероятное развитие событий - здравые силы в Иране сметут адептов исламской революции, восстановят монархию и новый шах, как и прежний, подпишет договор о дружбе и взаимовыгодной торговле с Израилем.