Посол Украины во Франции потребовал извинений от телеканала за сравнение европейского турне Зеленского с «цирком шапито»

Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от европейского телеканала RTL за сравнение европейского турне президента Владимира Зеленского с «цирком шапито». Украинский дипломат разместил в своем аккаунте отрывок из эфира парижского филиала телекомпании, в котором ведущая, комментируя посещение Зеленским Елисейского дворца 15 мая, заявила, что он приехал в Париж со «своим шапито».На этом едком, но весьма точном, сравнении ведущая не остановилась. Она в игровой форме представила поездку украинского президента по европейским столицам как рекламное объявление циркового выступления, цель которого состоит в очередном выклянчивании Зеленским новых траншей финансовой и военной помощи Киеву.Украинский посол назвал такой стиль повествования циничным и несвойственным «дружественному французскому народу» и потребовал извинений перед своим президентом и украинским народом.— написал Омельченко в своем аккаунте.Впрочем, судя по реакции аудитории в студии RTL, шутка французской телеведущей присутствующим весьма понравилась. Второй ведущий, едва сдерживая смех, даже развил тему «турне цирка Зеленского по Европе».Такая реакция на поездку украинского президента по европейским столицам вполне ожидаема от французов, обладающих не только хорошим чувством юмора, но и как никто в мире разбирающихся в этикете и стиле одеваться сообразно обстановке и регламенту. Очень уж нелепо и жалко выглядел как всегда небритый Зеленский со свитой в нарочито небрежном одеянии во время торжественных приемов на самом высоком уровне в Риме, Ватикане, Париже, Берлине и Лондоне.