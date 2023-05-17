Военное обозрение
Войти Регистрация

The New York Times: Верховный судья Украины отстранен от должности по обвинению в коррупции

12
The New York Times: Верховный судья Украины отстранен от должности по обвинению в коррупции

Украина остается одной из самых коррумпированных стран в Европе, что признают и на Западе. Время от времени страну сотрясают громкие скандалы, возникающие на этой почве.


Так, на Украине от занимаемой должности отстранен не обычный судья, а председатель Верховного суда страны Всеволод Князев. Судья был отстранен от должности после ареста в рамках расследования дела о взяточничестве. На это обращают внимание в The New York Times.

Согласно сообщениям местных СМИ, во вторник Всеволод Князев был уволен с поста после того, как подавляющее большинство судей Верховного суда проголосовало за то, чтобы лишить его этой должности, пишет американское издание.

Сообщается, что судью обвиняют в получении взяток на общую сумму 2,7 миллиона долларов.

Это черный день в истории суда

- говорится в совместном заявлении судей Верховного суда Украины.

По словам главы Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса, судье была выплачена взятка за вынесение решения в пользу финансовой группы «Финансы и кредит», которая принадлежит известному бизнесмену.

Отмечается, что председателя Верховного суда и адвоката финансовой группы взяли с поличным во время получения взятки.
Поскольку Украина стремится к ускоренному вступлению в Евросоюз, неспособность страны побороть взяточничество и коррупцию сильно беспокоит ее западных союзников, заключает издание.
Использованы фотографии:
novorosinform.org
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:09
    -1
    Хм.. А нас не хотят сами проверит на коррупцию судейский корпус? Или ждем пока иностранцы начнут?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:54
      -1
      Цитата: Single-n
      Хм.. А нас не хотят сами проверит на коррупцию судейский корпус? Или ждем пока иностранцы начнут?

      На иноцев - плевать.
      За взятку судью не посадили, а отстранили от должности. Вот такая борьба с коррупцией.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:10
    0
    Ничего особенного. Там все такие. Откупится. Это же- украина. Взяточничество, могарычи- часть национальной культуры.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:10
    +3
    Очень надеюсь, что этот не собирается в Россию по обмену....................
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:12
    +2
    Это черный день в истории суда

    так черный- это же их любимый цвет... winked
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:22
    +1
    Украина остается одной из самых коррумпированных стран в Европе, что признают и на Западе.

    Спам чистой воды!
    Когда Украина стоит супротив нашего Медведя, защищает всё прогрессивное ЛГБТ на планете, готово отдать последнюю гривну за понюх, воодушевляет своих граждан на войну престолов, как можно поверить в коррупцию в таком желто-голубом государстве?
    Европа должна быть благодарна за то, что есть Чёрное море, Польша должна помнить, что Украина ей дала свободу. Турция не должна забывать, что если бы не Украина, то и Крым бы не оставили при копке Чёрного моря и Дарданеллы были бы от Рима до Анкары.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:26
    +1
    Украина остается одной из самых коррумпированных стран в Европе, что признают и на Западе
    Но стараются не замечать этого продолжая сыпать лозунгами о "молодой, хорошо развивающейся в правильном направлении демократии" и т.д. Взятка для Украины - мелочь, на которую обращают внимание только ради случая показать, что борьба с коррупцией идет "полным ходом". А как расценивать зарабатывание денег на крови своих сограждан, откаты, отступные, торговля оружием...?
    неспособность страны побороть взяточничество и коррупцию сильно беспокоит ее западных союзников
    Которые сами мало в чем уступают Киеву в вопросах коррупции.
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 13:39
    0
    Верховный судья Украины отстранен от должности по обвинению в коррупции

    Тю! Да брешут всё! Наговор! Не мог судья, да ещё на Украине, брать на лапу...
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:46
    0
    Украина остается одной из самых коррумпированных стран в Европе, что признают и на Западе.
    И при этом сует ей лярды на войну. Так Запад умышленно финансирует коррупцию на Украине? feel
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:49
    0
    взяли с поличным во время получения взятки

    Он что, наликом притащил эти 2.7 млн. $ ?
    В коробке от ксерокса или вообще в авоське
  10. Новик225
    Новик225 Сегодня, 14:47
    0
    Ну для этого и создавалось Национальное антикоррупционное бюро. Создавалось западными партнерами Украины. Чтобы оно могло арестовывать и возбуждать дела против любых чиновников. Порошенко смог не допустить создание бюро, а Зелю смогли продавить. Бюро находится под контролем запада и теперь спокойно может править в Украине - даже председатель верховного суда не смог им противостоять. и дело не в какой-то там борьбе с коррупцией - на Украине берут все, да и сами западные политики тоже берут. Дело в возможности теперь рулить политической ситуацией в стране.
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:34
    0
    День избавления суда от коррупционера - чёрный день для суда! wassat