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Посол Украины во Франции потребовал извинений от телеканала за сравнение европейского турне Зеленского с «цирком шапито»

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Посол Украины во Франции потребовал извинений от телеканала за сравнение европейского турне Зеленского с «цирком шапито»

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от европейского телеканала RTL за сравнение европейского турне президента Владимира Зеленского с «цирком шапито». Украинский дипломат разместил в своем аккаунте отрывок из эфира парижского филиала телекомпании, в котором ведущая, комментируя посещение Зеленским Елисейского дворца 15 мая, заявила, что он приехал в Париж со «своим шапито».


На этом едком, но весьма точном, сравнении ведущая не остановилась. Она в игровой форме представила поездку украинского президента по европейским столицам как рекламное объявление циркового выступления, цель которого состоит в очередном выклянчивании Зеленским новых траншей финансовой и военной помощи Киеву.

Украинский посол назвал такой стиль повествования циничным и несвойственным «дружественному французскому народу» и потребовал извинений перед своим президентом и украинским народом.

Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия

— написал Омельченко в своем аккаунте.

Впрочем, судя по реакции аудитории в студии RTL, шутка французской телеведущей присутствующим весьма понравилась. Второй ведущий, едва сдерживая смех, даже развил тему «турне цирка Зеленского по Европе».



Такая реакция на поездку украинского президента по европейским столицам вполне ожидаема от французов, обладающих не только хорошим чувством юмора, но и как никто в мире разбирающихся в этикете и стиле одеваться сообразно обстановке и регламенту. Очень уж нелепо и жалко выглядел как всегда небритый Зеленский со свитой в нарочито небрежном одеянии во время торжественных приемов на самом высоком уровне в Риме, Ватикане, Париже, Берлине и Лондоне.

Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал президента Украины
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34 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:28
    +7
    вот обидели.... не цирк, а "высокое искусство!".... попрошайничества.... wassat
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:36
      +2
      Пока номере исполнишь - по кругу с шапкой не пойдёшь!
      Вася! hi
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 13:48
        +6
        Французы из ролика смеются до слез, когда обсуждают цирк зеленского !!! Это все, что нужно знать украинцам об их истинном положении.. И это пока только смеются, скоро будут бить по роже! Это ж какой позор для народа, когда те кто его ведут на убой и смеются над ним же!!
        1. владимир 290
          владимир 290 Сегодня, 13:54
          +3
          Да правильно посол на французов обиделся, ведь не все шапито было с зеленским, а только клоуны
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 15:14
            0
            Цитата: владимир 290
            правильно посол на французов обиделся

            Совершенно верно. "Шапито" - это шатёр из ткани, натягиваемый куполом.
            Цирк Шапито возит этот купол с собой.
            Так что называть это шоу клоунов "Шапито" некорректно. Купола-то нет.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:51
        +5
        Зеленский выглядит , как заядлый наркоман. Внешность соответствует содержанию. Удивляет другое: как лидеры европейских стран общаются с конченым нариком.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 13:54
          +1
          Цитата: Бородач
          ... как лидеры европейских стран общаются с конченым нариком.


          Они бы и не общались, но хозяин велит!! Вы же видели смеются до слез даже журналисты!!!! а политикам это ни к чему, встречаться с теми над кем смеются, но барин велел...
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:28
    +2
    небритый Зеленский со свитой в нарочито небрежном одеянии
    Чуханы и грязнули, что с них взять ! negative
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:37
      +3
      А он и руки , поди, не моет, чтоб брутальнее казаться
      Володя! hi
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:32
        +1
        Цитата: роман66
        руки , поди, не моет,

        Не бреется, зубы не чистит, год в бане не был....
        Рома hi
      2. Русь
        Русь Сегодня, 14:42
        0
        Роман, hi наше вам!
        Не отмываются от крови уже.... по самую маковку погряз, не отмытся никогда....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    +4
    Омельченко потребовал извинений от европейского телеканала RTL за сравнение европейского турне президента Владимира Зеленского с «цирком шапито»
    Интересно, извиняться соблюдая установившуюся европейскую корпоративную этику по отношению к Украине или все таки сошлются на свободу слова в демократической стране, тем самым сохранив свое лицо?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:32
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, извиняться или все таки сошлются на свободу слова в демократической стране, тем самым сохранив свое лицо?

      Морду лица!
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:31
    +2
    турне цирка Зеленского по Европе

    Неужели правда не нравится цирковым артистам? laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:40
      +1
      И тут следует ария мистера х
      [media=http://https://youtu.be/66fLbXEYvpA]
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:32
    +3
    Дю Солей принимал Шапито.....................
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:34
    +2
    belay Да, шапито - обидно, но шапито это цирк, организация смеха, а вот балаган это более низкопробное и более подходящее определение для Зеленского и К. request
  7. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:36
    +1
    Очень уж нелепо и жалко выглядел как всегда небритый Зеленский со свитой в нарочито небрежном одеянии
    Лично мне он напомнил Чарли Чаплина (особенно на первой фотографии). Не хватало только котелка и тросточки.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:36
    +2
    Это прямо плевок посла в клоунское достоинство президента Украины.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:39
    +2
    Может чего пропустил, но Charlie Hebdo по-моему тоже должно было заинтересовать подобное событие.
  10. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 13:45
    +3
    Артисты в цирке шапито честно работают, людям души веселят. Разве можно сравнивать с ними скачки душегуба по европам? Для цирка это оскорбительно.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 14:06
      +2
      Когда веселят в цирке, это смешно. Когда хотят на приёмы, как клоуны, это не смешно.
  11. Хагалаз
    Хагалаз Сегодня, 13:45
    +1
    А что то давно ничего не видно от Шарли Эбдо! Сейчас бы очень к месту пришлось.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:08
      +4
      Цитата: Хагалаз
      А что то давно ничего не видно от Шарли Эбдо!

      Не успевают конкурировать с новостными агенствами) Карикатуру еще нарисовать надо, а так - открыл новость, мол, Зеленский провел плодотворные переговоры с британским премьером и нашел с ним общий язык... 5 минут в фотошопе - и алга...

      А можно просто новости подряд читать, уже весело:
      15 мая. Макрон встретился с Зеленским.
      16 мая. Макрон предлагает открыть центры для лечения психических заболеваний на Украине.
      Ничего и рисовать не нужно)
  12. Evrepid
    Evrepid Сегодня, 13:47
    0
    Да они этот цирк терпят только пока кошель не пуст..
    Потом пинком под зад выкинут.
    Видимо уже надоедает попрошайка... с недо страной попрошаек
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:48
    0
    Посол Украины во Франции потребовал извинений от телеканала за сравнение европейского турне Зеленского с «цирком шапито»
    абсолютно согласен, это оскорбление цирка
  14. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 13:49
    +1
    Цитата: роман66
    А он и руки , поди, не моет, чтоб брутальнее казаться
    Володя! hi

    Судя по гримасам брезгливости на лицах вождей европейских племён, ему и одежду не стирают, а также исподнее. Там, видимо, амбре как от мокрой бродячей псины, вылезшей из помойки.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:49
    0
    Первый раз, чтоль? Про мировое турне с концертами еще голландцы запустили, больше года назад:
  16. HAM
    HAM Сегодня, 13:50
    +5


    Турки это давно знают........вот клоун подтвердил....
  17. zloybond
    zloybond Сегодня, 13:50
    +1
    В любом случае - пока этот Окраиннский нацистский шабаш не признают террористической страной - мы (Россия) так и будем для всех агрессор - а Украина - борец за свободу и бла-бла-бла...
    Формально кстати ВСУ выполняют присягу и свой долг по защите целостности страны от агрессии ... Ну а у нас пока СВО.
  18. svp67
    svp67 Сегодня, 13:58
    +1
    Если французы извиняться за это...то это всё...они не извинились за шаржи на пророка Магомеда, а тут...
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:17
    0
    А где же Шарли Эбдо? Им что на Зеленского слабо?
  20. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 14:21
    0
    Очень уж нелепо и жалко выглядел как всегда небритый Зеленский со свитой в нарочито небрежном одеянии...

    Форма лорда Шлема из пародии "Космические Яйца" и то бы серьезней смотрелась
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:20
    0
    Посол Украины во Франции потребовал
    . Смешно... хотя, бум посмотреть как о реагируют те, от кого потребовали.