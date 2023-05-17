Президент Польши: Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29

Число самолетов F-16, которыми мы располагаем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине

Западные союзники Украины все чаще заявляют, что беспрецедентная военная помощь Киеву постепенно истощает их собственные арсеналы, по крайней мере, по некоторым видам вооружений, техники и боеприпасов.Вот и «лучший друг» Владимира Зеленского польский президент Анджей Дуда объявил сегодня в Рейкьявике на саммите Совета Европы, что Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29, доставшиеся Польше после распада СССР и прекращения действия военного альянса Варшавского договора. При этом столь желаемые киевским режимом американские истребители F-16 польские власти передавать на Украину не будут, так как их «слишком мало», добавил Дуда.— объявил президент Польши, добавив, что у польских ВВС почти не осталось и советских МиГ-29.По словам польского лидера, его страна и так оказала Киеву помощь на миллиарды долларов и вообще входит в тройку лидеров по объемам поставки вооружений и иной поддержке Украины. Примечательно, что такое заявление Дуда сделал именно на саммите Совета Европы, созванном для обсуждения темы дальнейшей помощи Киеву странами ЕС. В работе мероприятия участвует в том числе делегация Украины.По результатам недавнего европейского турне Зеленский вроде как сумел добиться начала процесса по созданию некоей «истребительной коалиции» рядом европейских стран. Позднее руководство Великобритании и Нидерландов объявило, что Лондон и Амстердам договорились о создании «международной коалиции» по закупкам истребителей F-16 для Украины. После переговоров президента Украины и премьер-министра Великобритании в Лондоне, Риши Сунак пообещал, что Соединенное Королевство поможет Украине в подготовке пилотов и логистике при поставках.