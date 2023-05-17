Президент РФ отметил важность подписания соглашения с Ираном по созданию железной дороги Решт – Астара

Сегодня, 17 мая, было подписано значимое для Ирана и России соглашение по созданию железной дороги Решт – Астара. На церемонии в онлайн-формате присутствовали президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Ибрахим Раиси.Российский президент отметил важность и масштабность данного проекта для обеих стран, подчеркнув, что решение двигаться в данном направлении было принято на высшем уровне летом 2022 года, а сегодня идея начала воплощаться в жизнь.Со слов Владимира Путина, значимость этого, казалось бы, небольшого, 162-километрового, участка железной дороги крайне высока. Ведь его ввод в эксплантацию позволит наладить прямое сообщение по транспортному коридору «Север-Юг».Напомним, что вышеупомянутый коридор призван соединить порты РФ в северных морях и Балтике с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе. В конечном итоге, данная торговая магистраль сможет обеспечить транспортную связь России и Индии через Иран. Потенциальная продуктивность этого транспортного коридора - триллионы рублей в год. Он может составить конкуренцию грузоперевозкам через Суэцкий канал.Очевидно, что после ввода в эксплуатацию вышеупомянутого международного транспортного коридора, Россия серьезно укрепит свои позиции на восточных рынках, постепенно перенаправив туда свой экспорт, ранее предназначавшийся для Запада.Между тем, строительство магистрали «Север-Юг» также крайне выгодно для Индии и Ирана, которые за последний год рекордно нарастили объемы товарооборота с нашей страной.