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Президент Польши: Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29

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Президент Польши: Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29

Западные союзники Украины все чаще заявляют, что беспрецедентная военная помощь Киеву постепенно истощает их собственные арсеналы, по крайней мере, по некоторым видам вооружений, техники и боеприпасов.


Вот и «лучший друг» Владимира Зеленского польский президент Анджей Дуда объявил сегодня в Рейкьявике на саммите Совета Европы, что Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29, доставшиеся Польше после распада СССР и прекращения действия военного альянса Варшавского договора. При этом столь желаемые киевским режимом американские истребители F-16 польские власти передавать на Украину не будут, так как их «слишком мало», добавил Дуда.

Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине

— объявил президент Польши, добавив, что у польских ВВС почти не осталось и советских МиГ-29.

По словам польского лидера, его страна и так оказала Киеву помощь на миллиарды долларов и вообще входит в тройку лидеров по объемам поставки вооружений и иной поддержке Украины. Примечательно, что такое заявление Дуда сделал именно на саммите Совета Европы, созванном для обсуждения темы дальнейшей помощи Киеву странами ЕС. В работе мероприятия участвует в том числе делегация Украины.

По результатам недавнего европейского турне Зеленский вроде как сумел добиться начала процесса по созданию некоей «истребительной коалиции» рядом европейских стран. Позднее руководство Великобритании и Нидерландов объявило, что Лондон и Амстердам договорились о создании «международной коалиции» по закупкам истребителей F-16 для Украины. После переговоров президента Украины и премьер-министра Великобритании в Лондоне, Риши Сунак пообещал, что Соединенное Королевство поможет Украине в подготовке пилотов и логистике при поставках.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 14:06
    +1
    Позднее руководство Великобритании и Нидерландов объявило, что Лондон и Амстердам договорились о создании «международной коалиции» по закупкам истребителей F-16 для Украины.

    Так понял, что сейчас в этих мероприятиях по поддержке, главное возглавить какое то из направлений, что бы на себя замкнуть денежный поток...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:20
      -2
      Цитата: svp67
      Так понял, что сейчас в этих мероприятиях по поддержке, главное возглавить какое то из направлений, что бы на себя замкнуть денежный поток...
      Вы абсолютно правильно всё это поняли! И я абсолютно согласна с Вами.

      Ибо ВОЙНА не на своей территории - зто самый выгодный бизнес для хозяев отечественного ВПК и его персональных акционеров во власти страны! А также для тех, кто наднационально эту коалицию бизнеса возглавляет на вершине самой "коалиционной пирамиды" хозяев денег.
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 14:12
    0
    А сколько их вообще у них есть? lol
    Я немой
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:17
    +1
    Это заявление Дуды можно расшифровать как: "как же Украина нас достала". Хотя, официально, и говорится совсем другое.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:27
    0
    Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине
    Дружба дружбой, а американские самолетики врозь. При этих нервных телодвижениях "друзей Украины" англичане быстро смекнули и в пику европейской "истребительной коалиции" быстренько создали свою "международную", в которой только Англия и Голландия. Зато звучит более респектабельнее и наверное дает какие-то дополнительные возможности для себя.
    1. Комментарий был удален.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: rotmistr60
      Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине
      Дружба дружбой, а американские самолетики врозь.

      Да какая "дружба" может быть у "гиены Европы" реваншистской Польши с холопской Украиной?!! Воистину НИКОГДА!

      Вспомним, что даже в 1939 году у реваншистской Польши перед нападением Германии на СССР исторически НИКАКОЙ ПРЕЖНЕЙ польской в нацизме дружбы с Третьим рейхом - из-за высокомерного гонора ПРЕВОСХОДСТВА польских панов над немцами - между ними так и не получилось!
      В результате чего гитлеровская Германия и напала на самодовольную с 1938 года панскую Польшу в 1939 году.
      А уж про "дружбу" реваншистской Польши с Укрорейхом и Украиной - та и говорить не приходиться!

  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:40
    0
    Президент Польши: Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29

    Вовремя!
    Только что генерад-майор Алаудинов в программе «60 минут» сказал, что на уничтожении нацистов только на Украине мы не остановимся...