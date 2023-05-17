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Боевой модуль «Бахча-У» - потенциальный «истребитель» западных танков

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Боевой модуль «Бахча-У» - потенциальный «истребитель» западных танков

С момента объявления Западом о поставках Киеву танков натовского образца, среди экспертов ведутся дискуссии, смогут ли ВС РФ эффективно уничтожать данные боевые машины, когда они появятся на фронте.


Стоит отметить, что «Леопарды», «Абрамсы» и «Челленджеры», безусловно, являются грозным высокотехнологичным оружием. В то же время, они, как и любая существующая на сегодняшний день бронетехника, уязвимы для отдельных видов вооружений. К слову, у нас таких достаточно.

Особое внимание привлекает к себе уникальный российский боевой модуль «Бахча-У», производство которого в интересах Минобороны РФ стартовало в 2005 году. Чем же примечательно данное вооружение?

Во-первых, новейшим автоматом заряжания и способностью вести огонь разными типами боеприпасов из одного орудия. В частности, «Бахча-У» может осуществить пуск противотанковой ракеты, а затем добавить серией из тридцати четырех 100-мм снарядов. При этом для выбора типа боеприпаса достаточно лишь нажатия кнопки на пульте управления.

Стоит добавить, что помимо 2A70 боевой модуль оснащен 30-мм пушкой 2А72 и пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Боекомплект включает в себя 34 неуправляемых 100-мм снаряда, 4 ПТУР и около 500 снарядов для 30-мм автоматической пушки.

Во-вторых, «Бахча-У» получила модуль кругового обзора с телевизионными камерами с узким и широким полем зрения, а также лазерный дальномер. Однако еще более важной составляющей стал автомат сопровождения цели. Применение последнего в бою полностью исключает человеческий фактор.

Наконец, в-третьих. Данный боевой модуль, который может стать потенциальным «истребителем» западных танков, создавался для легкобронированной техники и весит всего 3600—3980 кг. Установленный на ту же БМД-4М, он позволяет вести огонь по противнику не только на ходу, но и наплаву. При этом развивающая скорость до 70 км/ч боевая машина обладает высокой маневренностью, в связи с чем является сложной целью для противника.

О том, как создается, тестируется и применяется в боевых условиях модуль «Бахча-У» рассказывает «Военная приемка».

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13 комментариев
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  1. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:17
    +2
    Применение последнего в бою полностью исключает человеческий фактор.

    Лишь бы ляпнуть.
  2. JD1979
    JD1979 Сегодня, 13:21
    -2
    Да да все эти уникальнейшие параметры: весит всего 3600—3980 кг, скорость до 70 км/ч, 34 неуправляемых 100-мм снаряда, 4 ПТУР и около 500 снарядов для 30-мм автоматической пушки - позволят стать «истребителем» западных танков. Или истребителем, без кавычек своих экипажей при встрече с западными танками? А чего не предложить просто гавном триплексы замазывать? А где взять? А как в том анекдоте про медведя: как медведя увидишь, так сразу в штанах и появится.
  3. Krilion
    Krilion Сегодня, 13:22
    +1
    кто даёт эти идиотские названия?.. какая, нахрен, "бахча"?
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:24
    -4
    Да детка да, ретро, как деды будем танки истреблять как под Прохоровкой!
    Тока деды жили и воевали при других технологиях, но это ладно. Вам капиталисты навязывают косплей советский, ну так получите. Бл, авиадесантная САУ, опять, ну сколько можно эти мрии с десантом тельняшек по зкп противника как в кино?!!!!!
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 13:36
      0
      Да детка да, ретро, как деды будем танки истреблять как под Прохоровкой!

      Некорректное сравнение, там немцы почти истребили армию Ротмистрова
  5. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 13:37
    +3
    Наконец, в-третьих. Данный боевой модуль, который может стать потенциальным «истребителем» западных танков

    Не может.
    Когда читаешь подобные вещи, то начинаешь сомневаться в реальности происходящего вокруг тебя и хочется проснуться.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:43
    -1
    потенциальный «истребитель» западных танков

    Такую глупость даже комментировать не хочется.
    Вот так и то надежнее
    В августе 1941 года повар 91-го танкового полка 46-й танковой дивизии красноармеец Иван Середа совершил подвиг в районе Даугавпилса, который ныне находится на территории Латвии. Он захватил немецкий танк, подъехавший к полевой кухне, а также взял в плен четверых танкистов.
    Как пишут в различных публицистических работах, немецкий танк подъехал, когда Середа готовил обед для красноармейцев. Повар был вооружён только винтовкой и топором. Иван укрылся за кухней. Немцы подъехали и вылезли. Середа выскочил из-за кухни и бросился ко вражеской машине. Экипаж укрылся в танке, а повар запрыгнул на его броню. Ударами топора согнул ствол пулемёта, куском брезента закрыл смотровые щели. Затем Середа начал стучать обухом топора по броне и отдавать приказы красноармейцам, которых рядом не было, забрасывать танк гранатами. Экипаж испугался и сдался. Середа под прицелом винтовки заставил их связать друг другу руки.
  7. cast iron
    cast iron Сегодня, 13:43
    0
    Думали, думали 30 лет и придумали устанавливать Бахчу на БМП-2.... Финиш. Наши солдаты так и будут еще 50 лет ездить на музейных экспонатах с картонной броней, модернизированных до уровня мощной бомбы в боевом отделении. Там и так нет места для людей в десантном отделении, а тут еще и Бахчу со 100мм фугасами внутрь воткнули, чтоб если уже и попали по БМП, то чтобы наверняка она расщепилась вместе с людьми на молекулы при детонации БК.... Ума палата. По ходу наши КБ деградировали полностью.
    Уже БМП-3 устарела для современного боя. А они всё музейный экспонат 60-ых реанимируют... Нужна новая БМП. Со всеракурсной защитой от близких разрывов 155 мм и 152 мм ОФС. Спереди она обязана уверенно держать 30мм. А лучше всего спереди и с боковых проекций. Нужна реальная РАБОТАЮЩАЯ противоминная защита экипажа. Нужны современные приборы наблюдения. Индивидуальные приборы наблюдения с тепловизором для водителя, наводчика и командира. А возможно еще 2-3 прибора для десанта для всеракурсного наблюдения за обстановкой во время движения. Нужен НЕОБИТАЕМЫЙ боевой модуль, для того чтобы исключить детонацию БК в обитаемом отделении и увеличить внутренний объем для людей. В боевой модуль должна входить автопушка (теперь уже 35-37 мм) с довольно большим БК. Курсовой пулемет и 12,7мм пулемет в отдельной ДУ на башне под управлением командира. В качестве противотанкового оружия - современный ПТРК с возможностью использования ракет с ОФС и термобарической БЧ для стрельбы по ДОТам и зданиям. Возможно, нужен еще автоматический 30-40 мм гранатомет.
    Солдаты в десантном отделении должны иметь возможность не только наблюдать обстановку в личные тепловизионные приборы, но и иметь возможность применять оружие по выявленным целям изнутри БМП.
    БМП должна иметь ДЗ в стандартном исполнении.
    Уже полному дураку всё это очевидно и понятно, кроме наших неимеющиханалоговвмире супер танковых КБ..... Деградация полная.
    1. Karelof
      Karelof Сегодня, 14:38
      0
      Стоимость такой БМП будет к сожалению такая, что заказать хватит возможностей очень не много.
      1. cast iron
        cast iron Сегодня, 15:25
        +1
        Стоимость железок ценнее, чем жизнь российских солдат? При нынешнем менталитете наших правителей, наверное, да. Посчитаем стоимость должностных мерседесов, ауди, бмв, майбахов и аурусов? Сколько миллиардов рублей будет стоить весь автопарк наших чиновников? На этот автопарк у нас деньги есть, а на бронемашины, которые РЕАЛЬНО смогут сберегать жизни солдат - нет? Самом не смешно. Мне вот очень "смешно".
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 14:51
      -1
      Со всеракурсной защитой от близких разрывов 155 мм и 152 мм ОФС

      Это требование уже относится к средним танкам
      1. cast iron
        cast iron Сегодня, 15:26
        0
        Ну если вам жизни солдат не принципиальны, то можно все оставить как есть.
  8. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:08
    0
    Спрут -СДМ вроде как наладили выпуск, получше смотрится, конечно, чем бмп 2, но как по мне бмп 3 с модулем Р - 19 эпоха неплоха, чем эта бахча