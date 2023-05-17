The New York Times: Верховный судья Украины отстранен от должности по обвинению в коррупции

Это черный день в истории суда

Украина остается одной из самых коррумпированных стран в Европе, что признают и на Западе. Время от времени страну сотрясают громкие скандалы, возникающие на этой почве.Так, на Украине от занимаемой должности отстранен не обычный судья, а председатель Верховного суда страны Всеволод Князев. Судья был отстранен от должности после ареста в рамках расследования дела о взяточничестве. На это обращают внимание в The New York Times.Согласно сообщениям местных СМИ, во вторник Всеволод Князев был уволен с поста после того, как подавляющее большинство судей Верховного суда проголосовало за то, чтобы лишить его этой должности, пишет американское издание.Сообщается, что судью обвиняют в получении взяток на общую сумму 2,7 миллиона долларов.- говорится в совместном заявлении судей Верховного суда Украины.По словам главы Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса, судье была выплачена взятка за вынесение решения в пользу финансовой группы «Финансы и кредит», которая принадлежит известному бизнесмену.Отмечается, что председателя Верховного суда и адвоката финансовой группы взяли с поличным во время получения взятки.Поскольку Украина стремится к ускоренному вступлению в Евросоюз, неспособность страны побороть взяточничество и коррупцию сильно беспокоит ее западных союзников, заключает издание.