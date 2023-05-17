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Президент РФ отметил важность подписания соглашения с Ираном по созданию железной дороги Решт – Астара

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Президент РФ отметил важность подписания соглашения с Ираном по созданию железной дороги Решт – Астара

Сегодня, 17 мая, было подписано значимое для Ирана и России соглашение по созданию железной дороги Решт – Астара. На церемонии в онлайн-формате присутствовали президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Ибрахим Раиси.


Российский президент отметил важность и масштабность данного проекта для обеих стран, подчеркнув, что решение двигаться в данном направлении было принято на высшем уровне летом 2022 года, а сегодня идея начала воплощаться в жизнь.

Со слов Владимира Путина, значимость этого, казалось бы, небольшого, 162-километрового, участка железной дороги крайне высока. Ведь его ввод в эксплантацию позволит наладить прямое сообщение по транспортному коридору «Север-Юг».

Напомним, что вышеупомянутый коридор призван соединить порты РФ в северных морях и Балтике с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе. В конечном итоге, данная торговая магистраль сможет обеспечить транспортную связь России и Индии через Иран. Потенциальная продуктивность этого транспортного коридора - триллионы рублей в год. Он может составить конкуренцию грузоперевозкам через Суэцкий канал.

Очевидно, что после ввода в эксплуатацию вышеупомянутого международного транспортного коридора, Россия серьезно укрепит свои позиции на восточных рынках, постепенно перенаправив туда свой экспорт, ранее предназначавшийся для Запада.

Между тем, строительство магистрали «Север-Юг» также крайне выгодно для Индии и Ирана, которые за последний год рекордно нарастили объемы товарооборота с нашей страной.
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7 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:20
    +4
    А вот это действительно хорошая и важная новость. Лишь бы не застыла на уровне соглашения. hi
  2. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:25
    +1
    Ждем на какую колею договорились, нашу 1520 или иранскую (европейскую) 1435 мм. Одноколейная как дальше до залива или сразу двухколейку? Может и на электрификацию этой ЖД договоримся? Лёд тронулся.... fellow
  3. iran
    iran Сегодня, 14:26
    +3
    Иран предлагал Путину эту железную дорогу ещё с нулевых годов и всегда стабильно получал отказ. Наш царь батюшка усиленно работал на американских галерах, поэтому тогда это было сделать нельзя.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:28
    0
    Вот реально хорошая новость. Чаще бы таких.
    Странно, что Алиев не поучаствовал в открытии.
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:33
    0
    А не проще с Ираном по Каспию торговать, чтобы не получать проблемы с Азербайджаном?
    Который будет ставить палки в колеса при любом удобном случае. Натура такая.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:48
      0
      Огласите пожалуйста все примеры когда клан Алиевых делал эти палки?
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:42
    0
    Президент РФ отметил важность подписания соглашения с Ираном по созданию железной дороги Решт – Астара

    Важность не в том, чтобы подписывать соглашения с друзьями и союзниками, а в том, чтобы разрывать связи с врагами...