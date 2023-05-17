Пресс-служба ВМС Украины: Россия не планирует ракетной атаки, в Чёрном море нет носителей крылатых ракет «Калибр»

В Черном и Азовском морях по состоянию на 17 мая находятся пять российских боевых кораблей, среди них нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр"

Россия не планирует нанесения ракетного удара по Украине в ближайшее время, к такому выводу пришли в пресс-службе украинских ВМС, оценив количество находящихся в акватории Черного и Азовского морей российских кораблей.Командование Черноморского флота вывело на боевое дежурство в акваторию моря четыре боевых корабля, еще один находится в акватории Азовского. Среди них нет ни одного носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", а это значит, что атаки с моря в ближайшее время можно не ждать.- говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины.Правда, два носителя "Калибров" общим залпом в 20 ракет находятся в Средиземном море в составе постоянного соединения, но в Киеве уверены, что залпов с этого направления не последует.В то же время в Генштабе ВСУ не исключают, что ракетная атака может последовать, поскольку вывести корабли с баз большого труда не составит, да и российские стратегические ракетоносцы с крылатыми ракетами воздушного базирования находятся в постоянной боевой готовности к вылету. Кроме того, у России имеется неустановленное количество дронов -камикадзе типа "Герань".Кстати, в Киеве в последнее время перестали заявлять о том, что у России "заканчиваются" ракеты и беспилотники . Москва не раз доказала, что все это все выдумки украинской пропаганды.