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Пресс-служба ВМС Украины: Россия не планирует ракетной атаки, в Чёрном море нет носителей крылатых ракет «Калибр»

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Пресс-служба ВМС Украины: Россия не планирует ракетной атаки, в Чёрном море нет носителей крылатых ракет «Калибр»

Россия не планирует нанесения ракетного удара по Украине в ближайшее время, к такому выводу пришли в пресс-службе украинских ВМС, оценив количество находящихся в акватории Черного и Азовского морей российских кораблей.


Командование Черноморского флота вывело на боевое дежурство в акваторию моря четыре боевых корабля, еще один находится в акватории Азовского. Среди них нет ни одного носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", а это значит, что атаки с моря в ближайшее время можно не ждать.

В Черном и Азовском морях по состоянию на 17 мая находятся пять российских боевых кораблей, среди них нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр"

- говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины.

Правда, два носителя "Калибров" общим залпом в 20 ракет находятся в Средиземном море в составе постоянного соединения, но в Киеве уверены, что залпов с этого направления не последует.

В то же время в Генштабе ВСУ не исключают, что ракетная атака может последовать, поскольку вывести корабли с баз большого труда не составит, да и российские стратегические ракетоносцы с крылатыми ракетами воздушного базирования находятся в постоянной боевой готовности к вылету. Кроме того, у России имеется неустановленное количество дронов-камикадзе типа "Герань".

Кстати, в Киеве в последнее время перестали заявлять о том, что у России "заканчиваются" ракеты и беспилотники. Москва не раз доказала, что все это все выдумки украинской пропаганды.
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13 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:57
    +1
    Про ракетные атаки.
    Телеканал CNN сообщил о том, что в ходе ракетной атаки на украинскую столицу ВКС России нанесли удар по так называемым центрам принятия решений в Киеве. Журналисты канала сообщили об этом, сославшись на высокопоставленного американского военного чиновника. О новых приоритетах в выборе целей для нанесения комбинированных ударов говорит увеличившаяся плотность и регулярность ракетных атак, в том числе с применением самых современных комплексов «Кинжал». Какие именно объекты в украинской столице были поражены в ходе атаки 16 мая, телеканал не уточнил.

    https://topcor.ru/35234-cnn-rossijskie-rakety-nanesli-udar-po-centram-upravlenija-v-kieve.html

    Ударом «Калибров» разрушен оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом
    В результате попадания боеприпасов и их обломков ночью частично разрушен объект промышленной инфраструктуры, признали власти.
    Научно-производственный комплекс «Зоря-Машпроект» в Ингульском районе производит газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния».
    Также в цехах предприятия враг размещает военную технику.
    Ранее Армия России уже наносила несколько ударов по оборонному заводу.

    https://t.me/RVvoenkor/45191
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:03
      -10
      CNN верить - себя не уважать.
      Никаких ударов по центрам принятия решений по-прежнему нет. Видимо ждем очередных прилетов по Кремлю. Вчера Стрижа сбили на подлёте к Москве.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 14:26
        -5
        Вряд ли CNN такое сообщало. ЦПР — это мем российских медиа, который с подачи Путина разошёлся.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 15:25
        0
        Цитата: Бородач
        Вчера Стрижа сбили на подлёте к Москве
        Попробую угадать: для вас ключевое слово не «сбили», а «на подлёте»?
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:01
    +4
    ПЛ тоже нет? А то и они могут Калибры пускать
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:03
    +1
    Так не "Калибрами' едиными удары нанести можем.Или вам не все равно,что по кумполу вдаст с летальным исходом?Нужен именно "Калибр"?
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Так не "Калибрами' едиными удары нанести можем.Или вам не все равно,что по кумполу вдаст с летальным исходом?Нужен именно "Калибр"?

      Страдают без "Калибра" по кумполу .. Не понимают , что корабли с Калибрами находятся прямо посредине Чёрного моря .. Даже находясь в бухтах Севастополя они практически находятся в центре Чёрного моря . Уж такое географическое , стратегическое положение города Героя Севастополя . В принципе можно не выходя из Севастопольской бухты произвести пуски .
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:10
    +3
    В пресс-службе ВМС Украины говорят атаки из акватории Черного моря не последует. ГШ ВСУ не исключает удара. А вам не все равно откуда к вам прилетят "Калибры", т.к. они все равно прилетят?
    в Киеве в последнее время перестали заявлять о том, что у России "заканчиваются" ракеты и беспилотники.
    Так каждый месяц говорили, что вот все это последняя атака и даже считали поштучно, а они все прилетают. Теперь поняли, что такое "успокоительное" не прокатывает и пока замолкли.
  5. KCA
    KCA Сегодня, 14:11
    0
    А куда делась дивизия подводных лодок из Новороссийска? Калибр-ПЛ списали с вооружения?
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:22
      -3
      Цитата: KCA
      А куда делась дивизия подводных лодок из Новороссийска?

      Дивизия, эскадра....чего уж там!!!!
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 14:17
    +1
    Пресс-служба ВМС Украины: Россия не планирует ракетной атаки, в Чёрном море нет носителей крылатых ракет «Калибр»

    "Калибры" у нас и с Каспия хорошо летают! fellow laughing
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:33
    +2
    Ну не знаю, у кого там и что заканчивается, с моря али нет, но в 05-00 утра над Анапой был такой гул....., по звуку не скажу, Калибр али Кинжал или еще что...., десяток или два пролетело....не определишь, но гудело знатно и долго.... , али сосед Газ-53 заводил...., поди разбери.....
  8. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:36
    +2
    Пресс-служба ВМС Украины: Россия не планирует ракетной атаки, в Чёрном море нет носителей крылатых ракет «Калибр»

    Будет укрорейхам очередной нежданчик. С моря, где нет "Калибров"... lol