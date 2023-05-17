Боевой модуль «Бахча-У» - потенциальный «истребитель» западных танков

С момента объявления Западом о поставках Киеву танков натовского образца, среди экспертов ведутся дискуссии, смогут ли ВС РФ эффективно уничтожать данные боевые машины, когда они появятся на фронте.
Стоит отметить, что «Леопарды», «Абрамсы» и «Челленджеры», безусловно, являются грозным высокотехнологичным оружием. В то же время, они, как и любая существующая на сегодняшний день бронетехника, уязвимы для отдельных видов вооружений. К слову, у нас таких достаточно.
Особое внимание привлекает к себе уникальный российский боевой модуль «Бахча-У», производство которого в интересах Минобороны РФ стартовало в 2005 году. Чем же примечательно данное вооружение?
Во-первых, новейшим автоматом заряжания и способностью вести огонь разными типами боеприпасов из одного орудия. В частности, «Бахча-У» может осуществить пуск противотанковой ракеты, а затем добавить серией из тридцати четырех 100-мм снарядов. При этом для выбора типа боеприпаса достаточно лишь нажатия кнопки на пульте управления.
Стоит добавить, что помимо 2A70 боевой модуль оснащен 30-мм пушкой 2А72 и пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм. Боекомплект включает в себя 34 неуправляемых 100-мм снаряда, 4 ПТУР и около 500 снарядов для 30-мм автоматической пушки.
Во-вторых, «Бахча-У» получила модуль кругового обзора с телевизионными камерами с узким и широким полем зрения, а также лазерный дальномер. Однако еще более важной составляющей стал автомат сопровождения цели. Применение последнего в бою полностью исключает человеческий фактор.
Наконец, в-третьих. Данный боевой модуль, который может стать потенциальным «истребителем» западных танков, создавался для легкобронированной техники и весит всего 3600—3980 кг. Установленный на ту же БМД-4М, он позволяет вести огонь по противнику не только на ходу, но и наплаву. При этом развивающая скорость до 70 км/ч боевая машина обладает высокой маневренностью, в связи с чем является сложной целью для противника.
О том, как создается, тестируется и применяется в боевых условиях модуль «Бахча-У» рассказывает «Военная приемка».